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Низка авіакомпаній через пандемію коронавірусу забороняють алкоголь у літаках, Ryanair залишає

Низка авіакомпаній через пандемію коронавірусу забороняють алкоголь у літаках, Ryanair залишає

Авіакомпанії запроваджують обмеження на харчування в літаках, щоб мінімізувати взаємодію між членами екіпажу та пасажирами.

Зокрема, продаж алкоголю вже обмежили британський лоукостер EasyJet, British Airways, нідерландська авіакомпанія KLM, американські Delta Air Lines і American Airlines, Virgin Australia, а також флагманська авіакомпанія Гонконгу Cathay Pacific, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Кожна авіакомпанія ввела обмеження на час. Оскільки медичні маски пасажири зобов'язані носити весь час, крім моменту вживання їжі, обмеження на алкоголь мають максимально скоротити час прийому їжі.

При цьому вода та безалкогольні напої будуть як і раніше доступні.

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Також деякі авіакомпанії вводять обмеження на харчування.

При цьому ірландський лоукостер Ryanair, який виконує рейси з і в Україну, також змінив правила сервісу: вся їжа буде попередньо упакована, щоб її отримати, доведеться замовити перед польотом. Водночас можна замовити й алкоголь - замість нього до кінця липня не пропонуватимуть гарячі напої.
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Топ коментарі
+6
Блин, а как же спиртовая дезинфекция ? 😀😀😀
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16.06.2020 22:22
+5
ніфуя святого!
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16.06.2020 22:22
+5
Зачем тогда и летать?
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16.06.2020 22:22
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Причем алкоголь и корона ? Ладно мексиканцы приостановили производство пива Corona
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16.06.2020 22:21 Відповісти
Блин, а как же спиртовая дезинфекция ? 😀😀😀
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16.06.2020 22:22 Відповісти
признана бесполезной. я не про производителей дезинфекторов.
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16.06.2020 22:50 Відповісти
ніфуя святого!
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16.06.2020 22:22 Відповісти
Зачем тогда и летать?
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16.06.2020 22:22 Відповісти
Зачем тогда и летать?

Ничто так не сокращает расстояния , как лететь в нетрезвом состоянии!...
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16.06.2020 22:36 Відповісти
Даже звери себе такого не позволяют...
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16.06.2020 22:24 Відповісти
ЕНТО АлкоГеноцид!!
Трезвым никада не летал!!
🤣🤣
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16.06.2020 22:29 Відповісти
а зараз ти також як завжди?
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16.06.2020 22:35 Відповісти
Нююю, заздриш??
Всі живі ...
Плазун ти??))
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16.06.2020 22:53 Відповісти
У обрезанного из МАУ уже давным - давно не пить, не есть не дают.
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16.06.2020 22:35 Відповісти
За дополнительные 5 шекелей там скоро командир ми...т будет делать
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16.06.2020 22:53 Відповісти
Я просто залишу це тута...
https://ukrreporter.com.ua/suspilstvo/sdorovya/viski-dopomoglo-brytantsevi-podolaty-koronovirus.html Віскі допомогло британцеві подолати короновірус
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16.06.2020 23:07 Відповісти
ирландцы не могут запретить алкоголь - это утопия
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16.06.2020 23:55 Відповісти
НУ дык правильно - как можно антисептик запрещать в эпидемию???
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17.06.2020 00:27 Відповісти
???
А ціни на квитки вони зменшили ? Тобто весь час польоту треба бути в масці ?
Дурдом Веселка.
Я знаю людей, які бояться літати, але треба ...
Тому вони п*ють.
Сподіваюся, до наступного року істерія пройде.
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17.06.2020 01:00 Відповісти
Пассажирам на борту будет предложен чай, кофе, и прочие горячительные напитки (с)
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17.06.2020 06:28 Відповісти
 
 