Ситуація в енергетиці - це банкрутство багатьох чиновників, які рулять у спайці з олігархами, - ексначальник департаменту Міненерговугілля Бно-Айріян
Ще чотири роки тому неможливо було передбачити таку глибоку кризу в українській енергетиці.
Про це у Facebook написав написав колишній начальник управління та департаменту Міненерговугілля, а також ексглава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян, передає Цензор.НЕТ.
"Сказати, що це - дно, нічого не сказати. Скоро докотимося до того, що співробітникам "Енергоатому" зарплату електроенергією видавати будуть. Те, що ми бачимо, - це абсолютне банкрутство багатьох державних чиновників, які в спайці з олігархами рулили і рулять в енергетиці та енергетикою за останні кілька років. І які довели вже до реального банкрутства одне з найскладніших, найнебезпечніших, але високотехнологічних підприємств країни", - заявив він.
Бно-Айріян констатував, що їм "нічого за це не буде".
"І щось мені підказує інтуїція, що дно, на жаль, не пробито - не виключений вже реальний сценарій технологічних порушень у роботі всієї системи. Якщо і далі триватиме той хаос, який зараз панує в паливно-енергетичному комплексі країни", - прогнозує ексчиновник.
До посту він доклав скріншот новини про те, що "Енергоатом" взяв кредит для виплати зарплат. Прокоментував таким чином: "Якби мені сказали в далекому 2016 році, коли в Міненерго ми написали новий і прогресивний законопроєкт про ринок електричної енергії, що через 4 роки я побачу ось цю новину, я б, напевно, не повірив".
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https://biz.censor.net/news/3156869/energoatom_uvelichil_pribyl_v_2_raza
у тебя в кармане денег добавилось ?
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П - принциповість.
Коли треба ініціювати негайно її відставку, вони з нею роблять щасливе фото.
Роблю репост щоб запам'ятати кожного з них.
Так что банкротство Энергоатома стало просто следствием жадности и наплевательского отношения к Украине всемизвестного попередника и его компаньона -монополиста ахметова
Срок службы панелей - более 50 лет. Гарантия лично на мои 12 лет на брак, 25 лет на мощность.
А ты давай там рассказывай очередные сказки которые придумаешь в своей тупорылой голове))))
Вобщем, с математикой у тебя очень туго, петушок))))
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