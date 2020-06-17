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У світі діагностували рекордну кількість нових випадків COVID-19 - 142,5 тис. за добу. Кількість жертв сягнула 446,1 тис., інфікованих - 8,26 млн

У світі діагностували рекордну кількість нових випадків COVID-19 - 142,5 тис. за добу. Кількість жертв сягнула 446,1 тис., інфікованих - 8,26 млн

Станом на ранок 17 червня у світі зареєстрували 142 557 заражень COVID-19 за добу, понад 8,2 млн випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 8 263 724 випадки інфікування та 446 122 смерті через коронавірус.

У світі діагностували рекордну кількість нових випадків COVID-19 - 142,5 тис. за добу. Кількість жертв сягнула 446,1 тис., інфікованих - 8,26 млн 01

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих сягнула 119 132 (+849 за добу), хворих - 2 208 400 (+25 450 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​928 834 інфікованих (+37 278 за добу) і 45 456 (+1338 за добу) летальних випадків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За добу на Буковині захворіли на коронавірус 70 осіб, загалом - 4089. У лікарнях області зайнято 43,6% ліжок, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 545 458 осіб (+8248 за добу), кількість смертей - 7284 (+193 за добу).

Індія випередила Велику Британію за кількістю хворих: 354 161 (+11 135 за добу), 11 921 летальний випадок (+2006 за добу).

У Великій Британії - 298 136 хворих (+1279 за добу), померли 41 969 пацієнтів (+233).

В Іспанії зареєстрували 291 408 (+219 за добу) пацієнтів, померли 27 136. За останню добу летальних випадків у країні не зафіксовано.

В Італії зафіксували COVID-19 у 237 500 (+210) осіб. Померли 34 405 (+34) осіб.

У світі діагностували рекордну кількість нових випадків COVID-19 - 142,5 тис. за добу. Кількість жертв сягнула 446,1 тис., інфікованих - 8,26 млн 02

Як повідомлялося раніше, станом на ранок 16 червня в Україні за добу зафіксовано 666 нових випадків COVID-19, померли 11 осіб, загалом - 32 476 інфікованих.

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Топ коментарі
+2
Послаблення карантину дало прогнозований ефект
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17.06.2020 08:13
+1
сходите к психологу. если к нему вовремя не сходите, это чревато тем, что позже увезут к психиатру.
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17.06.2020 08:26
+1
Так есть уже доля "с вирусочком" в 0.1% от общей смертности, али ещё нет?
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17.06.2020 08:28
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Послаблення карантину дало прогнозований ефект
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17.06.2020 08:13 Відповісти
Насувається 9-й вал як я і передбачав. Зустрічайте.
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17.06.2020 08:17 Відповісти
та вже..
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17.06.2020 08:19 Відповісти
сходите к психологу. если к нему вовремя не сходите, это чревато тем, что позже увезут к психиатру.
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17.06.2020 08:26 Відповісти
Лови щурів, вірусолг.
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17.06.2020 08:41 Відповісти
дератизация - хорошая противоэпидемическая мера
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17.06.2020 08:42 Відповісти
Шо то таке?
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17.06.2020 08:45 Відповісти
винищення щурів
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17.06.2020 08:47 Відповісти
Увы нам.
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17.06.2020 08:43 Відповісти
Индусов жестко накрыло походу. Хотя это оидаемо: они ж там на головах у друг друга живут. Куда там нашим "переполненым" электричкам в Киеве:
В мире диагностировали рекордное количество новых случаев COVID-19 - 142,5 тыс. за сутки. Число жертв достигло 446,1 тыс., инфицированных - 8,26 млн - Цензор.НЕТ 3921
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17.06.2020 08:18 Відповісти
Там какой-то район в Дели есть - жесть просто, как тараканы живут, но вируса там почти нету(если верить статистике)
если бы вирус был настолько беспощаден, то там заразились бы тупо все. но ехать и проверять, я конечно же, не буду))

Может Шива спасает смуглых, ну, или какой-то один из миллионов их божков. у нас же божок только один(но не Один), и то обосрался)
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17.06.2020 08:29 Відповісти
_Он, если правда, выморил всех человеков кроме одной семьи без особых сантиментов. Ибо что? Пральна: ибо бог есть любовь!
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17.06.2020 08:45 Відповісти
Я понял почему веропитеки так безжалостно держатся своей "веры". Это как совки - признаться, в т.ч. себе, что его дурачили самым примитивным образом.... мало кто сможет, не каждый сможет это сделать)
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17.06.2020 08:52 Відповісти
_Почитай о деуструктивных культах и тоталитарных сектах, деперсонализации и перепрошивке личности с помощью применения целого комплекса мер, в т. ч. подменой смысла слов на новые, фальшивые. О Белом Братстве, сектах на Западе. Вообще о манипулировании и методах подавления личности (есть такая хрестоматия). В разрезе социологии, исследований о группах (в социологическом смысле), экспериментах доктора Милгрема весьма мрачная картинка вырисовывается о человечестве.

_Ну и фанатики отличаются от здравомыслящих людей тем, что не меняют собственных взглядов под давлением фактов, они просто отбрасывают факты.
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17.06.2020 09:03 Відповісти
ок.
но совок и православие не настолько ломают личность. это тупо нежелание признать ся рабом и/или лохом. как объяснить шо совок, сидящий на соцобеспечении на Брайтоне, визжит шоб Путин ему ввел прямо в Манхеттен?(правда это не особо искренне) просто красножопая падаль боится се сказать: Да, я был рабом и мне скармливали гниль, но теперь я свободен и т.д.
Вместо этого петух кукурекает о кал.басе и том шо трава была повыше, а баб Клава - повежливей.
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17.06.2020 09:16 Відповісти
Большинство болеют бессимптомно, последствия могут проявиться (или нет) в будущем. А в беднейших кварталах, скорее всего, тестов не делают и больные сами себе предоставлены, поэтому даже постфактум в статистику не попадают.
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17.06.2020 12:42 Відповісти
да.
но нужно бы хотя бы.... ну шоб журники туда поехали и взяли у бомжей быстрые тесты. тогда мы получим статистику
а так - ну кому надо то шо "седня поймали 1000 зараженных"(которые уже передали вирус - 25тысячам, а некоторые уже ниже земли то)?
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17.06.2020 13:27 Відповісти
Так есть уже доля "с вирусочком" в 0.1% от общей смертности, али ещё нет?
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17.06.2020 08:28 Відповісти
Прошу лікарів ще раз мені, будь ласка, пояснити різницю між інфікованою та хворою людиною, бо я, напевне, чогось не розумію.
Вірніше, розумію, але з таким поданням інформації, виглядає, що - ні.
Дякую.
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17.06.2020 08:29 Відповісти
Коли з"явиться кацахол, запитайте у нього. Він лікар.
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17.06.2020 08:44 Відповісти
_Припустим (но не надо) вы только что заразились. Итак вы инфицированы, но ещё не больны. Инкубационный период. Так думаю (но я ещё не волшебник... (с))
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17.06.2020 08:48 Відповісти
Шо? вот вы с вероятностью 80% инфицирован герпесом, но не больной. А вот когда будут симптомы - то таки да.
я пролетарий, но даже я это логически понимаю
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17.06.2020 08:53 Відповісти
Шановні 5 копійок, https://censor.net/user/188648 і Борис Козлов.
Дякую. Я саме так і розумію.
Я тільки не розумію, чому інформацію нам подають завсім інакше:

Наприклад: Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 119 132 (+ 849 за сутки), заболевших - 2 208 400 (+ 25 450 за сутки).
І т.д. по кожній наведеній країні.

+25 450 за добу - це виявлені інфіковані чи не так ? New Cases ? Але нам подають як тих, хто захворів.

Те саме з новиною про Буковину: у заголовку пишуть =захворіло 70 осіб=, у той час, як в оригінальному тексті Осачука цього слова взагалі нема.
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17.06.2020 09:01 Відповісти
*зовсім
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17.06.2020 09:02 Відповісти
 
 