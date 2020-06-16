Справа про вбивство Гандзюк: Мангер звинуватив прокурорів у фальсифікації, сторона обвинувачення заявила про затягування справи

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, підозрюваний у замовленні нападу на активістку Катерину Гандзюк, стверджує, що з його боку тиску на свідків не було.

Про це він сказав перед судом 16 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske

Заяву прокурорів про те, що підозрюваний Мангер тиснув на двох свідків, він прокоментував так: "Те, що прокурори озвучили — воно повністю сфальсифіковане, воно підроблене. За це прокурори будуть нести кримінальну відповідальність".

Мангер показав журналістам також папку і вказав: "У цій папці я повністю розкажу сьогодні, як усе це відбувалося поетапно".

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Водночас адвокати Мангера заявили про відвід судді, наголошуючи на тому, що вона давала дозвіл на затримання і є упередженою.

Прокурор у справі Андрій Синюк вважає, що таким чином захист затягує процес.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Раніше досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.

Підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера мають примусово доставити в суд.

В СБУ повідомили, що Мангер затриманий на виконання постанови слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 червня 2020 року.

Правоохоронці у вівторок доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд. Захист підозрюваного заявив про відвід судді, який обирає запобіжний захід, у зв'язку з чим засідання відкладено, а сам Мангер вільний.