Новий антирекорд за кількістю заражених COVID-19 на Львівщині: виявлено 155 нових випадків. Загалом 3227 інфікованих

Станом на ранок 16 червня у Львові та Львівській області підтверджено 3227 випадків інфікування коронавірусом, з них 106 - летальні, 644 пацієнти одужали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 5475 осіб, госпіталізовані - 894, на амбулаторному лікуванні - 4581 особа, виписані - 712 осіб. Зараз у лікарні перебуває 182 особи, з них у реанімації - 7 осіб, на апаратні ШВЛ - 2 особи.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 558 ПЛР-тестів, з яких 155 - позитивні.

У 8-й міській лікарні станом на ранок перебувають 54 пацієнти, а в 1-й міській лікарні - 62 пацієнти.

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За добу зареєстровано новий летальний випадок - померла жінка в інфекційній лікарні, у якої було діагностовано коронавірусну інфекцію.

Як повідомлялося раніше, станом на ранок 16 червня в Україні за добу зафіксовано 666 нових випадків COVID-19, померли 11 осіб, загалом - 32 476 інфікованих.