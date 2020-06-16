Україна звернулася до генсека ООН через примусову паспортизацію в окупованому Криму
Україна поінформувала генсека ООН про ігнорування Росією міжнародного права, продовження насильницької паспортизації та інших репресій проти жителів окупованого Криму.
Про це йдеться в офіційному листі Постійного представника України при ООН Сергія Кислиці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Російська окупаційна адміністрація в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна, продовжує свою штучну кампанію насильницької паспортизації, що є елементом репресивної політики держави-агресора відносно громадян України, які змушені жити в умовах окупації", - наголошується в документі.
При цьому підкреслюється, що примушення жителів півострова отримувати російське громадянство є "навмисним і цинічним елементом систематичного тиску на громадян України". Якщо ж мешканці Криму відмовляються отримувати російські паспорти, їх штучно обмежують у правах на працевлаштування, медичну допомогу, соціальні та пенсійні виплати, а також у праві володіти власним майном.
"Відсутність російського паспорта часто стає підставою для примусової депортації та заборони на в'їзд до Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - йдеться у зверненні постпреда до генсека ООН.
Як наголошує Кислиця в листі, Україна зберігає рішучість захищати права й інтереси власних громадян, які проживають в тимчасово окупованому Криму. Водночас, українська сторона звернулася до генсека ООН з проханням відреагувати відповідним чином на порушення РФ міжнародного права.
"Ми сподіваємось, що послідовна увага до цих протиправних дій Російської Федерації та їх негативних наслідків для реалізації прав жителів тимчасово окупованого півострова буде представлена разом з відповідними рекомендаціями у ваших спеціалізованих тематичних доповідях щодо Криму відповідно до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН", - підкреслюється в листі українського посла генеральному секретарю ООН.
Будь ласка, зачекайте...
Адвокат Овоща, за по совместительству зам главы ДБР, Бабиков, допрашивая Порошенко как свидетеля, по делу о гос измене Яныка:
"Почему вы не учли мнение жителей Крыма, которые категорически не поддерживали МАЙДАН И АНТИКОНСТИТУЦИОННУЮ СМЕНУ ВЛАСТИ".
С другой стороны, когда лавровская дочка решила, что ей не по пути с кацапстаном, и что в США жизнь комфортнее, да и лапотная родина любится ностальгичнее издалека, она просто собрала свою лавровскую жопу в горстку и уехала туда, где рюзьке не в чести...
Поэтому, как я мыслю, обпаспортизяченные крысчане могут оставаться рюзьке на всю голову... но где-нибудь в сибирских ипенях. А вот территорию украинскую пусть вернут Украине. Короче говоря, руские свиньи, уйопен зи бите нах сибирия. Это же, с моей т.з., справедливо и в отношении бамбаса, плюс репарации за ущерб украине... повторюсь, это - исключительно мое мнение, потому что Крым - уникальный уголок природы, а по населению не скучаю...
давай посмотрим до первой мировой войны территорию. и определим террористов.
я правильно понимаю, что с украинским паспортом в сша, ты не украинец, а говно?
или сша уже территория украинцев?
"А вот территорию украинскую пусть вернут Украине" - берешь друга, брата, отца и вперед. возвращай крым. как ты думаешь, сша когда-нибудь вернут техас мексике?
Второе: США не обязаны возаращать ни Калифорнию, ни Тэксез Мексике, поскольку та история принадлежит периоду великих переделов. ********* реил, что может повернуть историю вспять? Смотри на этого Емелю на печи с позиции начало 90-х, нефть в обмен не продовольствие... эта руская гнида сама запросит о пощаде со всеми своими гиппппперзвуковыми мультяшками. Кацапстан воплощен в "адмирале кузнецове"... это корыто - олицетворение эрэфии. И точка.
Третье... ты немного сбавь тон... ты не в той позиции, чтобы мне говорить "берешь друга, брата, отца и вперед"... when in Rome do as the Romans do...
Ну и в-остальных, национальности, границы, etc - какая-то софистика... разбирайся сам. Я сказал, что сказал...