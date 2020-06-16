Кадрова комісія Офісу Генпрокурора розгляне клопотання про відсторонення Холодницького з посади глави САП. ДОКУМЕНТ
Кадрова комісія з розгляду дисциплінарних скарг про вчинення прокурором дисциплінарного проступку і здійснення дисциплінарного провадження стосовно прокурорів відкрила дисциплінарне провадження проти глави САП Назара Холодницького.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив Холодницький, опублікувавши відповідні документи.
Зазначається, що скаргу на главу САП подав керівник Генеральної інспекції Сергій Лисаченко.
"У зв'язку з тим, що дисциплінарна скарга містить гриф "Для службового користування" пропоную Вам ознайомитися із зазначеною скаргою, попередньо погодивши місце і час ознайомлення", - йдеться в документі.
Крім того, 17 червня відбудеться засідання кадрової комісії, на якому буде розглядатися клопотання про відсторонення Холодницького від займаної посади до завершення дисциплінарного провадження.
"Ну що ж ... Може хоч завтра дізнаюся, в чому суть і чому все так секретно ...", - прокоментував події Холодницький.
Будь ласка, зачекайте...
Дубинский: В кабинете главы СБУ Баканова и в машине его жены нашли прослушку
https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist
В кабинете главы https://inforesist.org/tag/sbu/ Службы безопасности Украины Ивана Баканова обнаружено три прослушивающих устройства. Об этом в своем https://inforesist.org/goto/https://t.me/dubinskypro/8609 Telegram-канале сообщил нардеп пропрезидентской фракции «Слуга народа» https://inforesist.org/tag/dubinskij/ Александр Дубинский .
Отмечается, что кроме «прослушек» на месте работы Баканова, аналогичное устройство найдено также в автомобиле жены главы СБУ.
«Предлагаю Ивану Геннадьевичу воспользоваться наработками по розыску тех, кто прослушал Гончарука. И сразу идти с обысками к журналисту Евгению Куксину», - написал Дубинский.
Напомним, 5 февраля СБУ https://inforesist.org/sbu-obyski-na-plyusah-ne-svyazany-s-deyatelnostyu-telekanala/ провела обыски в офисе телеканала «1+1». Силовики назвали журналиста Евгения Куксина фигурантом уголовного производства о незаконной прослушке премьер-министра Алексея Гончарука. 6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что все записи разговоров Гочарука были загружены в интернет с помощью техники «https://inforesist.org/tag/1-1/ 1+1″ . В свою очередь группа «1+1 Медиа» https://inforesist.org/1-1-prosit-u-zelenskogo-zashhity-ot-politicheskogo-davleniya/ опубликовала заявление с просьбой защитить независимое СМИ. Среди прочих в письме журналисты обратились к Зеленскому и Разумкову.
Хорошую, качественную. Надо полагать, что скоро в сети появится телеграмм-канал, аналогичный «Трубу прорвало» с названием «Бака прорвало». И на котором появятся распечатки разговоров главы СБУ Баканова к примеру, с главой ВБ и будущим зампредом Наумовым. И разговоры эти будут покруче «базаров» Дениса Ермака. Надеемся, что НАБУ или кто там еще, не ограничатся сливом интересных разговоров, но дойдут хотя бы до вручения подозрений.
Но уже до «пидозры» Баканову нужно увольняться. Потому что - позор. Довел «контору» до состояния, когда в кабинет Председателя ставят "прослушку" и обнаруживают ее отнюдь не сразу. Причем, это не первая "прослушка". Первую нашли еще в ноябре прошлого года.
Помнится, Зеленский требовал от Баканова найти тех, кто ставил «прослушку» Гончаруку.
И естественно, Ваня ее не нашел.
Потому что глупый и конторой руководить просто не способен. Но оказалось, что Ваня еще глупее и не смог обезопасить от «прослушки» самого себя. А значит, вполне вероятно, что и Президента кто-то слушает.
Печально, но таковы последствия кадровой политики Зеленского, когда на ключевые должности назначаются не профессионалы, а одноклассники.
Вот писали что Гончарука писала министр финансов по просьбе Ермака
Ну, і потім візьмуться за інтернет
У дії
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·https://twitter.com/neumerherwam/status/1272930446771396614 58 мин
ДЛЯ ВАС https://twitter.com/hashtag/%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9F%D0%98%D0%9B?src=hashtag_click #ТЕРПИЛ ЭТО ОБЫЧНОЕ ДЕЛО! ЛИСТАЙТЕ ДАЛЬШЕ!У Києві троє https://twitter.com/hashtag/%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2?src=hashtag_click #співробітників https://twitter.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97?src=hashtag_click #поліції https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8?src=hashtag_click #вбили 33-річного Оболонця - справу намагаються "зам`яти", https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD?src=hashtag_click #Арсен https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2?src=hashtag_click #Аваков мовчить - Новини Києва