У Раді проходить співбесіда ще з одним кандидатом у міністри освіти - директоркою Київського ліцею бізнесу Паращенко
Профільний комітет Верховної Ради проводить співбесіду з кандидатом на посаду міністра освіти і науки Людмилою Паращенко.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
Очікується, що найближчим часом Паращенко представлять фракції "Слуга народу".
Людмила Паращенко керує Київським ліцеєм бізнесу. Паращенко - доктор наук із державного управління, кандидат педагогічних наук, магістр ділового адміністрування, співзасновниця приватного університету "КРОК". Викладає курси за освітнього менеджменту, освітньої політики та європейської інтеграції в Нацакадемії державного управління при президенті України і в університеті "КРОК".
Нагадаємо, посада міністра освіти в Україні вакантна з березня 2020 року, коли разом з усім Кабміном була звільнена Ганна Новосад. Зараз міністерство в статусі виконуючої обов'язки міністра очолює Любомира Мандзій.
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Кредо: «Хто не йде вперед, той іде назад». «Май мужність користуватися власним розумом».
Людмила Паращенко, доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, доцент (нар. 1963 р.). Співзасновник і проектувальник нових освітніх систем, зокрема Університету «КРОК» та загальноосвітнього навчального закладу «Київський ліцей бізнесу». який очолює як директор з 1993 р. Професор кафедри управлінських технологій Університету «КРОК».
Фахівець з освітнього менеджменту, формування й реалізації освітньої політики. Як науковець досліджує механізми державного управління освітою, сервісний підхід в освіті, управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними системами, різноманіття та свободу вибору в освіті, освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини, формування громадянських компетентностей.
Автор понад 150 публікацій в наукових і фахових виданнях України і за кордоном, в т.ч. п'яти книг, 12 навчально-методичних посібників. Член Спілки журналістів України, лауреат літературної премії ім. Олени Пчілки в галузі дитячої та освітньої літератури за книгу «Жити і вчитися в Україні», в якій узагальнено педагогічний досвід. Нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом», грамотами МОН України та НАПН України тощо.
Головний експерт компоненту І «Державні службовці» швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні - DOCCU». Під керівництвом Л. Паращенко як експерта розроблялися навчальні програми та проводилися семінари-тренінги для впровадження ОДГ/ОПЛ на загальнонаціональному рівні у систему підготовки державних службовців та представників органів місцевого самоврядування України. Перекладач та упорядник посібників Ради Європи з Освіти для демократичного врядування та Освіти з прав людини на українську мову, зокрема Том І «Навчаємо демократії», Том ІV: «Беремо участь у демократії. Плани уроків з ОДГ/ОПЛ для старших класів середньої школи», «Демократичне врядування в школі». - https://doccu.in.ua/eksperty/