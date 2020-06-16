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П'яний чоловік вдарив ножем свого 2-річного сина - дитина в реанімації у стабільно важкому стані, - поліція Запоріжжя

П'яний чоловік вдарив ножем свого 2-річного сина - дитина в реанімації у стабільно важкому стані, - поліція Запоріжжя

Близько першої години ночі 16 червня в Новомиколаївське відділення поліції ГУНП в Запорізькій області зателефонувала мешканка району. Вона повідомила, що її п'яний співмешканець під час сварки кілька разів ударив ножем їхнього 2-річного сина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Запорізької області, правоохоронці прибули на місце раніше медиків.

"Інспектори групи реагування патрульної поліції старший лейтенант поліції Сергій Івкін та старший сержант поліції Генадій Кагадій розмістили пораненого хлопчика з матір’ю у своєму службовому автомобілі та вирушили до місцевої лікарні. Завдяки швидким діям поліцейських постраждалу дитину своєчасно доставили до медичного закладу, де їй Зараз дитина перебуває в реанімаційному відділенні, стан її залишається стабільно важким", - наголошується в повідомленні.

46-річного батька, який завдав тілесних ушкоджень дитині, затримали співробітники слідчо-оперативної групи Новомиколаївського відділення поліції. Пояснити причини свого вчинку він не зміг.

За фактом порушено кримінальне провадження за ч.3 ст. 15 (Незакінчена замах на злочин), п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.

Також дивіться: Мешканець Білої Церкви викинув з вікна 5-річного пасинка: дитину госпіталізовано з важкими травмами. ВІДЕО+ФОТО

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Топ коментарі
+10
С небольшим промежутком появляются статьи: тот выбросил ребенка с пятого этажа, этот подрезал. Да, они выродки и их непременно надо жестко наказать. Но частота таких статей настораживает, не готовят ли какую-то чу-чу для нас? Дай бог чтоб я ошибся.
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16.06.2020 16:26
+8
Швидше за все, цей злочинець був прихильником Порошенка. У вас там всі такі, або злочинці, або ідіоти, або, ц більшості все разом.
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16.06.2020 16:31
+7
Зубожіння населення,безвихідь, призводить до деградаціі народа !!))
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16.06.2020 16:45
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С небольшим промежутком появляются статьи: тот выбросил ребенка с пятого этажа, этот подрезал. Да, они выродки и их непременно надо жестко наказать. Но частота таких статей настораживает, не готовят ли какую-то чу-чу для нас? Дай бог чтоб я ошибся.
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16.06.2020 16:26 Відповісти
И это зебоб токо год при власти. То ли еще будет...
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16.06.2020 16:29 Відповісти
Швидше за все, цей злочинець був прихильником Порошенка. У вас там всі такі, або злочинці, або ідіоти, або, ц більшості все разом.
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16.06.2020 16:31 Відповісти
Та ти шо!!))
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16.06.2020 16:46 Відповісти
Судячи з твоїх вподобань (Зелебень), і те що ти висрав у коменті, ти ти точно довПАйоп
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16.06.2020 16:49 Відповісти
У армії зебілів 100% довбнів і бидла
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16.06.2020 16:51 Відповісти
Альша,я тебе пару дней назад задал вопрос про коцапов?Повторить?😂
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16.06.2020 16:53 Відповісти
Да, повтори, пожалуйста, так как был забанен, и не мог отвечать.
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16.06.2020 21:17 Відповісти
Каким боком тут Порошенко? Дебил ватный ? Дятел , трёхцветная вода у тебя в голове . Ху@лу привет , не дадут тебе сегодня пирожок .
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16.06.2020 16:55 Відповісти
Наверное таким, каким и Зеленский.
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16.06.2020 21:18 Відповісти
Ты когда в следующий раз зайдешь-ответь😂🌷
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16.06.2020 17:06 Відповісти
Ты реально пришибленный
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16.06.2020 16:33 Відповісти
бок не даст(вирус уже "дал"), но то шо заметил я тоже по новостям - да, это очень.... заметно
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16.06.2020 16:38 Відповісти
І це лише перші ластівки !!))
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16.06.2020 16:41 Відповісти
Выйдет из тюрьмы сразу на пенсию.
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16.06.2020 16:29 Відповісти
Так он сожитель или отец всё-таки?
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16.06.2020 16:32 Відповісти
а какая разница?
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16.06.2020 16:33 Відповісти
Смысловая.
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16.06.2020 16:46 Відповісти
для женщины сожитель (брак не зарегистрирован), для ребенка отец, шо непонятного?
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16.06.2020 17:09 Відповісти
Але можливо вітчим !!!))
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16.06.2020 17:11 Відповісти
ну там же сказано: Она сообщила, что ее пьяный сожитель во время ссоры несколько раз ударил ножом их 2-летнего сына.
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16.06.2020 17:13 Відповісти
Батько чи вітчим ,нема суттєвої відмінності , бити дитину ножем неможе ніхто !!)))
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16.06.2020 17:23 Відповісти
то є так
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16.06.2020 17:36 Відповісти
Спирт видно левый,что так крышу людям сносит.Пролают всякую гадость и никто за это не отвечает.
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16.06.2020 16:34 Відповісти
Чернуха всегда была.Люди ,когда живут в достатке,работают,такой ерундой не маются.Когда нормальные семьи,преступлений против детей и женщин гораздо меньше.Нужно отбирать на усыновление детей в таких семьях при малейшем неблагополучии,пусть даже за границу.Общественность не должна сопли жевать.Есть определённые стандарты поведения с детьми.Если хоть чуть не соблюдаются -отбирать нещадно.Родителей с психотклонениями в обязательном порядке нужно стерилизовать по суду.
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16.06.2020 16:34 Відповісти
Саме так, в синіх в"єтнамках та візитвкою Яроша в кишені !!))
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16.06.2020 16:39 Відповісти
что то зашкаливают дичайшие новости ,что с людьми происходит,куда все катится?
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16.06.2020 16:41 Відповісти
Зубожіння населення,безвихідь, призводить до деградаціі народа !!))
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16.06.2020 16:45 Відповісти
Люди від безвихіддя впадают в депресію і поведінки іх стає непередбачуваною, агресивною до слабших !!))
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16.06.2020 16:50 Відповісти
но ведь были времена куда более тяжелые но чтоб вот так ножем дитя ударить или с 5го этажа и т.д ...
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16.06.2020 16:48 Відповісти
З часом все змінюється !!))
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16.06.2020 16:53 Відповісти
да всегда это было, просто не всегда в новости попадало
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16.06.2020 17:11 Відповісти
А сейчас кое-кому очень выгодно нагнетать обстановку!
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16.06.2020 19:49 Відповісти
а деградация народа приводит к власти януковича и зеленского - дибила вселенского...
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16.06.2020 18:36 Відповісти
Надеюсь , это животное издохнет до суда . А мамочке советую контролировать свою ракушку .
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16.06.2020 16:50 Відповісти
Химическая кастрация
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16.06.2020 16:51 Відповісти
Обоих .
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16.06.2020 16:56 Відповісти
Убивать от этого он не перестанет, так как руки останутся при нем.
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16.06.2020 16:56 Відповісти
нет слов...
просто ***** какой-то...
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16.06.2020 16:56 Відповісти
У нас суспільство психічно хворе. Зубожіння,повальний алкоголізм,наркоманія веде в безодню.
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16.06.2020 16:57 Відповісти
Нормальное общество . Привыкайте . Законы устарели .
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16.06.2020 17:00 Відповісти
Більшість громадян України перетворились в сіру юрбу без гідності і честі. Бо вся влада яка є в Україні з 1991 року є не українська . Вона нічого не створює а тільки руйнує.
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16.06.2020 17:04 Відповісти
Особливо з приходом до влади Кучмівського кубла політиканів-гельмінтів, які мігрують з однієї партіі до іншої ,аби залишитись біля державної годівниці !!))
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16.06.2020 17:09 Відповісти
був Ющенко, був Порошенко. Інші - так, не українські
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16.06.2020 17:14 Відповісти
Ющенко, як виявилось, прямий нащадок українофоба Адельгейма який наприкінці 20-х та на початку 30-х років реально задовбував Сталіна листами з вимогою вилучення і знищення всіх творів Шевченко з бібліотек за "антисемітизм". Сталін на таке не наважився і натомість назвав Шевченко "революційним демократом" (упс!)і поставив йому памятник в Києві, а самого Адельгейма посадив за розпалювання міжнаціональної ненависті на 10 років з наступним обмеженням проживання не ближче 100 км. до великих міст. От так і опинився придурок в Хоружівці. Катерина, жінка Ющенко єврейка по матері, про неодноразово розповідала по ТВ особисто... А те що реальне прізвище молдавського батька (сьогодні помер) Порошенко є Вальцман знають навіть діти. Особливо ретельно питання родинних стосунків цієї родини (Вальцмани близькі родичі Гройсманів) досліджував Мустафа Найем якому Пєтя заткнув "хлєбало" депутатством... Так що не зовсім українці...
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16.06.2020 21:26 Відповісти
Шевченко Тарас Григорович
1843 р.

...Чорніше чорної землі
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
©
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16.06.2020 18:59 Відповісти
Україні потрібна сильна влада на кшталт Білорусії а інакше нація гине в цій анархії і безлуздості. Не покаране зло породжує ще сильніше зло. Око за око,зуб за зуб.
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16.06.2020 17:00 Відповісти
Безвідповідальність та безкарність веде до деградаціі спільноти та анархіі в державоутворенні !!)))
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16.06.2020 17:04 Відповісти
та йдіть ви зі своїм Лукашенком в сраку
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16.06.2020 17:12 Відповісти
Не має напрямків та державницької позиції всіх тих хто був і є в владних кабінетах. Мораль одна-грабувати та ще більше грабувати.
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16.06.2020 17:07 Відповісти
Гарантію даю що це "русскоязычное совковое быдло" для якого головний лозунг "а какая разница?".
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16.06.2020 17:52 Відповісти
Это мацкалоид понял немного поздно, что природа его зря яйцами наделила т. к. у его основной половой орган - очко. Теперь все исправится.
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16.06.2020 18:04 Відповісти
Окрім кримінальної відповідальності треба ще пожиттєво забороняти виховувати дітей.
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16.06.2020 18:30 Відповісти
Невозможно представить 2-х летнюю кроху. Таких тварей надо живьем в землю закапывать
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17.06.2020 09:06 Відповісти
 
 