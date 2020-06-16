Допомогу з часткового безробіття на період карантину вже отримали понад 130 тис. працівників, - Мінекономіки

Для збереження існуючих робочих місць та підтримки бізнесу в умовах пандемії уряд також розпочав програму підтримки з часткового безробіття з фондом оплати 4,7 млрд грн.

Про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Спочатку взяти участь у ній могли суб'єкти малого та середнього бізнесу. З червня оформити допомогу з часткового безробіття можуть і фізичні особи-підприємці, які не мають найманих працівників. Актуальність цього виду державної підтримки підтверджує динаміка зростання кількості учасників. За перші 5 днів вже подано 37 тис. пакетів документів від підприємців - одноосібників.

"Це успішна програма. Зараз подано 56 тис. пакетів документів від усіх учасників програми. Вже прийнято понад 18,5 тис. позитивних рішень для здійснення виплат 131 тис. працівників", - зазначив міністр.

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За його словами, всього 430 432 безробітних отримують виплати від держави. 1,3 млрд грн допомоги по безробіттю вже виплачено людям, які стоять на обліку в Державній службі зайнятості.

На це 10 червня уряд додатково виділив ще майже 3 млрд грн.

Також за період карантину Центр зайнятості працевлаштував понад 106 тис. осіб.