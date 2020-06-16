У питанні звільнення утримуваних осіб багато залежить від доступу Червоного хреста до місць їх утримання, - представниця Києва на переговорах Третьякова

Питання взаємного звільнення утримуваних осіб з ОРДЛО дуже залежить від доступу на окуповані території представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, а до відкриття КПВВ на лінії розмежування з гуманітарних міркувань Україна готова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, представниця України в робочій групі ТКГ з гуманітарних питань Галина Третьякова.

"Я і пан Кузнєцов (представник України в гуманітарній групі ТКГ - ІФ), який очолює об'єднаний центр з обміну утримуваними особами, зустрічалися з родичами утримуваних осіб. Насамперед, ми просили підтримки у родичів, щоб вони допомогли нам тиснути на ту сторону, щоб Міжнародний комітет Червоного Хреста нарешті перевірив місця утримування. Оскільки у нас є інформація про те, де утримують наших громадян, але нам дають інформацію, що вони перебувають "у розшуку", - розповіла вона.

Третьякова нагадала, що допуск МКЧХ в ОРДЛО був передбачений після Паризького саміту в нормандському форматі, але досі МКЧХ допущений у місця утримання. "Сьогодні це один із основних каменів спотикання в процесі взаємного звільнення. У нас є певна кількість людей, яких там утримують, але та сторона нам їх не підтверджує", - зазначила вона.

Депутатка нагадала, що Україна вже відкрила сполучення з ОРЛО після пом'якшення карантину, але поки не відкрила з ОРДО. "Можу сказати, що ОРДО висунуло особливі умови для відкриття КПВВ. Зокрема, вони вимагали обмін списками. Ми це не дуже розуміємо, адже вже сьомий рік є досвід перетину КПВВ. Тому що люди, які записуються навіть в електронну чергу, можуть не прийти, у них змінюються плани. Більше того, обмін персональними даними мені не здається доцільним", - розповіла вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дружини і матері українців, утримуваних у полоні найманців РФ, проводять лежачий протест під ОП: "Забуття гірше зради. 2111 днів в полоні". ФОТОрепортаж

Представник України в підгрупі ТКГ підкреслила, що Україна готова приймати людей з гуманітарних міркувань, готова і з точки зору банківських установ, щоб люди могли отримати пенсію, і про це поінформували "ту сторону".

Вона нагадала, що гуманітарна група також займається питаннями відкриття додаткових КПВВ в Золотому і Щастя. "У нас є інформація про велике мінування в Золотому з того боку. Ми все це попросили перевірити, і надали інформацію, що ми готові повністю до того, що знімаємо той заслін, який був у зв'язку з коронавірусом, і готові приймати громадян на нашу сторону, і відповідно пропускати на ту сторону. В першу чергу, з гуманітарних підстав", - зазначила Третьякова.

Зокрема, йдеться про дітей, які їдуть на підконтрольну територію для здачі ЗНО, і відпрацьовані відповідні правила, як їх приймають.

За її словами, в період епідемії коронавірусу гуманітарна група ТКГ також займалася питаннями пропуску тіл померлих до їх родичів через лінію розмежування.

Також гуманітарна група опікується пошуком місць поховання людей, які пропали безвісти в ОРДЛО.

Також читайте: Окупанти саботують роботу КПВВ у районі операції Об'єднаних сил, - Держприкордонслужба