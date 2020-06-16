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Командир бойового корабля ВМС України збирав секретну інформацію для передачі спецслужбам РФ, - СБУ. ФОТО

Командир бойового корабля ВМС України збирав секретну інформацію для передачі спецслужбам РФ, - СБУ. ФОТО

Військова контррозвідка Служби безпеки України запобігла загрозі витоку відомостей у сфері бойової готовності Військово-Морських Сил ЗСУ представникам спецслужб РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники СБУ встановили, що командир бойового корабля без дозволу свого командування виїхав на тимчасово окуповану територію АР Крим. Там він почав співпрацю зі спецслужбами РФ і отримав російське громадянство. Після цього капітан 2 рангу повернувся до місця дислокації свого екіпажу і почав приховано збирати інформацію з обмеженим доступом для передачі російським спецслужбам.

Командир бойового корабля ВМС України збирав секретну інформацію для передачі спецслужбам РФ, - СБУ 01

Отримані відомості фігурант планував передати іноземним кураторам після виїзду на постійне місце проживання на окупований півострів. Для цього найближчим часом він збирався звільнитися з лав Збройних Сил України. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. У фігуранта вилучено носії інформації з обмеженим доступом, які він збирався передати іноземній стороні.

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Командир бойового корабля ВМС України збирав секретну інформацію для передачі спецслужбам РФ, - СБУ 02

Військовослужбовця відсторонено від займаної посади, йому скасовано допуск до державної таємниці.

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За даними "Думской", офіцер, про якого йдеться, - командир аварійно-рятувального судна ВМСУ "Олександр Охрименко" капітан другого рангу Анатолій Люлько, який раніше командував малим розвідувальним кораблем "Переяслав".

Командир бойового корабля ВМС України збирав секретну інформацію для передачі спецслужбам РФ, - СБУ 03

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Топ коментарі
+52
з ***********.
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16.06.2020 19:37
+50
Военнослужащий отстранен от занимаемой должности, ему отменен допуск к государственной тайне.Источник: https://censor.net/n3202408

И всё?! А в камеру, а яйки в двери зажать?
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16.06.2020 19:20
+46
начиная с министра обороны...
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16.06.2020 19:23
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Сикока ж тут таких командиров...
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16.06.2020 19:18 Відповісти
начиная с министра обороны...
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16.06.2020 19:23 Відповісти
з ***********.
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16.06.2020 19:37 Відповісти
Так, при припіздентові цей зрадник спокійно служив, а при Зеленському його спіймали. Тому припіздента теж посадять, у тому числі і за це.
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16.06.2020 20:46 Відповісти
виходить Зеленський не **********? А хто тоді? слуха?
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16.06.2020 21:02 Відповісти
За звичай, людина б мала стидатися того, що вона ідіот Але це не про зебілів
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16.06.2020 21:46 Відповісти
Новый командующий ВМС Неижпапа лоббировал назначение подозреваемого в шпионаже капитана корабля «Александр Охрименко».


Назначение капитаном корабля ВМС «Александр Охрименко» Анатолия Люлько поддерживал действующий командующий https://inforesist.org/tag/vms/ ВМС Алексей Неижпапа.



Отмечается, что Люлько учился в Академии ВМС им. Нахимова, которой руководил Неижпапа. Неижпапа похоже тоже агент кремля и шпион.

https://inforesist.org/smi-novyj-komanduyushhij-vms-lobbiroval-naznachenie-podozrevaemogo-v-shpionazhe-kapitana-korablya-aleksandr-ohrimenko/? https://inforesist.org/smi-novyj-komanduyushhij-vms-lobbiroval-naznachenie-podozrevaemogo-v-shpionazhe-kapitana-korablya-aleksandr-ohrimenko/
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17.06.2020 02:24 Відповісти
Обменяйте его на Человека . Пусть в раше отбывает .
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16.06.2020 19:19 Відповісти
що взять, підар кримський!
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16.06.2020 19:20 Відповісти
Командир боевого корабля ВМС Украины собирал секретную информацию для передачи спецслужбам РФ, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 3752
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16.06.2020 19:20 Відповісти
Военнослужащий отстранен от занимаемой должности, ему отменен допуск к государственной тайне.Источник: https://censor.net/n3202408

И всё?! А в камеру, а яйки в двери зажать?
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16.06.2020 19:20 Відповісти
да ему уже не раз зажали не делайте омлет
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16.06.2020 19:27 Відповісти
ну это ж не Серненко... всего лишь предатель Родины, а у нас полный офис таких...
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16.06.2020 20:51 Відповісти
Стерненко
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16.06.2020 20:52 Відповісти
А потім його обміняють на таксиста?
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16.06.2020 19:20 Відповісти
Соверское прошлое Вата не вытравит его из мозга!!!!
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16.06.2020 19:21 Відповісти
73 % ИЗ СТАДА БАРАНОВ ТЕ ЖЕ...
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16.06.2020 19:22 Відповісти
Командир боевого корабля ВМС Украины собирал секретную информацию для передачи спецслужбам РФ, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 2180
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16.06.2020 19:23 Відповісти
Бедный путин -не дали дожить !
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16.06.2020 20:07 Відповісти
На рею!
Командир боевого корабля ВМС Украины собирал секретную информацию для передачи спецслужбам РФ, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 5021
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16.06.2020 19:23 Відповісти
почему рея выше марса? непорядок! Боцмана сюда!
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16.06.2020 22:34 Відповісти
Служу РАБссии СкреПОНОСной
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16.06.2020 19:25 Відповісти
Предателя хотя бы арестовали? Боюсь что в Украине ему дадут Героя за борьбу против украинцев. В Украине быть украинцем опасно.
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16.06.2020 19:25 Відповісти
Не можуть Тюрми ж бо продають, навіть для домашнього арешту адресів не вистачає. Як Стерненку, наприклад.
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16.06.2020 19:42 Відповісти
то ли пригожин то ли Шрек )))) но п*дло - точно !
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16.06.2020 19:26 Відповісти
Еще один на обмен с ДНРОЛНРиями, на очередного случайного чувака.
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16.06.2020 19:27 Відповісти
А СБУ най слідкує за навантаженням вантажних автівок на дорогах країни - бубочка ж попросив, а "чорт" Баканов погодився:
Также он (Зєлєнський) предложил присоединиться к противодействию перегруженности дорог и Службе безопасности Украины. Со своей стороны глава СБУ Иван Баканов поддержал инициативу президента и заявил о готовности присоединиться к такой работе. Источник: https://censor.net/n3202401
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16.06.2020 19:29 Відповісти
Вот Крыма тыловая
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16.06.2020 19:29 Відповісти
такое уже было в 1918-1933. Жаль что украинцы не учат уроков истории.
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16.06.2020 19:34 Відповісти
На РАБссии было 3 знаменитых предателя которые сдали кремлевских уродов по полному тарифу..Олег Гордиевский,Олег Пеньковский и Олег Калугин.Эти три ЧЕЛОВЕКА сказали Вему Миру -Кремль, это Крысы конченные....
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16.06.2020 19:31 Відповісти
Срочно назначить его адмиралом ВМСУ!!! Новому командущему флотом такие кадры нужны.
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16.06.2020 19:33 Відповісти
А у нас вообще непредатели есть в армии и на флоте?
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16.06.2020 19:33 Відповісти
в окопах есть , в штабах нету
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16.06.2020 19:57 Відповісти
Считаю, что правильно было бы - на время оккупации кацапами Крыма и части Донбасса запретить, особенно военным, выезжать в эти районы.......а то конечном итоге: пленные/задержанные или перебежчики/предатели.......
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16.06.2020 19:34 Відповісти
украинцы тем более военные туда и сами не поедут. Едут туда потенциальные и реальные предатели.
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16.06.2020 19:38 Відповісти
Мабуть була заборона, але він її ігнорував.
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16.06.2020 19:39 Відповісти
Заборони немає але туди українці не їздять з 2014.
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16.06.2020 19:41 Відповісти
Военнослужащий отстранен от занимаемой должности, ему отменен допуск к государственной тайне. Источник: https://censor.net.ua/n3202408
Тобто обмеження для нього були.
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16.06.2020 19:44 Відповісти
після того як він вчинив злочин.
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16.06.2020 19:46 Відповісти
Таких, як він обмежують у пересуванні, тому обмеження були. Не змушуйте мене шукати з телефону закони за якими дають допуск.
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16.06.2020 19:51 Відповісти
«.....без разрешения своего командования выехал на временно оккупированную территорию...»
-------------------
Так и есть.....
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16.06.2020 19:53 Відповісти
Дякую. Це і є обмеження!
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16.06.2020 19:54 Відповісти
🙂
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16.06.2020 19:57 Відповісти
"Сотрудники СБУ установили, что командир боевого корабля без разрешения своего командования выехал на временно оккупированную территорию АР Крым."Источник: https://censor.net/n3202408
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16.06.2020 20:44 Відповісти
Путлер построил НовоОтсоссию от Харькова до Одессы. Порошенко виноват... что плешивый КГБист забрал Адессу маму
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16.06.2020 19:35 Відповісти
А арестовывать предателя, что не будут?
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16.06.2020 19:38 Відповісти
Дают орден как российскому пособнику Вилкулу
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16.06.2020 19:40 Відповісти
"СЛУГИ КРЕМЛЯ" шукають механізм відновлення постачань води в Крим!
ВИКЛЮЧИЛИ З ПЕРЕЛІКУ ДЕРЖКОМПАНІЙ, ЯКІ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ, ДВА ПІДПРИЄМСТВА, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПОСТАЧАННЯ ВОДИ ДО КРИМУ

https://newsua.one/news/slugi-kremlya-viklyuchili-z-pereliku-derzhkompanii-yaki-ne-pidlyagayut-privatizacii-dva-************-yaki-*************-postachannya-vodi-do-krimu.html https://newsua.one/news/slugi-kremlya-viklyuchili-z-pereliku-derzhkompanii-yaki-ne-pidlyagayut-privatizacii-dva-************-yaki-*************-postachannya-vodi-do-krimu.html
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16.06.2020 19:40 Відповісти
Командир боевого корабля ВМС Украины собирал секретную информацию для передачи спецслужбам РФ, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 2967
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16.06.2020 19:41 Відповісти
-
Крим і Севастополь це територія Української слави, в Кримськi війнi. Якщо звернутися до історичних документів, то легко переконатися, що учасники Кримської війні в основному були слов'яни українці. Посилаючись на російського історика зі світовим ім'ям Євгена Тарле, у якого знаходимо таке свідчення: один із відомих учасників оборони Севастополя полковник Васильчиков пише, що мужні учасники героїчної оборони Севастополя вони всi в основному були слов'яни українці.
А проклятим російським - фашистам загарбникам, які тимчасово окупували Український Крим і Севастополь, потрібно просто зайти на севастопольське військово-морське кладовище і поклонитися праху більше трьох тисяч одних тільки волинян, і багатьох тисяч інших українців які брали участь у цій Кримській війні. Вони вмираючи хоробро захищали чужу не слов'янську орду захищали своїх проклятих лютих ворогів окупантів рідної української землі цих личакових татаро угро - фінських москалів. Знаменитий Волинський Полк там весь полiг не за славу слов'янської України - Русі а за славу своїх лютих ворогів окупантів із проклятої личакової -імперії, азіатської московії орди ..А краще нам було б тоді допомогти близьким нам українцям дружнім народам європейської коаліції щоб разом знищити цю прокляту навіть не слов'янську личакову паРашу орду в Кримській війні. І тоді сьогодні не було б з нею ніяких проблем ...
А так маємо від неї криваву окупаційну війну і тимчасову окупацію нашого рідного українського Криму i Донбасу.
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16.06.2020 19:51 Відповісти
Севастополь, Севастополь - город русских моряков! Крим є Крим - так говорить великий Усик!
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16.06.2020 19:42 Відповісти
Военнослужащий отстранен от занимаемой должности, ему отменен допуск к государственной тайне.....Так строго, жёстко ! Хотя по сути этот военнослужащий выродок за измену Родине должен быть показательно повешен в публичном месте. Что бы больше не одному продажному московскому холую - янычару никогда не было желания продавать Украинскую Отчизну за кровавые кремлёвские сребреники для Иуды.
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16.06.2020 19:44 Відповісти
от должности отстранен но зарплата капает...скоро по зеленому суду востановится в должности
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16.06.2020 19:55 Відповісти
а вы спрашивали почему Крым не отвоевали? С такими падлами продажными.
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16.06.2020 19:45 Відповісти
Лев Симкин лет 25 назад нарыл,что Гитлеру служили 22 миллиона советских граждан,я лично думаю что больше...и значительно...
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16.06.2020 19:48 Відповісти
Смешно и то ... когда германские войска были в десятке км от Мацквы,Гитлер сказал что если возьмёт Мацкву, .то назначит Сталина главой оккупационной зоны,так как диким московско ордынским народом ,может управлять только Сталин
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16.06.2020 19:54 Відповісти
Відчувається рука Порошенка.
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16.06.2020 19:53 Відповісти
Военнослужащий отстранен от занимаемой должности, ему отменен допуск к государственной тайне.Источник: https://censor.net/n3202408

суровое наказание за предательство...
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16.06.2020 19:54 Відповісти
Думаю, що далі буде суд.
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16.06.2020 19:56 Відповісти
Направление главного удара было Берлин-Минск-Москва,Минск Гитлер взял 29 июня 1941 года...командующий Западныи фронтом генерал армии Павлов предал Сралина
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16.06.2020 20:02 Відповісти
"Неправильне" повідомлення. Правильне - "офіцер який виявився зрадником пропав без вісті"...
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16.06.2020 20:03 Відповісти
"також зникла каменюка та пару метрів мотузки...."
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16.06.2020 22:34 Відповісти
Кстати с 23 июня 1941 года в Минске находилось все высшее военное и партийное руководство дохлого СССР,кроме Джугашвили...
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16.06.2020 20:09 Відповісти
Копай далі, аж поки не відчуєш бетон.
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16.06.2020 20:18 Відповісти
Что за информация интересно, если она даже не секретная, а с просто ограниченным доступом? Вёл подсчёт наших адмиралов?
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16.06.2020 20:15 Відповісти
Встановлював кількість потенційних перебіжчиків. Це важливо при плануванні операцій в гібридних війнах. Інших секретів на флоті нема тому, що, по суті, і флоту нема. Кілька ржавих корит з командирами, що хочуть щось продати для одержання громадянства на протилежному боці.
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16.06.2020 20:30 Відповісти
Пора Смерш организовывать ! Cо всеми полномочиями !
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16.06.2020 20:18 Відповісти
Что удивляться,даже Степан Андреевич Бандера предал дохляк СССр в котором никогда не жил и не был гражджанином Сралинского ГУЛАГа... ...
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16.06.2020 20:19 Відповісти
Павешать суку на рее

Командир бойового корабля ВМС України збирав секретну інформацію для передачі спецслужбам РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 5274
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16.06.2020 20:24 Відповісти
Перечитайте всю газету "Правда" начиная с 1 сентября 1939 года и вы поймете,почему СССР не победил Гитлера...и Мировой капитализм...у вас все под ногами.надо тольке ЧИТАТЬ внимательно....
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16.06.2020 20:24 Відповісти
не знаю шо страшнее.то шо офицер ВМС предатель или то шо это уже никого не удивляет.
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16.06.2020 20:26 Відповісти
А, що, якби в Ізраїлі палестинці були командирами в Цахалі, то там не було б диверсантів і зрадників?
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16.06.2020 20:35 Відповісти
+++
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17.06.2020 09:16 Відповісти
Тоесть предатели с двойным гражданством и нарушившие присягу служат даже на военных кораблях? А СБУ видимо сильно были заняты охотой на Стерненка что не заметили как предатель спокойно ездил туда-сюда на окупированную территорию
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16.06.2020 20:53 Відповісти
Однозначно,що на важливі оборонні,розвідувальні тап-секретні посади і на вістрі фронтових ударних груп,мають бути вихідці зі західних областей,в друну чергу-центральних і щонайменше-зі східних і південно-східних областей.Причина банально-проста.На Заході в рази менше інфікованих вірусом совка і ватофілії чим на Сході,особливо в люмпенських зонах,де фсб навіть не вербує шпигунів,вони самі валентирські напрошуються.
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16.06.2020 20:55 Відповісти
а у нас як раз все навпаки ))
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16.06.2020 21:08 Відповісти
Та это была спецоперация. Все секреты у министра в кладовке. Тройной агент дурачил всех и марсиан тоже. У нас контр разведка не дремлет ,шас ********** велел фуры останавливать....
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16.06.2020 21:18 Відповісти
"...Военнослужащий отстранен от занимаемой должности, ему отменен допуск к государственной тайне..."

Повинно бути: ЛІКВІДОВАНИЙ!!!
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16.06.2020 21:31 Відповісти
А лоббировал этого капитана Люлька ,командующий ВМФ -Неижпапа.
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16.06.2020 21:49 Відповісти
Шпион не знал, что полученные сведения можно передать посредством электронной почты.
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16.06.2020 22:44 Відповісти
https://censor.net/photo_news/3200141/poiskovospasatelnoe_sudno_vms_ukrainy_aleksandr_ohrimenko_obespechivalo_s_morya_ispytaniya_raketnogohttps://censor.net/n3202408
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16.06.2020 22:52 Відповісти
Звичайний зрадник, фу мразота.
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16.06.2020 22:58 Відповісти
«Да - был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было?».

Як офіцер вищого рангу за званням і посадою, я просто не уявляю яку таку таємницю з грифом "ДСП" міг "продати" командир аварійно-рятівного судна, яким раніше командували капітан-лейтенанти. На кораблях типу "СС" - спасательное судно" були свої "Секретки". Але там зберігалися документи щодо проекту коробля, його "бойові журнали", ходові випробування і показники БГ за роки. НІЧОГО цікаваго для служб ФСБ там не було і бути не могло. Якщо маються на увазі документи СПС і документи спеціального зв"язку СБД, то документи кодування і розкодування відносяться до грифу "найвищої секретності". За це в СРСР визначалася - "вища" міра запопігання у злочині. Але, своєї системи СБД зв"язку у України не було, система СПС не працює. Командирами малих кораблів, якими мають командувати молодші офіцері, командують старші офіцери. Старші офіцери отримують посади і звання не по своїм можливостям і знанням, а по... вислузі років, по віку, по телефонному і сарафанному принципу. Сьогодні контр-адмірал призначається на посаду ГоловКому ВМС України без найменшого командного корабельного досвіду на кораблях 3-го, 2-го рангу. Про кораблі 1-го рангу не може бути навіть згадки. Наші "адмірали" про кораблі 1-го рангу жодного уявлення не мають. Наші адмірали не маєть жодного уявлення про "Задачі 3,2,1" у складі корабля, дивізіону, бригади. Вони не знають уяви про задачі і цілі сумісного плавання в складі групи кораблів, про тактику дій корабельної групи. Відкрию маленьку таємницю про наших "адміралів".

Якби вони прийшли служити на новий корабель, то вони зразу би отримали "Заліковий лист" на здачу знань: по ТТХ корабля, його бойовим можливостям, по несенню служби "вахтенним офіціром", по знанню положень МПСС-75, по БЗЖ... і багато чого іншого. Жуже сумніваюсь, що вони здали би ці заліки у терміни 3 місяця. Про заліки на самостійне управління кораблем я не хочу навіть згадувати.

Мені дуже цікаво, як "контр-адмірал" може командувати цілим флотом, якщо він не командувава навіть кораблем 2-го рангу. Маю сумнів, що він командував навіть бойовим кораблем 3-го рангу. От, тобі Перебийніс.

Можливо, завтра Нез"ївтата звинуватять у зраді. А він навіть в кают-компанію корабля ніколи не заходив. Ось така фігня, малятки.
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16.06.2020 23:56 Відповісти
Ватно кацапский реванш в Украине успешно состоялся.
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17.06.2020 07:28 Відповісти
розстріляти 3,14дараса!
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17.06.2020 07:28 Відповісти
 
 