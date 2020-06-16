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Під посольством РФ у Києві активісти вимагають інформацію про долю трьох військовополонених. ФОТО

Біля посольства Російської Федерації в Києві активісти вимагають надати інформацію про трьох українських полонених, яких Росія незаконно утримує з 2014 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Під посольством РФ у Києві активісти вимагають інформацію про долю трьох військовополонених 01

Активісти вимагають від Росії надати інформацію щодо місця перебування Біленького та ще двох полонених - Миколи Ходуна та Максима Самофалова. Це потрібно для того, щоб можна було розпочати процедуру обміну полоненими. За словами учасників акції, сім'ї та близькі полонених отримували різноманітну інформацію щодо долі своїх рідних, але жодної офіційної інформації російська сторона їм не надала.

Під посольством РФ у Києві активісти вимагають інформацію про долю трьох військовополонених 02

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Під посольством РФ у Києві активісти вимагають інформацію про долю трьох військовополонених 03

Організатори акції підготували звернення до посольства РФ у якому вимагають протягом місяця надати інформацію про місце перебування трьох в'язнів Біленького, Худана та Самофалова а також надати контакти їх адвокатів. Організатори підкреслюють, що якщо їхні вимоги не будуть виконані вони перейдуть до "більш рішучих дій".

Під посольством РФ у Києві активісти вимагають інформацію про долю трьох військовополонених 04

Під посольством чергують представники Національної поліції України.

У серпні 2014 року доброволець Роман Біленький був поранений і потрапив у полон у складі розвідгрупи "Азова" в районі села Рози Люксембург на Донеччині. Після цього з'явилася інформація, що Біленького у складі гумконвою було переправлено на територію РФ. Офіційної інформації щодо місця перебування та стану здоров'я Біленького наразі немає. Також немає офіційної інформації щодо місця перебування Максима Худана та Миколи Самофалова.
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Топ коментарі
+10
Генерал Забродський б'є на сполох: ​Міністр Таран підтвердив масове скорочення в ЗСУ​ - 40 тисяч посад ідуть "під ніж". У Зеленського поставили завдання "оптимізувати" чисельність ЗСУ.
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16.06.2020 17:23
+8
Бубочка наших військовополонених не обмінює, бо для України потрібні таксисти.
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16.06.2020 17:31
+6
Пора скоротити вже частково обрізаного президента.
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16.06.2020 17:31
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Генерал Забродський б'є на сполох: ​Міністр Таран підтвердив масове скорочення в ЗСУ​ - 40 тисяч посад ідуть "під ніж". У Зеленського поставили завдання "оптимізувати" чисельність ЗСУ.
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16.06.2020 17:23 Відповісти
Фронты оголяют, скоро ватники будут свободно проникать в тыл Украины.Интересно а Главнокомандующий бывает часто на фронте?
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16.06.2020 17:30 Відповісти
Навіщо писати... Коли у питанні не компетентный?
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16.06.2020 17:59 Відповісти
Военные заводы в годы войны должны работать круглые сутки,а у нас бюджет для военных подрезают и президент Зеленский говорит ,что посмотрел в глаза кремлёвскому Фюреру и увидел там мир.
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16.06.2020 18:13 Відповісти
Цей штат віртуальний.. Нарізі у нас по штату 350 000 військових а реально 204 000 - питання нахрена такі штат? І між іншим цей штат зїдає кошти - якіб мали йти на озброенння!
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16.06.2020 17:55 Відповісти
І це притому що за законом розмір ЗСУ не може перевищувати 250 000... Нахрена штати на 350 000? Нахрена нам стільки генералів і командирів частин? Оптимізація необхідна.. Бо по факту усюди недокомлект мінімум 50%..
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16.06.2020 17:58 Відповісти
І в ті 204 000 входять навіть кадети військових навчальних закладів
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16.06.2020 18:01 Відповісти
Бубочка наших військовополонених не обмінює, бо для України потрібні таксисти.
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16.06.2020 17:31 Відповісти
скорее таксисты идут для галочки и для видимости что идёт обмен.
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16.06.2020 18:14 Відповісти
Пора скоротити вже частково обрізаного президента.
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16.06.2020 17:31 Відповісти
Цю резидентуру давно потрібно було прикрити.
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16.06.2020 17:47 Відповісти
Правильно! Если информацию не предоставят пусть уе уходят из Украины !
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16.06.2020 18:29 Відповісти
 
 