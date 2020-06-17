Джонсон заявив про "найбільший прорив" у лікуванні коронавірусу: "Шанси померти від COVID-19 були значно знижені"

Прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що вчені країни зробили "найбільший прорив" у лікуванні коронавірусу препаратом, який, за його словами, "довів свою здатність знижувати ризик смерті".

Про це він заявив на спеціальній пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Під час випробування препарату дексаметазон знизилася смертність серед тих, хто перебував на ШВЛ, - приблизно на третину порівняно з групою, яка отримувала стандартну медичну допомогу.

Борис Джонсон сказав, що "шанси померти від COVID-19 були значно знижені цим лікуванням".

Він заявив, що пишається командою британських учених, яка провела "перше надійне клінічне випробування" щодо використання дексаметазону для лікування коронавірусу, і подякував тисячам пацієнтів у Британії, які добровільно взяли участь у випробуваннях.

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Патрік Валанс, головний науковий радник уряду, сказав, що препарат дешевий, а це означає, що він може мати ефект у всьому світі.

"Дексаметазон недорогий, дуже широко доступний, і дійсно захоплива річ у цьому дослідженні полягає не тільки в тому, що він працює, але й у тому, що він може працювати в усьому світі", - сказав він на пресконференції.

"Ми зробили кроки, щоб забезпечити достатню кількість поставок, навіть у разі другого піку" – заявив Джонсон.

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На цей момент кількість жертв коронавірусу у Британії наближається до 42 тисяч, хворих - до 300 тисяч.