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інфляція (821) Петрашко (170)

У нас склалася катастрофічна ситуація з інфляцією: потрібно, щоб банки почали видавати кошти в економіку, - Петрашко

У нас склалася катастрофічна ситуація з інфляцією: потрібно, щоб банки почали видавати кошти в економіку, - Петрашко

Ситуація з інфляцією в Україні склалася катастрофічна, вважає міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

"Макропрогноз, який став основою бюджету, передбачає інфляцію в районі 11%. Інфляція НБУ передбачалася в районі 5-8-6%. У нас нині склалася катастрофічна ситуація з інфляцією - це дуже погана тенденція", - сказав він на пресконференції в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними Держстату, в річному вимірі інфляція за підсумками травня-2020 уповільнилася до 1,7% із 2,1% за підсумками квітня, 2,3% за підсумками березня. Інфляція в 2019 році становила 4,1%.

"Усі країни Євросоюзу та США також борються з цим фактом, тому що це означає падіння конкурентоспроможності та депресію із зарплат для працівників. І оскільки Україна не перебуває в зоні євро та американській, депресія також щодо торговельних балансів. Тому ми на сьогодні думаємо над тим, як стимулювати економіку, зокрема програмами, за якими працюємо з банками, і президент заявляв про необхідність знайти варіанти, як банки "дотиснути", - пояснив міністр.

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"Нам треба, щоб банки почали видавати кошти в економіку, щоб у нас було збільшено пропозицію грошей", - зазначив Петрашко.

Водночас він додав, що міністерство не має наміру позапланово переглядати макропрогноз, хоча й ретельно моніторить ситуацію.
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Топ коментарі
+14
У нас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией: нужно, чтобы банки начали выдавать средства в экономику, - Петрашко - Цензор.НЕТ 5151
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16.06.2020 16:02
+14
Підйом економіки України обіцяють в 95-му кварталі цього року.
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16.06.2020 16:06
+6
А я про это зеленым баранам еще в ноябре толковал. Ржали.. Посмотрим, как вы ржать осенью этого года будете
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16.06.2020 16:09
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У нас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией: нужно, чтобы банки начали выдавать средства в экономику, - Петрашко - Цензор.НЕТ 5151
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16.06.2020 16:02 Відповісти
У нас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией: нужно, чтобы банки начали выдавать средства в экономику, - Петрашко - Цензор.НЕТ 228
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16.06.2020 16:06 Відповісти
Национализируйте все те банки которые не хотят давать деньги в экономику! опыт уже имеется!!
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16.06.2020 16:03 Відповісти
Да судя по-всему для того и принимали банковский закон.
Если сами бабло не отдадут тогда отобрать и поделить (национализация).
Понятно, что в банках не идиоты сидят. Могут сделать как Беня. Тогда инфляция будет в разы, а не проценты.
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16.06.2020 16:08 Відповісти
Дайте эти средства мне, я передам в экономику. Как-нибудь разгоним инфляцию - поможем правительству.
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16.06.2020 16:04 Відповісти
А ще краще - кожному по станку для друку банкнот.
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16.06.2020 19:18 Відповісти
Підйом економіки України обіцяють в 95-му кварталі цього року.
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16.06.2020 16:06 Відповісти
Весело, народ без денег, внутреннее потребление рухнуло, импорт сдох следом, в бюджете дыра подходит к 500 лярдам, и инфляции нет, тишина как в морге...
У нас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией: нужно, чтобы банки начали выдавать средства в экономику, - Петрашко - Цензор.НЕТ 8871
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16.06.2020 16:07 Відповісти
график в долларах был бы интересней
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16.06.2020 16:13 Відповісти
це шо долари купити треба чи сірників з мукою
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16.06.2020 17:56 Відповісти
А я про это зеленым баранам еще в ноябре толковал. Ржали.. Посмотрим, как вы ржать осенью этого года будете
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16.06.2020 16:09 Відповісти
Як цибуля була в міжсезоння по 30грн зеби волали як той Дніпро.
Зараз, в розпал сезону, полуниця по 80грн за напівгнилу (це в Києві), черешня по 120-150грн/кг. В минулому році була в ці періоди полуниця по 20-30грн/кг і черешня по 50-70грн/кг. То яка кажете інфляція???
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16.06.2020 16:10 Відповісти
Где правда, а где ложь? - " Рост экономики Украины ожидается в четвертом квартале 2020 года, - Петрашко". А потом хотят чтоб им верили.
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16.06.2020 16:10 Відповісти
В отсутствии Суда, банки дают только своим
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16.06.2020 16:15 Відповісти
а ты бы на месте банков в этой жопе кому бы давал?!!
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16.06.2020 16:23 Відповісти
Действовала бы аналогично. Не в банках причина жопы - это просто термометр...
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16.06.2020 16:26 Відповісти
100% так и есть! жопу устроили власти а виноваты у властей то банки то заробитчане то ФОПы то просто пенсионеры "едят слишком много"
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16.06.2020 16:39 Відповісти
жопу устроили власти а виноваты у властей то банки то заробитчане то ФОПы то просто пенсионеры "едят слишком много"
Властью на Украине уже лет пять являются "западные партнеры", местные - туземные исполнители. А "западным партнерам" нужна эмиграция укр раб силы из страны, для стимуляции которой ей, рабсиле, жизнь на Украине должна быть плохо. Так что не мелочитесь..
Ничего личного, просто бизнес, проведение в жизнь Ассоциации с ЕС - помощь в переходе на нужную сторону.
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16.06.2020 18:57 Відповісти
Принимают закон чтобы на период карантина банки не брали % по кредитам, и ноют что банки не хотят выдавать деньги предприятиям...
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16.06.2020 16:16 Відповісти
т.е., что б качнуть инфляцию надо включить печатный станок? больше нет идей, министр?
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16.06.2020 16:17 Відповісти
ну можно еще налоги поднять или ВВП спецом снизить
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16.06.2020 16:24 Відповісти
Ну, вот зачем Вы это вслух? Они тут шастают время от времени
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16.06.2020 18:07 Відповісти
)))
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16.06.2020 18:21 Відповісти
по-хорошему потребительские настроения надо поднимать и улучшать условия для бизнеса, а какие у нас сейчас настроения с этими "профессионалами", которые завалили все что можно
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16.06.2020 16:37 Відповісти
Какия старыя слова...
30 лет одно и тоже!!
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16.06.2020 16:22 Відповісти
Петрашко, урод, о чем ты? Хочешь вернуть страну в 90-е?
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16.06.2020 16:25 Відповісти
Ця катастрофа- Зеля. Готуйте імпічмент шмарклє.
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16.06.2020 16:28 Відповісти
ой, а як же "ожидаєтся рост економікі"?
не парьтеся, я знав що це брехня
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16.06.2020 16:31 Відповісти
А звідки банки будуть давати, якщо після останнього падіння банків і зниженні ставок по депозитам, людям не цікаво гроші нести в банки, вони купляють квартири, хоча після Укрбуду вже і тут ситуація складається в гіршу сторону....
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16.06.2020 16:37 Відповісти
Рефиннас под 6%. При чем тут депозиты?
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16.06.2020 19:09 Відповісти
А что банки,успешно бизнес у нас работает только хорошо прокрышованый,мелкий еле дышит под гребаным ревовским ЕСВ,некому там кредиты давать,все рисковые все на грани банкротства.
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16.06.2020 16:41 Відповісти
Не ссыте Ща еще минималку поднимут
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16.06.2020 19:10 Відповісти
.
Так нехай головна Зелена шмаркля зателефонує і надасть наказ зупинити інфляцію...
У нас склалася катастрофічна ситуація з інфляцією: потрібно, щоб банки почали видавати кошти в економіку, - Петрашко - Цензор.НЕТ 7840
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16.06.2020 17:00 Відповісти
ооо *********** керує,аж свистить!)))))
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16.06.2020 17:37 Відповісти
шобла яка голосувала за ОЦЕ в 2019р. зараз масово стоять на піших пп з Польщею,що припекло,нічого - дальше больше!
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16.06.2020 17:39 Відповісти
Им бы запретить выезд(или ввести визовый режим) как при яныке... Вот тогда эта вся шобла прочувствовала на своем желудке и на желудке своих семей, что сделал Порох, а что Зебил...
В расею то не охото ехать.. в ЕС то по более платят... Засранцы гребаные.
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16.06.2020 18:46 Відповісти
Я знаю как стимулировать экономику! Поднять минималку! Лучше в 2 раза!
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16.06.2020 19:08 Відповісти
Это народу пытаются объяснить, что включить печатный станок - благо. Даешь инфляцию 20, 30, 40 процентов! Нищайте, граждане, это хорошо!
С другой стороны эти же персонажи рвут на себе рубахи и орут, что экономике нужны дешёвые кредиты! 1, 2, 3 процента годовых!
Как совместить дешёвые кредиты с высокой инфляцией эти клоуны не объясняют, потому что сами не понимают, чего же они, суки зелёные, хотят.
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16.06.2020 19:25 Відповісти
 
 