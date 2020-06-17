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Підстав для перенесення ЗНО немає. З 25 червня починаємо плановий процес, - Шмигаль

Підстав для перенесення ЗНО немає. З 25 червня починаємо плановий процес, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що підстав для скасування або перенесення зовнішнього незалежного оцінювання немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

Про це прем'єр-міністр заявив на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Ніхто не збирається скасовувати ЗНО, і причин для перенесення оцінювання на серпень поки немає. Якщо такі причини будуть, то Міністерство охорони здоров'я і головний санітарний лікар повідомлять про це", - заявив прем'єр.

За його словами, показники, за яких переноситиметься ЗНО зрозумілі. Це понад 60 активних хворих на 100 тис. населення в середньому по Україні і понад 50% областей, де перевищуються три загальнонаціональні показники - кількість хворих перевищує 12 на 100 тис. населення, більш ніж 50% завантажених хворими ліжок в опорних лікарнях і охоплення тестуванням менше ніж 12 осіб на 100 тис. населення.

"Це ті параметри, які можуть спричинити перенесення ЗНО на інший термін. В іншому випадку з 25 червня ми починаємо плановий процес ЗНО", - підсумував Шмигаль.

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16.06.2020 23:59 Відповісти
Вони злякались реакції народу. Це вже не перший раз.
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17.06.2020 00:14 Відповісти
Маниакальной желание Бубочки "всем нравится", приведёт только к одному: его все будут ненавидеть.
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17.06.2020 00:22 Відповісти
10 больных ежедневно у вас "было основанием" остановить весь общественный транспорт в стране.
А 600+ больных - "нет оснований"...
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17.06.2020 00:19 Відповісти
Верю каждому слову!
https://ibigdan.livejournal.com/25185053.html Directed by Robert B Weide

Підстав для перенесення ЗНО немає. З 25 червня починаємо плановий процес, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 719
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17.06.2020 11:21 Відповісти
Да нахй вы обосралися со своим ВНО - оно что есть, что нет, никакой разницы, все равно из дибилов, которых ваши школы выпускают, умственно полноценных уже никогда не сделаете.
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17.06.2020 12:28 Відповісти
ЗНО не про умных, оно для сортировки.
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17.06.2020 12:46 Відповісти
 
 