Найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосовували 120-мм міномети, - ООС

Російські найманці на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню. Ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Наші воїни такі нахабні дії без відповіді не залишили і застосували чергові вогневі засоби, після чого окупанти згорнули свою злочинну активність. Від початку нинішньої доби втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - сказано у зведенні станом на 17.00.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Кримського противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм. Крім цього, агресор задіяв поблизу населеного пункту Оріхове автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - сказано у звіті.

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