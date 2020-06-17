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Новий антирекорд за кількістю заражених COVID-19 на Львівщині: виявлено 155 нових випадків. Загалом 3227 інфікованих

Новий антирекорд за кількістю заражених COVID-19 на Львівщині: виявлено 155 нових випадків. Загалом 3227 інфікованих

Станом на ранок 16 червня у Львові та Львівській області підтверджено 3227 випадків інфікування коронавірусом, з них 106 - летальні, 644 пацієнти одужали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 5475 осіб, госпіталізовані - 894, на амбулаторному лікуванні - 4581 особа, виписані - 712 осіб. Зараз у лікарні перебуває 182 особи, з них у реанімації - 7 осіб, на апаратні ШВЛ - 2 особи.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 558 ПЛР-тестів, з яких 155 - позитивні.

У 8-й міській лікарні станом на ранок перебувають 54 пацієнти, а в 1-й міській лікарні - 62 пацієнти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У світі діагностували рекордну кількість нових випадків COVID-19 - 142,5 тис. за добу. Кількість жертв сягнула 446,1 тис., інфікованих - 8,26 млн

За добу зареєстровано новий летальний випадок - померла жінка в інфекційній лікарні, у якої було діагностовано коронавірусну інфекцію.

Як повідомлялося раніше, станом на ранок 16 червня в Україні за добу зафіксовано 666 нових випадків COVID-19, померли 11 осіб, загалом - 32 476 інфікованих.

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Топ коментарі
+2
Новый антирекорд

Сообщения СМИ напоминает время СССР- с опережением графика, весомая прибавка,раньше срока,пятилетку за три года, рекорд шахтера - итд.
Поддерживают психоз пандемии в массах.
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17.06.2020 09:08
+1
ВООЩЕ НЕТ..
уМЕРШИХ ИМЕННО ОТ КОРОНОВИРУСА.

бАЦЬКА ПОДТВЕРДИТ.
-------------

хОТЯ ЕСТЬ ДРУГОЕ МНЕНИЕ..
тУРКМЕНБАШИ ,ЧТО кОРОНОВИРУСА НЕТ.
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17.06.2020 11:10
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каков шанс шо во Львове(пусть 50 погибших, или умерших) кто-то знает кого-то шо был убит вирусом?
Думаю шо шансов таких крайне мало. Зато уложили под плинтус и так еле надплинтусную экономику.
Билл Гей.тс, шо ж ты творишь то? Ну ладно, мы теперь будем платить за "Виддовс", но возьми.те вирус взад
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17.06.2020 09:00 Відповісти
Чому ти досі на дивані? Ноги в руки і вперед - лови рептилоїдів
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17.06.2020 09:07 Відповісти
ща только штаны заштопаю, но иглы никак не найду, и нитки. и не оч. умею шить. так шо мне и так удобно)
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17.06.2020 09:11 Відповісти
так вы из фольги сделайте сразу, зачем ткань?)))
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17.06.2020 09:34 Відповісти
с фольги нужно на башку(Билл Гейтс облучает), а на гепу и просто заштопанные штаны или брюки натянутся
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17.06.2020 09:36 Відповісти
ВООЩЕ НЕТ..
уМЕРШИХ ИМЕННО ОТ КОРОНОВИРУСА.

бАЦЬКА ПОДТВЕРДИТ.
-------------

хОТЯ ЕСТЬ ДРУГОЕ МНЕНИЕ..
тУРКМЕНБАШИ ,ЧТО кОРОНОВИРУСА НЕТ.
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17.06.2020 11:10 Відповісти
Новый антирекорд

Сообщения СМИ напоминает время СССР- с опережением графика, весомая прибавка,раньше срока,пятилетку за три года, рекорд шахтера - итд.
Поддерживают психоз пандемии в массах.
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17.06.2020 09:08 Відповісти
ВИЖУ у ОЛЬГИНСКИХНА цЕНЗОРЕ ПОПОЛНЕНИЕ..
МОЛОДОЕ,БЕЗБАШЕННОЕ..
бЕЗПРОБУДНО ВРУЩЕЕ...

не получившее еще хорошо по зубам ломом ...
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17.06.2020 11:12 Відповісти
Классная тема с тестами))) - нужно прикрыть дышло нариду - сразу растут показатели заболеваемости))) Клоуны, но ***** молодцы - придумали классный способ как нарид кошмарить
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17.06.2020 09:34 Відповісти
не нахожу связи никакой.
по вашей логике, после протестов у суда в Киеве статистика должна быть выше, но она остается низкой.
Не сходится)
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17.06.2020 09:36 Відповісти
очень смешно.. (
особенно увеличение смертей за сутки почти вдвое.. ((
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17.06.2020 11:13 Відповісти
Те що людина вмерла з коронавірусом не означає що від коронавірусу. Це брехлива статистика від лікарів-паразитів.
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17.06.2020 12:20 Відповісти
 
 