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Поширений препарат дексаметазон суттєво знижує смертність від коронавірусу, - дослідження вчених Оксфордського університету

Поширений препарат дексаметазон суттєво знижує смертність від коронавірусу, - дослідження вчених Оксфордського університету

У дослідженні, проведеному командою Оксфордського університету, близько 2000 пацієнтів із COVID-19 отримували дексаметазон, а понад 4000 - ні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

З'ясувалося, що у пацієнтів, підключених до апарату штучної вентиляції легенів, смертність у групі, що приймала дексаметазон, знизилася з 40% до 28%. А серед тих, хто потребував кисню, - з 25% до 20%.

"Це єдиний на сьогодні препарат, який показав таке значне зниження смертності від коронавірусної хвороби", - стверджує керівник програми клінічних випробувань професор Пітер Хорб.

За оцінками дослідників, використання дексаметазону у Великій Британії могло б урятувати до 5000 осіб, померлих від COVID-19. А відносна дешевизна робить його доступним і для порівняно бідних країн.

Зазначається, що близько 19 із 20 пацієнтів із коронавірусом одужують без госпіталізації.

З тих, що потрапили до лікарень, більшість також одужує, але деяким може знадобитися кисень або штучна вентиляція легенів.

Схоже, що навіть пацієнтам із високим ризиком дексаметазон допомагає.

Згідно з інструкцією на сайті likicontrol.com.ua,, дексаметазон - напівсинтетичний гормон надниркових залоз (кортикостероїд) із глюкокортикоїдною активністю. Має протизапальну й імуносупресивну дію, а також впливає на енергетичний обмін, обмін глюкози і (через негативний зворотний зв'язок) на секрецію фактора активації гіпоталамуса і трофічного гормону аденогіпофіза. Механізм дії глюкокортикоїдів досі не повністю з'ясований.

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Топ коментарі
+13
пиз...ц.... теперь дексаметазон по 1000 гривалов за ампулу будет
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16.06.2020 18:05
+8
да он стоит копейки
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16.06.2020 18:03
+7
Многие переболели дома , только об этом не догадываются .
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16.06.2020 18:13
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А чего новость опубликована без приписки "На правах рекламы...", как обычно это делается в таких случаях?
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16.06.2020 18:00 Відповісти
да он стоит копейки
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16.06.2020 18:03 Відповісти
Від 12 грн до 885 грн.🥴
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16.06.2020 18:50 Відповісти
вряд ли среднестастический человек будет без назначения врача штрыкаться ним.
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16.06.2020 19:11 Відповісти
Це залежить від конкретної людини.
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16.06.2020 19:17 Відповісти
ну я например среднестатистический ещё в начале апреля почитав про этот вирус удивлялся чё врачи не назначают его или преднизолон \ они как будто предназначены именно для этого\ остановился на преднизолоне . купил 5 ампул его и \5 дексаметазона на всякий \думал если не дай бог попаду в больничку то скажу что бы кололи именно преднизолон под любую мою ответственность . и вот учёные хреновые дошли наконец . Вообще бред какой то сплошной с этим вирусом происходит .
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16.06.2020 21:36 Відповісти
Я вообще не врач, но такая же мысль приходила в голову. Почему решили использовать опасный противомалярийный препарат вместо практически безопасного дексаметазона? Ведь вся предполагаемая польза от применения гидроксихлорохина и заключалась в подавлении иммунитета. И самое интересное, что дексаметазон в наших протоколах при ОРДС был. И в паРаше он есть, и в Беларуси. Может, в этом причина, что там смертность ниже при более вісокой заболеваемости? У нас раньше дексаметазон назначали и при пневмониях (правда бактериальных), и при бронхитах. Снижает температуру и облегчает состояние очень быстро. Я сильно удивлен, что оказывается, его еще не тестировали на больных короной.
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16.06.2020 22:57 Відповісти
"Оказывает противовоспалительное и иммуносупрессивное действие, а также влияет на энергетический обмен, обмен глюкозы и (через отрицательную обратную связь) на секрецию фактора активации гипоталамуса и трофического гормона аденогипофиза. Механизм действия глюкокортикоидов до сих пор не полностью выяснен."



Иммунодепрессанты (иммуносупрессивные препараты, иммуносупрессоры) − это класс лекарственных препаратов, применяемых для обеспечения искусственной иммуносупрессии (искусственного угнетения иммунитета).

Странное лечение...
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17.06.2020 23:44 Відповісти
А Вы поймите, что убивает организм не сам вирус, а чрезмерная реакция на него нашего иммунитета. Тогда все станет на свои места. Дексаметазон - это не противовирусное лекарство. Но при ОРДС помогало.
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18.06.2020 06:50 Відповісти
Ты хотел сказать: стоиЛ
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16.06.2020 22:45 Відповісти
пиз...ц.... теперь дексаметазон по 1000 гривалов за ампулу будет
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16.06.2020 18:05 Відповісти
..а за табло-колесо..??
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16.06.2020 18:31 Відповісти
Кто не курит и не пьот- тот здорровеньким помрет..
😇
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16.06.2020 18:06 Відповісти
Хто не палить і не п'є, той бакси збереже.🤗
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16.06.2020 18:52 Відповісти
💨😷
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16.06.2020 19:08 Відповісти
Вакцинация живой вакциной противопоказана при лечении дексаметазоном. Вакцинация неживой вирусной или бактериальной вакциной не приводит к ожидаемому развитию антител и не дает ожидаемого защитного эффекта. Дексаметазон не назначать за 8 нед до вакцинации и не назначать ранее чем через 2 нед после вакцинации

https://compendium.com.ua/info/326066/deksametazon-darnitsa-tabletki/
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16.06.2020 18:07 Відповісти
Ну, и не принимай.. Кто ж заставляет то?
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16.06.2020 18:18 Відповісти
как же его не принимать, коль тут целая команда Оксфордского университета рекомендует?! Теперь его надо 3-4 раза на день: через пол-часа после лекарства от малярии и за 10 минут до содовых ингаляций
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16.06.2020 20:12 Відповісти
Не верьте британским ученым и особенно медикам. Британия на 2-ом месте по смертности от Covid после США, имея всего 60 млн населения.
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17.06.2020 00:32 Відповісти
И? Это и является целью. Убрать неадекватный имунный ответ организма. Возможно, это препятствует развитию отека легких.
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16.06.2020 23:02 Відповісти
Как то не впечатляет ни охват, ни результат тестирования.
Экспериментаторы называют подобное белый шум.
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16.06.2020 18:09 Відповісти
за то побочки у него... но эффективное средство
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16.06.2020 18:10 Відповісти
А синдром отмены вообще веселый .
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16.06.2020 18:16 Відповісти
нехай ще активоване вугілля спробують
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16.06.2020 18:10 Відповісти
Зачем? Дексаметазон всегда применяли при отеках легких, а также при бронхитах и пневмониях. Я удивлен, что, оказывается, его еще не пробовали применять при новой болячке.
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16.06.2020 22:59 Відповісти
як для чого?а токсини.на рахунок дексаметазона згоден,а ще цікаво декаметоксин випробовували чи впливає він на ковід?
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16.06.2020 23:34 Відповісти
Многие переболели дома , только об этом не догадываются .
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16.06.2020 18:13 Відповісти
вероятно имеется ввиду для случаев, когда смерть наступает в результате дистресс-синдрома
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16.06.2020 18:24 Відповісти
Так именно от него при пневмониях и умирают (если отбросить инфаркты-инсульты). Самое интересное, что раньше при ОРДС дексаметазон, вроде как, всегда применяли. Не знал, что в этом случае его не использовали.
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16.06.2020 23:05 Відповісти
С таким круглосуточным ношением масок на осень будет массовая пневмония, возу даже надуться не надо будет для второй волны
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16.06.2020 18:25 Відповісти
Налетай, покупай! Правда есть в побочных еффектах такой "пустячок", как аменорея и импотенция которые могут возникнуть в результате приема дексаметазона. Хотя какая разница на полшестого у тебя или нет, если ты уже лежишь в гробу))) https://likar.24tv.ua/ru/pills/deksametazon_p110
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16.06.2020 18:27 Відповісти
побочньй єффект - потеря зрения. если премье-министра ведикобритании лечили им, получается не іирус ему зрение посадил, а препарат.
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16.06.2020 21:28 Відповісти
Борису Джонсону 56 лет и он уже был подслеповатым по возрасту до болезни, но создавая себе имидж крутого молодого пацана он избегал носить очки, хотя выступая в парламенгте очень редко их всё же одевал.
Фото 2016 года от радио Свобода. https://ru.krymr.com/amp/news/28046406.html
Поширений препарат дексаметазон суттєво знижує смертність від коронавірусу, - дослідження вчених Оксфордського університету - Цензор.НЕТ 7324
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16.06.2020 22:01 Відповісти
Британские медики все болезни лечат парацетамолом
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17.06.2020 00:34 Відповісти
Ага. Для диабетиков обмен глюкозы - самое то!
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16.06.2020 18:30 Відповісти
у кошки были приступы астмы (ритмично задыхалась) - 2 года назад (врач сказал это 1% кошек в мегаполисах имеют). Проколол дексаметазон - приступы прошли.
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16.06.2020 18:32 Відповісти
так получается отот разрекламированный фуфломицин закупленный за нифигасебе ценою и давший побочные эффекты вплоть до летальных, теперь не суппер-пупеер панацея ???
давайте теперь сметем с полок новый (хорошо забытый старый) препарат
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16.06.2020 18:39 Відповісти
Как отмечает в своей новой статье доктор политических наук Принстонского университета и постоянный обозреватель НВО Уильям Энгдаль, помимо того, что Билл и Мелинда Гейтс практически единолично владеют Всемирной организацией здравоохранения, данная чета финансирует целый ряд различных "исследовательских центров", которые уже не первый год запугивают мир сотнями тысяч погибших от различных болезней.

Так, британское правительство принимало решение о введении повсеместного карантина в связи с коронавирусной эпидемией, основываясь на данных Имперского колледжа Лондона, который находится на обеспечении Билла Гейтса.

Данный колледж предсказывал миру 150 тысяч погибших от коровьего бешенства в 2002 году, 200 миллионов погибших от птичьего гриппа в 2005 году и 65 тысяч погибших от свиного гриппа в Великобритании в 2009 году.

Стоит ли говорить, что ни одно из этих предсказаний так и не сбылось?

Тем не менее, основываясь на "чрезвычайно точной математической модели", Имперский колледж предрек 500 тысяч погибших от коронавируса в Великобритании, что не могло не вызвать панику у британского правительства.

Но это еще цветочки, поскольку глава данного колледжа Нил Фергюсон заявил ВОЗ, что Соединенным Штатам следует ожидать свыше двух миллионов погибших от коронавируса
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16.06.2020 18:44 Відповісти
Зеля, Ленку бегом лечи.
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16.06.2020 18:49 Відповісти
його чекає доля імбіру, лимонів та часнику...
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16.06.2020 18:50 Відповісти
Пейте пол чайной ложки питьевой соды на стакан закипающей(когда первые пузырьки пойдут) воды - поболтайте ложечкой, чтобы погасить соду кипятком, остудите до тепленького и с утра выпейте, если плохое самочувствие , или в любое время дня, если кашель начался, или першение в горле, или другие простудные явления,и будете здоровы.Проверено на моей семье и на всех знакомых.
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16.06.2020 19:27 Відповісти
Как советовала група Красная Плесень: "Взять немножечно укропу..."
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16.06.2020 20:06 Відповісти
Жаль что вирус при последнем издыхании а то так много еще заготовок осталось. Минимум на две волны расчитывали. Не хотят болеть и все тут *****.Еще вдобавок и маски не покупают.
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16.06.2020 19:48 Відповісти
Всегда считала,что это лекарство от конъюнктивита или чего-то в этом роде. В общем, для лечения глаз.
Они что, методом тыка поняли, что именно это лекарство подходит? Где научный подход?
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16.06.2020 19:50 Відповісти
гугл в помощь - там весь организм.
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16.06.2020 21:31 Відповісти
В свое время делали паравертебральные точечные межпозвонковые инъекции при радикулите (грыжи, ходил вообще с трудом), помогло, поставили на ноги
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16.06.2020 21:52 Відповісти
Нужно срочно бежать в аптеку, так как нужен дексаметазон в аптечку для собаки, а до завтра, видимо, сильно подорожает
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16.06.2020 20:09 Відповісти
А два місяці тому верещали,що гормони при вірусних пневмонії протипоказані.
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16.06.2020 20:15 Відповісти
Сышышь, Уасся, дексаметазон есть? А если найду?
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17.06.2020 12:26 Відповісти
 
 