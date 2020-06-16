Низка авіакомпаній через пандемію коронавірусу забороняють алкоголь у літаках, Ryanair залишає

Авіакомпанії запроваджують обмеження на харчування в літаках, щоб мінімізувати взаємодію між членами екіпажу та пасажирами.

Зокрема, продаж алкоголю вже обмежили британський лоукостер EasyJet, British Airways, нідерландська авіакомпанія KLM, американські Delta Air Lines і American Airlines, Virgin Australia, а також флагманська авіакомпанія Гонконгу Cathay Pacific, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Кожна авіакомпанія ввела обмеження на час. Оскільки медичні маски пасажири зобов'язані носити весь час, крім моменту вживання їжі, обмеження на алкоголь мають максимально скоротити час прийому їжі.

При цьому вода та безалкогольні напої будуть як і раніше доступні.

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Також деякі авіакомпанії вводять обмеження на харчування.

При цьому ірландський лоукостер Ryanair, який виконує рейси з і в Україну, також змінив правила сервісу: вся їжа буде попередньо упакована, щоб її отримати, доведеться замовити перед польотом. Водночас можна замовити й алкоголь - замість нього до кінця липня не пропонуватимуть гарячі напої.