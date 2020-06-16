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Зеленський доручив МВС і СБУ боротися з перевантаженістю вантажних автомобілів, яка руйнує українські дороги. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду на тему боротьби з порушенням вантажівками габаритно-вагових обмежень на українських дорогах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський доручив МВС і СБУ боротися з перевантаженістю вантажних автомобілів, яка руйнує українські дороги 01

За словами Зеленського, статистика свідчить, що останні кілька років майже кожна друга фура, що їздить українськими автошляхами, перевантажена.

"Я не думав, що крім програми під назвою "Велике будівництво" в нашій країні, яку дуже складно було підняти на ноги, буде окрема велика проблема – як захистити частину цієї програми, а саме – дороги в країні", – зауважив Зеленський на початку зустрічі.

Президент заявив, що проблема з перевантаженими фурами фіксується вже навіть на нових дорогах, які почали споруджувати в межах програми "Велике будівництво".

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що цього року інспектори Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) працюють цілодобово. З 12 травня вони склали майже 900 актів про перевищення габаритно-вагових параметрів, а сума штрафів за цей період становить понад 190 тис. євро.

Керівник уряду повідомив про плани з 1 жовтня збільшити на 200 осіб кількість інспекторів, які чергуватимуть на дорогах. Наразі їх 141 по всій країні. Крім того, на дорогах діють дев’ять комплексів вагового контролю. До 25 червня їх буде 19, а з 1 жовтня – 78.

Зеленський доручив МВС і СБУ боротися з перевантаженістю вантажних автомобілів, яка руйнує українські дороги 02

Прем’єр-міністр зазначив, що Кабмін передав до профільного комітету Верховної Ради законопроект про зміни до деяких законодавчих актів України щодо здійснення Державною службою України з безпеки на транспорті габаритно-вагового контролю. Він передбачає надання можливості органам місцевої влади встановлювати автоматичні комплекси габаритного контролю. Частину штрафів пропонуватиметься спрямовувати до місцевих бюджетів для відновлення доріг.

Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що через законодавчі обмеження працівники Укртрансбезпеки не можуть самостійно контролювати дотримання габаритно-вагових обмежень та ефективно діють лише у співпраці з поліцією. До того ж через низькі зарплати інспекторів Укртрансбезпеки існують високі корупційні ризики.

Очільник МВС запропонував передати патрульній поліції функцію контролю дотримання безпеки на дорогах, серед іншого – габаритно-вагового контролю.

Зеленський доручив МВС і СБУ боротися з перевантаженістю вантажних автомобілів, яка руйнує українські дороги 03

Президент Зеленський дав завдання МВС забезпечити можливість виконання Нацполіцією функції Укртрансбезпеки щодо контролю габаритно-вагових обмежень. Також він запропонував долучитися до протидії перевантаженості доріг і Службі безпеки України. "Я хотів би, щоб ви організували спільну роботу зі Службою безпеки України: зробити всі заходи запобігання порушенню норм габаритно-вагового контролю, перш за все на дорогах загального користування", – звернувся Зеленський до Авакова.

Зі свого боку голова СБУ Іван Баканов підтримав ініціативу Президента України та заявив про готовність долучитися до такої роботи.

Крім того, Зеленський зазначив, що паралельно з терміновими заходами, спрямованими на боротьбу з перевантаженістю доріг, необхідно розробити програму реформи Укртрансбезпеки.
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Топ коментарі
+57
СБУ с перегрузами? О, Боже! Спаси нас от клоуна...за что нам все это!
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16.06.2020 18:45
+14
А СБУ причём?
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16.06.2020 18:49
+14
Как при чём? Всех мордоровских агентов, диверсантов нейтрализовали, стрелять перестали, теперь можно и на весах постоять.
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16.06.2020 18:53
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Грузоперевозки подорожают. При комуняках считалось, что и прачка может управлять государством. При дебилах оказывается клоун.
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16.06.2020 22:39 Відповісти
бог ты мой, за что нам такое наказание?) Раздадут сбушникам весы, и они станут бегать за фурами...загенерил "идеи" на своей обсерации
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16.06.2020 22:45 Відповісти
т.е. то что лишнее они будут тупо забирать?
грабить корованы )))

вова вообще умом тронулся
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16.06.2020 23:04 Відповісти
сбу? я не ослышался, сбу? идиотто... импа для сбу дел больше нет
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16.06.2020 23:08 Відповісти
Баканов буде чортів ловити. Ну, а Аваков і є той самий головний чорт.
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16.06.2020 23:13 Відповісти
2021 год. Новостные шапки газет:
Зеленский распорядился подмести Пушкинскую улицу.
Зеленский снижает цены на укроп и петрушку на Привозе.
СБУ проверит качество майонеза и кетчупа в шаурме от Возгена.
Зеленский заложил первый камень у основания детской качели в огороде деда Андрея.
В кафе "Быстро и вкусно" по распоряжению презЕдента выдают одну лишнюю салфетку.

Страна расцветает, промышленность развивается, военная контрразведка проверяет качество пуговиц на мундирах.
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17.06.2020 06:45 Відповісти
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17.06.2020 07:31 Відповісти
Причём тут Зе до перегрузки дорог? Ему нечем больше заняться?
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17.06.2020 13:51 Відповісти
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