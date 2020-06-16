Поширений препарат дексаметазон суттєво знижує смертність від коронавірусу, - дослідження вчених Оксфордського університету
У дослідженні, проведеному командою Оксфордського університету, близько 2000 пацієнтів із COVID-19 отримували дексаметазон, а понад 4000 - ні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
З'ясувалося, що у пацієнтів, підключених до апарату штучної вентиляції легенів, смертність у групі, що приймала дексаметазон, знизилася з 40% до 28%. А серед тих, хто потребував кисню, - з 25% до 20%.
"Це єдиний на сьогодні препарат, який показав таке значне зниження смертності від коронавірусної хвороби", - стверджує керівник програми клінічних випробувань професор Пітер Хорб.
За оцінками дослідників, використання дексаметазону у Великій Британії могло б урятувати до 5000 осіб, померлих від COVID-19. А відносна дешевизна робить його доступним і для порівняно бідних країн.
Зазначається, що близько 19 із 20 пацієнтів із коронавірусом одужують без госпіталізації.
З тих, що потрапили до лікарень, більшість також одужує, але деяким може знадобитися кисень або штучна вентиляція легенів.
Схоже, що навіть пацієнтам із високим ризиком дексаметазон допомагає.
Згідно з інструкцією на сайті likicontrol.com.ua,, дексаметазон - напівсинтетичний гормон надниркових залоз (кортикостероїд) із глюкокортикоїдною активністю. Має протизапальну й імуносупресивну дію, а також впливає на енергетичний обмін, обмін глюкози і (через негативний зворотний зв'язок) на секрецію фактора активації гіпоталамуса і трофічного гормону аденогіпофіза. Механізм дії глюкокортикоїдів досі не повністю з'ясований.
Будь ласка, зачекайте...
Иммунодепрессанты (иммуносупрессивные препараты, иммуносупрессоры) − это класс лекарственных препаратов, применяемых для обеспечения искусственной иммуносупрессии (искусственного угнетения иммунитета).
Странное лечение...
😇
https://compendium.com.ua/info/326066/deksametazon-darnitsa-tabletki/
Экспериментаторы называют подобное белый шум.
Фото 2016 года от радио Свобода. https://ru.krymr.com/amp/news/28046406.html
давайте теперь сметем с полок новый (хорошо забытый старый) препарат
Так, британское правительство принимало решение о введении повсеместного карантина в связи с коронавирусной эпидемией, основываясь на данных Имперского колледжа Лондона, который находится на обеспечении Билла Гейтса.
Данный колледж предсказывал миру 150 тысяч погибших от коровьего бешенства в 2002 году, 200 миллионов погибших от птичьего гриппа в 2005 году и 65 тысяч погибших от свиного гриппа в Великобритании в 2009 году.
Стоит ли говорить, что ни одно из этих предсказаний так и не сбылось?
Тем не менее, основываясь на "чрезвычайно точной математической модели", Имперский колледж предрек 500 тысяч погибших от коронавируса в Великобритании, что не могло не вызвать панику у британского правительства.
Но это еще цветочки, поскольку глава данного колледжа Нил Фергюсон заявил ВОЗ, что Соединенным Штатам следует ожидать свыше двух миллионов погибших от коронавируса
Они что, методом тыка поняли, что именно это лекарство подходит? Где научный подход?