Новий антирекорд за кількістю заражених COVID-19 на Львівщині: виявлено 155 нових випадків. Загалом 3227 інфікованих
Станом на ранок 16 червня у Львові та Львівській області підтверджено 3227 випадків інфікування коронавірусом, з них 106 - летальні, 644 пацієнти одужали.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.
Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 5475 осіб, госпіталізовані - 894, на амбулаторному лікуванні - 4581 особа, виписані - 712 осіб. Зараз у лікарні перебуває 182 особи, з них у реанімації - 7 осіб, на апаратні ШВЛ - 2 особи.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 558 ПЛР-тестів, з яких 155 - позитивні.
У 8-й міській лікарні станом на ранок перебувають 54 пацієнти, а в 1-й міській лікарні - 62 пацієнти.
За добу зареєстровано новий летальний випадок - померла жінка в інфекційній лікарні, у якої було діагностовано коронавірусну інфекцію.
Як повідомлялося раніше, станом на ранок 16 червня в Україні за добу зафіксовано 666 нових випадків COVID-19, померли 11 осіб, загалом - 32 476 інфікованих.
Будь ласка, зачекайте...
Думаю шо шансов таких крайне мало. Зато уложили под плинтус и так еле надплинтусную экономику.
Билл Гей.тс, шо ж ты творишь то? Ну ладно, мы теперь будем платить за "Виддовс", но возьми.те вирус взад
уМЕРШИХ ИМЕННО ОТ КОРОНОВИРУСА.
бАЦЬКА ПОДТВЕРДИТ.
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хОТЯ ЕСТЬ ДРУГОЕ МНЕНИЕ..
тУРКМЕНБАШИ ,ЧТО кОРОНОВИРУСА НЕТ.
Сообщения СМИ напоминает время СССР- с опережением графика, весомая прибавка,раньше срока,пятилетку за три года, рекорд шахтера - итд.
Поддерживают психоз пандемии в массах.
МОЛОДОЕ,БЕЗБАШЕННОЕ..
бЕЗПРОБУДНО ВРУЩЕЕ...
не получившее еще хорошо по зубам ломом ...
по вашей логике, после протестов у суда в Киеве статистика должна быть выше, но она остается низкой.
Не сходится)
особенно увеличение смертей за сутки почти вдвое.. ((