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Російській акторці Варнаві, яка співала в окупованому Криму про Путіна, дозволили в'їзд до України. ДОКУМЕНТ

Російській акторці Варнаві, яка співала в окупованому Криму про Путіна, дозволили в'їзд до України. ДОКУМЕНТ

Міністерство культури прибрало з переліку заборонених на в'їзд в Україну російську телеведучу й акторку Катерину Варнаву, яка відвідувала окупований Крим.

Наказ підписала на той час глава Мінкульту Світлана Фоменко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Оновити список осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, вилучивши з нього Катерину Варнаву", - йдеться в указі.

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У травні 2017 року стало відомо, що СБУ заборонила Катерині Варнаві в'їзд в Україну строком на 5 років. Учасниці Comedy Woman, в тому числі й Варнава, у 2016 році на концерті у Криму співали пісню про президента Росії Володимира Путіна. У лютому 2020 року стало відомо, що у 2019 році Державне агентство України з питань кіно заборонило демонструвати фільм "Вісім перших побачень" від 2012 року, в якому грала Катерина Варнава. Одним із продюсерів і сценаристів фільму був президент України Володимир Зеленський, який також грав у ньому одну з головних ролей.

Російській акторці Варнаві, яка співала в окупованому Криму про Путіна, дозволили вїзд до України 01

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Топ коментарі
+85
Очередное достижение зетварей.
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17.06.2020 08:22
+53
ну так она же кентуха зелибобы. Нужно еще добронравову место в каб. мине предложить...
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17.06.2020 08:22
+39
"Cватов" включить в обязательную школьную программу и ввести предмет "клоуновединие"
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17.06.2020 08:41
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Поки ми тут "собачимось" - ЗЕкоманда успішно відволікає увагу на всілякі шмари,а тим часом приймають Закон про подачу води в Крим,Закон про референдум (по якому 73% зебілів приєднають Україну до раші), Закон про землю (по якому ми станемо батраками на своїй землі) і т. д. і т. п. Не піддавайтесь на інформаційні технології відволікання. Це як у фокусника - однією рукою підсовують нам цю шмару, а другою рукою приймають явно антиукраїнські Закони!!! Люди - схаменіться!!!
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17.06.2020 10:05 Відповісти
НАДЕЮСЬ, ЧТО ЕЁ КТО-НИБУДЬ ПРИСТРЕЛИТ
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17.06.2020 10:28 Відповісти
ілі витрахнєт до смєрті
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17.06.2020 11:12 Відповісти
це нєнаказуйємо в отлічії от огнєстрєла
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17.06.2020 11:13 Відповісти
Варнава не едь, а то вдруг камни с неба.
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17.06.2020 10:50 Відповісти
кино на крови, а какая разница?
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17.06.2020 10:57 Відповісти
Была бы у нас СБУ, глава минкульта уже сидела бы на допросекак минимум, но там начальником друг осла - Бакланов.
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17.06.2020 11:42 Відповісти
Минкульт не может кому-то запретить или разрешить приезжать в страну или уезжать из страны. Запрет Варнаве снят силовиками.
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17.06.2020 12:47 Відповісти
Бубочка своих ватных кентов собирает.
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17.06.2020 12:13 Відповісти
Ну пусть приедет, посмотрю как ее встретят украинцы...)
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17.06.2020 12:16 Відповісти
с радостью встретят, не переживай за неё. 73% олигофренов будут просто счастливы...
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17.06.2020 13:51 Відповісти
Черноротая **** очень кстати зелёной власти для пропаганды единства с ***********. Эта расскажет.
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17.06.2020 13:00 Відповісти
Конкректный кандидат на покраску причёски зелёнкой. Пусть заезжает.
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17.06.2020 13:55 Відповісти
Конкректный кандидат на покраску причёски зелёнкой. Пусть заезжает.
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17.06.2020 13:56 Відповісти
шльондрам скрізь у нас дорога
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17.06.2020 16:03 Відповісти
Нужно ее так встретить в Украине, что бы она как можно быстрее сама захотела отсюда съе*аться.
У тварей нет ничего святого...
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17.06.2020 22:19 Відповісти
ой, фсё, зрада, импичмент, все на майдан.
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18.06.2020 02:20 Відповісти
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