Зеленський продовжує працювати з Офісу президента, щодня здає тести на коронавірус, - Мендель

Президент України Володимир Зеленський і далі працює з офісу на Банковій, йому щодня роблять тести на коронавірус - всі вони були негативними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила "BBC News Україна" його прессекретарка Юлія Мендель.

У разі необхідності Зеленський працюватиме з дому, але поки такої необхідності немає, сказала вона.

За словами прессекретаря, деякі функції глава держави може виконувати тільки з Офісу президента. Наприклад, вести переговори з лідерами інших держав або вирішувати питання, які потребують спеціального зв'язку.

"Президент почувається абсолютно здоровим. Переживає за свою дружину", - зазначила Мендель.

Прессекретарка президента сказала, що зараз опрацьовують "різні варіанти допомоги" на випадок, якщо президент заразиться коронавірусом.

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"Розглядаються різні варіанти допомоги, якщо у президента України раптом буде позитивний результат. Діятимемо за тими механізмами, які прописані протоколом, будемо повідомляти населенню", - сказала Мендель.

За її словами, тестування на коронавірус регулярно проходять і співробітники Офісу президента.

12 червня стало відомо, що дружина президента Олена Зеленська здала позитивний тест на коронавірус. В Офісі президента тоді повідомили, що вона почувається добре, симптомів хвороби у першої леді не було. Але 16 червня Офіс президента повідомив про госпіталізацію Зеленської - у неї діагностували двосторонню полісегментарну пневмонію.

Через зараження дружини Зеленський перейшов на особливий режим роботи. В Офісі президента повідомили, що глава держави найближчим часом не проводитиме особистих зустрічей, всі наради переведено в онлайн-режим.

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