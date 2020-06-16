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Допомогу з часткового безробіття на період карантину вже отримали понад 130 тис. працівників, - Мінекономіки

Допомогу з часткового безробіття на період карантину вже отримали понад 130 тис. працівників, - Мінекономіки

Для збереження існуючих робочих місць та підтримки бізнесу в умовах пандемії уряд також розпочав програму підтримки з часткового безробіття з фондом оплати 4,7 млрд грн.

Про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Спочатку взяти участь у ній могли суб'єкти малого та середнього бізнесу. З червня оформити допомогу з часткового безробіття можуть і фізичні особи-підприємці, які не мають найманих працівників. Актуальність цього виду державної підтримки підтверджує динаміка зростання кількості учасників. За перші 5 днів вже подано 37 тис. пакетів документів від підприємців - одноосібників.

"Це успішна програма. Зараз подано 56 тис. пакетів документів від усіх учасників програми. Вже прийнято понад 18,5 тис. позитивних рішень для здійснення виплат 131 тис. працівників", - зазначив міністр.

Читайте також: За час карантину кількість безробітних в Україні зросла майже на 155 тис. осіб, - Держслужба зайнятості

За його словами, всього 430 432 безробітних отримують виплати від держави. 1,3 млрд грн допомоги по безробіттю вже виплачено людям, які стоять на обліку в Державній службі зайнятості.

На це 10 червня уряд додатково виділив ще майже 3 млрд грн.

Також за період карантину Центр зайнятості працевлаштував понад 106 тис. осіб.
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Топ коментарі
+6
Получили помощь "95 квартал", ломбарды Разумкова, ресторан "Велюр",..
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16.06.2020 21:33
+4
Залюбки, але я не так вже й нагрішив, щоб Господь відібрав у мене мізки. До того ж я постійно його прошу надати їх тим, в кого вони відсутні або в занедбаному стані. Сподіваюсь, що тим, хто у "руля" він надасть хоча б такі, як в мене... До речі, тобі не тре? Можу й за тебе попросити
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16.06.2020 21:47
+3
брешуть як дихають !!
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16.06.2020 21:31
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брешуть як дихають !!
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16.06.2020 21:31 Відповісти
Ні , не брешуть . Сьогодні сам подав всі документи . Довелося в чотирьох істанціях вистояти черги , але всі папери отримав на диво швидко . Остання була " біржа " . От там було більше всього запитань , але і цей бар"єр був подоланий . Так шо будем сподіватися накраще . ))
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16.06.2020 21:58 Відповісти
Цікаво буде вас почути восени, коли буде "краще".
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16.06.2020 22:04 Відповісти
Так , подивимось . Але це є прецедент за 29 років незалежності , - держава намагається шось виплатити мілкому бізнесу за сумлінну сплату податків . ( Якшо реально отримаю хоч якісь гроші , - то одразу повідомлю ) .
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16.06.2020 22:21 Відповісти
сподіватися звісно будемо. Що ж нам ще залишається (((
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16.06.2020 22:23 Відповісти
я там трохи нижче написала, знайомий з початку квітня зареєструвався в службі зайнятості. Отримав 6 тисяч за період більше ніж два місяці. А тепер телефонує в службу, а вони кажуть то платіж затримався, то частково будуть платити, але за 2 місяці 6 тисяч замість 16 - то хіба не брешуть? Весь час якісь відмовки, якісь дивні причини, а грошей ніц, нема.
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16.06.2020 22:21 Відповісти
В службі зайнятості працюють по кожному окремо , це я зрозумів сьогодні . Перший раз туди звернувся , - думаю шо ніколи більш не звертатимусь .
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16.06.2020 22:54 Відповісти
Получили помощь "95 квартал", ломбарды Разумкова, ресторан "Велюр",..
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16.06.2020 21:33 Відповісти
Можу пошукати точну інформацію, але в порядку чисел я впевнений: на кінець "епохи бідності" (тобто на квітень 2019-го) ця цифра складала десь 350 тис.
За рік майже 100 тис. безробітних? Оце вміння! Оце "прафесіонали"!
Господи, за що?
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16.06.2020 21:33 Відповісти
кайся
може Господь тебе почує і простить твое порохоботство, хоча навряд...
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16.06.2020 21:39 Відповісти
Залюбки, але я не так вже й нагрішив, щоб Господь відібрав у мене мізки. До того ж я постійно його прошу надати їх тим, в кого вони відсутні або в занедбаному стані. Сподіваюсь, що тим, хто у "руля" він надасть хоча б такі, як в мене... До речі, тобі не тре? Можу й за тебе попросити
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16.06.2020 21:47 Відповісти
Йому не допоможе, бо там все безнадійно.
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16.06.2020 21:50 Відповісти
а ти спробуй, раптом я прозрію і через чотири роки буду голосувати за порошенку?
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16.06.2020 21:59 Відповісти
порохоботство - один з наймерзенніших гріхів
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16.06.2020 21:52 Відповісти
Допомогу з часткового безробіття на період карантину вже отримали понад 130 тис. працівників, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 7531
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16.06.2020 21:55 Відповісти
))))))))))))))))) 5 балів !
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16.06.2020 21:57 Відповісти
а зеботство то, звісно, шляхетна поведінка..
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16.06.2020 21:57 Відповісти
Дякую, але я не впевнений, що то є гріх. До того ж мені приемно бути серед "гріховних" митців, дипломатів і науковців, що відомі як в Україні, так і за її межами. І якщо мене ще й поставлять в один ряд з Фединою та Звіробій, то я просто буду пишатися цим!
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16.06.2020 21:58 Відповісти
Пилить- не перепилить
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16.06.2020 21:35 Відповісти
а відпустка за свій рахунок, то як, підпадає? Коли власники підприємств не в змозі платити робітникам зарплатню, бо влада оголосила карантин та фізично змусила припинити діяльність, не закрити підпримство, а просто не надходять гроші. То ц як розглядається, як потрібно допомагати фінансово чи ні? Чи ці вилупки порахували тільки тих, що взагалі не мають роботи? То вони хоч отримують які-не які гроші (хоча, знайомий став на біржу ще на початку квітня, а отримав поки що лише 6 тисяч !!! за весь період, а це вже більше двох місяців, а повинні платити близько 8 тисяч в місяць). Отак вони платять пособіє по безробіттю. Щоб вам ****** все ваше ганебне життя так платили.
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16.06.2020 21:36 Відповісти
Бачили очі що брали..... голосовали за ДЕбилов - получите и распишитесь
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16.06.2020 21:50 Відповісти
я не голосую за зеків та клоунів. Собі питання ставте подібні.
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16.06.2020 21:52 Відповісти
жаль, що карант ин закінчується
дешевий бензин, ніяких пробок і великі магазини закриті, красота, зірковий час для дрібних підприємців типу мене
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16.06.2020 21:37 Відповісти
хоть у кого-то что-то положительное
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16.06.2020 21:45 Відповісти
У тих, що зараз могили риють якраз зірковий час🙄
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16.06.2020 21:48 Відповісти
піди трохи підроби і не скули, що все погано
чи ти навіть лопатою не вмієш користуватись?
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16.06.2020 21:54 Відповісти
і де це немає пробок? В Дніпрі кожного дня страшенні затори. Ні виші, ні школи тне працюють, а проїхати просто НЕ МОЖЛИВО.. Пробок не було лише в березні та в квітні
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16.06.2020 21:54 Відповісти
так я ж про той час і кажу, два місяці \здив по Києву без пробок, жаль, що лафа закінчилась
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16.06.2020 21:56 Відповісти
та і на вулицях людей майже не було. Класно було, згодна )), я не люблю натовпу. Але, хай краще буде як було раніше, щоб ми всі були здорові та благополучні.
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16.06.2020 22:25 Відповісти
Частина людей вже втратила кваліфікацію, а інші не можуть отримати гроші, бо самозайняті чи не хочуть забруднити себе зекопійками...
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16.06.2020 21:39 Відповісти
ну ти ж додаткову тисячу від ЗЕвлади взяв? не злякався забруднитися зекопійками? чи перерахував її у фонд порошенки?
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16.06.2020 21:44 Відповісти
Лучше скажите скоко не получили по надуманным причинам!!
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16.06.2020 21:39 Відповісти
А он перша лєдя, сама хвора, та ще й чоловік наркоман. Горе в сім"ї....
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16.06.2020 21:47 Відповісти
Це теж зірковий час🐸
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16.06.2020 21:49 Відповісти
получат все кто работал, но числился в отпуске за свой счет принудительно и конечно же не рабочие которые рисковали заразиться, а компании в которых они числятся. Если этого кабмин не знал то я не верю - богатые станут еще богаче налоги не платили еще и компенсации с одолженых в мвф денег получат.
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16.06.2020 22:46 Відповісти
 
 