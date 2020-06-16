У співробітника РНБО виявлено коронавірус, відомство переходить в онлайн-режим роботи, - Данілов
В одного зі співробітників апарату Ради національної безпеки та оборони виявили коронавірус SARS-CoV-2. У зв'язку з цим відомство переходить в онлайн-режим роботи,
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі виданню Дзеркало тижня.
"Дійсно, один зі співробітників Ситуаційного центру РНБО отримав позитивний результат тесту. Стан співробітника задовільний. Проводиться, як годиться в таких випадках, епідеміологічне розслідування, встановлюються контактні особи", - розповів Данілов.
Він уточнив, що йдеться про працівника Ситуаційного центру РНБО, який розташовується на вулиці Петра Болбочана, а не в Офісі президента на Банковій.
"Ми всі, хто мав контакт із хворим колегою, здали тести і чекаємо на результат. Зрозуміло, що, не чекаючи його, ми обмежили спілкування, контакти, перейшовши в онлайн-режим", - додав секретар РНБО.
Будь ласка, зачекайте...
Ти воював? - ризиковий ти наш.
Когда же эти онлайн-блинчики будут сами делаться, грустно подумал он...
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Здається скоро буде новий, на 500% свій, генпрокурор
https://twitter.com/dneprlena ШотваРіцца https://twitter.com/dneprlena @dneprlena https://twitter.com/dneprlena/status/1272803047308132352 10 ч
і ще поміч зала потребую
мадам Томіна Сандра Володимирівна називає себе генерал, прости Господи, майором юстиції)
підкажіть будь ласка де можна подивитись список генерал-майорів юстиції жінок
я навіть рангу такого не знайшла таке звання було в МІЛІЦІЇ, і залишилось в рашці
хелп
Каждый чих взять на учет,
Прогноз ставил звездочет...