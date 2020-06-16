У нас склалася катастрофічна ситуація з інфляцією: потрібно, щоб банки почали видавати кошти в економіку, - Петрашко
Ситуація з інфляцією в Україні склалася катастрофічна, вважає міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.
"Макропрогноз, який став основою бюджету, передбачає інфляцію в районі 11%. Інфляція НБУ передбачалася в районі 5-8-6%. У нас нині склалася катастрофічна ситуація з інфляцією - це дуже погана тенденція", - сказав він на пресконференції в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За даними Держстату, в річному вимірі інфляція за підсумками травня-2020 уповільнилася до 1,7% із 2,1% за підсумками квітня, 2,3% за підсумками березня. Інфляція в 2019 році становила 4,1%.
"Усі країни Євросоюзу та США також борються з цим фактом, тому що це означає падіння конкурентоспроможності та депресію із зарплат для працівників. І оскільки Україна не перебуває в зоні євро та американській, депресія також щодо торговельних балансів. Тому ми на сьогодні думаємо над тим, як стимулювати економіку, зокрема програмами, за якими працюємо з банками, і президент заявляв про необхідність знайти варіанти, як банки "дотиснути", - пояснив міністр.
"Нам треба, щоб банки почали видавати кошти в економіку, щоб у нас було збільшено пропозицію грошей", - зазначив Петрашко.
Водночас він додав, що міністерство не має наміру позапланово переглядати макропрогноз, хоча й ретельно моніторить ситуацію.
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Если сами бабло не отдадут тогда отобрать и поделить (национализация).
Понятно, что в банках не идиоты сидят. Могут сделать как Беня. Тогда инфляция будет в разы, а не проценты.
Зараз, в розпал сезону, полуниця по 80грн за напівгнилу (це в Києві), черешня по 120-150грн/кг. В минулому році була в ці періоди полуниця по 20-30грн/кг і черешня по 50-70грн/кг. То яка кажете інфляція???
Властью на Украине уже лет пять являются "западные партнеры", местные - туземные исполнители. А "западным партнерам" нужна эмиграция укр раб силы из страны, для стимуляции которой ей, рабсиле, жизнь на Украине должна быть плохо. Так что не мелочитесь..
Ничего личного, просто бизнес, проведение в жизнь Ассоциации с ЕС - помощь в переходе на нужную сторону.
30 лет одно и тоже!!
не парьтеся, я знав що це брехня
Так нехай головна Зелена шмаркля зателефонує і надасть наказ зупинити інфляцію...
В расею то не охото ехать.. в ЕС то по более платят... Засранцы гребаные.
С другой стороны эти же персонажи рвут на себе рубахи и орут, что экономике нужны дешёвые кредиты! 1, 2, 3 процента годовых!
Как совместить дешёвые кредиты с высокой инфляцией эти клоуны не объясняют, потому что сами не понимают, чего же они, суки зелёные, хотят.