"Слуга народу" Дубінський заявив про прослуховування у Баканова, в СБУ інформацію спростували
У Службі безпеки України не підтвердили інформацію нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського про виявлення пристроїв для прослуховування в кабінеті голови СБУ Івана Баканова.
Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"У керівника СБУ Баканова прямо в кабінеті виявлено 3 прослуховуючі пристрої. Також ще один пристрій виявлено в автомобілі його дружини", - заявив сьогодні в Facebook Дубінський.
"Не підтверджуємо цю інформацію", - сказали у відомстві.
Топ коментарі
+19 Перехватчик
показати весь коментар16.06.2020 19:54
+13 olele
показати весь коментар16.06.2020 19:47
+13 Энтони Вильямс
показати весь коментар16.06.2020 20:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Вот откуда дубинскому известно количество.
https://bbcccnn.org/prosymo-maksymalno-rozpovsyudyty-takoyi-lyudyny-ya-shhe-ne-bachyv-na-ternopilshhyni-vodij-marshrutky-vidviz-pasazhyra-z-insultom-u-likarnyu-i-viddav-na-jogo-likuvannya-usi-svoyi-groshi/
Дуже сподіваюсь, що їх їхня ж брехня накриє так, що лікарі потім напишуть "отримані травми не сумісні з життям".
Страна террорист тирана путина должна быть увеличены санкции и закрыт чекисткий проект запуганных досмерти рабов рацийская *********.