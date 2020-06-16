У Києві чоловік завдав собі ножове поранення в тунелі між станціями метрополітену, - Нацполіція

У Києві чоловік завдав собі ножове поранення в тунелі метрополітену між станціями "Берестейська" і "Шулявська".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Сьогодні близько 18:00 в поліцію метрополітену в Києві надійшла інформація про те, що на платформі станції метро "Берестейська" перебуває чоловік з ножем і погрожує заподіяти собі тілесні ушкодження, далі він зіскочив на колію і забіг у тунель.

"Рух вагонів працівники метрополітену відразу призупинили, а поліцейські впродовж півгодини розшукали громадянина з пораненням живота в тунелі станції "Шулявська". На місце події поліцейські викликали працівників швидкої медичної допомоги", - сказано в повідомленні.

Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини цієї події, а також особу потерпілого.

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