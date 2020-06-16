Професор Гіака розповів парламенту Великої Британії про COVID-19: Повне знищення архітектури легенів. Там виникає масивний тромбоз
Коронавірус здатен перетворити легені своїх жертв на щось, у чому важко впізнати людські органи.
Як пише The Guardian, про це парламенту Великої Британії розповів професор серцево-судинних наук Мауро Гіака, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Вірус лишає по собі надзвичайно масивні ушкодження. Тож, як зауважив професор Мауро Гіака з Королівського коледжу Лондона, у людей, які провели більше місяця в лікарні, спостерігається "повне порушення архітектури легенів". Учений розповів про результати свого дослідження, які вказують на потенційні "реальні проблеми" для тих, кому вдалося пережити COVID-19.
Виступаючи в комітеті Палати лордів з питань науки і технологій, Гіака пояснив, що вивчав дані розтинів пацієнтів, які померли в Італії після 30-40 днів у відділенні інтенсивної терапії. Так він виявив високу присутність коронавірусу в легенях, а також незвичні зрощені клітини.
"Те, що можна побачити в легенях людей, у яких до їхньої смерті хвороба тривала більше місяця, - це щось абсолютно не схоже на звичайну пневмонію, грип чи SARS. Там виникає масивний тромбоз. Повне знищення архітектури легень. У деяких випадках навіть не можливо упізнати, що це колись були легені", - пояснив учений.
"Утворюється велика кількість дуже великих зрощених клітин, які заражені вірусом і мають 10-15 ядр. Я переконаний, що це пояснює унікальну патологічність COVID-19. Це не просто хвороба, яка виникає через вірус, який вбиває клітини, що значно ускладнює терапію", - додав він.
Його свідчення прозвучали в ході слухань в Палаті лордів, в яких беруть участь вчені й лікарі. Всі вони останні 6 місяців бузи змушені розбиратися з природою COVID-19 після того, як хвороба з'явилася в Європі.
Професор медицини Оксфордського університету сер Джон Белл входить в урядову групу з пошуків вакцини. Він розповів, що зрозуміти, чи виникає у людей імунітет до коронавірусу, можна буде під час другої хвилі пандемії у Великій Британії, яка зараз стала дуже вірогідною.
"Зважаючи на те, що карантин майже скасований, ми повертаємося до роботи й бачимо значне зростання рівня зараження. Я буду здивований, якщо нам вдасться уникнути другої хвилі", - сказав він.
"Гадаю, справжнє питання в тому, чи буде в нас спочатку низка спалахів, а потім друга хвиля, чи одразу друга хвиля", - додав Белл.
Новий пік дозволить Службі охорони здоров'я Англії перевірити імунітет близько 100 тисяч працівників лікарень, у яких виявили коронавірус і антитіла раніше.
За словами Белла, друга хвиля дозволить перевірити, як на вірус буде реагувати їхня імунна система. До того часу це майже неможливо.
Будь ласка, зачекайте...
Дебіли є повсюду.
88% - смертельный исход.
Авторов спецоперации "ковид" - повесить, как в Нюрнберге.
Меня терзают смутные сомненья...
коронавирусы известны около 90 лет, а короновирусы, вызываюшие заболевания у человека - около 60 лет.
"То, что можно увидеть в легких людей, у которых до их смерти болезнь длилась больше месяца, - это нечто совершенно не похоже на обычную пневмонию, грипп или SARS. Там возникает массивный тромбоз. Полное уничтожение архитектуры легких. В некоторых случаях даже не возможно узнать, что когда-то это были легкие", - пояснил ученый.
А він що хотів ? Перепрошую, істерики не розумію.
Від пневмоній люди згорали і згорають за кілька днів. Навіть без вірусу.
І відходять місяцями ... Я два місяці вичухувалася після бронхіту кілька років тому, колега і знайомий півроку після запалення легень.
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html
https://censor.net/comments/locate/3202363/019214e2-75ac-7278-9110-93673b1fc511Ответить
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покажут. А где делись гробы, заваленые спортзалы. Да обмельчали с фантазией и дикорациями обеднело наше каронобесие
Фигня в том - что это - ДОРОГО. Если заболеет хоть 5% населения - ни одна страна мира не потянет так хорошо лечить каждого. Вот и выживают те кто сам может заплатить.
Это феерично. Я плакалъ.
https://www.bbc.com/russian/features-52940134
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