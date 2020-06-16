Командир бойового корабля ВМС України збирав секретну інформацію для передачі спецслужбам РФ, - СБУ. ФОТО

Військова контррозвідка Служби безпеки України запобігла загрозі витоку відомостей у сфері бойової готовності Військово-Морських Сил ЗСУ представникам спецслужб РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники СБУ встановили, що командир бойового корабля без дозволу свого командування виїхав на тимчасово окуповану територію АР Крим. Там він почав співпрацю зі спецслужбами РФ і отримав російське громадянство. Після цього капітан 2 рангу повернувся до місця дислокації свого екіпажу і почав приховано збирати інформацію з обмеженим доступом для передачі російським спецслужбам.

Отримані відомості фігурант планував передати іноземним кураторам після виїзду на постійне місце проживання на окупований півострів. Для цього найближчим часом він збирався звільнитися з лав Збройних Сил України. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. У фігуранта вилучено носії інформації з обмеженим доступом, які він збирався передати іноземній стороні.

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Військовослужбовця відсторонено від займаної посади, йому скасовано допуск до державної таємниці.

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За даними "Думской", офіцер, про якого йдеться, - командир аварійно-рятувального судна ВМСУ "Олександр Охрименко" капітан другого рангу Анатолій Люлько, який раніше командував малим розвідувальним кораблем "Переяслав".

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