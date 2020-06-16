У Києві чоловік завдав собі ножове поранення в тунелі між станціями метрополітену, - Нацполіція
У Києві чоловік завдав собі ножове поранення в тунелі метрополітену між станціями "Берестейська" і "Шулявська".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Сьогодні близько 18:00 в поліцію метрополітену в Києві надійшла інформація про те, що на платформі станції метро "Берестейська" перебуває чоловік з ножем і погрожує заподіяти собі тілесні ушкодження, далі він зіскочив на колію і забіг у тунель.
"Рух вагонів працівники метрополітену відразу призупинили, а поліцейські впродовж півгодини розшукали громадянина з пораненням живота в тунелі станції "Шулявська". На місце події поліцейські викликали працівників швидкої медичної допомоги", - сказано в повідомленні.
Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини цієї події, а також особу потерпілого.
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Давеча правда случай был - один псих из психушки, которую ещё не успели закрыть, пошёл на прогулку, а вернулся весь в чужой крови сног до головы. И по странному совпадению как раз рядом с психушкой кого-то распотрошили. Полиция с ног сбилась в поисках, а врачи никуда не сообщали, бо врачебная тайна - то святое.
А психи потише вообще свободно ходят.
Мужик бежал по туннелю метро, за ним бежали менты.
Нож оказался у мужика в животе. Все ясно и понятно.
Может тогда дебилы будут самоубиваться где нибудь в другом месте. Сальтуху там с моста через Днепр, дома в ванной, два гвоздя в розетку etc...