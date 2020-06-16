УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9069 відвідувачів онлайн
Новини
1 233 3
бюджет (2949) децентралізація (453) Мінрегіонрозвитку (749) Негода В’ячеслав (10) Міністерство розвитку громад і територій (127)

"Чутки про те, що тепер всі місцеві бюджети знову "заженуть під район", - від лукавого", - Мінрегіонрозвитку

Більше ніякого розподілу місцевих бюджетів районом не буде. Бюджети всіх 1470 територіальних громад будуть на прямих міжбюджетних відносинах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінрегіонрозвитку.

"Жодні сільські, селищні, міські бюджети більше не залежатимуть від району. Всі 1470 територіальних громад, межі яких днями затвердив Уряд, перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом", - йдеться в повідомленні.

"Більше ніякого втручання району у бюджети громад. В об’єднаних громадах вже мабуть дехто забув, як воно, щоразу випрошувати в району кошти, бо після об’єднання перейшли на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. А ті громади, які досі лишаються поза реформою, а таких близько 6,5 тисяч громад, можуть про таке тільки мріяти. І мрії, все-таки, збуваються, з огляду на те, що всі 1470 територіальних громад, межі яких нещодавно затвердив Уряд, будуть на прямих міжбюджетних відносинах з державним бюджетом з січня 2021 року. Чутки про те, що тепер всі місцеві бюджети знову "заженуть під район" – від лукавого", – прокоментував заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Створення Берегівського району на Закарпатті не є поступкою Угорщині, - Чернишов

Зазначається, що виходячи із законопроєкту, доходи і витрати між бюджетами районів і територіальних громад розмежують. Районні бюджети пропонується виключити з системи горизонтального вирівнювання. Тобто, районні бюджети не будуть отримувати базову дотацію і не будуть на прямих міжбюджетних відносинах з державним бюджетом.

Нагадаємо, раніше Кабмін визначив адмінцентри і затвердив території 1470 територіальних громад.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
от лукавого\\\\\\\\\\\

"Слухи о том, что теперь все местные бюджеты снова "загонят под район" - от лукавого", - Минрегионразвития - Цензор.НЕТ 2125
показати весь коментар
16.06.2020 17:20 Відповісти
Класс, "больше ненужно заносить наверх" вова вова, так врать и не краснеть, действительно талант.
показати весь коментар
16.06.2020 17:31 Відповісти
А для чого взагалі потрібні райони і куди вони мають витрачати свої бюджети? Це п'яте колесо до воза треба взагалі ліквідувати.
показати весь коментар
16.06.2020 18:28 Відповісти
 
 