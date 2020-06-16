Професор Гіака розповів парламенту Великої Британії про COVID-19: Повне знищення архітектури легенів. Там виникає масивний тромбоз

Коронавірус здатен перетворити легені своїх жертв на щось, у чому важко впізнати людські органи.

Як пише The Guardian, про це парламенту Великої Британії розповів професор серцево-судинних наук Мауро Гіака, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вірус лишає по собі надзвичайно масивні ушкодження. Тож, як зауважив професор Мауро Гіака з Королівського коледжу Лондона, у людей, які провели більше місяця в лікарні, спостерігається "повне порушення архітектури легенів". Учений розповів про результати свого дослідження, які вказують на потенційні "реальні проблеми" для тих, кому вдалося пережити COVID-19.

Виступаючи в комітеті Палати лордів з питань науки і технологій, Гіака пояснив, що вивчав дані розтинів пацієнтів, які померли в Італії після 30-40 днів у відділенні інтенсивної терапії. Так він виявив високу присутність коронавірусу в легенях, а також незвичні зрощені клітини.

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"Те, що можна побачити в легенях людей, у яких до їхньої смерті хвороба тривала більше місяця, - це щось абсолютно не схоже на звичайну пневмонію, грип чи SARS. Там виникає масивний тромбоз. Повне знищення архітектури легень. У деяких випадках навіть не можливо упізнати, що це колись були легені", - пояснив учений.

"Утворюється велика кількість дуже великих зрощених клітин, які заражені вірусом і мають 10-15 ядр. Я переконаний, що це пояснює унікальну патологічність COVID-19. Це не просто хвороба, яка виникає через вірус, який вбиває клітини, що значно ускладнює терапію", - додав він.

Його свідчення прозвучали в ході слухань в Палаті лордів, в яких беруть участь вчені й лікарі. Всі вони останні 6 місяців бузи змушені розбиратися з природою COVID-19 після того, як хвороба з'явилася в Європі.

Професор медицини Оксфордського університету сер Джон Белл входить в урядову групу з пошуків вакцини. Він розповів, що зрозуміти, чи виникає у людей імунітет до коронавірусу, можна буде під час другої хвилі пандемії у Великій Британії, яка зараз стала дуже вірогідною.

"Зважаючи на те, що карантин майже скасований, ми повертаємося до роботи й бачимо значне зростання рівня зараження. Я буду здивований, якщо нам вдасться уникнути другої хвилі", - сказав він.

"Гадаю, справжнє питання в тому, чи буде в нас спочатку низка спалахів, а потім друга хвиля, чи одразу друга хвиля", - додав Белл.

Новий пік дозволить Службі охорони здоров'я Англії перевірити імунітет близько 100 тисяч працівників лікарень, у яких виявили коронавірус і антитіла раніше.

За словами Белла, друга хвиля дозволить перевірити, як на вірус буде реагувати їхня імунна система. До того часу це майже неможливо.