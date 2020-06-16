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криза (418) енергетика (2479) Енергоатом (1607) Енергоринок (146) Бно-Айріян (19)

Ситуація в енергетиці - це банкрутство багатьох чиновників, які рулять у спайці з олігархами, - ексначальник департаменту Міненерговугілля Бно-Айріян

Ще чотири роки тому неможливо було передбачити таку глибоку кризу в українській енергетиці.

Про це у Facebook написав написав колишній начальник управління та департаменту Міненерговугілля, а також ексглава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян, передає Цензор.НЕТ.

"Сказати, що це - дно, нічого не сказати. Скоро докотимося до того, що співробітникам "Енергоатому" зарплату електроенергією видавати будуть. Те, що ми бачимо, - це абсолютне банкрутство багатьох державних чиновників, які в спайці з олігархами рулили і рулять в енергетиці та енергетикою за останні кілька років. І які довели вже до реального банкрутства одне з найскладніших, найнебезпечніших, але високотехнологічних підприємств країни", - заявив він.

Бно-Айріян констатував, що їм "нічого за це не буде".

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"І щось мені підказує інтуїція, що дно, на жаль, не пробито - не виключений вже реальний сценарій технологічних порушень у роботі всієї системи. Якщо і далі триватиме той хаос, який зараз панує в паливно-енергетичному комплексі країни", - прогнозує ексчиновник.

До посту він доклав скріншот новини про те, що "Енергоатом" взяв кредит для виплати зарплат. Прокоментував таким чином: "Якби мені сказали в далекому 2016 році, коли в Міненерго ми написали новий і прогресивний законопроєкт про ринок електричної енергії, що через 4 роки я побачу ось цю новину, я б, напевно, не повірив".

Ситуація в енергетиці - це банкрутство багатьох чиновників, які рулять у спайці з олігархами, - ексначальник департаменту Міненерговугілля Бно-Айріян 01

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Топ коментарі
+12
Че пристал? Некогда разбираться с твоим Енергоатомом.


Шевченковский районный суд Киева 30 июня рассмотрит дело по обвинению Сергея Пояркова в угрозах в адрес Владимира Зеленского.Во время эфира, Поярков назвал Зеленского "маленьким зеленым чмом" и другими нелестными эпитетами.
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16.06.2020 20:49
+12
Катимся в Венесуэлу . Действительно, а чем клоун лучше таксиста?
Ситуация в энергетике - это банкротство многих чиновников, которые рулят в спайке с олигархами, - экс-начальник департамента Минэнергоугля Бно-Айриян - Цензор.НЕТ 3702
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16.06.2020 21:06
+10
Олигархия губит не только энергетику, она губит всю Украину вместе со своими зелеными слугами сатаны. Эта власть антиукраинская и античеловеческая. Все их законы направлены против прав человека, против благосостояния человека, против развития Украины и будущего украинцев.
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16.06.2020 20:48
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..."что они не делают - не идут дела, видно в понедельник их мама родила"
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16.06.2020 20:47 Відповісти
Лучше их мама аборт сделала
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16.06.2020 21:03 Відповісти
Неужели Ахметову не на что новую виллу купить в Ницце? или Роттердам+ ушёл в минус?
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16.06.2020 21:11 Відповісти
Я все-таки піду проти рифмы, бо як казав Платон:"Сократ мнє друг, но істіна дорожє" і перефразую: не "роділа", а "на пол уроніла".
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16.06.2020 21:39 Відповісти
и так рожают тоже.. бывает иногда)
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16.06.2020 21:40 Відповісти
Олигархия губит не только энергетику, она губит всю Украину вместе со своими зелеными слугами сатаны. Эта власть антиукраинская и античеловеческая. Все их законы направлены против прав человека, против благосостояния человека, против развития Украины и будущего украинцев.
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16.06.2020 20:48 Відповісти
в 2018 году были олигархи ?

https://biz.censor.net/news/3156869/energoatom_uvelichil_pribyl_v_2_raza
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16.06.2020 21:04 Відповісти
а з чиїх кишень "прибыль" , невже з "ахметовських" чи все ж за рахунок КАЗЛОВ котрі їм "жить мешают" ...вона витянута з наших кишень ...з кишень заробітчан що мільярдами доллари батькам-дітям шлють бо ці ублюдки роттердамами нажертися не могли ...ВОРЬЕ ...а хто там "рулював" ...а на манеже вс' теже ...правда теперішні взагалі кончені ви#лядки ...навіть атоменерго в жопу загнали ...а рудий кнур ніяк вілл не нажереться ...все мало
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16.06.2020 21:23 Відповісти
сейчас там убытки, значит перестали тянуть из карманов.

у тебя в кармане денег добавилось ?
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16.06.2020 21:27 Відповісти
з чотирнадцятого року ...як у всіх ...одні ахметови -парашенки-каламойські збідніли а решта в олігархи ...в жиддя по новому
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16.06.2020 21:35 Відповісти
Ти тупий ?
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16.06.2020 21:50 Відповісти
любиш хамити ...
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16.06.2020 21:57 Відповісти
Трішки не так. Не "против благосостояния человека" (бо один "человек" має дуже непогані преференції від цієї влади), а "против благосостояния простого человека". Тоді погоджуюсь на всі 100%
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16.06.2020 21:08 Відповісти
Я не вважаю олігархів в Україні, яких менше 1% що вони люди, вони нелюди, рептилоїди. І їх добробут якраз виріс за час карантину.
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16.06.2020 22:12 Відповісти
Доволі небезпечна думка... Звісно, коли не ототожнюєш ворога як людину, то його легше вбити, але зараз треба "холодна голова", бо інакше можна програти в цій боротьбі. Тут емоції можуть лише заважати або зашкодити, хоча я добре розумію, що ви хтіли сказати.
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16.06.2020 22:24 Відповісти
Олигархи губят только тех кто делает глупости и не умеет руководить. Либо ты работаешь с ними, либо воюешь. Но клоун, ставленник одного из олигархов, ни работать не воевать не умеет
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16.06.2020 21:09 Відповісти
Олигархия - злейший враг Украины и украинцев. Наши олигархи не развивают производство, не производят что-то технологичное, они тупо эксплуатируют природные ресурсы и то, что было создано еще в советские времена, торгуют и спекулируют, да еще не платят налоги, а переводят бабло в оффшоры, лезут противозаконно и нагло во власть, под себя делают законы, и платят своим наемным рабочим копейки. А кроме всего прочего еще и предают Украину и шастают в Москву к агрессору. Это не люди, а животные.
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16.06.2020 22:17 Відповісти
все так. Только где о взаимоотношениях Зеленского с олигархами?
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16.06.2020 22:30 Відповісти
Че пристал? Некогда разбираться с твоим Енергоатомом.


Шевченковский районный суд Киева 30 июня рассмотрит дело по обвинению Сергея Пояркова в угрозах в адрес Владимира Зеленского.Во время эфира, Поярков назвал Зеленского "маленьким зеленым чмом" и другими нелестными эпитетами.
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16.06.2020 20:49 Відповісти
https://www.facebook.com/sternenko?__cft__[0]=AZWGIDgNEVYsYaJX79o4_Pj4RNyxPBh6rd5h4BUdaMz_X795Mk62I-3qs7r4-Ri7Zn20qWFVQyARR94i7AOtBPBkguSnOftnQsSb6K4HRGFaVO4iBYaWIEKAKA3n3La34WOhQn6M5qQhuD0k0U2KFh-wru9Je_3YOS6qdVsGa6EJVo6EjRdJVj4yBaAadP1GQVUapsUUzWWUlCfgugdDYpVAgIE_6K5JjBNjoXSzZZtWPQ&__tn__=-UC%2CP-R Сергій Стерненко https://www.facebook.com/sternenko/posts/2739583486317983?__cft__[0]=AZWGIDgNEVYsYaJX79o4_Pj4RNyxPBh6rd5h4BUdaMz_X795Mk62I-3qs7r4-Ri7Zn20qWFVQyARR94i7AOtBPBkguSnOftnQsSb6K4HRGFaVO4iBYaWIEKAKA3n3La34WOhQn6M5qQhuD0k0U2KFh-wru9Je_3YOS6qdVsGa6EJVo6EjRdJVj4yBaAadP1GQVUapsUUzWWUlCfgugdDYpVAgIE_6K5JjBNjoXSzZZtWPQ&__tn__=%2CO%2CP-R 22 хв

П - принциповість.
Коли треба ініціювати негайно її відставку, вони з нею роблять щасливе фото.
Роблю репост щоб запам'ятати кожного з них.

Ситуация в энергетике - это банкротство многих чиновников, которые рулят в спайке с олигархами, - экс-начальник департамента Минэнергоугля Бно-Айриян - Цензор.НЕТ 7261
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16.06.2020 20:58 Відповісти
А нельзя сфотографировать их всех в наручниках ?
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16.06.2020 21:07 Відповісти
Всё в ваших руках! Жаль не могу написать наших...
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16.06.2020 21:20 Відповісти
Надеть на всех наручники и сказать, что это следственный эксперимент. Что-то подобное они менты же делают с обвиняемыми в убийстве Шеремета.
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16.06.2020 21:28 Відповісти
Арахамія у двічі ширше став і не в шортах))
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16.06.2020 21:51 Відповісти
Почему-то у присутствующих девушек не слишком выдающиеся таланты.
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16.06.2020 22:07 Відповісти
Какая интересная Украинское имя и фамилия!
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16.06.2020 20:59 Відповісти
А что вы хотели когда голосовали за клоунов? Все справедливо.
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16.06.2020 20:59 Відповісти
Катимся в Венесуэлу . Действительно, а чем клоун лучше таксиста?
Ситуация в энергетике - это банкротство многих чиновников, которые рулят в спайке с олигархами, - экс-начальник департамента Минэнергоугля Бно-Айриян - Цензор.НЕТ 3702
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16.06.2020 21:06 Відповісти
Этот хаос берет начало из головы одного пошляка из квартала, возомнившего, что рулить страной - это легко, особенно когда за спиной сидит баба Беня с мешками украденных денег из Привата. Меня всегда удивляла вера зебилов в Голобородько, не раз пробовал им разъяснить простые вещи: 1. Беня - вор? Вор. Деньги крал из Привата? - Крал. 2. Если квартальный паяц и придурок это знал, но кормился с его рук, то как можно доверять этому лицемеру?
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16.06.2020 21:06 Відповісти
...а в роттердаме всё спокойно ...так ?
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16.06.2020 21:26 Відповісти
Ти ідіот?
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16.06.2020 21:34 Відповісти
Формулу «Ротердам +» признали оптимальною вже при Зеленському і забули про неї. Повторюю: ти ідіот?
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16.06.2020 21:35 Відповісти
Не порошенко ли перерезал ленточку , открывая необъятные поля с ветряками, заставив страну подписать контракт на десятилетия с Ахметовым на покупку зелёной энергии по самым высоким в мире ценам? А эта самая энергия нестабильна, зависима от солнца и ветра и нуждается в поддержке энергии , которую даёт уголь и гробит тем самым нашу окружающую среду, а атомная энергия для этого не подходит, так как стабильна.

Так что банкротство Энергоатома стало просто следствием жадности и наплевательского отношения к Украине всемизвестного попередника и его компаньона -монополиста ахметова
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16.06.2020 21:09 Відповісти
ссылку на контракт страны с Ахметовым скиньте , будь ласка
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16.06.2020 21:14 Відповісти
Порошенко вообще-то Зеленый тариф снизил, и дал право каждому простому украинцу подключить себе Зеленый тариф. Это так, для справочки
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16.06.2020 21:26 Відповісти
а накуя тей "тариф" взагалі був потрібен ...щоб обдерати населення та нищити інших виробників ?
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16.06.2020 21:27 Відповісти
Ну тепер-то "інші виробники" з расєюшки задоволені...
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16.06.2020 21:29 Відповісти
Це феєричний дебіл!
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16.06.2020 21:38 Відповісти
чтобы каждый гражданин Украины мог зарабатывать на Зеленом тарифе
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16.06.2020 22:01 Відповісти
"заработал" ? ...в тих ідіотів що "повелися" зароболи тільки гемморой ... .
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16.06.2020 22:29 Відповісти
не ври. Я Больше 5000 долларов уже заработал
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17.06.2020 00:24 Відповісти
...а вклав скільки "заробітчанин" ...якщо з математикою дружиш то порахуй скільки можна було за тей час по банківських депозитах отримати ...при незмінному на той час законодавстві ти свою зелену йухню відбив би в нуль років за 17-20 ...а от тоді ти б справді почав заробляти ... правда твої панелі за той час вже б встигли тричі згнити ти ж купував "найкращий" яухвей ...бо навіть японські років 15 "служать" ...
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17.06.2020 09:19 Відповісти
12000 вложил - на монтаже экономил, сам ставил себе. Расскажи мне петух о депозите, который за 2-3 года окупает вложения))))
Срок службы панелей - более 50 лет. Гарантия лично на мои 12 лет на брак, 25 лет на мощность.
А ты давай там рассказывай очередные сказки которые придумаешь в своей тупорылой голове))))
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17.06.2020 11:45 Відповісти
и да петушок, при нынешних ценах на электроэнергию, солнечная станция без Зеленого тарифа отбивается за лет 7 в среднем, а не 17-20. А с учетом того что она подорожает еще...
Вобщем, с математикой у тебя очень туго, петушок))))
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17.06.2020 11:48 Відповісти
Ні. Щоб розвивати нові види eнeргeтики, які досі є малою частиною украінськоі eнeргeтики: 2%. Як поява цих 2% можe вимагати скорочeння вдвічі атомноі гeнeраціі, яка мала частку 54%？
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16.06.2020 22:14 Відповісти
ви спорите с радиоточкой)
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16.06.2020 21:28 Відповісти
Впервые стимулирование роста генерации из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) применила Германия еще лет 30 назад. В 2009 году инициативу переняла Украина.Драйвером этого процесса стал Андрей Клюев, который в разные годы был народным депутатом, первым вице-премьером в правительстве Николая Азарова, секретарем Совбеза и главой Администрации президента Виктора Януковича.Клюев лоббировал интересы своей группы Activ Solar, которая строила солнечные электростанции (СЭС). Кроме того, Клюеву принадлежал запорожский "Завод полупроводников" - единственный в Украине завод, производивший поликремний для солнечных панелей.Клюев добился законодательного закрепления нормы, по которой зеленый тариф устанавливался только в случае закупки украинского оборудования. То есть, получить высокий тариф могли лишь те компании, которые покупали его у завода Клюева.К 2014 году установленная мощность станций Activ Solar http://www.theinsider.ua/business/52e93806f03e3/ составила 87% от общей мощности всех украинских СЭС.Примерно такие же преференции, только в более умеренном масштабе, выбил для своей компании "Винд Пауэр" Ринат Ахметов."Источник: https://biz.censor.net/r3077244 Источник: https://biz.censor.net/r3077244
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16.06.2020 21:49 Відповісти
це почалося трохи раніше ...але при цих жлобах їх апетит нікуди вже не влазить ...навіть атомну промисловість доводять до банкрутства
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16.06.2020 22:01 Відповісти
Да что-же они все прозревают, как только становятся ЭКС? ... прям эпидемия прозрения у отставников
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16.06.2020 21:30 Відповісти
...Государственное предприятие НАЭК "Энергоатом" привлекло у "ТАСкомбанка" (Киев) кредит на 400 млн грн. Об этом сообщает "БизнесЦензор" со ссылкой на пресс-службу банка.
Согласно сообщению, договор стороны подписали в начале июня 2020 года.
"Благодаря полученным средствам компания смогла в полном объеме выплатить заработную плату всем работникам НАЭК", - заявил вице-президент "Энергоатома" Якоб Хартмут.
"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.
По данным НБУ, на 1 января 2020 года основным владельцем "ТАСкомбанка" является Тигипко (99,93066% акций).
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 мая 2020 года, "ТАСкомбанк" по размеру общих активов занимал 17 место (20,631 млрд грн) среди 75 действующих банков.
...
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16.06.2020 21:43 Відповісти
При владі "бариг"
26 липня 2018

"Енергоатом" з початку року подвоїв прибуток"
При цьому чистий прибуток "Енергоатому" від реалізації продукції за вказаний період збільшився на 1,1% - до 20,7 мільярда гривень.

При "нарідній" владі
24 квітня 2020

Прибуток Енергоатому впав майже на 20%, роком раніше він зріс на 21%
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16.06.2020 23:17 Відповісти
 
 