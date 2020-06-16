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У Раді проходить співбесіда ще з одним кандидатом у міністри освіти - директоркою Київського ліцею бізнесу Паращенко

У Раді проходить співбесіда ще з одним кандидатом у міністри освіти - директоркою Київського ліцею бізнесу Паращенко

Профільний комітет Верховної Ради проводить співбесіду з кандидатом на посаду міністра освіти і науки Людмилою Паращенко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Очікується, що найближчим часом Паращенко представлять фракції "Слуга народу".

Людмила Паращенко керує Київським ліцеєм бізнесу. Паращенко - доктор наук із державного управління, кандидат педагогічних наук, магістр ділового адміністрування, співзасновниця приватного університету "КРОК". Викладає курси за освітнього менеджменту, освітньої політики та європейської інтеграції в Нацакадемії державного управління при президенті України і в університеті "КРОК".

Нагадаємо, посада міністра освіти в Україні вакантна з березня 2020 року, коли разом з усім Кабміном була звільнена Ганна Новосад. Зараз міністерство в статусі виконуючої обов'язки міністра очолює Любомира Мандзій.

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Топ коментарі
+2
Пачти Парашенка Не пайдет. Молодой команде херостуков такое не нужно
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16.06.2020 17:54
+2
При таком темпе "омосковления" и "обруссачивания" Украины фракцией "слуга народа" в ближайшие дни скорей всего будет подниматься вопрос об востановлении на должность министра образования Димку Табачника.
https://censor.net/comments/locate/3202383/019214e2-6b61-70ec-875d-a3055dc0952f
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16.06.2020 18:02
+1
Боюсь откажут.бо призвыще похоже на Порошенко......
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16.06.2020 18:17
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Пачти Парашенка Не пайдет. Молодой команде херостуков такое не нужно
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16.06.2020 17:54 Відповісти
ВИШО ВИ хваміліЮ бачАли :? То ж ЖАХ для зебобіків. А де ж " тільки б на парашенка"????
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16.06.2020 17:55 Відповісти
При таком темпе "омосковления" и "обруссачивания" Украины фракцией "слуга народа" в ближайшие дни скорей всего будет подниматься вопрос об востановлении на должность министра образования Димку Табачника.
https://censor.net/comments/locate/3202383/019214e2-6b61-70ec-875d-a3055dc0952f
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16.06.2020 18:02 Відповісти
Боюсь откажут.бо призвыще похоже на Порошенко......
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16.06.2020 18:17 Відповісти
Фамилия какая-то барыжная.. Не подходит
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16.06.2020 18:20 Відповісти
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16.06.2020 20:06 Відповісти
Людмила Паращенко (Lyudmyla Parashchenko)

Кредо: «Хто не йде вперед, той іде назад». «Май мужність користуватися власним розумом».

Людмила Паращенко, доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, доцент (нар. 1963 р.). Співзасновник і проектувальник нових освітніх систем, зокрема Університету «КРОК» та загальноосвітнього навчального закладу «Київський ліцей бізнесу». який очолює як директор з 1993 р. Професор кафедри управлінських технологій Університету «КРОК».
Фахівець з освітнього менеджменту, формування й реалізації освітньої політики. Як науковець досліджує механізми державного управління освітою, сервісний підхід в освіті, управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними системами, різноманіття та свободу вибору в освіті, освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини, формування громадянських компетентностей.
Автор понад 150 публікацій в наукових і фахових виданнях України і за кордоном, в т.ч. п'яти книг, 12 навчально-методичних посібників. Член Спілки журналістів України, лауреат літературної премії ім. Олени Пчілки в галузі дитячої та освітньої літератури за книгу «Жити і вчитися в Україні», в якій узагальнено педагогічний досвід. Нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом», грамотами МОН України та НАПН України тощо.
Головний експерт компоненту І «Державні службовці» швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні - DOCCU». Під керівництвом Л. Паращенко як експерта розроблялися навчальні програми та проводилися семінари-тренінги для впровадження ОДГ/ОПЛ на загальнонаціональному рівні у систему підготовки державних службовців та представників органів місцевого самоврядування України. Перекладач та упорядник посібників Ради Європи з Освіти для демократичного врядування та Освіти з прав людини на українську мову, зокрема Том І «Навчаємо демократії», Том ІV: «Беремо участь у демократії. Плани уроків з ОДГ/ОПЛ для старших класів середньої школи», «Демократичне врядування в школі». - https://doccu.in.ua/eksperty/
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16.06.2020 18:41 Відповісти
Це все - вода За кордоном, мабуть, публікувалась в румунських виданнях. Там дешевше. Ступінь володіння іноземною, якщо публікувалась за кордоном, сумнівний. Карочє - шляпа!
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16.06.2020 18:44 Відповісти
Якщо згодиться на пропозицію йти до кловунів в каманду - замарається до скону.
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16.06.2020 19:30 Відповісти
Эта дама всё же куда лучше соратника Табачника из Черниговского университета.
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16.06.2020 19:32 Відповісти
Талантище!????
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16.06.2020 19:41 Відповісти
 
 