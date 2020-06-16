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У співробітника РНБО виявлено коронавірус, відомство переходить в онлайн-режим роботи, - Данілов

У співробітника РНБО виявлено коронавірус, відомство переходить в онлайн-режим роботи, - Данілов

В одного зі співробітників апарату Ради національної безпеки та оборони виявили коронавірус SARS-CoV-2. У зв'язку з цим відомство переходить в онлайн-режим роботи,

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі виданню Дзеркало тижня.

"Дійсно, один зі співробітників Ситуаційного центру РНБО отримав позитивний результат тесту. Стан співробітника задовільний. Проводиться, як годиться в таких випадках, епідеміологічне розслідування, встановлюються контактні особи", - розповів Данілов.

Він уточнив, що йдеться про працівника Ситуаційного центру РНБО, який розташовується на вулиці Петра Болбочана, а не в Офісі президента на Банковій.

"Ми всі, хто мав контакт із хворим колегою, здали тести і чекаємо на результат. Зрозуміло, що, не чекаючи його, ми обмежили спілкування, контакти, перейшовши в онлайн-режим", - додав секретар РНБО.

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Топ коментарі
+5
Нижче написано про викриту онлайн-порностудію. Тепер онлайн Радбез. Це поняття однієї категорії? Якщо додати онлайн-президента, то дуже скидається на державу у смартфоні.
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16.06.2020 21:34
+3
Ленка заразила ?
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16.06.2020 21:27
+2
І як же вони планують проводити обговорення проблем, що становлять державну таємницю, он-лайн?
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16.06.2020 21:15
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І як же вони планують проводити обговорення проблем, що становлять державну таємницю, он-лайн?
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16.06.2020 21:15 Відповісти
адресу поправте: П. Болбочана, 8
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16.06.2020 21:16 Відповісти
Що сивуха после ночевки в подворотне принес?
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16.06.2020 21:22 Відповісти
И что ждет страну с властью в бункере?
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16.06.2020 21:26 Відповісти
Буду долго ржать если кто то пучеглазого ляшка забацилит
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16.06.2020 21:27 Відповісти
Ти відать с детства улибаешься
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16.06.2020 21:34 Відповісти
Ну надо же как то публику развесилить.... бо уси сумни та сурьозны
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16.06.2020 21:53 Відповісти
А якщо хтось тебе? https://sos.pravda.com.ua/articles/2020/06/15/7150725/
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16.06.2020 21:54 Відповісти
Значит судьба такая ! Это не ВИЧ и не вирус рашизма.от этой болячки есть большой шанс остаться живым.если не любишь риск - живи просто амёбой.без обид мнение на мнение
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16.06.2020 22:01 Відповісти
Гмм... Навіть не знаю що на то відповісти.

Ти воював? - ризиковий ти наш.
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16.06.2020 22:51 Відповісти
Живу где война.поэтому кашля с температурой боюсь меньше чем осколочного снаряда.может у вас своё виденье данной ситуации у других оно иное.
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16.06.2020 23:06 Відповісти
Коли епідемію переживеш там де війна, тоді і зможеш гордитись собою, не раніше...
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16.06.2020 23:10 Відповісти
Боюсь что придется продать почку шоб попытаться пережить пандемию,или перестать быть благородным человеком.живя с волками стать волком ! Тут уже без юмора
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16.06.2020 23:17 Відповісти
Ленка заразила ?
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16.06.2020 21:27 Відповісти
Ленка-то тайное оружие.
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16.06.2020 21:33 Відповісти
Нижче написано про викриту онлайн-порностудію. Тепер онлайн Радбез. Це поняття однієї категорії? Якщо додати онлайн-президента, то дуже скидається на державу у смартфоні.
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16.06.2020 21:34 Відповісти
Опа, прямо как порнотелесериал, где главная героиня трипаком всех заразила. Похоже ленка зеленка еще та ************
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16.06.2020 21:34 Відповісти
Штирлиц молча задумался глядя в онлайн-окно. Было довольно сыро в онлайн-бункере. Хо елось весны, воздуха, свежести. Он молча подошел к онлайн-плите, и поставил онлайн-сковородку. А не спечь ли мне онлайн-блинов, подумал Штирлиц? Прошлый раз в онлайн -сеансе Кетрин вспоминала о них. Он поставил на онлайн-стол онлайн-тарельку и насыпал немного онлайн-муки.
Когда же эти онлайн-блинчики будут сами делаться, грустно подумал он...
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16.06.2020 21:34 Відповісти
Будут он-лайн Украину продавать.
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16.06.2020 21:42 Відповісти
ісчо вам (нам) крємляді прєкрасной (тредік) https://twitter.com/resurrecti0n_ua/status/1272783006248374272

https://twitter.com/wUwQotWJqZ1aVJD Олег Петров @wUwQotWJqZ1aVJD

Здається скоро буде новий, на 500% свій, генпрокурор

https://twitter.com/dneprlena ШотваРіцца https://twitter.com/dneprlena @dneprlena https://twitter.com/dneprlena/status/1272803047308132352 10 ч

і ще поміч зала потребую
мадам Томіна Сандра Володимирівна називає себе генерал, прости Господи, майором юстиції)
підкажіть будь ласка де можна подивитись список генерал-майорів юстиції жінок
я навіть рангу такого не знайшла таке звання було в МІЛІЦІЇ, і залишилось в рашці
хелп
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16.06.2020 21:44 Відповісти
Тести на коронавірус неефективні,причому всі.
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16.06.2020 22:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hlvXUrSvnbE Не носиш маски - ШТРАФ! А чи ЗАКОННО?
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16.06.2020 22:05 Відповісти
У співробітника РНБО виявлено коронавірус,

Каждый чих взять на учет,
Прогноз ставил звездочет...
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16.06.2020 22:42 Відповісти
Джигіталізація називаєцаца. Во классс. Фсьо крутіцаца, смазивать нєнада...і так сайдьоть. Ну паработаєм на шоу ....любят такую штукуц лохі хі.
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16.06.2020 22:55 Відповісти
 
 