Проведення основної сесії ЗНО в онлайн-форматі неможливе, - заступниця директора УЦОЯО Вакуленко

Проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання в онлайн-форматі неможливо забезпечити технічно.

Про це в коментарі Укрінформу сказала заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко, передає Цензор.НЕТ.

"Ні, основна сесія ЗНО онлайн не може бути. Це неприйнятно, ви бачите, яка величезна проблема була з роботою серверів (через скасування пробного ЗНО та проведення його онлайн — ред.), а що вже говорити про надсерйозне випробування. Більше того, ми говоримо про захищеність персональних даних при певних онлайн-операціях, результатів тестування і про те, чи витримає зовнішнє втручання наша система. Тому наразі ніякі механізми проведення онлайн саме основної сесії ЗНО не обговорюються", - зазначила Вакуленко.

Вона додала: у випадку, якщо критерії МОЗ не будуть перевищені - 60 хворих на COVID-19 на 100 тис населення, та за умови, що 50% областей досягли критеріїв адаптивного карантину, основна сесія ЗНО буде проводитися за першим сценарієм, тобто з 25 червня по 17 липня.

Стосовно скасування державної підсумкової атестації у формі ЗНО, яку мали проходити в цьому році всі випускники шкіл, учні або студенти закладів профтехосвіти, Вакуленко зауважила, що рішення про скасування ДПА розглядатиме Комітет ВР з питань освіти, науки та інновацій.

За її словами, у випадку скасування ДПА у формі ЗНО, кількість учасників основної сесії ЗНО зменшиться приблизно на 100 тис. осіб. "Комітет ВР визначиться з тим, чи можна скасувати ДПА і в якому форматі це можна зробити. Якщо скасують ДПА, ми передбачаємо, що приблизно 100 тис. учасників не прийдуть до нас. Зараз учасників основної сесії понад 379 тис.", - уточнила Вакуленко.

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Нагадаємо, на основну сесію ЗНО зареєструвалися 379 тис. 493 особи. Ця кількість учасників обрала 1 млн 227 тис. 154 тестування. Станом на 12 червня, за даним УЦОЯО, було надруковано 1 млн 166 тис. 280 зошитів тестів ЗНО.

Основна сесія ЗНО має пройти з 25 червня до 17 липня.

Державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання мають складати учні закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, вищої освіти, які в 2020 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти з наступних предметів: українська мова і література (частина з української мови) (обов’язково); математика або історія України (період ХХ — початок ХХІ століття) (на вибір випускника); один з предметів на вибір випускника.