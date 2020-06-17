Між Індією та Китаєм в прикордонному районі Гімалаїв стався військовий конфлікт - загинуло декілька солдатів
Щонайменше 20 індійських військовослужбовців були вбиті під час зіткнення з китайськими військами в прикордонних західних Гімалаях.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС, про це заявили індійські чиновники.
Спочатку індійська армія заявила, що троє її солдатів були вбиті, додавши, що обидві сторони зазнали втрат. Однак пізніше чиновники заявили, що померли ще кілька важко поранених військовослужбовців.
Цей інцидент став першим смертельним зіткненням у прикордонному районі протягом останніх 45 років.
Міністерство закордонних справ Індії звинуватило Китай у порушенні досягнутої минулого тижня угоди про дотримання лінії фактичного контролю (LAC) в долині Галван.
Згідно з індійською заявою, "запекле вороже зіткнення відбулося внаслідок спроби китайської сторони в односторонньому порядку змінити наявні там кордони".
Китай не підтвердив жодних втрат, але звинуватив Індію в перетині кордону з китайською стороною.
Прессекретар Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що Індія в понеділок двічі перетинала кордон, "провокуючи і нападаючи на китайських військовослужбовців, що призвело до серйозної фізичної конфронтації між прикордонними військами з обох сторін".
Місцеві ЗМІ повідомляють, що "індійські солдати були побиті до смерті", але від військових не було жодного підтвердження.
Зазначимо, що лінія фактичного контролю в долині Галван насправді погано розмежована. Наявність річок, озер і снігових покривів означає, що лінія може змінитися. Солдати з обрх сторін представляють дві найбільші армії світу.
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Бывал в Пакистане..
-Нет, но знаю индуса с северной части Индии. Говорит, что с Пакистаном там серьёзные разногласия. Вот и делаю вывод, что конфликт между Индией и Китаем Пакистану будет только на руку. Разве, не логично?
НО, когда Я участвовал в поставке оружия
в Пакистан в 80-х , получил -нефиг вмешиваться, от какогото офицера с взводом автоматчиком..
В Индии наооборот было!!
Я делал свою работу и выполнял приказы..
Така фигня, малята..😃
Сотню-другую тысяч потерь ни Индия, ни Китай даже особо не заметят. Там отношение к жизни и к личности очень отличается от европейского и даже совкового.
В Гонконге Китай почти полгода абсолютно безнаказанно мочил людей.
Все утерлись и сделали вид, что ничего не было. Более того, те западные конторы, которые пытались как-то помоч хотя бы информационной поддержкой Китай быстро потушил вплоть до удаления интернет-сервисов.
Смотрим дату видео: 10.06.2020.
Так что индусы к этому конфликту явно готовились уже неделю назад.
Это смутно мне напоминает индо- пакистанский инцидент...
Китай, похоже, от пандемии уже оправился.
Та да...
Индусы как бы тоже азиаты, и их армия совсем не травоядная - менталитет там правильный. Кстати, Пакистану они вломили нехило, особенно в 1971
а по поводу войны: ну вот не верю я в серьезную боеспособность ни китайси, ни индеев...вобщим кровищи бестолковой будет много, но результат сомнителен...