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Новини Коронавірус і карантин
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Велика Британія (5331) карантин (18171) медицина (2082) учені (180) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Професор Гіака розповів парламенту Великої Британії про COVID-19: Повне знищення архітектури легенів. Там виникає масивний тромбоз

Професор Гіака розповів парламенту Великої Британії про COVID-19: Повне знищення архітектури легенів. Там виникає масивний тромбоз

Коронавірус здатен перетворити легені своїх жертв на щось, у чому важко впізнати людські органи.

Як пише The Guardian, про це парламенту Великої Британії розповів професор серцево-судинних наук Мауро Гіака, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вірус лишає по собі надзвичайно масивні ушкодження. Тож, як зауважив професор Мауро Гіака з Королівського коледжу Лондона, у людей, які провели більше місяця в лікарні, спостерігається "повне порушення архітектури легенів". Учений розповів про результати свого дослідження, які вказують на потенційні "реальні проблеми" для тих, кому вдалося пережити COVID-19.

Виступаючи в комітеті Палати лордів з питань науки і технологій, Гіака пояснив, що вивчав дані розтинів пацієнтів, які померли в Італії після 30-40 днів у відділенні інтенсивної терапії. Так він виявив високу присутність коронавірусу в легенях, а також незвичні зрощені клітини.

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"Те, що можна побачити в легенях людей, у яких до їхньої смерті хвороба тривала більше місяця, - це щось абсолютно не схоже на звичайну пневмонію, грип чи SARS. Там виникає масивний тромбоз. Повне знищення архітектури легень. У деяких випадках навіть не можливо упізнати, що це колись були легені", - пояснив учений.

"Утворюється велика кількість дуже великих зрощених клітин, які заражені вірусом і мають 10-15 ядр. Я переконаний, що це пояснює унікальну патологічність COVID-19. Це не просто хвороба, яка виникає через вірус, який вбиває клітини, що значно ускладнює терапію", - додав він.

Його свідчення прозвучали в ході слухань в Палаті лордів, в яких беруть участь вчені й лікарі. Всі вони останні 6 місяців бузи змушені розбиратися з природою COVID-19 після того, як хвороба з'явилася в Європі.

Професор медицини Оксфордського університету сер Джон Белл входить в урядову групу з пошуків вакцини. Він розповів, що зрозуміти, чи виникає у людей імунітет до коронавірусу, можна буде під час другої хвилі пандемії у Великій Британії, яка зараз стала дуже вірогідною.

"Зважаючи на те, що карантин майже скасований, ми повертаємося до роботи й бачимо значне зростання рівня зараження. Я буду здивований, якщо нам вдасться уникнути другої хвилі", - сказав він.

"Гадаю, справжнє питання в тому, чи буде в нас спочатку низка спалахів, а потім друга хвиля, чи одразу друга хвиля", - додав Белл.

Новий пік дозволить Службі охорони здоров'я Англії перевірити імунітет близько 100 тисяч працівників лікарень, у яких виявили коронавірус і антитіла раніше.

За словами Белла, друга хвиля дозволить перевірити, як на вірус буде реагувати їхня імунна система. До того часу це майже неможливо.
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Топ коментарі
+42
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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16.06.2020 16:57
+16
А местный борцун с ношением масок Дидовик убеждал, всех что ковид - это фигня. Он и сам с семьей переболел ковидом один из первых в Киеве. Кстати, а что это его давно не видно?
Меня терзают смутные сомненья...
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16.06.2020 17:29
+8
В київському парку один випадковий гаврик мені втирав про те що коронавірусу не має, то є видумка і масова постановка. Але впевнено стверджував, що є план якогось там равіна, котрий передбачає знищення слов'ян.
Дебіли є повсюду.
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16.06.2020 17:30
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Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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16.06.2020 16:57 Відповісти
Опус, ты повторяешься.
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16.06.2020 17:03 Відповісти
В київському парку один випадковий гаврик мені втирав про те що коронавірусу не має, то є видумка і масова постановка. Але впевнено стверджував, що є план якогось там равіна, котрий передбачає знищення слов'ян.
Дебіли є повсюду.
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16.06.2020 17:30 Відповісти
У меня парикмахер такая. Чем темнее человек, тем больше он верит в потусторонии сили и не верит в науку, а дебилов всегда больше, во всяком случае у нас.
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17.06.2020 09:46 Відповісти
Европейские прохвессора никогда раньше ДВС-синдром на фоне пневмоний не видели что ли?
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16.06.2020 16:59 Відповісти
Вот да, профессор медицины Оксфордского университета сэр Джон Белл не разбирается в медицине так хорошо, как Rijal Stranger. Ну, не так он силён, хотя его и пригласили выступить среди других ученых в Палате лордов, а жаль, могли бы Rijal Stranger пригласить, он бы им, убогим, рассказал что к чему.
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16.06.2020 21:17 Відповісти
Конечно, аппараты ИВЛ уничтожают архитектуру лёгких.
88% - смертельный исход.

Авторов спецоперации "ковид" - повесить, как в Нюрнберге.
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16.06.2020 17:12 Відповісти
а без ИВЛ смертность = 100%
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16.06.2020 17:26 Відповісти
брэшэш...
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16.06.2020 17:31 Відповісти
Без ИВЛ просто выздоравливают
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16.06.2020 17:32 Відповісти
Обычно ИВЛ подключают при сатурации ниже 90% (иногда в реанимацию попадают и с 80%). При этом без ИВЛ пациенту в любом случае конец. А с ним хоть некоторые выживают.
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16.06.2020 18:08 Відповісти
Я чекав, що хтось таки зауважить про небезпеку невмілого та непотрібного швл.
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16.06.2020 20:27 Відповісти
А местный борцун с ношением масок Дидовик убеждал, всех что ковид - это фигня. Он и сам с семьей переболел ковидом один из первых в Киеве. Кстати, а что это его давно не видно?
Меня терзают смутные сомненья...
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16.06.2020 17:29 Відповісти
Ботоферму накрыли на днях.
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16.06.2020 17:53 Відповісти
Антип, а что Вы про меня не вспомнили? Ведь я у Вас тоже числюсь антимасочником (но не утверждаю, как и Дидовик, что коронавируса нет, так как он известен уже более 60 лет). Обижаете.
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16.06.2020 19:04 Відповісти
Не знаю, где Вы там числитесть, но если решили заняться просветительством, то примите небольшое уточнение
коронавирусы известны около 90 лет, а короновирусы, вызываюшие заболевания у человека - около 60 лет.
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16.06.2020 20:58 Відповісти
Не где-то, а именно у Вас и числюсь, судя по обращениям ко мне на других ветках. Непонятно, что вы "уточнили", подтвердив написанное мною.
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17.06.2020 16:07 Відповісти
пал жертвой накрытия ботофермы. даже бот от прошлого ника не осталось. выдадут ему новые калоши, перелогиниться женщиной (или наоборот, щас тут это моднё) и всплывёт по новой ))
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16.06.2020 20:14 Відповісти
комусь і фігня. багато перехворіло незрозуміло чим ще на початку січня, тестів звичайно ж тоді не було
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16.06.2020 20:29 Відповісти
Якщо їм цікаво, то нехай ІФА аналіз зроблять.
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16.06.2020 21:00 Відповісти
Однако у переболевшей еврейской элиты типа Бори Джонсона и других , всё однако гладко и хорошо после так называемой болезни и никаких последствий, только разве что деньжат добавилось так что можно сделать неоднозначный вывод о ковиде который придумали там высоко благодаря которому можно избежать третей мировой ,а также перенаселения планеты
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16.06.2020 17:47 Відповісти
Інформація по Канаді на вчора з детальними викладками: Figure 3 по госпіталізації + інтенсивна терапія + смерті. Тільки по днях розбивку не бачила: скільки тривала госпіталізація. Чула про 2-4 тижні. К-ть тут є.

"То, что можно увидеть в легких людей, у которых до их смерти болезнь длилась больше месяца, - это нечто совершенно не похоже на обычную пневмонию, грипп или SARS. Там возникает массивный тромбоз. Полное уничтожение архитектуры легких. В некоторых случаях даже не возможно узнать, что когда-то это были легкие", - пояснил ученый.

А він що хотів ? Перепрошую, істерики не розумію.

Від пневмоній люди згорали і згорають за кілька днів. Навіть без вірусу.
І відходять місяцями ... Я два місяці вичухувалася після бронхіту кілька років тому, колега і знайомий півроку після запалення легень.
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16.06.2020 17:50 Відповісти
Сорі: 2-3 тижні
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16.06.2020 17:51 Відповісти
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html
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16.06.2020 17:51 Відповісти
а де сама інформація? Fіgure 3, наприклад)
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16.06.2020 18:26 Відповісти
Професор Гіака розповів парламенту Великої Британії про COVID-19: Повне знищення архітектури легенів. Там виникає масивний тромбоз - Цензор.НЕТ 5867https://censor.net/user/165058

https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html
https://censor.net/comments/locate/3202363/019214e2-75ac-7278-9110-93673b1fc511Ответить
Мне нравится
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16.06.2020 18:36 Відповісти
Если на ивл месяц-полтора продержать даже здорового человека - то его легкие очень сильно изменятся, что говорить о больных?
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16.06.2020 17:59 Відповісти
в Америке запретили брать в армию тех кто переболел ковидом даже в лёгкой форме . хрен кто знает все последствия . там и на мозг осложнения идут .
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16.06.2020 22:50 Відповісти
Бросают в бой последние резервы страшилка про черные черные легени. То жену презедента
покажут. А где делись гробы, заваленые спортзалы. Да обмельчали с фантазией и дикорациями обеднело наше каронобесие
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16.06.2020 18:11 Відповісти
Нарешті вже почув від перехворівшого у важкому стані, людина звісно з букетом болячок була та і у віці, до сих пір все погано, окрім легень ускладнилося все що було, антибіотики постійно змінювали, опасаючись стійкості до них, бережіть себе.
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16.06.2020 18:18 Відповісти
і 15 років Легені себе на 100 % до того рівня не відновлять...- отака ціна безвідповідальності Китаю...
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16.06.2020 18:45 Відповісти
не китая, а россии. и не безвидповидальности, а преступления
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16.06.2020 23:13 Відповісти
пока что больше фактов что из-за сучки Ши Чжэнли он природне- искуственный "вынырнул" из той ее лаборатории..
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17.06.2020 18:54 Відповісти
вместо того . что бы менять постоянно антибиотики они должны были сделать бакпосев \ то что обязаны делать и именно это не делают\ и после этого уже точно знать резистивность и какой антибиотик назначать . от хаотичного применения вреда не меньше .
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16.06.2020 22:56 Відповісти
ту сучку китайскую, что проводила эти опыта по выведению такого Штама ВИРУСА , нужно КАЗНИТЬ привселюдно Именем Трибунала ООН...
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16.06.2020 18:44 Відповісти
Она ж не одна, там целая китайская система. А кто на волю випустил вообще не известно.
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17.06.2020 09:50 Відповісти
та ***** - Ши Чжэнли - и не скрывает, что это она скрестила "природные" Штамы Вирусов...
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17.06.2020 18:52 Відповісти
Пока не загнуться от короны пару широко известных личностей, народ не поверит в эти пугалки. И будет по своему прав. Все чинуши и медийные паразиты типа Николаева живы и здоровы.
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16.06.2020 19:58 Відповісти
При использовании всех имеющихся у науки средств медицины, загнуться от него не так просто. (да даже при описанных изменениях в лёгких, можно поддерживать человеку жизнь насыщая кровь кислородом при помощи специального аппарата).

Фигня в том - что это - ДОРОГО. Если заболеет хоть 5% населения - ни одна страна мира не потянет так хорошо лечить каждого. Вот и выживают те кто сам может заплатить.
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16.06.2020 21:42 Відповісти
профессор сердечно-сосудистых наук Источник: https://censor.net/n3202363

Это феерично. Я плакалъ.
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16.06.2020 22:58 Відповісти
Повільніше кажіть, я записую
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17.06.2020 01:57 Відповісти
Осложнения коронавируса: страдают легкие, сердце, почки и мозг. Это надолго или навсегда?
https://www.bbc.com/russian/features-52940134

https://www.bbc.com/russian/features-52940134# Поделиться сообщением в Facebook https://www.bbc.com/russian/features-52940134#
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17.06.2020 04:11 Відповісти
 
 