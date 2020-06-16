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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Україна звернулася до генсека ООН через примусову паспортизацію в окупованому Криму

Україна звернулася до генсека ООН через примусову паспортизацію в окупованому Криму

Україна поінформувала генсека ООН про ігнорування Росією міжнародного права, продовження насильницької паспортизації та інших репресій проти жителів окупованого Криму.

Про це йдеться в офіційному листі Постійного представника України при ООН Сергія Кислиці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російська окупаційна адміністрація в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна, продовжує свою штучну кампанію насильницької паспортизації, що є елементом репресивної політики держави-агресора відносно громадян України, які змушені жити в умовах окупації", - наголошується в документі.

При цьому підкреслюється, що примушення жителів півострова отримувати російське громадянство є "навмисним і цинічним елементом систематичного тиску на громадян України". Якщо ж мешканці Криму відмовляються отримувати російські паспорти, їх штучно обмежують у правах на працевлаштування, медичну допомогу, соціальні та пенсійні виплати, а також у праві володіти власним майном.

"Відсутність російського паспорта часто стає підставою для примусової депортації та заборони на в'їзд до Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - йдеться у зверненні постпреда до генсека ООН.

Як наголошує Кислиця в листі, Україна зберігає рішучість захищати права й інтереси власних громадян, які проживають в тимчасово окупованому Криму. Водночас, українська сторона звернулася до генсека ООН з проханням відреагувати відповідним чином на порушення РФ міжнародного права.

"Ми сподіваємось, що послідовна увага до цих протиправних дій Російської Федерації та їх негативних наслідків для реалізації прав жителів тимчасово окупованого півострова буде представлена разом з відповідними рекомендаціями у ваших спеціалізованих тематичних доповідях щодо Криму відповідно до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН", - підкреслюється в листі українського посла генеральному секретарю ООН.

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Топ коментарі
+9
Та і на донбасі всіх окацапили.
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16.06.2020 23:06
+6
давайте начистоту... крысы не идентифицировали себя как украинцы. Отсюда и эта никчемная автономия, кордон на Сиваше с экологическими сборами, непонятный статус севастополя, кацапский флот, наплыв лаптей в сезон и радость крыс по поводу оплаты картонных ночлежек *******... много индикаторов. Поэтому крысы были потенциально готовы к такому повороту событий.
С другой стороны, когда лавровская дочка решила, что ей не по пути с кацапстаном, и что в США жизнь комфортнее, да и лапотная родина любится ностальгичнее издалека, она просто собрала свою лавровскую жопу в горстку и уехала туда, где рюзьке не в чести...
Поэтому, как я мыслю, обпаспортизяченные крысчане могут оставаться рюзьке на всю голову... но где-нибудь в сибирских ипенях. А вот территорию украинскую пусть вернут Украине. Короче говоря, руские свиньи, уйопен зи бите нах сибирия. Это же, с моей т.з., справедливо и в отношении бамбаса, плюс репарации за ущерб украине... повторюсь, это - исключительно мое мнение, потому что Крым - уникальный уголок природы, а по населению не скучаю...
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16.06.2020 23:33
+4
Украина обратилась к генсеку ООН из-за принудительной паспортизации в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2083
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16.06.2020 23:12
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Та і на донбасі всіх окацапили.
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16.06.2020 23:06 Відповісти
ВР теж частково з пачпортами вялікой і магучєй.
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16.06.2020 23:18 Відповісти
"морды друзей путина", назначенные шмарклей:
Адвокат Овоща, за по совместительству зам главы ДБР, Бабиков, допрашивая Порошенко как свидетеля, по делу о гос измене Яныка:
"Почему вы не учли мнение жителей Крыма, которые категорически не поддерживали МАЙДАН И АНТИКОНСТИТУЦИОННУЮ СМЕНУ ВЛАСТИ".
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16.06.2020 23:48 Відповісти
Хіба "крисам" ксива потрібна, вони є тварини.
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16.06.2020 23:11 Відповісти
Украина обратилась к генсеку ООН из-за принудительной паспортизации в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2083
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16.06.2020 23:12 Відповісти
Це та миша, яка нещодавно зжерла 2700 вагонів зерна?)))
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16.06.2020 23:24 Відповісти
це щур-мутант - пристосуванець , двогорбий крисманін - "корабель кримських степів", він чекає віришення питання подачі води та на більш вищий рівень, бо що якщо йому одразу перетнути тоненьку "червону лінію", то можно послизнутися та не вилізти ...
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16.06.2020 23:34 Відповісти
А шо? Улучшили... пьют же коые из жопы лемура или кого-то там... причем, самый дорогой кофе. Вот... теперь зерна из жопы мыши только пиобреи в цене... все 2700 вагинов...
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16.06.2020 23:37 Відповісти
Хватит на сегодня😂🌷
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16.06.2020 23:24 Відповісти
Шо, полєчіл?)))
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16.06.2020 23:29 Відповісти
Правду говоря, єслі начать раздавать амеріканскіє паспорта, то за русскімі патріотамі нє дотолпішся.
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16.06.2020 23:27 Відповісти
давайте начистоту... крысы не идентифицировали себя как украинцы. Отсюда и эта никчемная автономия, кордон на Сиваше с экологическими сборами, непонятный статус севастополя, кацапский флот, наплыв лаптей в сезон и радость крыс по поводу оплаты картонных ночлежек *******... много индикаторов. Поэтому крысы были потенциально готовы к такому повороту событий.
С другой стороны, когда лавровская дочка решила, что ей не по пути с кацапстаном, и что в США жизнь комфортнее, да и лапотная родина любится ностальгичнее издалека, она просто собрала свою лавровскую жопу в горстку и уехала туда, где рюзьке не в чести...
Поэтому, как я мыслю, обпаспортизяченные крысчане могут оставаться рюзьке на всю голову... но где-нибудь в сибирских ипенях. А вот территорию украинскую пусть вернут Украине. Короче говоря, руские свиньи, уйопен зи бите нах сибирия. Это же, с моей т.з., справедливо и в отношении бамбаса, плюс репарации за ущерб украине... повторюсь, это - исключительно мое мнение, потому что Крым - уникальный уголок природы, а по населению не скучаю...
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16.06.2020 23:33 Відповісти
Совершенно в дырочку-самоидентификация по этносу к национальности в Украине отношения не имеет(у укров 67-м основных этногруп).Национальность-это принадлежость к територии украинцев,которая определяется международными границами.Всякое изменение конституционного строя на територии Украины есть ничто иное,как оккупация,где оккупант-террорист,а население-заложники террориста.Самоидентифицирующие же себя украинцами за рубежем должны исполнять законы того государства,где они находятся(К диким козломордым не относится)
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17.06.2020 00:37 Відповісти
Всякое изменение конституционного строя на територии польши есть ничто иное,как оккупация,где оккупант-террорист,а население-заложники террориста.
давай посмотрим до первой мировой войны территорию. и определим террористов.
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17.06.2020 01:19 Відповісти
******
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17.06.2020 01:38 Відповісти
"Национальность-это принадлежость к територии украинцев,которая определяется международными границами"
я правильно понимаю, что с украинским паспортом в сша, ты не украинец, а говно?
или сша уже территория украинцев?
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17.06.2020 01:22 Відповісти
(К диким козломордым не относится)
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17.06.2020 01:33 Відповісти
украинцы за несколько веков себя не идентифицировали как поляки в польско-литовском княжестве. а ты хочешь за 50 лет чего подобного от крымчан?
"А вот территорию украинскую пусть вернут Украине" - берешь друга, брата, отца и вперед. возвращай крым. как ты думаешь, сша когда-нибудь вернут техас мексике?
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17.06.2020 01:16 Відповісти
во-первых, ты сравнил жопу с пальцем. Эрэфия сравнима, разве что, с Монтаной... или с Окла-fucking-хомой - 50-й частью США...
Второе: США не обязаны возаращать ни Калифорнию, ни Тэксез Мексике, поскольку та история принадлежит периоду великих переделов. ********* реил, что может повернуть историю вспять? Смотри на этого Емелю на печи с позиции начало 90-х, нефть в обмен не продовольствие... эта руская гнида сама запросит о пощаде со всеми своими гиппппперзвуковыми мультяшками. Кацапстан воплощен в "адмирале кузнецове"... это корыто - олицетворение эрэфии. И точка.
Третье... ты немного сбавь тон... ты не в той позиции, чтобы мне говорить "берешь друга, брата, отца и вперед"... when in Rome do as the Romans do...
Ну и в-остальных, национальности, границы, etc - какая-то софистика... разбирайся сам. Я сказал, что сказал...
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17.06.2020 07:20 Відповісти
Что-то Кислица скромно умалчивает про российский загран паспорт, за которым крымчане летают в Москву...
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16.06.2020 23:38 Відповісти
Тю, а кулеба сказав, що похрін на порушення Закону. Щось про "фількину грамоту". І що виконувати Закон України, позбавляючи колаборантів українського громадянства, узеленські не планують
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17.06.2020 09:44 Відповісти
Это предателям Родины на о. Позорных Крысаков всучивают от такие паспорта:
Україна звернулася до генсека ООН через примусову паспортизацію в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8017
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17.06.2020 12:34 Відповісти
 
 