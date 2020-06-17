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гепатит (63) ЦГЗ (264)

На початок року в Україні зареєстровано понад 7,1 тис. нових випадків гепатиту С, загалом інфіковано 1,3 млн громадян, - ЦГЗ

На початок року в Україні зареєстровано понад 7,1 тис. нових випадків гепатиту С, загалом інфіковано 1,3 млн громадян, - ЦГЗ

Станом на початок цього року в Україні зареєстровано 7179 нових випадків вірусного гепатиту С (ВГС).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ.

За даними ЦГЗ, 87 269 осіб перебувають під наглядом медиків. У 2019 році проліковано 7302 людини з гепатитом С.

Станом на цей же період зафіксовано 1848 нових випадків вірусного гепатиту В (ВГВ). 23 631 особа перебуває під наглядом. Минулого року проліковано 1829 людей.

Всього ж, за оцінками, 1 342 418 українців інфіковані ВГС та 559 341 - ВГВ.

Вберегтися від гепатиту В можна завдяки вакцинації. Вакцини проти гепатиту С не існує. Гепатит В наразі невиліковний, у той час як гепатит С виліковний.

Читайте: Створено інтерактивну карту медустанов, де можна зробити тест на ВІЛ і гепатит С, - МОЗ

Станом на 1 травня цього року від вірусного гепатиту В вакциновано 60 627 дітей віком до року, що становить 19,5% від планових щеплень.

На початок року в Україні зареєстровано понад 7,1 тис. нових випадків гепатиту С, загалом інфіковано 1,3 млн громадян, - ЦГЗ 01

Нагадаймо, гепатит - це захворювання печінки запального характеру, як правило, вірусного походження.

Гепатити B і C - два основні типи вірусного гепатиту, які можуть викликати цироз та гепатоцеллюлярную карциному.

ВГВ і ВГС є причиною 96% всіх випадків смертей, зумовлених гепатитами. Згідно з даними ВООЗ, близько 325 млн людей у ​​світі живуть із хронічною інфекцією, спричиненою вірусом гепатиту B або вірусом гепатиту C.

На початок року в Україні зареєстровано понад 7,1 тис. нових випадків гепатиту С, загалом інфіковано 1,3 млн громадян, - ЦГЗ 02

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Топ коментарі
+3
это пандемия, или ещё нет?
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17.06.2020 08:32
+2
А эти мудаки продолжают запрещать ввозить индийские дженерики. Привезли из Индии на 1300 баксов лекарств, которые реально помогли за 3 месяца. Местные шарлотаны в Украине требовали 8000 баксов, год лечения и шанс 10 %
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17.06.2020 08:36
+2
Вирус Гепатита С на порядок опаснее COVID-19. Пора подумать о карантине от Гепатита С, а там и другие заразы поспеют. Ну там Гепатит А (Болезнь Боткина, желтуха), Гепатит В и т д. Есть где жуликам от медицины разгуляться
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17.06.2020 08:50
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это пандемия, или ещё нет?
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17.06.2020 08:32 Відповісти
угу, зелупа сейчас новый карантин введет...
а то еще не все зебилы сдохли.
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17.06.2020 08:36 Відповісти
А що це сталося з ЦОЗ ?

1. Хтось (бо ж не від себе вони діють, а на чиєсь замовлення) вирішив перевірити реакцію населення ? Чи перебивається установка на вірус, чи ні ?
2. Просувається тема неминучості та невідворотності вакцини від ковіду ?
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17.06.2020 08:35 Відповісти
вы думаешь шо цензор читает все население?
или это и по ТВ(новость данную) транслируют? если да, то да.(заказ чей-то)
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17.06.2020 08:39 Відповісти
А эти мудаки продолжают запрещать ввозить индийские дженерики. Привезли из Индии на 1300 баксов лекарств, которые реально помогли за 3 месяца. Местные шарлотаны в Украине требовали 8000 баксов, год лечения и шанс 10 %
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17.06.2020 08:36 Відповісти
Зачем Ной взял на ковчег кроме 100500 тонн зверей и корма для них, еще и вот эти все вирусы? неужели у него не было микроскопа электронного?

Кстати - "пролечили" это как в статье о волонтере недавней? Ограбили и угробили. "врачи" у нас просто уровня Швейцарии чо.
Как цыгане: Позолоти скальпель, а не то.....(наблюет в брюшную полость от обиды)
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17.06.2020 08:37 Відповісти
Если бы Порошенко строил ковчег как Ной, то зебилов бы туда не пускали
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17.06.2020 08:38 Відповісти
даже под новостью про кошек или не кошек, обязательно разведут срач про "побокобоков" и "здобилов"
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17.06.2020 08:40 Відповісти
Зеля, подтверди свой диагноз!
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17.06.2020 08:40 Відповісти
кокаиновая зависимость.

там и без подтверждений видно.
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17.06.2020 08:43 Відповісти
Ниже ответил.
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17.06.2020 08:45 Відповісти
Для полной демократии этого мало))
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17.06.2020 08:44 Відповісти
Вирус Гепатита С на порядок опаснее COVID-19. Пора подумать о карантине от Гепатита С, а там и другие заразы поспеют. Ну там Гепатит А (Болезнь Боткина, желтуха), Гепатит В и т д. Есть где жуликам от медицины разгуляться
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17.06.2020 08:50 Відповісти
Щяс тебе раскажут, что гепатит не передается воздушнокапельным. как впрочем и коронавирус. Всему причина грязные руки... иначе зачем педан и леся микитюк с длинными ногтями,да такими шо там целый букет трипаков, рассказывали шо нада мыть руки...
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17.06.2020 09:13 Відповісти
Вероятность прямого контакта, что чиханут шморлей в лицо минимален, если канечно не попросить:
На початок року в Україні зареєстровано понад 7,1 тис. нових випадків гепатиту С, загалом інфіковано 1,3 млн громадян, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 5508
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17.06.2020 09:14 Відповісти
Коли з дорогущих маєтків бобрів зливну каналізацію нечистот проведено прямо в русло Дніпра , то звісно що буде гепатит і А і Б і С. Та це нікого не цікавить. Бездарність і бездіяльність з такими кадрами відібраних ( від розумних і патріотичних) олігофренів космополітів знищує Україну.
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17.06.2020 09:16 Відповісти
 
 