ФДМУ відреагував на скандал з конкурсом на 7 млн доларів на ОПЗ

Фонд держмайна направив листи на Одеський припортовий завод щодо прискорення доопрацювання Порядку проведення відбору та умови щодо визначення постачальника давальницької сировини AT "ОПЗ".

Про це йдеться у відповіді Фонду держмайна на запит ІА "Українські новини" в Офіс Президента і Кабміну.

На сьогоднішній день Фонд державного майна "вживає всіх можливих заходів для проведення прозорого відбору постачальника давальницької сировини природного газу".

"На сьогоднішній день Фондом були направлені листи в Товариство з прискорення доопрацювання Порядку проведення відбору та умови щодо визначення постачальника давальницької сировини АТ "ОПЗ" (Акціонерне товариство "Одеський припортовий завод" – ред.)", – йдеться у відповіді ФДМУ.

Фонд держмайна нагадав, що в січні 2020 року було оголошено конкурсний відбір постачальника давальницької сировини.

"Проте, з метою запобігання нанесення шкоди економічним інтересам держави і забезпечення створення умов безперебійної, рентабельної і найбільш економічно вигідною діяльності Товариства, наглядовою радою АТ "ОПЗ" відмінено розпочату процедуру конкурсного відбору та зобов'язано Виконавчий орган АТ "ОПЗ" терміново розробити та надати на затвердження наглядовій раді АТ "ОПЗ" Порядок проведення відбору та умови щодо визначення постачальника давальницької сировини АТ "ОПЗ", в якому визначити чіткі умови, вимоги і положення для проведення відбору постачальника давальницької сировини з максимальним забезпеченням безпеки діяльності AT "ОПЗ" від наявних ризиків, а також доручено керівнику Виконавчого органу АТ "ОПЗ" розглянути можливість переходу АТ "ОПЗ" на прямі поставки природного газу", – зазначають у ФДМУ.

3 червня БізнесЦензор повідомив, що Одеський припортовий завод (ОПЗ) співпрацює з маловідомою компанією "АгроГазТрейдинг", яка формує борги перед заводом і забирає собі щомісяця 5-7 млн доларів прибутку ОПЗ. У той же час, останній конкурс на співпрацю із заводом, де інші компанії пропонували ОПЗ більш вигідні умови, був скасований правлінням підприємства.

В опублікованому пресрелізі Компанія "АгроГазТрейдинг" наполягала на відсутності будь-яких заборгованостей перед ОПЗ, однак не продемонструвала акт звірки щодо поточної заборгованості із заводом. Разом з тим, з власних джерел Українським Новинам відомо, що існує постійна заборгованість АГТ перед ОПЗ. Це забезпечує фінансову стійкість "АгроГазТрейдинга" за рахунок Одеського припортового заводу. Згідно з договором, який опублікований на сайті ОПЗ, АГТ повинен здійснювати передоплату за послуги, а в реальності платить за фактом їх надання з відстрочкою і фактично кредитується за рахунок державного підприємства.

Раніше, 25 травня, політичний експерт Олексій Голобуцький повідомив, що за оцінками фахівців Одеський припортовий завод (ОПЗ) щомісяця недоотримує 7 млн доларів прибутку – через сумнівні схеми продовження контрактів.

За даними з відкритих джерел, Одеський припортовий завод уклав контракт з "АгроГазТрейдинг" на переробку сировини в минулому році, потім контракт був продовжений кілька разів.