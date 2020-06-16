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прослуховування (206) СБУ (12497) Баканов Іван (328) Дубінський Олександр (490)

"Слуга народу" Дубінський заявив про прослуховування у Баканова, в СБУ інформацію спростували

У Службі безпеки України не підтвердили інформацію нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського про виявлення пристроїв для прослуховування в кабінеті голови СБУ Івана Баканова.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"У керівника СБУ Баканова прямо в кабінеті виявлено 3 прослуховуючі пристрої. Також ще один пристрій виявлено в автомобілі його дружини", - заявив сьогодні в Facebook Дубінський.

Слуга народу Дубінський заявив про прослуховування у Баканова, в СБУ інформацію спростували 01

"Не підтверджуємо цю інформацію", - сказали у відомстві.

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Топ коментарі
+19
Просимо максимально розповсюдити! Такої людини я ще не бачив! На Тернопільщині водій маршрутки відвіз пасажира з інсультом у лікарню, і віддав на його лікування усі свої гроші

https://bbcccnn.org/prosymo-maksymalno-rozpovsyudyty-takoyi-lyudyny-ya-shhe-ne-bachyv-na-ternopilshhyni-vodij-marshrutky-vidviz-pasazhyra-z-insultom-u-likarnyu-i-viddav-na-jogo-likuvannya-usi-svoyi-groshi/

"Слуга народа" Дубинский заявил о прослушке у Баканова, в СБУ информацию опровергли - Цензор.НЕТ 9952
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16.06.2020 19:54
+13
"Слуга народа" Дубинский заявил о прослушке у Баканова, в СБУ информацию опровергли - Цензор.НЕТ 7072
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16.06.2020 19:47
+13
"Слуга народа" Дубинский заявил о прослушке у Баканова, в СБУ информацию опровергли - Цензор.НЕТ 9382
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16.06.2020 20:00
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Зе с такими соратниками и враги не нужны.
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16.06.2020 19:44 Відповісти
Навчить СБУ матюкатись?
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16.06.2020 19:45 Відповісти
Этот "любитель" записывать?

"Слуга народа" Дубинский заявил о прослушке у Баканова, в СБУ информацию опровергли - Цензор.НЕТ 8420
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16.06.2020 19:45 Відповісти
"Слуга народа" Дубинский заявил о прослушке у Баканова, в СБУ информацию опровергли - Цензор.НЕТ 7072
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16.06.2020 19:47 Відповісти
Почти все каналы в 19 году поддерживали агента ***** - зе
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16.06.2020 19:52 Відповісти
Дубинский Баканова обзывает обидно, так что тот даже и 20 прослушек бы нашел - не сказал бы. просто памперс сменить и все
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16.06.2020 19:51 Відповісти
Опровергают, значит не смогли найти.
Вот откуда дубинскому известно количество.
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16.06.2020 19:52 Відповісти
Просимо максимально розповсюдити! Такої людини я ще не бачив! На Тернопільщині водій маршрутки відвіз пасажира з інсультом у лікарню, і віддав на його лікування усі свої гроші

https://bbcccnn.org/prosymo-maksymalno-rozpovsyudyty-takoyi-lyudyny-ya-shhe-ne-bachyv-na-ternopilshhyni-vodij-marshrutky-vidviz-pasazhyra-z-insultom-u-likarnyu-i-viddav-na-jogo-likuvannya-usi-svoyi-groshi/

"Слуга народа" Дубинский заявил о прослушке у Баканова, в СБУ информацию опровергли - Цензор.НЕТ 9952
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16.06.2020 19:54 Відповісти
Проходной двор какой-то.Было бы удивительно ,если бы они подтвердили слова-- все и вся знающего всемирно-известного разведчика Дубинского.
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16.06.2020 19:59 Відповісти
"Слуга народа" Дубинский заявил о прослушке у Баканова, в СБУ информацию опровергли - Цензор.НЕТ 9382
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16.06.2020 20:00 Відповісти
"Слуга народа" Дубинский заявил о прослушке у Баканова, в СБУ информацию опровергли - Цензор.НЕТ 1829
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16.06.2020 20:01 Відповісти
мутный румын что то мутит)))))))))
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16.06.2020 20:05 Відповісти
А потім ці дибілєти дивуються: "А чому нам не вірять?" На брехні прийшли до влади, брехнею тримаються і брехнею будуть відмазуваться.
Дуже сподіваюсь, що їх їхня ж брехня накриє так, що лікарі потім напишуть "отримані травми не сумісні з життям".
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16.06.2020 20:10 Відповісти
Пут устроил переизбрание и обнуление просто так, потому что сам так хочет, давно готовы уже результаты лживого плебисцита, а пут по лживому зомбоящику чешет нагло своим дуракам какой это свободный выбор запуганных до смерти рабов путина. Кацапское быдло только должно молчаливо принять, что путин хочет и какую цифру запишет.Нет никакого референдума в парашке, пут боится майданов как черт ладана. ПОтому так через портнова и ермака так нападает на майдан для запугивания- пут запугивает украину. ПУТИН БОИТСЯ МАЙДАНА КАК ЧЕРТ ЛАДАНА. И украденные деньги вливает только в его обсирание, потому что пут БОИТСЯ НЕКОНТРОЛИРОВАННОГО ЧЕКИСТАМИ МАЙДАНА БОЛЬШЕ ВСЕГО. Тоесть он кацапов боится как черт ладана, но кацапы по спецоперциям запуганы до смерти и потому выступать против пута сильно боятся, парашка - это страна страха устроенного чекистами. РФ - СТРАНА ЗАПУГАННЫЙ ДОСМЕРТИ КАЦАПОВ путинскими шугалками и постоянными спецопрациями по запугиванию рашканов под видом патриотизма. Потому что пут это тиран, а парашка это страна террорист, которая спонсирует террористов и лжецов как шарий и портнов и создает и учит своих агентов ермака и тарана как развалить украину. Путинские каналы zik, 112, newsone - это рупоры тирана пута, который запугал УБИЙСТВАМИ И ПОСАДКАМИ ВПЛОТЬ ДО ЛАЙКОВ кацапов до смерти и они боятся даже слово сказать против. Парашки -это страна ЗАПУГАННЫХ РАБОВ. Потому все хотелки в виде лживых плебисцитов это все путинская придуманная ложь.

Страна террорист тирана путина должна быть увеличены санкции и закрыт чекисткий проект запуганных досмерти рабов рацийская *********.
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16.06.2020 21:54 Відповісти
Бардак!!!
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16.06.2020 20:17 Відповісти
все что оно блеет вызывает рвотный рефлекс...
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16.06.2020 20:18 Відповісти
Долбаное зеленое кубло.
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16.06.2020 20:21 Відповісти
в СБУ заявили, что баканов нелох, чтоб его прослушивали.
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16.06.2020 20:36 Відповісти
Откуда у этого чмошника инфа?дубинеску сам их устанавливал или его патрон?
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16.06.2020 20:50 Відповісти
Не верю ни Бородатой Жопе, ни лейтенант-бухгалтеру, фигуранту дела об отмывании $470 млрд.
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16.06.2020 21:02 Відповісти
Да уж, бредит бедняга с голодухи, видать Бенины прикормочные деньги заканчиваются.
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16.06.2020 22:12 Відповісти
Три магнитофона, три кинокомеры заграничных..., куртка замшевая - три. Три прослушивающих устройства. Ох и сказочник этот дубинский, Булгаков в гробу из зависти переворачивается.
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16.06.2020 22:37 Відповісти
Много внимания такому куску гамна как дубинский
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16.06.2020 22:37 Відповісти
І як це дубінеску визначив наявність прослуховуючих пристроїв-невже хороша інтуїція?
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16.06.2020 23:29 Відповісти
 
 