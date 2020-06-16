Під посольством РФ у Києві активісти вимагають інформацію про долю трьох військовополонених. ФОТО

Біля посольства Російської Федерації в Києві активісти вимагають надати інформацію про трьох українських полонених, яких Росія незаконно утримує з 2014 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Активісти вимагають від Росії надати інформацію щодо місця перебування Біленького та ще двох полонених - Миколи Ходуна та Максима Самофалова. Це потрібно для того, щоб можна було розпочати процедуру обміну полоненими. За словами учасників акції, сім'ї та близькі полонених отримували різноманітну інформацію щодо долі своїх рідних, але жодної офіційної інформації російська сторона їм не надала.

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Організатори акції підготували звернення до посольства РФ у якому вимагають протягом місяця надати інформацію про місце перебування трьох в'язнів Біленького, Худана та Самофалова а також надати контакти їх адвокатів. Організатори підкреслюють, що якщо їхні вимоги не будуть виконані вони перейдуть до "більш рішучих дій".

Під посольством чергують представники Національної поліції України.

У серпні 2014 року доброволець Роман Біленький був поранений і потрапив у полон у складі розвідгрупи "Азова" в районі села Рози Люксембург на Донеччині. Після цього з'явилася інформація, що Біленького у складі гумконвою було переправлено на територію РФ. Офіційної інформації щодо місця перебування та стану здоров'я Біленького наразі немає. Також немає офіційної інформації щодо місця перебування Максима Худана та Миколи Самофалова.