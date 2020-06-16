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У Києві чоловік завдав собі ножове поранення в тунелі між станціями метрополітену, - Нацполіція

У Києві чоловік завдав собі ножове поранення в тунелі між станціями метрополітену, - Нацполіція

У Києві чоловік завдав собі ножове поранення в тунелі метрополітену між станціями "Берестейська" і "Шулявська".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Сьогодні близько 18:00 в поліцію метрополітену в Києві надійшла інформація про те, що на платформі станції метро "Берестейська" перебуває чоловік з ножем і погрожує заподіяти собі тілесні ушкодження, далі він зіскочив на колію і забіг у тунель.

"Рух вагонів працівники метрополітену відразу призупинили, а поліцейські впродовж півгодини розшукали громадянина з пораненням живота в тунелі станції "Шулявська". На місце події поліцейські викликали працівників швидкої медичної допомоги", - сказано в повідомленні.

Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини цієї події, а також особу потерпілого.

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Топ коментарі
+10
Если всех отдашь, кто же будет голосовать за слуг нарида?
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16.06.2020 21:24
+5
Психбольницы ужезакрыли или ещё нет ? Если закрыли ,то всех пациентов нужно отдать МВФ за долги .
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16.06.2020 21:22
+5
При Зеле что-то много стало шизиков. Может они думают, что их время пришло?
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16.06.2020 21:44
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Психбольницы ужезакрыли или ещё нет ? Если закрыли ,то всех пациентов нужно отдать МВФ за долги .
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16.06.2020 21:22 Відповісти
Если всех отдашь, кто же будет голосовать за слуг нарида?
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16.06.2020 21:24 Відповісти
Думаешь что адепты шария способны на такое?
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16.06.2020 21:52 Відповісти
веселуха только начинается. сократили на 80 % не только психушки но и тубдиспансеры. нас пугают коронавирусом, а на улицы выпустили людей с открытой формой туберкулеза.
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16.06.2020 22:18 Відповісти
В Нидерландах давно уже психушки позакрывали почти все, а психов раздали родным по домам. И ничего. Живут как-то.
Давеча правда случай был - один псих из психушки, которую ещё не успели закрыть, пошёл на прогулку, а вернулся весь в чужой крови сног до головы. И по странному совпадению как раз рядом с психушкой кого-то распотрошили. Полиция с ног сбилась в поисках, а врачи никуда не сообщали, бо врачебная тайна - то святое.
А психи потише вообще свободно ходят.
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16.06.2020 23:25 Відповісти
МВФ деньгами берет, пациентами берут в Ростове. Психбольницы никто закрывать и не собирался, этот гебнявый антисупрунский фейк давно протух)
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28.10.2020 15:41 Відповісти
или пуговицу отрезать.
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16.06.2020 22:19 Відповісти
или шнурочек
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17.06.2020 09:34 Відповісти
он бежал по тоннелю не щадя живота своего.
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16.06.2020 21:42 Відповісти
При Зеле что-то много стало шизиков. Может они думают, что их время пришло?
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16.06.2020 21:44 Відповісти
То свидетели соевой зрады перевозбудились. И да ты прав - они уверены почему-то, что "их время пришло"... Один в метро уже себя неудачно харакирнул или сепукнул. То ли ещё будет...
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16.06.2020 22:09 Відповісти
Довела власть мужика, предыдущая до крайности, а нынешняя не смогла всё исправить. Цены Европейские, ЖКХ заоблачные, зарплаты африканские куда деваться бедному?
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16.06.2020 21:57 Відповісти
Вся суть новости:

Мужик бежал по туннелю метро, за ним бежали менты.

Нож оказался у мужика в животе. Все ясно и понятно.
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16.06.2020 22:12 Відповісти
стою я значит, чищу ножичком себе апельсин в подъезде, подскользнулся на кожуре и прямохинько ножичком себе в живот... и так 10 раз, мамой клянусь...
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17.06.2020 09:33 Відповісти
Надо принять закон, что если кто решит устроить суицид в метро, то чтоб его обязателно спасли, а потом отдали пассажирам, которые из-за него в вагонах торчали. И чтоб было законодательно прописано, что за то, что его втопчут в мрамор и трахнут железнодорожным светофором в жэпь - то за это не наказывать.

Может тогда дебилы будут самоубиваться где нибудь в другом месте. Сальтуху там с моста через Днепр, дома в ванной, два гвоздя в розетку etc...
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16.06.2020 23:18 Відповісти
 
 