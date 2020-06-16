П'яний чоловік вдарив ножем свого 2-річного сина - дитина в реанімації у стабільно важкому стані, - поліція Запоріжжя

Близько першої години ночі 16 червня в Новомиколаївське відділення поліції ГУНП в Запорізькій області зателефонувала мешканка району. Вона повідомила, що її п'яний співмешканець під час сварки кілька разів ударив ножем їхнього 2-річного сина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Запорізької області, правоохоронці прибули на місце раніше медиків.

"Інспектори групи реагування патрульної поліції старший лейтенант поліції Сергій Івкін та старший сержант поліції Генадій Кагадій розмістили пораненого хлопчика з матір’ю у своєму службовому автомобілі та вирушили до місцевої лікарні. Завдяки швидким діям поліцейських постраждалу дитину своєчасно доставили до медичного закладу, де їй Зараз дитина перебуває в реанімаційному відділенні, стан її залишається стабільно важким", - наголошується в повідомленні.

46-річного батька, який завдав тілесних ушкоджень дитині, затримали співробітники слідчо-оперативної групи Новомиколаївського відділення поліції. Пояснити причини свого вчинку він не зміг.

За фактом порушено кримінальне провадження за ч.3 ст. 15 (Незакінчена замах на злочин), п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.

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