В Україні "рекордна" кількість нових і летальних випадків COVID-19 за добу: 758 осіб захворіли, 31 померлий, загалом зафіксовано 33 234 випадки
Станом на 17 червня в Україні лабораторно підтверджено 33 234 випадки COVID-19. За добу - 758 нових випадків. 31 людина померла від хвороби. Це найвищий показник летальних випадків за добу в Україні від початку пандемії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані РНБО.
В Україні зафіксували 758 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу. Це рекордний для країни показник добової захворюваності за весь час епідемії. До цього найвищим показником було 753 хворих 13 червня, перед цим 689 хворих 11 червня і 588 хворих 4 червня, а до цього 578 хворих 23 квітня. Напередодні повідомлялося про 666 нових випадків захворювання на COVID-19.
За добу помер 31 пацієнт (добою раніше - 11), загалом - 943. Це найвищий показник летальних випадків за добу в Україні від початку пандемії, до цього антирекорд був 23 летальні випадки за добу 10 червня. Найбільше за добу летальних випадків зареєстрували у Львівській (9), Закарпатській (4) та Рівненській (3) областях.
За останню добу одужали 415 осіб (добою раніше - 275), загалом - 14 943.
Всього в Україні зараз хворіють 17 348 осіб, що на 312 більше, ніж напередодні.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській (155), Закарпатській (82), Чернівецькій (69), Харківській (57) та Волинській (55) областях.
У Херсонській і Донецькій областях нових випадків COVID-19 не виявили.
Будь ласка, зачекайте...
Звідси і загальний по..уїзм...
На Львівщині це відчувається.
⁉️Говорили, корону вбиває сонце? Точно?
Але все це на вулиці. В приміщеннях і транспорті прямих сонячних променів немає. Та й на вулиці можна встигунти заразитись за ті 2хв
Сонце в цілому впливає на коєфіцієнт заразності вірусу. Скажімо 4 -->3 . Але якщо він все одно більше одиниці то суті це не змінить.
В будь-якому випадку боротись з ним осінню-зимою буде значно важче
Зроби 500 -1000 грн і Штрафуй всіх -за вхід в магазин без маски,за ВХІД У ПІД"ЇЗД "висотки"..Це б було наглядно ДЛЯ ВСІХ..
а 17 000 чи 34 000 це нерально,лише через суд,і тому НЕЕФЕКТИВНО.
У нас (Европах, штатах ...) сделали ни то ни се. В результате просто потянули время ценой 15% экономики и множества других негативных последствий
у часи епідемій тому навколо карантинних зон виставляється військове "оціплення" із правом відкривання вогню при спробі масової втечі...
Непал зараз :
Так и есть .Во всем мире решили сделать новую систему управления обществом,отбросив традиционных- Христа, Будду,Аллаха итд, заменив их прямым животным страхом перед "пандемией" и наказанием за ее нарушение.Этакая всемирная Римская империя- вакцинированное и послушное стадо и малочисленные патриции имеющие торговые сети,ломбарды, карманные суды итд. Ждем всемирного Спартака...
Від чого загинули 5 260 ?
Чрму держава не реагує ?
Хоча б пропанували носіння масок.
"Как президент страны и ответственный гражданин хочу сообщить, что на выходных я чувствовал себя не очень хорошо. Сегодня (17 июня - прим. ТАСС) мне сообщили, что я заражен коронавирусом", - заявил президент.
Эрнандес также отметил, что специалисты рекомендовали ему покой, однако он продолжит работать удаленно и с помощью сотрудников. Президент Гондураса уточнил, что у него легкая форма заболевания, он уже начал принимать лекарства и чувствует себя лучше.
Президент добавил, что его супруга Ана Гарсия также заразилась. "Ее болезнь протекает бессимптомно", - отметил он. Также лечение проходят двое его сотрудников.
Продолжайте ряд.
По Вашей аналогии нужно возбуждать дела против руководства США, Великобритании, Италии, Испании, Германии, России, Турции, Ирана, Индии, Франции, Мексики, Канады, Саудовской Аравии...
Дальше страны, в которых положение еще хуже, чем в Украине, перечислять?
Что касается инцидента в проливе...
Безусловно, Украина имела полное право посылать туда корабли. Но возникает вопрос: почему Порошенко сделал это именно тогда? Не раньше, и не позже?
А именно тогда,когда социология показала, что рейтинг действующего президента обнуляется? И выиграть выборы становится проблематично? И что единственный выход спасти положение - отменить выборы, ввести ЧП? Запашок неприятный от этой истории идет...
Я к Ляшко отношусь отрицательно, но ему спасибо за то, что сорвал этот замысел.
https://www.youtube.com/watch?v=D60niEzdOeA&t=94s
Пуйло парад собирается проводить, а например в Пекине, после выявления 5ти новых заболевших, сразу ввели чрезвычайное положение в этом районе города.
Так кто лох в этой ситуации ?
И чего я на тебя идиота свое время трачу ?
с приложением "Дій вдома". Потом еще неделю сама перестраховалась, чтоб никого не заразить не выходила из дома, даже мусор выносить ночью не стала.
Так вот, в Эквадоре ситуация была катастрофическая, сами знаете по СМИ.
Но они смогли переломить ее. Там никто не понимал наши шутки про ковид,
простые люди, с которыми мы общались, воспринимали все всерьез.
Все вокруг в масках, даже самые нищие - штраф за неношение маски - 100$. Комендантский час с 14-00 до 5-00 - на улицах ни души, тоже штраф 100$. Машины могут выезжать личные раз в неделю - контроль по последней цифре номера. Люди выходить в магазин - раз в неделю - контроль по последней цифре паспорта. За все реальные штрафы.
А у нас вчера в метро - вся скамейка напротив - носы над масками.
Так и хочется спросить - Вы уже переболели, что не боитесь?
Хотите трупов на улице? Легко. Наша медицина еще слабее эквадорской, поверьте!
Практически единственным достижением Зе и всяких Ермаков/Шмыгалей я считал своевременное введение карантинных мер для сдерживания COVID-19.
Но подумалось, что как-то прое%бут и это. Блин, ну а вдруг нет? Есть же даже у таких бестолковых дятлов инстинкты самосохранения?
Потом смотрел на Велюр, встречи грузов Епицентра, кофеёк в Хмельницком, мутные фонды, перераспределение и так вялого бюджета в пользу Авакова, и сомнения, что прое%ут столкновение с эпидемией таяли.
Штош... Вот, вроде как, https://www.bbc.com/ukrainian/news-53075425 результат .
https://www.facebook.com/v.krasnogolovy/posts/10222673004316044 Vladimir Krasnogolovy
Слава мудрому ЗЮ ишаку!!!
- Температура есть?
- Нет.
- Насморк, кашель?
- Нет.
- Ломота в суставах?
- Да ну ничего нет!
- А самочувствие как?
- Да как у космонавта перед полетом! Задрали уже.
- Ну что я Вам могу сказать, голубчик, так и запишем - бессимптомный короновирус!
https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe Gheorghe Bandu https://twitter.com/BoSS_Modpe @BoSS_Modpe https://twitter.com/BoSS_Modpe/status/1273230620894912513 4 ч
Кабинет министров Украины возобновил пешеходное и автомобильное сообщение с Беларусью и Россией.
ай, маладца! больше, больше ада!
Хорошо! установили карантин. Месяц-два-три! Потом сняли. Но ведь вирус никуда не делся. Он был, есть и будет. После снятия карантина достаточно кому-то прибыть в страну с вирусом и все начнется по новой. Единственный выход - устойчивый иммунитет, когда переболеет значительная часть населения и вирус ослабеет. Карантин только откладывает болезнь на некоторое время. Все кому положено все равно потом переболеют. Тем более что CОVID-19 'это не чума и не сибирская язва, большинство людей болеет даже не замечая. Потом его тестируют, обнаруживают антитела и с торжеством пополняют статистику.. Хотя конечно кто-то болеет в более тяжелой форме и может даже умереть от осложнений Потому предохранительные меры нужны, но не такие зверские, от которых только вред
С моей точки зрения, как науковця. Нужен не жесткий карантин, а продуманные предохранительные меры. И не надо компостировать людям мозги, вывешивая пугающие объявления - сколько заболело и сколько умерло. От ужаса безысходности заболеет и умрет еще больше
Караул, все заболеем и все умрем. Спасайся кто может.
Джерело: https://www.online.ua/