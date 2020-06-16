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Зеленський (22389) Олена Зеленська (244) Мендель (230)

Зеленський продовжує працювати з Офісу президента, щодня здає тести на коронавірус, - Мендель

Зеленський продовжує працювати з Офісу президента, щодня здає тести на коронавірус, - Мендель

Президент України Володимир Зеленський і далі працює з офісу на Банковій, йому щодня роблять тести на коронавірус - всі вони були негативними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила "BBC News Україна" його прессекретарка Юлія Мендель.

У разі необхідності Зеленський працюватиме з дому, але поки такої необхідності немає, сказала вона.

За словами прессекретаря, деякі функції глава держави може виконувати тільки з Офісу президента. Наприклад, вести переговори з лідерами інших держав або вирішувати питання, які потребують спеціального зв'язку.

"Президент почувається абсолютно здоровим. Переживає за свою дружину", - зазначила Мендель.

Прессекретарка президента сказала, що зараз опрацьовують "різні варіанти допомоги" на випадок, якщо президент заразиться коронавірусом.

Читайте також: Зеленська про позитивний тест на коронавірус: Несподівана новина, враховуючи, що я і моя родина продовжуємо дотримуватися всіх правил

"Розглядаються різні варіанти допомоги, якщо у президента України раптом буде позитивний результат. Діятимемо за тими механізмами, які прописані протоколом, будемо повідомляти населенню", - сказала Мендель.

За її словами, тестування на коронавірус регулярно проходять і співробітники Офісу президента.

12 червня стало відомо, що дружина президента Олена Зеленська здала позитивний тест на коронавірус. В Офісі президента тоді повідомили, що вона почувається добре, симптомів хвороби у першої леді не було. Але 16 червня Офіс президента повідомив про госпіталізацію Зеленської - у неї діагностували двосторонню полісегментарну пневмонію.

Через зараження дружини Зеленський перейшов на особливий режим роботи. В Офісі президента повідомили, що глава держави найближчим часом не проводитиме особистих зустрічей, всі наради переведено в онлайн-режим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленському доведеться піти в часткову ізоляцію через позитивний тест на COVID-19 у його дружини, - Ляшко
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Топ коментарі
+66
Хрень это пиарская и лживая от Шиферов!

Трюдо и Борис сидели с женами на карантине, а этот в офисе с менделями развлекается
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16.06.2020 22:05
+48
Ну от не бреши Йулійа, він боявся аналізи здавати ще перед зустріччю з Порошенком, а тут почав.....А може його хтось налякав?
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16.06.2020 22:01
+47
Да кому легче от того, что это тупое каждый день ходит на работу? Что оно хорошего там делает? Ну разве что подписывает то, что ему подсунут под нос и тыкнут где подписать. На большее у него ума нет.
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16.06.2020 22:06
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Жена, значит, заболела, а Мендель не заболела и регулярно берёт пробы у Зеленского.
Вот так они и жили.
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16.06.2020 23:50 Відповісти
Бамба !
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17.06.2020 00:01 Відповісти
Бедным даёт, а у богатых берет ?
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17.06.2020 01:58 Відповісти
Не. Только у богатых берет. У нее небыло комсомольской молодости.
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17.06.2020 02:24 Відповісти
Зеленський продовжує працювати з Офісу президента, щодня здає тести на коронавірус, - Мендель - Цензор.НЕТ 1297
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17.06.2020 00:13 Відповісти
КороновіРус лікується,а поросенча чума ніколи.
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17.06.2020 03:25 Відповісти
Лєнку треба було не Епіцентр госпіталізувати, а не в Олександрівську.
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17.06.2020 03:28 Відповісти
Только если эта падла сдохнет, можно будет поверить, что ленка больна.
Если нет - постановка квартальщиков. Здорова как бык!!!
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17.06.2020 01:29 Відповісти
А это не опасно?
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17.06.2020 01:56 Відповісти
Та нехай шмаркля хоч зовсім здохне, для України буде тільки краще.

Начхати нам на здоров'я віслюка. Для чого ти нам рапортуєш, ідіотка?
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17.06.2020 01:58 Відповісти
Зелі загрожує не пандемія,а рошенораший грип.
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17.06.2020 03:26 Відповісти
По поводу жены очередная шутка, отвлечение или выборы?
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17.06.2020 06:08 Відповісти
Как это так, что эта зараза еще не заболела.
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17.06.2020 06:15 Відповісти
мєндєльінфа = фейк.
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17.06.2020 07:19 Відповісти
Путин - любитель исчезать на 2-3 недели, чтобы порешать свои проблемы. И этот моду перенимает. Впрочем, может у него действительно что - то конфузное со здоровьем, а президенту вроде как нехорошо быть больным. Поэтому Ленку , как отвлекающую фигуру , выставили, пока все ее обговаривают, он здоровьице перекошенное поправляет, под видом ежедневного тестирования.
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17.06.2020 07:32 Відповісти
Люди, раз у день це мало. Тричі в день це найменеше. Тра берегти найвеличнішого.
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17.06.2020 08:34 Відповісти
Мені він пофік, продовжує працювати чи ні. За брехунами і шахраями не слідкую. Мені болить Україна, а не малороси.
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17.06.2020 11:59 Відповісти
1. мандельша як завжди бреше.
2. якщо допустити що щось в її словах правда і дійсно янєлоху роблять щодня тести - це не зажирно???
3. що мандельша буде брехати коли янєлоха з кодлом знайдуть десь в черговому омані?
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17.06.2020 13:28 Відповісти
Когда ты уже заразишься ***** брехливая?!!!
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17.06.2020 14:30 Відповісти
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