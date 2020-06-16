Допомогу з часткового безробіття на період карантину вже отримали понад 130 тис. працівників, - Мінекономіки
Для збереження існуючих робочих місць та підтримки бізнесу в умовах пандемії уряд також розпочав програму підтримки з часткового безробіття з фондом оплати 4,7 млрд грн.
Про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
Спочатку взяти участь у ній могли суб'єкти малого та середнього бізнесу. З червня оформити допомогу з часткового безробіття можуть і фізичні особи-підприємці, які не мають найманих працівників. Актуальність цього виду державної підтримки підтверджує динаміка зростання кількості учасників. За перші 5 днів вже подано 37 тис. пакетів документів від підприємців - одноосібників.
"Це успішна програма. Зараз подано 56 тис. пакетів документів від усіх учасників програми. Вже прийнято понад 18,5 тис. позитивних рішень для здійснення виплат 131 тис. працівників", - зазначив міністр.
За його словами, всього 430 432 безробітних отримують виплати від держави. 1,3 млрд грн допомоги по безробіттю вже виплачено людям, які стоять на обліку в Державній службі зайнятості.
На це 10 червня уряд додатково виділив ще майже 3 млрд грн.
Також за період карантину Центр зайнятості працевлаштував понад 106 тис. осіб.
Будь ласка, зачекайте...
За рік майже 100 тис. безробітних? Оце вміння! Оце "прафесіонали"!
Господи, за що?
може Господь тебе почує і простить твое порохоботство, хоча навряд...
дешевий бензин, ніяких пробок і великі магазини закриті, красота, зірковий час для дрібних підприємців типу мене
чи ти навіть лопатою не вмієш користуватись?