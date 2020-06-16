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Дніпро місто (2694) Дніпропетровщина (3261) Нацполіція (14872) порностудія (25)

Онлайн-порностудію з місячним оборотом у півмільйона гривень викрили поліцейські в Дніпрі

Онлайн-порностудію з місячним оборотом у півмільйона гривень викрили поліцейські в Дніпрі

Одночасно в порностудії могли працювати вісім дівчат, які через різні сайти в режимі онлайн здійснювали відеотрансляції відвертого і порнографічного змісту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області,16 червня співробітники Управління у боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУНП спільно зі слідчими і поліцейськими полку поліції особливого призначення провели обшук в орендованій квартирі, обладнаній під порностудію.

Під час обшуків поліцейські вилучили 9 системних блоків, 8 моніторів, 8 вебкамер та інші речові докази. Також у квартирі перебували 3 вебмоделі.

Поліцейські встановили, що для роботи в студії організатор підбирав дівчат-моделей через оголошення в мережі інтернет. За виготовлення відеоконтенту порнографічного змісту і його трансляцію в режимі реального часу організатори і вебмоделі отримували від відвідувачів сайту грошову винагороду.

Читайте також: Поліція в Запоріжжі викрила онлайн порностудію, де підробляли дівчата-моделі. ФОТОрепортаж

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до скоєння правопорушення.
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Топ коментарі
+23
Почему в Украине не легализовано все??? нужно легализовать порно, бордели, и траву!!! Пусть мусора ищут настоящих преступников, а не такую хрень!
https://censor.net/comments/locate/3202430/019214e2-5675-73bf-82e9-730c5c96562c
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16.06.2020 21:01
+20
Бери выше! Он говорил что Украина это проститутка!
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16.06.2020 21:02
+17
А когда арестуют президента который говорил что украинки это проститутки ?
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16.06.2020 20:58
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А когда арестуют президента который говорил что украинки это проститутки ?
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16.06.2020 20:58 Відповісти
Бери выше! Он говорил что Украина это проститутка!
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16.06.2020 21:02 Відповісти
Та как он только не вытирал ноги об Украину
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16.06.2020 21:03 Відповісти
От...даёт..... хтож его посадит ....он же преЗЕр ... это пороха как пить дать.а у бубочки даже уборщицы в офисе из слуги народа...
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16.06.2020 21:07 Відповісти
мусора провели следственный эксперимент над сотрудницами данного заведения?.. ну как они умеют...
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16.06.2020 20:59 Відповісти
.... и золотой портсигар. 3 портсигара. ну карочи, всё! всё, шо было нажито непосильным трудом у вебки.
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16.06.2020 21:00 Відповісти
настоящих преступников искать не разрешают...
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16.06.2020 21:02 Відповісти
а навіщо, у них зброя може бути
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16.06.2020 22:39 Відповісти
Почему в Украине не легализовано все??? нужно легализовать порно, бордели, и траву!!! Пусть мусора ищут настоящих преступников, а не такую хрень!
https://censor.net/comments/locate/3202430/019214e2-5675-73bf-82e9-730c5c96562c
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16.06.2020 21:01 Відповісти
ну так дєвушек щупать - нє в засадє сідєть і под пулі лєзть
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16.06.2020 21:05 Відповісти
да
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16.06.2020 21:06 Відповісти
Авакову харчеваться неначто будет, управлять старыми ментовскими начальниками можно только разрешая им пастись и передавать наверх черный нал. Пока не будет гудеть интернет и митинги ничего не поменяется, но мы не европа, а страна рабов, собираемся раз в 8 лет только, когда нужно каждый месяц.
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16.06.2020 22:26 Відповісти
де ж там порно? дівчата кривлялись на камуру - це льохкая еротіка з елємєнтамі аеробікі
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16.06.2020 21:03 Відповісти
это не порно, это уроки анатомии
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16.06.2020 21:08 Відповісти
Хортам, і гончим, і псарям,
І нашим батюшкам царям - слава!
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16.06.2020 21:05 Відповісти
Особо опасные преступники обезврежены, слава новой полюции!
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16.06.2020 21:05 Відповісти
И не надо иронии. Они преступно растлевали моральный облик украинца (😇)
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16.06.2020 21:29 Відповісти
Отето бандитов накрыли.
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16.06.2020 21:06 Відповісти
дело в том, что наркоту и проституток всегда крішевали менті. и богатели ессно
а теперь вдруг какой-то єросалон не будет платить ментам, єто возмутительно!
поєтому таки "порностудии" менті и хлопают
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16.06.2020 21:22 Відповісти
Да понятно. Легализация подобной индустрии решила бы проблему. Но "на верху" всем властям, во все времена это невыгодно- долю свою не смогут заработать. Та же "проституция" типо запрещена и с ней "борются", а стоит ввести в гугле запрос и глаза разбегаются- номера, адреса, телефоны, пароли, явки в открытом источнике...чудеса, а лучше сказать- цирк!
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16.06.2020 21:34 Відповісти
Ахаха, Димыч, неистово плюсую.
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16.06.2020 21:34 Відповісти
++++
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16.06.2020 22:30 Відповісти
Прошу моё сообщение от https://censor.net/comments/locate/3202430/019214e2-567d-7131-bc00-05c22cd586c5 считать не действительным.
Правильно будет. +++++
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16.06.2020 22:34 Відповісти


От ! Бо більше показать і нема чого. Абсолютній більшості. Та й про =болт= (як сильна стать ще любить казати =достоінство=) - теж дискусійно.
Займайтеся своїм тілом, обличчям, волоссям, руками, а тоді спробуєте показати ...
І вопше ...
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17.06.2020 01:53 Відповісти
руки тоже у многих "ого-го".
-особенно правая)))
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17.06.2020 02:05 Відповісти
онлайн порностудию мы каждый день в новостях и по ящику видим.....
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16.06.2020 21:11 Відповісти
Эта порностуди называется 1+1. Еще есть "наш", "112", интер, зик...
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16.06.2020 21:31 Відповісти
Короче все каналы, где не отдаются за деньги Петру Алексеевичу.
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16.06.2020 21:37 Відповісти
Как ты прав, https://censor.net/user/441517, только Г+Г не продался и рассказал всю правду про убийство брата.
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16.06.2020 21:44 Відповісти
Ну скільки можна це забороняти? Дозвольте вже це все.Ну не можна людей карати за секс.Ми ж в Європу йдемо,там в західних країнах це давно дозволено.
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16.06.2020 21:22 Відповісти
то есть, есси я, например, дам обьяву: красивіх тьолочек подбрею "под купальник", то меня тоже могут накріть?
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16.06.2020 21:23 Відповісти
Во время обысков полицейские изъяли 9 системных блоков, 8 мониторов, 8 веб-камер и другие вещественные доказательства. ТИсточник: https://censor.net/n3202430

Що таке інші речові докази? Вібратори Lovense? Ну це ж абсурдно.
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16.06.2020 21:25 Відповісти
это уже те, хорошо оплачиваемые, обещанные зеко-****** тысячи рабочих мест или еще нет?
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16.06.2020 21:26 Відповісти
А прикиньте если в Украине легализовать порно, проституцию, легкие наркотики, игровые автоматы - это ж десятки тысячи мусоров окажутся безработными, а мусорское начальство - без левого бабла.
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16.06.2020 21:29 Відповісти
Будет вторая Чехия
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16.06.2020 21:31 Відповісти
єто страшній удар по мусарне
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16.06.2020 21:32 Відповісти
Коли скиздили весь державний бюджет, то крадунам з влади треба людей відволікти увагу людей хочаб сексом, бо чим ще?. Це, власне, зрозуміло. Але намовляю вас, пані і панове - не треба нахилятись, щоб роздивитись найцікавіше! Це може коштувати вам дуже дорого!
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16.06.2020 21:32 Відповісти
Она вам мешала?
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16.06.2020 21:34 Відповісти
Она с ними не делилась...
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17.06.2020 10:48 Відповісти
Ну все, покончили с преступностью. Крестные папы огорчились и сдали свои Облэнерго государству.
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16.06.2020 21:36 Відповісти
Тю, тоже мне "сенсацыя". Обычное закулисье 95-го квартала.
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16.06.2020 21:38 Відповісти
Деббилизм в государстве. Почему порно нельзя заниматься? Люди имеют право на секс за деньги. Почему нет? что в этом плохого? Или в Укре диктатура?
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16.06.2020 21:50 Відповісти
Плохо то, шо с мусорами не делились...
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17.06.2020 10:49 Відповісти
А где фото девок?
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16.06.2020 21:55 Відповісти
Какое ж это порно? Так, детские шалости... Зайдите на BRAZZERS и посмотрите что там лысый вытворяет!
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16.06.2020 21:59 Відповісти
Можно было платить налоги, делать отчисления в Пенсионный Фонд, а вместо этого мусорам и криминалу бабло.
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16.06.2020 22:02 Відповісти
Рискну предположить что они с помощью своего видеоконтента обслужили 6 млн желающих и 6 млн долларов ушло мимо бюджета Украины..
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16.06.2020 22:03 Відповісти
Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество)

Любой начинающий адвокат развалит это дело. Под создание мест разврата и сводничество сейчас подходит любой провайдер интернета и каждая вторя семья, именуемая "сожителями".
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16.06.2020 22:09 Відповісти
Всегда умиляло, что срок получают только работодатели, но не сами пляди.
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16.06.2020 22:10 Відповісти
Всегда умиляет что находится куча сталинистов которые готовы посадить всех.
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17.06.2020 07:40 Відповісти
Кстати получается их тело принадлежит государству?
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17.06.2020 07:40 Відповісти
Государство, создавая бордели, становится само сутенером.
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17.06.2020 22:34 Відповісти
Преступность побеждена. Теперь можно спать спокойно
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16.06.2020 22:18 Відповісти
Пусть налоги платят..в Пенсионный Фонд...
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16.06.2020 22:19 Відповісти
500 тыс грн в месяц, это всего лишь 18500 дол в месяц, вот это так оборот...несомненный успех полиции))
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16.06.2020 22:33 Відповісти
А говорила мама учиться надо. Людей лечить - это не сиськами трясти Во де деньги.

https://twitter.com/tZEinform/status/1272025883067506696?s=20 Нами закончен выборочное обследование и анализ вопроса о стоимости медицинских услуг в медицинских учреждениях Украины назначенных как базовые в преодолении эпидемии COVID-19 приказом Министерства здравоохранения Украины.
В 16 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения. взимается плата за пользование коммунальными услугами. В 23 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения. взимается плата за выполнение медицинским персоналом своих служебных обязанностей.
в 11 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения пациентам дополнительно навязываются услуги предусмотренные а прейскурантах платных услуг . По самым скромным подсчетам дневной оборот этого "бизнеса" составляет около 25-30 млн. гривен.

Стаття 49. Конституції України. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.
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16.06.2020 22:48 Відповісти
На 8ых минус расходы.
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17.06.2020 07:39 Відповісти
Почему они борются с этим, а не с настоящим криминалом понятно. Это как сажать вора-алкаша за украденную бутылку водки. Всем плевать, а премия капает. Государство само поощряет борьбу с подобными преступлениями вместо того чтобы преследовать реальных преступников. Оттого подобную деятельность давно пора декриминализовать.
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16.06.2020 22:41 Відповісти
ментів жаба задавила
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16.06.2020 23:00 Відповісти
А провайдеров порновидео из одесской гинекологии уже посадили? Нет? А чиво?
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16.06.2020 23:35 Відповісти
Это одна из основных базовых потребностей человека. Такая же как алкоголь. Хоть кому то удалось эффективно бороться с алкоголем? Обломались и США и СССР.

Один хрен, бороться невозможно. Только повышает криминализацию. Уже бы разрешили (как в США и Германии), и взымали бы налоги (а актеров - защищали и поддерживали, а то живут как изгои общества).
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17.06.2020 00:32 Відповісти
Легализовать. Снижение безработицы, налоги.
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17.06.2020 02:27 Відповісти
Теперь зениту циклон днепр придется тут еще больше гадить,лишили основного источника питания.
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17.06.2020 02:42 Відповісти
Бред, совок какой-то, ну хотят они письки показывать и что? Геям можно парад разврата устраивать, а этим дома перед камерой нельзя.
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17.06.2020 07:37 Відповісти
Одновременно в порностудии могли работать восемь девушеИсточник: https://censor.net/n3202430

Порностудия все же лучше, чем проституция, которую хотят разрешить , По крайней мере через Интернет никакой заразы не подхватишь
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17.06.2020 09:02 Відповісти
Дело не в заразе, а в том, шо делится нада...
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17.06.2020 10:52 Відповісти
 
 