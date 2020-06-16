Онлайн-порностудію з місячним оборотом у півмільйона гривень викрили поліцейські в Дніпрі
Одночасно в порностудії могли працювати вісім дівчат, які через різні сайти в режимі онлайн здійснювали відеотрансляції відвертого і порнографічного змісту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області,16 червня співробітники Управління у боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУНП спільно зі слідчими і поліцейськими полку поліції особливого призначення провели обшук в орендованій квартирі, обладнаній під порностудію.
Під час обшуків поліцейські вилучили 9 системних блоків, 8 моніторів, 8 вебкамер та інші речові докази. Також у квартирі перебували 3 вебмоделі.
Поліцейські встановили, що для роботи в студії організатор підбирав дівчат-моделей через оголошення в мережі інтернет. За виготовлення відеоконтенту порнографічного змісту і його трансляцію в режимі реального часу організатори і вебмоделі отримували від відвідувачів сайту грошову винагороду.
Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до скоєння правопорушення.
Будь ласка, зачекайте...
https://censor.net/comments/locate/3202430/019214e2-5675-73bf-82e9-730c5c96562c
І нашим батюшкам царям - слава!
а теперь вдруг какой-то єросалон не будет платить ментам, єто возмутительно!
поєтому таки "порностудии" менті и хлопают
Правильно будет. +++++
От ! Бо більше показать і нема чого. Абсолютній більшості. Та й про =болт= (як сильна стать ще любить казати =достоінство=) - теж дискусійно.
Займайтеся своїм тілом, обличчям, волоссям, руками, а тоді спробуєте показати ...
І вопше ...
-особенно правая)))
Що таке інші речові докази? Вібратори Lovense? Ну це ж абсурдно.
Любой начинающий адвокат развалит это дело. Под создание мест разврата и сводничество сейчас подходит любой провайдер интернета и каждая вторя семья, именуемая "сожителями".
https://twitter.com/tZEinform/status/1272025883067506696?s=20 Нами закончен выборочное обследование и анализ вопроса о стоимости медицинских услуг в медицинских учреждениях Украины назначенных как базовые в преодолении эпидемии COVID-19 приказом Министерства здравоохранения Украины.
В 16 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения. взимается плата за пользование коммунальными услугами. В 23 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения. взимается плата за выполнение медицинским персоналом своих служебных обязанностей.
в 11 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения пациентам дополнительно навязываются услуги предусмотренные а прейскурантах платных услуг . По самым скромным подсчетам дневной оборот этого "бизнеса" составляет около 25-30 млн. гривен.
Стаття 49. Конституції України. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.
Один хрен, бороться невозможно. Только повышает криминализацию. Уже бы разрешили (как в США и Германии), и взымали бы налоги (а актеров - защищали и поддерживали, а то живут как изгои общества).
Порностудия все же лучше, чем проституция, которую хотят разрешить , По крайней мере через Интернет никакой заразы не подхватишь