УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10351 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 045 32
НАТО (6205) оборона (4685) членство в НАТО (1643) Гатчісон Кей Бейлі (14)

Програма розширених можливостей не означає початку членства України в НАТО, - посол США в НАТО Гатчісон

Програма розширених можливостей не означає початку членства України в НАТО, - посол США в НАТО Гатчісон

Програма розширених можливостей не означає початку набуття членства в НАТО Україною, але і не означає, що країна ніколи не буде в НАТО.

Про це заявила посол США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Цим ми говоримо, що український народ дуже важливий для НАТО. Буде більше зусиль на досягнення спільних стандартів, буде більше навчань і військових маневрів. Немає сумнівів, що і США, і НАТО віддані суверенітету України на тлі того, що Росія продовжує шкідливо впливати на східну частину України, а також через незаконне вторгнення до Криму, який також є частиною України. Ми підтримуємо український народ. Але (приєднання до Програми розширених можливостей – ред.) не є початком Плану дій щодо членства, але також це і не означає, що Україна ніколи не буде союзником в НАТО. Я сподіваюсь, що буде, США сподіваються, що буде, коли для цього настане час. Тоді приєднання та ПДЧ будуть на порядку денному", – заявила Гатчісон.

При цьому посол наголосила, що у НАТО діє політика "відкритих дверей".

"Як всі знають, ми недавно прийняли Північну Македонію до наших лав. І ми також прийняли Україну як партнера з розширеними можливостями, яким вже є Грузія. Це означає, що ми надаємо особливої уваги та звертаємо увагу на зусилля щодо посилення взаємосумісності з Грузією та Україною. Ми розглядаємо їх як найтісніших партнерів. Ми вважаємо, що ці дві країни протистоять російській агресії. Росія намагалася незаконно забрати частини територій Грузії та України. НАТО рішуче підтримує суверенітет обох цих країн і ми будемо й надалі це робити", – зазначила дипломат.

Нагадуємо, 12 червня стало відомо, що Україна стала учасницею програми НАТО "Партнерство розширених можливостей". Таке приєднання дає Україні можливість забезпечити оперативне планування на ранніх стадіях кризи та розширити діалог в обміні розвідувальними даними. Також програма передбачає участь у спільних навчаннях та можливість для українських військових обіймати посади в Міжнародному військовому штабі НАТО та інших командних структурах альянсу.

Україна вже співпрацює з НАТО в межах Комплексного пакету допомоги, а також виконує Річну національну програму, яка містить набір реформ, що наближують країну до стандартів НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна довела, що вона дуже цінний партнер для НАТО, - Столтенберг
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1482603895247687&set=p.1482603895247687&type=3&__cft__[0]=AZXGgH7U7a1W-Vjq5WnLSatF94YqHB4NRdg8vfso6CJkC4hZonaX-3Fzm3NR4AX5ONCmUToBn2ZeVqDieOiEkQ79ajtz--wHtS8xomMLsGAWl_HetEuZINryh2999Db0zLH7OMoB02wF4YTGlMjEvaCgfs5x099vLHcb94-stlZpnQ&__tn__=R]-R Программа расширенных возможностей не означает начала членства Украины в НАТО, - посол США в НАТО Хатчисон - Цензор.НЕТ 8731 .
показати весь коментар
16.06.2020 18:31
+4
Какое НАТО с подкацапским президентом
показати весь коментар
16.06.2020 18:19
+3
Если бы посол США в НАТО Хатчисон сказал что программа расширенных возможностей означает начала членства Украины в НАТО, то на Банковой сказали бы, что американцы вмешиваются в политику Украины и хотят поссорить Киев с Москвой.
показати весь коментар
16.06.2020 18:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хрен с ними . Наша армия самая боеспособная . А им , "гарантам" , пусть будет стыдно . Надо брать пример с Турции и Израиля .
показати весь коментар
16.06.2020 18:16 Відповісти
Какой именно пример?
показати весь коментар
16.06.2020 18:22 Відповісти
а мне нравится этот оборонный союз! прям постоянно чёта выдумывают - "программа широких возможностей", "программа расширенных возможностей", "програма утолщения расширенных возможностей", "программа по расширению утолщения расширенных возможностей", "программа удлинения расширения утолщения расширенных возможностей"...
показати весь коментар
16.06.2020 19:30 Відповісти
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украине нет смысла подавать новую заявку о Плане действий по членству, потому что у нее есть ряд других инструментов для сотрудничества с Альянсом.
Об этом Столтенберг сказал в интервью "Европейской правде".
"Нет нужды с украинской стороны делать что угодно. Единственное, что важно, и на чем Украина должна концентрироваться сейчас - это реформы. Это модернизация вашей обороны, борьба с коррупцией, улучшение системы правосудия - все это призвано облегчить жизнь людей", - сказал он.
На вопрос о том, есть ли необходимость Украине подавать новую заявку вместо представленной на Бухарестском саммите в 2008 году и повредит ли это процессу, генсек сказал: "Нет, но зачем? Нет сомнений, что Украина стремится к членству, но сейчас ни вопрос вашего вступления в НАТО, ни вопрос ПДЧ не стоит в фокусе внимания ". ( 12 лет пдч)
показати весь коментар
16.06.2020 19:04 Відповісти
жалко что наши по жизни быстро запрягают и еще быстрее едут!
вот надо было и ядерное оружие так же отдавать - сначала придумать программу расширенных возможностей, потому еще куда-то её расширить и удлинить, потом забокировать переговоры, обязав всех в НАТЕ разговаривать по-венгерски, потом вообще потребовать запретить Венгрию, потом отдать одну ракету, предварительно спрятав боеголовку
показати весь коментар
16.06.2020 19:38 Відповісти
Северокорейский лидер Ким Чен Ын не будет встречаться с президентом США Дональдом Трампом до «полной и необратимой отмены враждебной политики в отношении КНДР». Об этом заявили в Пхеньяне, комментируя предложение господина Трампа в ближайшее время провести еще один саммит с Ким Чен Ыном для скорейшего решения ядерной проблемы КНДР.

19 сен 2017 г Президент США Дональд Трамп, впервые выступая в ООН, сделал резкие заявления в адрес стран, которые назвал "государствами-изгоями". В частности, он пообещал полностью уничтожить КНДР в случае, если она станет представлять реальную угрозу для его страны, а также высказался об Иране.
показати весь коментар
18.06.2020 17:45 Відповісти
"Программа расширенных возможностей не означает начала членства в НАТО Украины" Источник: https://censor.net/n3202390

На жаль...
показати весь коментар
16.06.2020 18:17 Відповісти
Вы там как то определитесь - Или на запад или на восток ? или в НАТО или без НАТО?
показати весь коментар
16.06.2020 18:17 Відповісти
На восток мы тебя ******** отправим в позе рака
показати весь коментар
16.06.2020 20:02 Відповісти
понятно уже что морковку(или что-то в форме морковки) перед носом повесили.
как будто ждут реванша рыгов. или не как будто.
если выражаться словами Шнурова(продался) - ****** ****** *********
показати весь коментар
16.06.2020 18:18 Відповісти
Выходит эта программа ничего не означает
показати весь коментар
16.06.2020 18:19 Відповісти
Какое НАТО с подкацапским президентом
показати весь коментар
16.06.2020 18:19 Відповісти
В кремле https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/06/16/7111160/ заявили , что предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями "не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе".

Выходит означает
показати весь коментар
16.06.2020 19:09 Відповісти
Это было понятно всем кроме инфантильных особей.
показати весь коментар
16.06.2020 18:21 Відповісти
Если бы посол США в НАТО Хатчисон сказал что программа расширенных возможностей означает начала членства Украины в НАТО, то на Банковой сказали бы, что американцы вмешиваются в политику Украины и хотят поссорить Киев с Москвой.
показати весь коментар
16.06.2020 18:26 Відповісти
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1482603895247687&set=p.1482603895247687&type=3&__cft__[0]=AZXGgH7U7a1W-Vjq5WnLSatF94YqHB4NRdg8vfso6CJkC4hZonaX-3Fzm3NR4AX5ONCmUToBn2ZeVqDieOiEkQ79ajtz--wHtS8xomMLsGAWl_HetEuZINryh2999Db0zLH7OMoB02wF4YTGlMjEvaCgfs5x099vLHcb94-stlZpnQ&__tn__=R]-R Программа расширенных возможностей не означает начала членства Украины в НАТО, - посол США в НАТО Хатчисон - Цензор.НЕТ 8731 .
показати весь коментар
16.06.2020 18:31 Відповісти
Что бы НАТО не обострять отношение с рашей они и будут нас держать в таком неопределённом положении очень долго и не спешить , с одной стороны для них мы враждуем с рашей и слегонца воюем , с другой мы не в составе СНГ и буфер для ЕС
показати весь коментар
16.06.2020 18:27 Відповісти
Для того щоб нас запросили в НАТО потрібно вбивати кацапів постійно сотнями, тисячами і звільняти від ворога окуповані території. Для початку "потрібно просто" пожбурити на смітник ЗЕгенератних, прокацапдених жидобільшовиків.
показати весь коментар
16.06.2020 19:11 Відповісти
"Була ти Сарою, а тепер ти - Сарра."
показати весь коментар
16.06.2020 18:42 Відповісти
Они нам членства в НАТО не дают, а только НАТО сможет наши войска использовать для операций в Афганистане и т.п.
показати весь коментар
16.06.2020 18:47 Відповісти
Тогда присоединения и ПДЧ будут на повестке дня", - заявила Гатчисон.Источник: https://censor.net/n3202390я не поняла - А ГДЕ ПДЧ ДЛЯ УКРАИНЫ ? Опять Ермак напакостил ?
показати весь коментар
16.06.2020 19:02 Відповісти
ускореным решением о принятие Украины в НАТО может стать отказ Украины от безядерного статуса и установкой на боево дежурство десяток МБР
показати весь коментар
16.06.2020 19:15 Відповісти
еще можно марсианам пожаловаться. Такой же реалистичный сценарий.
показати весь коментар
16.06.2020 19:44 Відповісти
давай попробуй воплоти в реальность это ж не десяток МБР Украине поставить на боевое дежурство ,в то времья когда Украина изготавливает для США ракеты, для запуска спутников в космос
показати весь коментар
16.06.2020 19:52 Відповісти
осталось у марсиан ядерные боеголовки попросить. Больше Украине их взять негде.
показати весь коментар
17.06.2020 09:54 Відповісти
*******
показати весь коментар
16.06.2020 20:01 Відповісти
посол решила поиграться в скрипалей. ну-ну
показати весь коментар
17.06.2020 02:59 Відповісти
 
 