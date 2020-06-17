У світі діагностували рекордну кількість нових випадків COVID-19 - 142,5 тис. за добу. Кількість жертв сягнула 446,1 тис., інфікованих - 8,26 млн

Станом на ранок 17 червня у світі зареєстрували 142 557 заражень COVID-19 за добу, понад 8,2 млн випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 8 263 724 випадки інфікування та 446 122 смерті через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих сягнула 119 132 (+849 за добу), хворих - 2 208 400 (+25 450 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​928 834 інфікованих (+37 278 за добу) і 45 456 (+1338 за добу) летальних випадків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За добу на Буковині захворіли на коронавірус 70 осіб, загалом - 4089. У лікарнях області зайнято 43,6% ліжок, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 545 458 осіб (+8248 за добу), кількість смертей - 7284 (+193 за добу).

Індія випередила Велику Британію за кількістю хворих: 354 161 (+11 135 за добу), 11 921 летальний випадок (+2006 за добу).

У Великій Британії - 298 136 хворих (+1279 за добу), померли 41 969 пацієнтів (+233).

В Іспанії зареєстрували 291 408 (+219 за добу) пацієнтів, померли 27 136. За останню добу летальних випадків у країні не зафіксовано.

В Італії зафіксували COVID-19 у 237 500 (+210) осіб. Померли 34 405 (+34) осіб.

Як повідомлялося раніше, станом на ранок 16 червня в Україні за добу зафіксовано 666 нових випадків COVID-19, померли 11 осіб, загалом - 32 476 інфікованих.