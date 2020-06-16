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Київська область (3795) ДФС (4040) Антикорупційний суд (1876)

ВАКС відсторонив від посади спійманого на хабарі в $50 тис. начальника слідчого управління ДФС Київщини

ВАКС відсторонив від посади спійманого на хабарі в $50 тис. начальника слідчого управління ДФС Київщини

У вівторок, 16 червня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ і відсторонила від посади на 2 місяці начальника слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в Київській області.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначають у ВАКС, правоохоронні органи затримали зазначену особу спільно з адвокатом за підозрою в одержанні неправомірної вигоди в розмірі $50 тис.

За ці кошти начальник слідчого управління ДФС обіцяв припинити кримінальне переслідування в кримінальному провадженні та не перешкоджати господарській діяльності Столичної ювелірної фабрики.

Його дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

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Як стало відомо Цензор.НЕТ з власних джерел, було затримано начальника слідчого управління податкової міліції в Київській області Олександра Чепеля.

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как это отстранить от должности?? а как он соберет бабло на свой залог для суда? вы в своем уме???
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16.06.2020 16:54 Відповісти
С миру по нитке, с барыги по копейке, так и на собирает.
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16.06.2020 16:58 Відповісти
а хіба у нас є таке бєсчєловєчнойє наказанійє? Ми ж вроді підписали всі гуманітарні конвенції
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16.06.2020 16:56 Відповісти
отстранил от должности пойманного на взятке в $50 тыс. начальника, что бы не бросал тень на всю систему своей копеечной взяткой.
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16.06.2020 16:57 Відповісти
суки
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16.06.2020 16:58 Відповісти
За что?! Как они могли, всего-то $50 тысяч!
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16.06.2020 16:59 Відповісти
Я их не понимаю. Столько учиться, работать, годами зарабатывать авторитет, получить должность в ВАКС и просто все это слить в унитаз за какие-то паганые 50 тысяч. Позорище.
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16.06.2020 17:42 Відповісти
Зачем же такие зверства? Он же не со зла. Оступился человек. Понять, простить и пусть дальшеработает.
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16.06.2020 19:16 Відповісти
Одне втішає - у нас святі судді!!
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16.06.2020 19:38 Відповісти
 
 