Командир бойового корабля ВМС України збирав секретну інформацію для передачі спецслужбам РФ, - СБУ. ФОТО
Військова контррозвідка Служби безпеки України запобігла загрозі витоку відомостей у сфері бойової готовності Військово-Морських Сил ЗСУ представникам спецслужб РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Співробітники СБУ встановили, що командир бойового корабля без дозволу свого командування виїхав на тимчасово окуповану територію АР Крим. Там він почав співпрацю зі спецслужбами РФ і отримав російське громадянство. Після цього капітан 2 рангу повернувся до місця дислокації свого екіпажу і почав приховано збирати інформацію з обмеженим доступом для передачі російським спецслужбам.
Отримані відомості фігурант планував передати іноземним кураторам після виїзду на постійне місце проживання на окупований півострів. Для цього найближчим часом він збирався звільнитися з лав Збройних Сил України. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. У фігуранта вилучено носії інформації з обмеженим доступом, які він збирався передати іноземній стороні.
Військовослужбовця відсторонено від займаної посади, йому скасовано допуск до державної таємниці.
За даними "Думской", офіцер, про якого йдеться, - командир аварійно-рятувального судна ВМСУ "Олександр Охрименко" капітан другого рангу Анатолій Люлько, який раніше командував малим розвідувальним кораблем "Переяслав".
Будь ласка, зачекайте...
Назначение капитаном корабля ВМС «Александр Охрименко» Анатолия Люлько поддерживал действующий командующий https://inforesist.org/tag/vms/ ВМС Алексей Неижпапа.
Отмечается, что Люлько учился в Академии ВМС им. Нахимова, которой руководил Неижпапа. Неижпапа похоже тоже агент кремля и шпион.
https://inforesist.org/smi-novyj-komanduyushhij-vms-lobbiroval-naznachenie-podozrevaemogo-v-shpionazhe-kapitana-korablya-aleksandr-ohrimenko/? https://inforesist.org/smi-novyj-komanduyushhij-vms-lobbiroval-naznachenie-podozrevaemogo-v-shpionazhe-kapitana-korablya-aleksandr-ohrimenko/
И всё?! А в камеру, а яйки в двери зажать?
Также он (Зєлєнський) предложил присоединиться к противодействию перегруженности дорог и Службе безопасности Украины. Со своей стороны глава СБУ Иван Баканов поддержал инициативу президента и заявил о готовности присоединиться к такой работе. Источник: https://censor.net/n3202401
Тобто обмеження для нього були.
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Так и есть.....
ВИКЛЮЧИЛИ З ПЕРЕЛІКУ ДЕРЖКОМПАНІЙ, ЯКІ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ, ДВА ПІДПРИЄМСТВА, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПОСТАЧАННЯ ВОДИ ДО КРИМУ
https://newsua.one/news/slugi-kremlya-viklyuchili-z-pereliku-derzhkompanii-yaki-ne-pidlyagayut-privatizacii-dva-************-yaki-*************-postachannya-vodi-do-krimu.html https://newsua.one/news/slugi-kremlya-viklyuchili-z-pereliku-derzhkompanii-yaki-ne-pidlyagayut-privatizacii-dva-************-yaki-*************-postachannya-vodi-do-krimu.html
Крим і Севастополь це територія Української слави, в Кримськi війнi. Якщо звернутися до історичних документів, то легко переконатися, що учасники Кримської війні в основному були слов'яни українці. Посилаючись на російського історика зі світовим ім'ям Євгена Тарле, у якого знаходимо таке свідчення: один із відомих учасників оборони Севастополя полковник Васильчиков пише, що мужні учасники героїчної оборони Севастополя вони всi в основному були слов'яни українці.
А проклятим російським - фашистам загарбникам, які тимчасово окупували Український Крим і Севастополь, потрібно просто зайти на севастопольське військово-морське кладовище і поклонитися праху більше трьох тисяч одних тільки волинян, і багатьох тисяч інших українців які брали участь у цій Кримській війні. Вони вмираючи хоробро захищали чужу не слов'янську орду захищали своїх проклятих лютих ворогів окупантів рідної української землі цих личакових татаро угро - фінських москалів. Знаменитий Волинський Полк там весь полiг не за славу слов'янської України - Русі а за славу своїх лютих ворогів окупантів із проклятої личакової -імперії, азіатської московії орди ..А краще нам було б тоді допомогти близьким нам українцям дружнім народам європейської коаліції щоб разом знищити цю прокляту навіть не слов'янську личакову паРашу орду в Кримській війні. І тоді сьогодні не було б з нею ніяких проблем ...
А так маємо від неї криваву окупаційну війну і тимчасову окупацію нашого рідного українського Криму i Донбасу.
суровое наказание за предательство...
Повинно бути: ЛІКВІДОВАНИЙ!!!
Як офіцер вищого рангу за званням і посадою, я просто не уявляю яку таку таємницю з грифом "ДСП" міг "продати" командир аварійно-рятівного судна, яким раніше командували капітан-лейтенанти. На кораблях типу "СС" - спасательное судно" були свої "Секретки". Але там зберігалися документи щодо проекту коробля, його "бойові журнали", ходові випробування і показники БГ за роки. НІЧОГО цікаваго для служб ФСБ там не було і бути не могло. Якщо маються на увазі документи СПС і документи спеціального зв"язку СБД, то документи кодування і розкодування відносяться до грифу "найвищої секретності". За це в СРСР визначалася - "вища" міра запопігання у злочині. Але, своєї системи СБД зв"язку у України не було, система СПС не працює. Командирами малих кораблів, якими мають командувати молодші офіцері, командують старші офіцери. Старші офіцери отримують посади і звання не по своїм можливостям і знанням, а по... вислузі років, по віку, по телефонному і сарафанному принципу. Сьогодні контр-адмірал призначається на посаду ГоловКому ВМС України без найменшого командного корабельного досвіду на кораблях 3-го, 2-го рангу. Про кораблі 1-го рангу не може бути навіть згадки. Наші "адмірали" про кораблі 1-го рангу жодного уявлення не мають. Наші адмірали не маєть жодного уявлення про "Задачі 3,2,1" у складі корабля, дивізіону, бригади. Вони не знають уяви про задачі і цілі сумісного плавання в складі групи кораблів, про тактику дій корабельної групи. Відкрию маленьку таємницю про наших "адміралів".
Якби вони прийшли служити на новий корабель, то вони зразу би отримали "Заліковий лист" на здачу знань: по ТТХ корабля, його бойовим можливостям, по несенню служби "вахтенним офіціром", по знанню положень МПСС-75, по БЗЖ... і багато чого іншого. Жуже сумніваюсь, що вони здали би ці заліки у терміни 3 місяця. Про заліки на самостійне управління кораблем я не хочу навіть згадувати.
Мені дуже цікаво, як "контр-адмірал" може командувати цілим флотом, якщо він не командувава навіть кораблем 2-го рангу. Маю сумнів, що він командував навіть бойовим кораблем 3-го рангу. От, тобі Перебийніс.
Можливо, завтра Нез"ївтата звинуватять у зраді. А він навіть в кают-компанію корабля ніколи не заходив. Ось така фігня, малятки.