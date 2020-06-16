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Правоохоронці знайшли вкрадений телефон померлого волонтера Панича, у крадіжці підозрюється двірник лікарні, - прокуратура Києва

Правоохоронці знайшли вкрадений телефон померлого волонтера Панича, у крадіжці підозрюється двірник лікарні, - прокуратура Києва

Київська місцева прокуратура № 9 повідомила про підозру 52-річному чоловіку за фактом вчинення крадіжки з приміщення однієї зі столичних лікарень. Мобільний телефон, який пропав у волонтера Панича, вилучено.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Віталій Панич помер від пневмонії в реанімації 4-ї київської лікарні. Після його смерті рідні виявили, що пропали гроші, телефон та документи волонтера. І звернулися із заявою в поліцію.

"У ході досудового розслідування, розпочатого за вказаним фактом, вдалося встановити причетність до злочину двірника цієї лікарні. Як виявилося, після смерті волонтера чоловік допомагав перевозити тіло померлого з інфекційного відділення до моргу. Побачивши на підвіконні палати мобільний телефон, зловмисник вирішив ним заволодіти", - говориться в повідомленні прокуратури.

Читайте також: За фактом крадіжки документів і грошей у волонтера Віталія Панича допитано медпрацівників, - Максимець

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 185 КК України (крадіжка) та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. 

У межах досудового розслідування тривають заходи із встановлення всіх обставин вчинення правопорушення та осіб, які також можуть бути причетними до його вчинення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дружина та активісти про смерть волонтера Панича: З реанімації виставили на вулицю, а коли приїхали за тілом, виявилося, що гроші і речі зникли. ВIДЕО
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Топ коментарі
+15
О! крайнего уже нашли!
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16.06.2020 18:55
+9
Это показатель конечно. Дворник имел доступ в палату с больным, у которого было подозрение на вирус. Могли бы не позориться и сказать что вещи скушали мыши.
Стебанов обязан приехать туда и сказать:
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16.06.2020 18:57
+8
так не просто в палату а в реанимацию прямо с метлой .
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16.06.2020 19:02
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О! крайнего уже нашли!
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16.06.2020 18:55 Відповісти
ничего святого((
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16.06.2020 18:55 Відповісти
Миллиарды тянут , а тут какой- то телефон . Пора мыслить другими цифрами .
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16.06.2020 18:55 Відповісти
Это показатель конечно. Дворник имел доступ в палату с больным, у которого было подозрение на вирус. Могли бы не позориться и сказать что вещи скушали мыши.
Стебанов обязан приехать туда и сказать:
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16.06.2020 18:57 Відповісти
До речі, всі речі таких хворих в камері схову, а не в палаті. Так що цілком реальний варіант, що який ханурік то потягнув. Не думаю, що медперсонал на речі померлого б зазіхнув. А от якийсь пиячок чи нарик цілком можливо.
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16.06.2020 19:00 Відповісти
стаття була про це.
один знайомий померлого, солдат, какзав шо речі біля ліжка поклали, а коли оклигав, то теж не знайшов нічого
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16.06.2020 19:13 Відповісти
після поранення він був, тож доречніше писати саме "оклигав".
стаття на головній сторінці, ліворуч була.

а то шо мова чи не мова - так одинаково якщо йдеш чи їдеш по вулиці, або вулицею, матюкаєшся чомусь по-кацапськи.(ну ж не "шляк би їх трафив" казати, правда? )

(по-нашому важче писати через апостроф)
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16.06.2020 20:09 Відповісти
камера зхову в лікарні?????? в якій? Феофанія, можливо. Всі речі біля хворих. коли людина помирає, порядний персонал всі речі пакує, та віддає рідним, і залишки ліків так само. якщо щось цінне - в сейфі на посту відділення реанімації.
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16.06.2020 19:24 Відповісти
Агата Кристи много пропустила . Жаль , а появился бы новый детектив .
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16.06.2020 19:00 Відповісти
так не просто в палату а в реанимацию прямо с метлой .
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16.06.2020 19:02 Відповісти
то не так, можливо ніхто не захотів вивозити тіло, от дядю двірника за 100 грам спирту і запросили ((
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16.06.2020 19:25 Відповісти
мова йшла про реанімацію?
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16.06.2020 20:25 Відповісти
Дворник помогал вытягивать труп с палаты.В больнице -медперсонал -женщины.Святое дело -помочь перемещать труп.Все там -супербогачи,потому такие инциденты.Дворник - не врач,и правильно рассудил ,что трупу телефон -ни к чему.А дворник,наверняка такой дорогущий телефон отродясь в руках не держал.И вообще дворники -самые высоконравственная профессия.
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16.06.2020 20:05 Відповісти
ого....
надеюсь шо это была т.н. "проба пера"
)что вы меле.те?(
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16.06.2020 20:12 Відповісти
У двірника така зарплата, що він там спеціально працює для крадіжок?
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16.06.2020 18:58 Відповісти
Як пожежники)))
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16.06.2020 21:55 Відповісти
Тама исчо уборщица швабрила..
Очешуєть, отмазка.....
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16.06.2020 19:00 Відповісти
Твоя знайома?
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16.06.2020 19:01 Відповісти
бред какой то . дворник по реанимациям в нфекционном отделении шастает деньги тоже на подоконнике лежали ?
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16.06.2020 19:00 Відповісти
Там все шастают . Дворник что , не человек ?
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16.06.2020 19:09 Відповісти
не звиздите ! нашли стрелочника...
дворники не помогают возить больных (даже в морг)
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16.06.2020 19:02 Відповісти
дворник на территории больницы нашёл выброшенный после поднятого шума телефон . статья за присвоение готова . уговорили за мягкий приговор взять на себя кражу вместо присвоения находки - или турма .
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16.06.2020 19:06 Відповісти
если бы! но нет! там еще прикольнее )))) (но Ваше последнее предложение...может быть)
....установить причастность к преступлению дворника этой больницы. Как оказалось, после смерти волонтера мужчина помогал перевозить тело умершего из инфекционного отделения в морг. Увидев на подоконнике палаты мобильный телефон, злоумышленник решил им завладеть", - говорится в сообщении прокуратуры.
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16.06.2020 19:23 Відповісти
варіант,"тендітні" санітарочки попросили знайомого чоловіка допомогти той допоміг, повернувся по фунфурик а натрапив на мобільник.
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16.06.2020 19:33 Відповісти
оце можливо...а як було? хто зна... бо ще ж документи, гроші і особисті речі також зникли
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16.06.2020 19:47 Відповісти
отож,його там і неповинно було бути в принципі але дозволяють,може колись і в наших лікарнях будуть відео камери встановлені систем охорони,бо інакше важко щось довести.
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16.06.2020 19:51 Відповісти
В инфекционное отделение никого и под дулом автомата не загонишь,не то что посторонних.А Дворника наверняка взбодрили спиртом для дезинфекции.
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16.06.2020 20:23 Відповісти
Да то Порошенко вкрав
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16.06.2020 19:20 Відповісти
Так быстро нашли...
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16.06.2020 19:28 Відповісти
нікого не звинувачую в даному випадку та не виправдовую, я працював в о обласній Київській ліікарні, ранком вигулюючи собаку, знайшов гаманець біля "Общаги лікарняної" (гугл Багговутівсбка 1а) там посвідчення, візітівка, окуляри, ключі від сейфа та на вигдляд квартирні та гаражні. На візитці бум міський телефон, подзвонив, сказали що власник помер, знайшов родичів, все повернув. З слів родичів його привезли з Б.церкви, були кошти 5 000 грн, телефон. Помер в приймальному..... в той час я працював в реанімації....
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16.06.2020 19:30 Відповісти
там по-моему не только телефон пропал..но еще и все вещи... и документы...
их тоже дворник скоммуниздил ?
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16.06.2020 19:31 Відповісти
Садовник. По женскому детективному жанру - садовник, дворник и другая прислуга, являются отъявленными маньяками-рецидивистами.
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16.06.2020 20:14 Відповісти
Быть дворником становится опасно. Скоро дворники будут отвечать за все косяки наших "кухарок".
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16.06.2020 19:38 Відповісти
А железной дороги рядом нет случайно, обычно на стрелочника все валят.
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16.06.2020 20:03 Відповісти
А хто поцупив гроші та документи? Чомусь згадалось "кто шляпку свиснул, тот и бабку пришил"...
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16.06.2020 20:25 Відповісти
От це і є справжнє мародерство...
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16.06.2020 21:54 Відповісти
Не верю !100%, Панич заснял на телефон беспредел" врачей ",вот те и решили украсть и стереть видео .Убийцам в белых халатах нечего терять .
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16.06.2020 22:18 Відповісти
 
 