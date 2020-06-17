У світі діагностували рекордну кількість нових випадків COVID-19 - 142,5 тис. за добу. Кількість жертв сягнула 446,1 тис., інфікованих - 8,26 млн
Станом на ранок 17 червня у світі зареєстрували 142 557 заражень COVID-19 за добу, понад 8,2 млн випадків інфікування COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 8 263 724 випадки інфікування та 446 122 смерті через коронавірус.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих сягнула 119 132 (+849 за добу), хворих - 2 208 400 (+25 450 за добу).
На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 928 834 інфікованих (+37 278 за добу) і 45 456 (+1338 за добу) летальних випадків.
Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 545 458 осіб (+8248 за добу), кількість смертей - 7284 (+193 за добу).
Індія випередила Велику Британію за кількістю хворих: 354 161 (+11 135 за добу), 11 921 летальний випадок (+2006 за добу).
У Великій Британії - 298 136 хворих (+1279 за добу), померли 41 969 пацієнтів (+233).
В Іспанії зареєстрували 291 408 (+219 за добу) пацієнтів, померли 27 136. За останню добу летальних випадків у країні не зафіксовано.
В Італії зафіксували COVID-19 у 237 500 (+210) осіб. Померли 34 405 (+34) осіб.
Як повідомлялося раніше, станом на ранок 16 червня в Україні за добу зафіксовано 666 нових випадків COVID-19, померли 11 осіб, загалом - 32 476 інфікованих.
Будь ласка, зачекайте...
если бы вирус был настолько беспощаден, то там заразились бы тупо все. но ехать и проверять, я конечно же, не буду))
Может Шива спасает смуглых, ну, или какой-то один из миллионов их божков. у нас же божок только один(но не Один), и то обосрался)
_Ну и фанатики отличаются от здравомыслящих людей тем, что не меняют собственных взглядов под давлением фактов, они просто отбрасывают факты.
но совок и православие не настолько ломают личность. это тупо нежелание признать ся рабом и/или лохом. как объяснить шо совок, сидящий на соцобеспечении на Брайтоне, визжит шоб Путин ему ввел прямо в Манхеттен?(правда это не особо искренне) просто красножопая падаль боится се сказать: Да, я был рабом и мне скармливали гниль, но теперь я свободен и т.д.
Вместо этого петух кукурекает о кал.басе и том шо трава была повыше, а баб Клава - повежливей.
но нужно бы хотя бы.... ну шоб журники туда поехали и взяли у бомжей быстрые тесты. тогда мы получим статистику
а так - ну кому надо то шо "седня поймали 1000 зараженных"(которые уже передали вирус - 25тысячам, а некоторые уже ниже земли то)?
Вірніше, розумію, але з таким поданням інформації, виглядає, що - ні.
Дякую.
я пролетарий, но даже я это логически понимаю
Дякую. Я саме так і розумію.
Я тільки не розумію, чому інформацію нам подають завсім інакше:
Наприклад: Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 119 132 (+ 849 за сутки), заболевших - 2 208 400 (+ 25 450 за сутки).
І т.д. по кожній наведеній країні.
+25 450 за добу - це виявлені інфіковані чи не так ? New Cases ? Але нам подають як тих, хто захворів.
Те саме з новиною про Буковину: у заголовку пишуть =захворіло 70 осіб=, у той час, як в оригінальному тексті Осачука цього слова взагалі нема.