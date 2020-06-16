Правоохоронці знайшли вкрадений телефон померлого волонтера Панича, у крадіжці підозрюється двірник лікарні, - прокуратура Києва
Київська місцева прокуратура № 9 повідомила про підозру 52-річному чоловіку за фактом вчинення крадіжки з приміщення однієї зі столичних лікарень. Мобільний телефон, який пропав у волонтера Панича, вилучено.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Віталій Панич помер від пневмонії в реанімації 4-ї київської лікарні. Після його смерті рідні виявили, що пропали гроші, телефон та документи волонтера. І звернулися із заявою в поліцію.
"У ході досудового розслідування, розпочатого за вказаним фактом, вдалося встановити причетність до злочину двірника цієї лікарні. Як виявилося, після смерті волонтера чоловік допомагав перевозити тіло померлого з інфекційного відділення до моргу. Побачивши на підвіконні палати мобільний телефон, зловмисник вирішив ним заволодіти", - говориться в повідомленні прокуратури.
Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 185 КК України (крадіжка) та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
У межах досудового розслідування тривають заходи із встановлення всіх обставин вчинення правопорушення та осіб, які також можуть бути причетними до його вчинення.
Будь ласка, зачекайте...
Стебанов обязан приехать туда и сказать:
один знайомий померлого, солдат, какзав шо речі біля ліжка поклали, а коли оклигав, то теж не знайшов нічого
стаття на головній сторінці, ліворуч була.
а то шо мова чи не мова - так одинаково якщо йдеш чи їдеш по вулиці, або вулицею, матюкаєшся чомусь по-кацапськи.(ну ж не "шляк би їх трафив" казати, правда? )
(по-нашому важче писати через апостроф)
надеюсь шо это была т.н. "проба пера"
)что вы меле.те?(
Очешуєть, отмазка.....
дворники не помогают возить больных (даже в морг)
....установить причастность к преступлению дворника этой больницы. Как оказалось, после смерти волонтера мужчина помогал перевозить тело умершего из инфекционного отделения в морг. Увидев на подоконнике палаты мобильный телефон, злоумышленник решил им завладеть", - говорится в сообщении прокуратуры.
их тоже дворник скоммуниздил ?