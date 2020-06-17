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Індія (638) Китай (4349) конфлікт (437)

Між Індією та Китаєм в прикордонному районі Гімалаїв стався військовий конфлікт - загинуло декілька солдатів

Між Індією та Китаєм в прикордонному районі Гімалаїв стався військовий конфлікт - загинуло декілька солдатів

Щонайменше 20 індійських військовослужбовців були вбиті під час зіткнення з китайськими військами в прикордонних західних Гімалаях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС, про це заявили індійські чиновники.

Спочатку індійська армія заявила, що троє її солдатів були вбиті, додавши, що обидві сторони зазнали втрат. Однак пізніше чиновники заявили, що померли ще кілька важко поранених військовослужбовців.

Цей інцидент став першим смертельним зіткненням у прикордонному районі протягом останніх 45 років.

Міністерство закордонних справ Індії звинуватило Китай у порушенні досягнутої минулого тижня угоди про дотримання лінії фактичного контролю (LAC) в долині Галван.

Згідно з індійською заявою, "запекле вороже зіткнення відбулося внаслідок спроби китайської сторони в односторонньому порядку змінити наявні там кордони".

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Китай не підтвердив жодних втрат, але звинуватив Індію в перетині кордону з китайською стороною.

Прессекретар Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що Індія в понеділок двічі перетинала кордон, "провокуючи і нападаючи на китайських військовослужбовців, що призвело до серйозної фізичної конфронтації між прикордонними військами з обох сторін".

Місцеві ЗМІ повідомляють, що "індійські солдати були побиті до смерті", але від військових не було жодного підтвердження.

Зазначимо, що лінія фактичного контролю в долині Галван насправді погано розмежована. Наявність річок, озер і снігових покривів означає, що лінія може змінитися. Солдати з обрх сторін представляють дві найбільші армії світу.

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Топ коментарі
+33
Чего-то китайской версии веры нет...
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17.06.2020 01:38
+24
Китайцы лучше бы кацапню расстреливали.Индусы такие вояки,что скорее сами себя замочат.
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17.06.2020 03:15
+15
Да замес может быть нехилый!,согласен!,тут надо ООН глубочаеше обеспокоится!!!
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17.06.2020 02:26
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Чего-то китайской версии веры нет...
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17.06.2020 01:38 Відповісти
Комуняки ж,им брехать это природно
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17.06.2020 10:40 Відповісти
Дашь пальчик- откусят руку..
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17.06.2020 01:42 Відповісти
А вы говорили астероид упадет. Нравится этот нескучный год.
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17.06.2020 01:49 Відповісти
Китай с Пакистанцами снюхается против Индии у каждого ядрен батон на низком старте . за индусов Штаты вступятся . Израиль против пакистанцев .... и пошла веселуха в стороне ни у кого отпетлять не получиться
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17.06.2020 02:12 Відповісти
Да замес может быть нехилый!,согласен!,тут надо ООН глубочаеше обеспокоится!!!
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17.06.2020 02:26 Відповісти
а вєлікая цапія не вступиться? вони ж там бріксом порєшають, нє?
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17.06.2020 03:35 Відповісти
Кацапам будь-який конфлікт поза їх зоною прямих інтересів вигідний. Це відволікає увагу світу від України.
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17.06.2020 07:26 Відповісти
Между Индией и Китаем в приграничном районе Гималаев произошел военный конфликт - погибло несколько солдат - Цензор.НЕТ 4843Между Индией и Китаем в приграничном районе Гималаев произошел военный конфликт - погибло несколько солдат - Цензор.НЕТ 7719"Пустя они хоть глётки дрюг дрюгу повыгрызают... ин ша́'а Ллах"- глава МИД Пакистана высказался по поводу конфликта.
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17.06.2020 01:56 Відповісти
Пакостник еще тот...
Бывал в Пакистане..
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17.06.2020 02:07 Відповісти
Почему?
-Нет, но знаю индуса с северной части Индии. Говорит, что с Пакистаном там серьёзные разногласия. Вот и делаю вывод, что конфликт между Индией и Китаем Пакистану будет только на руку. Разве, не логично?
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17.06.2020 02:11 Відповісти
Может Мое субьективное ИМХО....
НО, когда Я участвовал в поставке оружия
в Пакистан в 80-х , получил -нефиг вмешиваться, от какогото офицера с взводом автоматчиком..
В Индии наооборот было!!
Я делал свою работу и выполнял приказы..
Така фигня, малята..😃
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17.06.2020 02:32 Відповісти
Это шопито будет плохо для всех землян!
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17.06.2020 02:43 Відповісти
Ой да ладно. Почитай, какое мочилово было в 60-х и 70-х в Азии, Африке, Ю.Америке.

Сотню-другую тысяч потерь ни Индия, ни Китай даже особо не заметят. Там отношение к жизни и к личности очень отличается от европейского и даже совкового.
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17.06.2020 02:56 Відповісти
Не те времена!выгляни в окно,глянь интернет есть?!,ааа ты не увидишь в окно,а он есть,так что там тоже Люди !,и все знают!,тыж е у них почему то на али заказываешь!)удачи Брат!
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17.06.2020 03:04 Відповісти
!!!
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17.06.2020 08:34 Відповісти
И шо интернет?
В Гонконге Китай почти полгода абсолютно безнаказанно мочил людей.
Все утерлись и сделали вид, что ничего не было. Более того, те западные конторы, которые пытались как-то помоч хотя бы информационной поддержкой Китай быстро потушил вплоть до удаления интернет-сервисов.
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17.06.2020 11:37 Відповісти
ой ли Деточка 80 е - ещё СССР и к пакам СССР не чего не поставлял
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17.06.2020 06:27 Відповісти
Ви навіть тоді в яйках діда щей сперматозоїдом не були..))
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17.06.2020 07:18 Відповісти
Китай і Пакистан давні союзники в регіоні. В обох держав територіальні спори з Індією.
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17.06.2020 07:28 Відповісти
https://youtu.be/Mav-ppzwbfA Появились свежие кадры с индийско-китайской границы. Бескрайняя колонна индийских военных грузовиков направляется прямиком в спорный район. (ссылку тыц)

Смотрим дату видео: 10.06.2020.

Так что индусы к этому конфликту явно готовились уже неделю назад.
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17.06.2020 02:37 Відповісти
Шо они там поделить не могут? Ледники?
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17.06.2020 03:06 Відповісти
Тибет
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17.06.2020 06:27 Відповісти
ледники питают такие реки как Инд . Ганг и Брахмапутра
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17.06.2020 08:23 Відповісти
Хз. Мож там залежи какие-нить есть. А может это фетиш типа Карабаха.
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17.06.2020 11:33 Відповісти
55 грузовиков 6 дней назад. Только не понятно с какой стороны, с индусской или с китайской. Если так, то весело: две крупнейших страны мира , в каждой больше миллиарда человек. Итого- 30% населения МИРА. Да еще обе- с ядерным оружием . И Раша не применет вмешаться, если еще не вмешалась. Да и остальные тоже . Вот вам и третья мировая... Но я надеюсь на мудрое руководство Китая и Индии, и надеюсь конфликт уладят. Не в первый же раз конфликт .
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17.06.2020 05:52 Відповісти
Не в первый же раз конфликт .

Это смутно мне напоминает индо- пакистанский инцидент...
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17.06.2020 09:17 Відповісти
Китайцы лучше бы кацапню расстреливали.Индусы такие вояки,что скорее сами себя замочат.
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17.06.2020 03:15 Відповісти
👍🤣
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17.06.2020 03:46 Відповісти
Индия развивается очень высокими темпами. Они ещё покажут себя в ближайшее время. В прошлом году зимой я была там, так когда отходили из порта в Мумбаи обратили внимание, что весь порт заставлен военными кораблями. У нас я такого не видела
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17.06.2020 06:50 Відповісти
Если дураку надеть профессорский колпак,о дураком быть не перестанет. Даже у США есть определенный процент потерь от "дружественного огня".
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17.06.2020 07:19 Відповісти
Вот почему Индия так активно скупала оружие в последние года. Наверно хочет вернуть себе утраченные территории?
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17.06.2020 07:23 Відповісти
"Индусы такие вояки,что скорее сами себя замочат." - Значит кури Махабхарату.
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17.06.2020 06:55 Відповісти
Ты бы ещё фильмы Болливуда посоветовал посмотреть.
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17.06.2020 07:20 Відповісти
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17.06.2020 07:38 Відповісти
Не, Болливуд - сраная попса. В отличие от.
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17.06.2020 08:40 Відповісти
Против китайцев у Индии шансов никаких. Ничего кроме потерь. Избили индусов до полусмерти, от чего те потом умерли. Наверное кун-фу!
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17.06.2020 04:22 Відповісти
Неизвестно. В этот конфликт весь мир может вмешаться. Вот тебе и третья мировая. Возможно.
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17.06.2020 05:55 Відповісти
Та ну ладно. Там к 20 индийским еще 43 китайских трупа. Вряд-ли это кун-фу
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17.06.2020 08:16 Відповісти
https://www.dialog.ua/war/209640_1592331691 С обоих сторон несколько десятков погибших. А если на карту посмотреть, то район между Индией, Китаем и Пакистаном.
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17.06.2020 06:36 Відповісти
Джомолунгму и туристов не могут поделить?

Китай, похоже, от пандемии уже оправился.
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17.06.2020 06:46 Відповісти
Граница Непала и Тибетского автономного округа(Китай).
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17.06.2020 07:25 Відповісти
Точно. Посмотрела уже. Я уж подумала , что делят Гималаи с Эверестом
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17.06.2020 10:12 Відповісти
Ничего хорошего в этом нет. Совсем! Плохо только.
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17.06.2020 06:53 Відповісти
Дурью маются. К северу от Китая огромная, неосвоенная территория, населенная дикими племенами. Вот её и надо осваивать. Весь мир будет не против, а кто и против, те просто выразят глубокую озабоченность.
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17.06.2020 07:19 Відповісти
Дурью маются. К северу от Китая огромная, неосвоенная территория, населенная дикими племенами.

Та да...
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17.06.2020 09:22 Відповісти
Якщо серйозно, то китайським комуністам значно вигідніше вкладати ресурси в розвиток своїх внутрішніх регіонів, а не займатися авантюрами в тайзі серед вічної мерзлоти і без інфраструктури. Тому російський двоголовий пітух може наразі спати спокійно.
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17.06.2020 14:54 Відповісти
Китаезы великие пздуны вместе с рашкой и севкореей
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17.06.2020 07:19 Відповісти
Вот и еще одна войнушка. Сколько их уже на Земле. Твари комуняки начинают, а потом другие за ними разгребают всякое вагнеровское и прочее дерьмо. Рашка, китай, иран, кндр - одним миром мазаны. Кндр уже тоже начинает трясти железом перед Южной Кореей.
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17.06.2020 07:35 Відповісти
Как они посмели воевать со второй армией мира!!!
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17.06.2020 08:04 Відповісти
Между совком и Китаем не раз возникали крование погрничные бои (за территорию), но как показала история китайцы были абсолютно правы во всех конфликтах. Что касается индийской армии, то ей не стоит пырхаться, она уступает не только в вооружениях и ядерном потенциале, а менталитете, жесткий, хищный и бескомпромисный азитский образ мышления превосходит по беспощадности к себе и врагу "трааоядных" индусов!
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17.06.2020 08:24 Відповісти
по методичкам ***..ла кремлевского, Китай решил расширить владения....но лучше бы на РФ это и делал бы
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17.06.2020 08:34 Відповісти
Між Індією та Китаєм в прикордонному районі Гімалаїв стався військовий конфлікт - загинуло декілька солдатів - Цензор.НЕТ 8370
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17.06.2020 08:36 Відповісти
Ну его на! такие интересности. К чертям собачьим.
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17.06.2020 08:42 Відповісти
Выражаю свою глубочайшую обеспокоенность, иными словами, глубоко нас рать!
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17.06.2020 08:36 Відповісти
а менталитете, жесткий, хищный и бескомпромисный азитский образ мышления превосходит по беспощадности к себе и врагу "трааоядных" индусов!

Индусы как бы тоже азиаты, и их армия совсем не травоядная - менталитет там правильный. Кстати, Пакистану они вломили нехило, особенно в 1971
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17.06.2020 08:40 Відповісти
Китай за все время его существования не проявлял тенденции к территориальной экспансии. В отличие от экономической экспансии, в которой они мастера. Наоборот у китайцев силен изоляционизм. Кстати Россия забрала у Китая огромные территории Дальнего Востока и Забайкалья. Посмотрим как это обернется в будущем.
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17.06.2020 08:40 Відповісти
По оценке военных спецов соотношение сил КНР и Индии примерно 3 к 1. А если учитывать ядерный потенциал и качество вооружений то и 5 к 1.
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17.06.2020 08:43 Відповісти
видать суровый был махач, если только трупов пара десятков...
а по поводу войны: ну вот не верю я в серьезную боеспособность ни китайси, ни индеев...вобщим кровищи бестолковой будет много, но результат сомнителен...
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17.06.2020 08:52 Відповісти
ядерный армагеддец может прийти оттуда, откуда не ждали.
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17.06.2020 10:17 Відповісти
 
 