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Новини Коронавірус і карантин
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Велика Британія (5332) карантин (18171) лікування (604) Джонсон Борис (572) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Джонсон заявив про "найбільший прорив" у лікуванні коронавірусу: "Шанси померти від COVID-19 були значно знижені"

Джонсон заявив про

Прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що вчені країни зробили "найбільший прорив" у лікуванні коронавірусу препаратом, який, за його словами, "довів свою здатність знижувати ризик смерті".

Про це він заявив на спеціальній пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Під час випробування препарату дексаметазон знизилася смертність серед тих, хто перебував на ШВЛ, - приблизно на третину порівняно з групою, яка отримувала стандартну медичну допомогу.

Борис Джонсон сказав, що "шанси померти від COVID-19 були значно знижені цим лікуванням".

Він заявив, що пишається командою британських учених, яка провела "перше надійне клінічне випробування" щодо використання дексаметазону для лікування коронавірусу, і подякував тисячам пацієнтів у Британії, які добровільно взяли участь у випробуваннях.

Також читайте: Професор Гіака розповів парламенту Великої Британії про COVID-19: Повне знищення архітектури легенів. Там виникає масивний тромбоз

Патрік Валанс, головний науковий радник уряду, сказав, що препарат дешевий, а це означає, що він може мати ефект у всьому світі.

"Дексаметазон недорогий, дуже широко доступний, і дійсно захоплива річ у цьому дослідженні полягає не тільки в тому, що він працює, але й у тому, що він може працювати в усьому світі", - сказав він на пресконференції.

"Ми зробили кроки, щоб забезпечити достатню кількість поставок, навіть у разі другого піку" – заявив Джонсон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поширений препарат дексаметазон суттєво знижує смертність від коронавірусу, - дослідження вчених Оксфордського університету

На цей момент кількість жертв коронавірусу у Британії наближається до 42 тисяч, хворих - до 300 тисяч.

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Топ коментарі
+5
Вопрос "придуманности" данной пандемии решается же просто.

Вы ведь уже сходили, отнесли кулек апельсин в Александровскую больницу в Киеве, в отделенние, где десяток народа "симулирует" зараженность вирусом, выдуманным СМИ по указанию властей. Поручкайтесь с больными.

Потом, через недельку-другую, напишите тут, как чё...
показати весь коментар
17.06.2020 09:10
+4
Скопіюю мій комент з гілки про примусову вакцинацію в Україні (зі змінами щодо теми):

У Канаді на 15.06. з 8 175 померлих, 25% - 60-79 років, 72% - 80+.
Рахувати потрібно ?
25% + 72% = 97%
2 050 + 5 891 = 7 941
8 175 - 7 941 = 234
234 на всіх від 0 до 60 років.
Офіційно визнано, що абсолютна більшість смертельних випадків (раніше бачила 85%) сталася у будинках для літніх людей та немічних, які нерухомі і потребують повного догляду.
80+ (і навіть багато з 75+) не літають літаками, не їздять на метро чи автами, не працюють, не мають іншої суспільної діяльності за рідкими винятками.
Бажано було б розбити групу 60-79 на дві або три для наочнішої картини: 60-65, 66-70, 70-79, наприклад.

Я наводила нещодавно топ-10 хвороб, від яких у світі помирає найбільше людей.
«Модному і ексклюзивному» ковіду дуже далеко до тих цифр.
показати весь коментар
17.06.2020 08:42
+3
Сьогодні в Україні антирекорд.ТОму відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від пневмонії гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай" буде продовжена.


ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону

As As ed2896ce
Все таки есть толк от британских ученых
Мне эта "пандемия" напоминает миссионерскую деятельность проповедников. СМИ может выдумывать бесконечное множество болезней и под этот мотив превращать "перісічного громадянина" в послушное животное, которое под действием страха будет носить маски,сидеть добровольно в заперти, делать КУ, подставлять свое тело под вакцинацию, а не согласным - штраф в 600 долларов,а то и насильственная ликвидация "еретиков"


ua Александр Айвазян/'зашкварився' і покинув Цензор
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
показати весь коментар
17.06.2020 09:28
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Все таки есть толк от британских ученых
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17.06.2020 08:36 Відповісти
Они уже разрешили задачу че собачка в Австралии перед тем как лечь, крутится не в ту сторону как у нас?
Ну тогда все премии Дарвина ШНобеля - им!
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17.06.2020 08:49 Відповісти
Все таки есть толк от британских ученых

Мне эта "пандемия" напоминает миссионерскую деятельность проповедников. СМИ может выдумывать бесконечное множество болезней и под этот мотив превращать "перісічного громадянина" в послушное животное, которое под действием страха будет носить маски,сидеть добровольно в заперти, делать КУ, подставлять свое тело под вакцинацию, а не согласным - штраф в 600 долларов,а то и насильственная ликвидация "еретиков"
Своего рода внедрение новой мировой религии с заменой Христа, Будды ,Аллаха и других святых на животный страх умереть от "пандемий"придуманых СМИ по указанию власти.
Своего рода варварство Аттилы на современном уровне.
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17.06.2020 08:55 Відповісти
Вопрос "придуманности" данной пандемии решается же просто.

Вы ведь уже сходили, отнесли кулек апельсин в Александровскую больницу в Киеве, в отделенние, где десяток народа "симулирует" зараженность вирусом, выдуманным СМИ по указанию властей. Поручкайтесь с больными.

Потом, через недельку-другую, напишите тут, как чё...
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17.06.2020 09:10 Відповісти
Ну ты по поводу "придуманности" только до тех пор пока кого-то с родных не похоронишь, потом запоешь иначе.
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17.06.2020 12:00 Відповісти
Зачем вы мне это адресуете - поясните товарищу выше, который считает, что корону выдумали СМИ по заказу власти.
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17.06.2020 12:22 Відповісти
Сори! это ему и адресовано.
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17.06.2020 13:05 Відповісти
Сьогодні в Україні антирекорд.ТОму відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від пневмонії гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай" буде продовжена.


ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону

As As ed2896ce
Все таки есть толк от британских ученых
Мне эта "пандемия" напоминает миссионерскую деятельность проповедников. СМИ может выдумывать бесконечное множество болезней и под этот мотив превращать "перісічного громадянина" в послушное животное, которое под действием страха будет носить маски,сидеть добровольно в заперти, делать КУ, подставлять свое тело под вакцинацию, а не согласным - штраф в 600 долларов,а то и насильственная ликвидация "еретиков"


ua Александр Айвазян/'зашкварився' і покинув Цензор
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
показати весь коментар
17.06.2020 09:28 Відповісти
Уже рознесли цей препарат на дрібні шматочки. (Не сам по собі, а по застосуванню з вірусом).
І сказали не смішити людей.

Перед цим "прорив" був з тим хлоро***, від малярії, короче ...
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17.06.2020 08:38 Відповісти
Возможно Вы помните марлезонский балет вокруг СПИДа лет 30 назад. Сообщения о победе над шли крупными косяками.
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17.06.2020 08:39 Відповісти
Нє, не пам*ятаю.
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17.06.2020 08:48 Відповісти
Буквально каждую неделю сообщали о сенсационном препарате, разработанном где-то в Ботсване...
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17.06.2020 08:49 Відповісти
Брешеш ти як сивий мерин.
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17.06.2020 09:48 Відповісти
не було такого
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17.06.2020 09:53 Відповісти
ну, Джонсон ссылается на данные клинических испытаний.
Говорит, что испытания проведены ВПЕРВЫЕ в мире.

Т.е. противомалярийный препарат не испытывали строго, а были некоторые несистематические наблюдения.
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17.06.2020 08:40 Відповісти
Зайдіть на Антиколорадос, там є цікаві коменти з поясненнями саме на цю новину.
https://defence-line.org/2020/06/proryv-2/
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17.06.2020 08:45 Відповісти
Згоден, чергова "панацея", тількі на цей раз не від Трампа, а вже від британського фріка. А Комаровський ще на початку пандемії рекомендував усім мати дексаметазон, на випадок нападів задухи.
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17.06.2020 09:01 Відповісти
а що може зараз інше говорити 'дл я підняття духу' Лідер?
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17.06.2020 09:31 Відповісти
"...рекомендував усім мати дексаметазон, на випадок нападів задухи.Є"
Те що ви кажете - це маячня. Чому? Та тому, що якби ви уважно прочитали новину, то розуміли, що це стосується лише тих людей, які лежать на штучних вентиляторяторах легенів, себто мають геть важку форму ускладнень від covid19. То яке в біса "мати на випадок", коли вони лежать у непритомному стані?

PS. Why are so many fuckin' morons and idiots out there?
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17.06.2020 12:16 Відповісти
Ваши бления совершенно оторваны от реальности украинской жизни, даже вникать лень. Но дексометазон мы купили еще в марте и как бывший украинский медик знаю почему и зачем. Вы наверное действительно иностранец, потому что троли такой оторванный от жизни абсурд не пишут. НЕ лезь в чужой огород малыш тем боле с оскорблениями, ибо смешон и глуп ты несмотря на пожилой возраст.
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17.06.2020 18:38 Відповісти
"... бывший украинский медик"
Слухай, "бивший мєдік", яким чином людина, яка лежить в непритомнрму стані на вентиляторі має приймати самотужки ліки, які їй рекомендують "імєть"? Ти повна невдаха, яка намагається підняти свою занепалу самооцінку, обсираючи досягнення інших, немаючи нічого за собою.
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18.06.2020 00:48 Відповісти
Нівєрю!!
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17.06.2020 08:41 Відповісти
Скопіюю мій комент з гілки про примусову вакцинацію в Україні (зі змінами щодо теми):

У Канаді на 15.06. з 8 175 померлих, 25% - 60-79 років, 72% - 80+.
Рахувати потрібно ?
25% + 72% = 97%
2 050 + 5 891 = 7 941
8 175 - 7 941 = 234
234 на всіх від 0 до 60 років.
Офіційно визнано, що абсолютна більшість смертельних випадків (раніше бачила 85%) сталася у будинках для літніх людей та немічних, які нерухомі і потребують повного догляду.
80+ (і навіть багато з 75+) не літають літаками, не їздять на метро чи автами, не працюють, не мають іншої суспільної діяльності за рідкими винятками.
Бажано було б розбити групу 60-79 на дві або три для наочнішої картини: 60-65, 66-70, 70-79, наприклад.

Я наводила нещодавно топ-10 хвороб, від яких у світі помирає найбільше людей.
«Модному і ексклюзивному» ковіду дуже далеко до тих цифр.
показати весь коментар
17.06.2020 08:42 Відповісти
а вы не читал что в Нью-йорке тявкнули шо оказывается куча инсультов среди молодых, вызвана.....
Джонсон заявил о "наибольшем прорыве" в лечении коронавируса: "Шансы умереть от COVID-19 были значительно снижены" - Цензор.НЕТ 1230
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17.06.2020 08:46 Відповісти
Бачила.
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17.06.2020 08:53 Відповісти
234? да хоть всего и один, только где гарантия, что это не ты.
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17.06.2020 12:03 Відповісти
Вчера читал это у Антиколорадоса. Правда тут не сказано шо если закидываться препаратом не находясь под ИВЛ, то толку как от аспирина.
Кстати, фото Бориса чет напомнило фильм "Тупой и Кличко еще тупее"
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17.06.2020 08:44 Відповісти
За моїми власними спостереженнями, - найбільші шанси відносно легко перенести Ковід у людей в яких вчасно виявили пневмонію і почали лікувати. Перший-другий день. Коли тему запустять і людині вже треба киснева маска чи ШВЛ все може скінчитися паршиво.
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17.06.2020 08:53 Відповісти
все може скінчитися паршиво.

Как по мне,нет ничего лучше естественного отбора. И не следует думать , что именно на моей жизни держится мир.
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17.06.2020 08:59 Відповісти
Просто для примера, - если б ленку зеленского тестировали и лечили как того умершего волонтера Панича результат бил би противоположний. Где тут естественний отбор?
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17.06.2020 09:14 Відповісти
гівно вартий висновок.


бо ліків не існує.
вчасне виявлення нічого не дає інфікованому.
ЛИШЕ ОТОЧУЮЧИМ
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17.06.2020 09:34 Відповісти
не правий. Саме найгірше в короні це пневмонія - її і лікують. Температура в 40 мені збили уколами в перший день і більше не давали піднятись. 8 банок крапельниць антибіотиків тільки до обіду. Лікують звичайно симтоми але це велика поміч для організму.
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17.06.2020 09:40 Відповісти
Шо? кровь загустевает или чет такое. если хочешь, дам ссылку.
https://defence-line.org/2020/06/poshagovyj-virus-chast-1/

5 частей, там переключить нужно на вторую и т.д.
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17.06.2020 09:04 Відповісти
Мне ссилок не надо, - я три недели отлежал в инфекционке, все на собственной шкуре)
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17.06.2020 09:07 Відповісти
ЙОМУ ти нічого не докажеш. Конспірологія - прояв психічних розладів.
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17.06.2020 09:10 Відповісти
відчув ,але так ні..уя не зрозумів?
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17.06.2020 09:36 Відповісти
Английские власти облажались в начале эпидемии, теперь вынуждены хвататься за что угодно, чтоб показать, что они бдят и землю роют.
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17.06.2020 12:27 Відповісти
 
 