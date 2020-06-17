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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні "рекордна" кількість нових і летальних випадків COVID-19 за добу: 758 осіб захворіли, 31 померлий, загалом зафіксовано 33 234 випадки

В Україні

Станом на 17 червня в Україні лабораторно підтверджено 33 234 випадки COVID-19. За добу - 758 нових випадків. 31 людина померла від хвороби. Це найвищий показник летальних випадків за добу в Україні від початку пандемії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані РНБО.

В Україні зафіксували 758 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу. Це рекордний для країни показник добової захворюваності за весь час епідемії. До цього найвищим показником було 753 хворих 13 червня, перед цим 689 хворих 11 червня і 588 хворих 4 червня, а до цього 578 хворих 23 квітня. Напередодні повідомлялося про 666 нових випадків захворювання на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий антирекорд за кількістю заражених COVID-19 на Львівщині: виявлено 155 нових випадків. Загалом 3227 інфікованих

За добу помер 31 пацієнт (добою раніше - 11), загалом - 943. Це найвищий показник летальних випадків за добу в Україні від початку пандемії, до цього антирекорд був 23 летальні випадки за добу 10 червня. Найбільше за добу летальних випадків зареєстрували у Львівській (9), Закарпатській (4) та Рівненській (3) областях.

За останню добу одужали 415 осіб (добою раніше - 275), загалом - 14 943.

Всього в Україні зараз хворіють 17 348 осіб, що на 312 більше, ніж напередодні.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (155), Закарпатській (82), Чернівецькій (69), Харківській (57) та Волинській (55) областях.

У Херсонській і Донецькій областях нових випадків COVID-19 не виявили.

В Україні рекордна кількість нових і летальних випадків COVID-19 за добу: 758 осіб захворіли, 31 померлий, загалом зафіксовано 33 234 випадки 01
В Україні рекордна кількість нових і летальних випадків COVID-19 за добу: 758 осіб захворіли, 31 померлий, загалом зафіксовано 33 234 випадки 02
В Україні рекордна кількість нових і летальних випадків COVID-19 за добу: 758 осіб захворіли, 31 померлий, загалом зафіксовано 33 234 випадки 03
В Україні рекордна кількість нових і летальних випадків COVID-19 за добу: 758 осіб захворіли, 31 померлий, загалом зафіксовано 33 234 випадки 04
В Україні рекордна кількість нових і летальних випадків COVID-19 за добу: 758 осіб захворіли, 31 померлий, загалом зафіксовано 33 234 випадки 05
В Україні рекордна кількість нових і летальних випадків COVID-19 за добу: 758 осіб захворіли, 31 померлий, загалом зафіксовано 33 234 випадки 06

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Топ коментарі
+21
это все несознательные граждане.
которые ездят, сволочи, на работу, не хотят сдыхать с голоду дома.

а бубачка, который запустил заразу в страну, хороший.
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17.06.2020 09:12
+21
Та ти що...А навіщо тоді було шоу для бидла у Нових Санжарах?
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17.06.2020 09:18
+16
ну так я ж и говорю:
бубачка хороший!
бубачка усьо-усьо делает правильно!
бубачка на лисапете ездит, а в 15-ти майбахах - то он сирот в школу подвозит.
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17.06.2020 09:20
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зєбидло вірус не відпустить, буде малювать рекордні "показники".
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17.06.2020 09:41 Відповісти
******** ,КТО НЕ ВЕРИТ ,В КОРОНОВИРУС ПОЙДИТЕ БЕЗ МАСКИ ВОЛОНТЕРОМ В ИНФЕКЦИОНКУ , НА ПАРУ ТРОЙКУ ДНЕЙ .У МЕНЯ ЛИЧНО УМЕРЛА ПОДРУГА 48 ЛЕТ ,СГОРЕЛИ ЛЕГКИЕ ЗА НЕДЕЛЮ.
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18.06.2020 08:18 Відповісти
Я за карантин и прививки, но цифрами манипулируют. Зебилам вери нет.
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17.06.2020 09:42 Відповісти
Давайте давите на жалость,пускай Европа и США выделяют на борьбу с вирусом,те бабки уже потратили,а вообще тот карантин шо был шо не был,смертей было бы в разы больше,это факт,но факт и тот если держать карантин строгий то потом будет всё ок,он никуда не денется,не рассосется,после отмены там предлагаете держать до осени?потом снять за 2 недели набежит тоже самое,пока вакцину не создадут или большинство не переболеет нет смысла
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17.06.2020 09:44 Відповісти
Вопрос в том что они будут "выделять".. США выделило четверть миллиарда, а Европа - скупую анальную слезу...
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17.06.2020 09:46 Відповісти
Сша виділив 250 млн на зброю,не на короновірус..
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17.06.2020 10:08 Відповісти
какаяразніца?
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17.06.2020 10:22 Відповісти
Загартований свідок коронавірусу) Павло дудра)
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17.06.2020 22:53 Відповісти
У нас пишут, что уже 689 за сутки. хотя, скорее всего, привирают, в тоже время, так особо и не заметно ничего. Ну разве что реклама в вагонах метро почти исчезла.
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17.06.2020 09:45 Відповісти
у вас населения меньше в четыре раза.
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17.06.2020 10:08 Відповісти
Забыли написать, что у вас тестов в раза 1,5 меньше.
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17.06.2020 10:13 Відповісти
Забыли написать, что у вас российские тесты не работают.
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17.06.2020 10:14 Відповісти
Ну. поэтому их и нет.
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17.06.2020 10:53 Відповісти
поэтому в Белоруси никому нельзя верить.
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17.06.2020 10:55 Відповісти
Так і в нас на вулицях хворі не лежать.
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17.06.2020 10:59 Відповісти
Подгоняют цифры для принудительной вакцинации,пусть себе клизмами вливают прививки,
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17.06.2020 09:52 Відповісти
200к сходили на Трійцю до церкви... Вигрібайте
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17.06.2020 09:57 Відповісти
Трійця вже дала менший відсоток у "загальну картину",ніж загальна психологічна втома від карантину,котру навть не перебити страхом від ймовірного зараження..Свого і близьких..
Звідси і загальний по..уїзм...
На Львівщині це відчувається.
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17.06.2020 10:01 Відповісти
Новий антирекорд в Укрїні: +758 випадків COVID-19 за добу і 31 смерть.

⁉️Говорили, корону вбиває сонце? Точно?
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17.06.2020 10:03 Відповісти
Точно. Під прямими сонячними променями вірус руйнується за 2 хвилини.
Але все це на вулиці. В приміщеннях і транспорті прямих сонячних променів немає. Та й на вулиці можна встигунти заразитись за ті 2хв
Сонце в цілому впливає на коєфіцієнт заразності вірусу. Скажімо 4 -->3 . Але якщо він все одно більше одиниці то суті це не змінить.
В будь-якому випадку боротись з ним осінню-зимою буде значно важче
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17.06.2020 10:38 Відповісти
Удачі їм. Вони ж еліта, знають, що роблять.
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17.06.2020 15:10 Відповісти
Нужно было вводить короткий карантин но жёсткий, без соплей по девочкам с собачками и "наших громадян на чужині". За месяц выявили бы всех, после чего можно было бы полностью снимать карантин внутри страны и ограничивать передвижение через границу, естественно с принудительным карантином всех приезжих. Теперь же, учитывая аховое состояние экономики, будем каждый день наслаждаться новыми цифрами на фоне "пом'якшувальних заходів" и словесного поноса про "...але з надією дивимось у майбутнє...". Короче полная п...перемога!
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17.06.2020 10:02 Відповісти
найбільший про..об НОВОЇ ВЛАДИ був зі штрафами..

Зроби 500 -1000 грн і Штрафуй всіх -за вхід в магазин без маски,за ВХІД У ПІД"ЇЗД "висотки"..Це б було наглядно ДЛЯ ВСІХ..

а 17 000 чи 34 000 це нерально,лише через суд,і тому НЕЕФЕКТИВНО.
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17.06.2020 10:06 Відповісти
Адепт коронабесия)
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17.06.2020 19:36 Відповісти
Всё правильно. Именно так в Китае и сделали. За месяц погасили эпидемию.
У нас (Европах, штатах ...) сделали ни то ни се. В результате просто потянули время ценой 15% экономики и множества других негативных последствий
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17.06.2020 10:44 Відповісти
ню ню. распространили по всему миру, а потом "за месяц погасили". рассчитано на дебилов вроде тебя
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17.06.2020 11:33 Відповісти
До задницы тот жёсткий карантин. Сейчас количество инфицированных может расти банально из-за того, что стали делать больше тестов, улучшилось их качество и врачи "набили руку" на выявлении больных и проведении тестов.
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17.06.2020 11:05 Відповісти
DA
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17.06.2020 17:34 Відповісти
Вчера разговаривал с сослуживцем. Говорит, что дурят нас с этим COVID-19, что в Кишинёве ни один таксист не заболел от COVID-19, а ездят кто без маски, кто с маской на бороде.
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17.06.2020 10:07 Відповісти
таких "оптимістів " завжди було "неміряно" -у мене імунітет,я п"ю горівку з перцем і цибулею....

у часи епідемій тому навколо карантинних зон виставляється військове "оціплення" із правом відкривання вогню при спробі масової втечі...

Непал зараз :В Україні "рекордна" кількість нових і летальних випадків COVID-19 за добу: 758 осіб захворіли, 31 померлий, загалом зафіксовано 33 234 випадки - Цензор.НЕТ 5180
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17.06.2020 10:12 Відповісти
Говорит, что дурят нас с этим COVID-19, что в Кишинёве ни один таксист не заболел от COVID-19, а ездят кто без маски, кто с маской на бороде.

Так и есть .Во всем мире решили сделать новую систему управления обществом,отбросив традиционных- Христа, Будду,Аллаха итд, заменив их прямым животным страхом перед "пандемией" и наказанием за ее нарушение.Этакая всемирная Римская империя- вакцинированное и послушное стадо и малочисленные патриции имеющие торговые сети,ломбарды, карманные суды итд. Ждем всемирного Спартака...
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17.06.2020 11:34 Відповісти
ну в Москве за май + 5260 погибших, вместо типичных 10 тыщ умерших в среднем за май в последние годы, 15 тыщ умерших в 2020. ССыль на https://www.bbc.com/russian/news-52995849 BBC
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17.06.2020 12:20 Відповісти
Я перепрошую, а чому 5260 - загиблі, а всі решта - померлі ?
Від чого загинули 5 260 ?
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17.06.2020 20:59 Відповісти
Тобто щодня зростає кількість хворих.
Чрму держава не реагує ?
Хоча б пропанували носіння масок.
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17.06.2020 10:18 Відповісти
О ти досвідчена коронапсихозниця
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17.06.2020 17:21 Відповісти
Прекратите подкладывать больных с хроническими заболевениями, сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, онкологией после химиотерапии к больным с короновирусом, сначала ПЦР тест и негативный результат, а потом госпитализация в инфекционное отделение (и в не боксированые палаты с общим туалетом). Умники киевского департамента до сих пор считают общее колличество мест в инфекциях, но додуматься до раздельного подсчета боксированных палат и просто палат с общим туалетом на четвертом месяце карантина не могут.
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17.06.2020 10:21 Відповісти
Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес сообщил о том, что результат его теста на коронавирус оказался положительным. Соответствующее заявление он сделал во вторник во время выступления по национальному телевидению, сообщает https://tass.ru/obschestvo/8743349 ТАСС .
"Как президент страны и ответственный гражданин хочу сообщить, что на выходных я чувствовал себя не очень хорошо. Сегодня (17 июня - прим. ТАСС) мне сообщили, что я заражен коронавирусом", - заявил президент.
Эрнандес также отметил, что специалисты рекомендовали ему покой, однако он продолжит работать удаленно и с помощью сотрудников. Президент Гондураса уточнил, что у него легкая форма заболевания, он уже начал принимать лекарства и чувствует себя лучше.
Президент добавил, что его супруга Ана Гарсия также заразилась. "Ее болезнь протекает бессимптомно", - отметил он. Также лечение проходят двое его сотрудников.
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17.06.2020 10:25 Відповісти
Нужно хотя бы с этими показателем додержаться до осени, когда придумают вакцину.
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17.06.2020 10:26 Відповісти
Продолжаем бить собственные рекорды Смертность - +31 ( до этого за частую было 8-12 , предыдущий рекорд был 9,06 (+ 23) Ну и рекордный показатель по заразившимся +758 ( до этого рекорд был 12,06 - 753) Это все последствия популистского снятия ограничений карантина властью, и полное прекращение контроля за соблюдением оставшихся запретов со стороны власти.. Все быстрее и быстрее приближаемся к отметке 20 тысяч активных больных и 1 тысячи умерших.. Я вот думаю ( в свете начавшихся со стороны Зе и его команды дел против Порошенко ) , не возбудят ли дело против Зе ( после его ухода со сцены политической на сцену Квартала) по статье халатность и преступные решения повлекшие массовые смерти.. Вполне реальная перспектива однако... тут можно и пожизненное получить...
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17.06.2020 10:30 Відповісти
А почему против одного Зе?
Продолжайте ряд.
По Вашей аналогии нужно возбуждать дела против руководства США, Великобритании, Италии, Испании, Германии, России, Турции, Ирана, Индии, Франции, Мексики, Канады, Саудовской Аравии...
Дальше страны, в которых положение еще хуже, чем в Украине, перечислять?
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17.06.2020 10:38 Відповісти
Ну такая у нас традиция, возбуждать дела против бывших президентов. я именно это и имел в виду если вы внимательно прочитали. Если Порошенко ( хотя я не его фанат) обвиняют что он послал украинские корабли, через пролив и море где Украина имела сделать это полное право( если конечно вы не признаете , то что Крым, пролив и Азовское море это собственность РФ), ну и прочие "дела" по списку То почему бы не завести потом дело против Зе.. Ведь и со статистикой у нас не все ладно ( липа), это видно что при наших бравурных( на фоне других стран) данных многие страны не открывают с нами сообщение.. А значит они знают что то такое, что не знаем мы... Все это в сумме потом вполне может быть использовано для возбуждение уголовного дела против Зе, точно на том же " основании" что сейчас против Порошенко. ( и это я только этот пример привел.. а их до конца каденции наберется " мама не горюй" особенно если вскроется договорняки с РФерией и Пучикатило.
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17.06.2020 11:08 Відповісти
Порошенко обвиняют в том что он послал корабли в военное время, не имя для этого специального плана Генштаба.
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17.06.2020 11:20 Відповісти
Я так понимаю что и Зеля войну тоже не объявил и дип. отношения не разорвал. А если де юре войны нет., то этот вариант не в тему. Рф ведь не говорит тоже что ведет войну, Украина тоже проводит АТО и то только в ОРДЛО ( а по Крыму вообще тишь да гладь). Так что в этом смысле что Пэте что Земебеле нужно или трусы надеть или крестик снять, хотя впрочем какой у Зе - "крестик" ( это так к слову). да и про трусы тоже ( за роялем не видно).
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17.06.2020 11:52 Відповісти
Ты не внимательно читаешь, придется повторить. Порошенко обвиняют в том что он послал корабли в военное время, не имя для этого специального плана Генштаба.
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17.06.2020 11:54 Відповісти
Коронавирус - это форс-мажор. Т.е. непреодолимая сила, независящая от воли чьей-либо стороны. Обвинять человека в том, что он чего-то не сделал в этой ситуации - это все равно, что натягивать сову на глобус. Хотя есть и исключения, есть руководители, которых можно смело обвинить в преступной халатности и злом умысле. К таким лицам можно смело отнести президента Бразилии, Беларуси, России.
Что касается инцидента в проливе...
Безусловно, Украина имела полное право посылать туда корабли. Но возникает вопрос: почему Порошенко сделал это именно тогда? Не раньше, и не позже?
А именно тогда,когда социология показала, что рейтинг действующего президента обнуляется? И выиграть выборы становится проблематично? И что единственный выход спасти положение - отменить выборы, ввести ЧП? Запашок неприятный от этой истории идет...
Я к Ляшко отношусь отрицательно, но ему спасибо за то, что сорвал этот замысел.
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17.06.2020 11:31 Відповісти
Доктор Ярослав Бельский (Австрия): "ВОЗ просто изменила правила" (Разоблачено https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81 #Коронавирус )

https://www.youtube.com/watch?v=D60niEzdOeA&t=94s
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17.06.2020 10:43 Відповісти
А в Харькове все радостно разъезжают в набитом транспорте без масок, тусуюся, кучкуются- результат уже 57 человек за день- безмозглые бараны
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17.06.2020 10:47 Відповісти
В Днепре тоже самое, потом будут орать что Зе виноват.
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17.06.2020 10:50 Відповісти
А кто? Он же властелин дебилов!
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17.06.2020 11:34 Відповісти
Помнится ваш Кернес с самого начала плевать хотел на эту "китайскую хрень" и саботировал все эти маски и карантины (брал пример с Раши и Лукашенко). Теперь расхлебывайте сами.
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17.06.2020 11:59 Відповісти
DA
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17.06.2020 17:37 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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17.06.2020 11:07 Відповісти
кремлеботы выполняют определенную задачу -- чтобы в Украине разразилась настоящая эпидемия , такая же как в РФ (РФ сейчас на 3м месте в мире по количеству больных)

Пуйло парад собирается проводить, а например в Пекине, после выявления 5ти новых заболевших, сразу ввели чрезвычайное положение в этом районе города.
Так кто лох в этой ситуации ?
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17.06.2020 11:13 Відповісти
китай это диктатура. а эти находки пяти человек просто показуха. если вирус есть и был он должен был уже по всем китае быть. а это показуха и не более. тем более карантин в китае не сразу ввели это лапша на уши. пока карантин не ввели с уханя летали рейсы по все китае. да и вирус не могли моментально выявить новый. он должен был распространяться тем более как они пишут он суперзаразный. это все туфта и лапша. логично надо думать
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17.06.2020 12:18 Відповісти
сам ты туфта. Ну сравни результаты борьбы с эпидемией в Китае и в других странах.

И чего я на тебя идиота свое время трачу ?
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17.06.2020 12:21 Відповісти
Боже, ты такой наивный. С тобой даже нет смысла общаться. Адекватные люди давно не верят в эту пландемию. Коронабесие осталось в головах дураков таких как ты.
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17.06.2020 12:41 Відповісти
В Україні "рекордна" кількість нових і летальних випадків COVID-19 за добу: 758 осіб захворіли, 31 померлий, загалом зафіксовано 33 234 випадки - Цензор.НЕТ 5373
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17.06.2020 11:38 Відповісти
Не было такого обычая.
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17.06.2020 22:55 Відповісти
Я 2,5 месяца просидела в Эквадоре. Потом 2 недели дома на карантине
с приложением "Дій вдома". Потом еще неделю сама перестраховалась, чтоб никого не заразить не выходила из дома, даже мусор выносить ночью не стала.
Так вот, в Эквадоре ситуация была катастрофическая, сами знаете по СМИ.
Но они смогли переломить ее. Там никто не понимал наши шутки про ковид,
простые люди, с которыми мы общались, воспринимали все всерьез.
Все вокруг в масках, даже самые нищие - штраф за неношение маски - 100$. Комендантский час с 14-00 до 5-00 - на улицах ни души, тоже штраф 100$. Машины могут выезжать личные раз в неделю - контроль по последней цифре номера. Люди выходить в магазин - раз в неделю - контроль по последней цифре паспорта. За все реальные штрафы.
А у нас вчера в метро - вся скамейка напротив - носы над масками.
Так и хочется спросить - Вы уже переболели, что не боитесь?
Хотите трупов на улице? Легко. Наша медицина еще слабее эквадорской, поверьте!
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17.06.2020 11:50 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25187831.html Наташа, они абсолютно всё уронили

Практически единственным достижением Зе и всяких Ермаков/Шмыгалей я считал своевременное введение карантинных мер для сдерживания COVID-19.
Но подумалось, что как-то прое%бут и это. Блин, ну а вдруг нет? Есть же даже у таких бестолковых дятлов инстинкты самосохранения?
Потом смотрел на Велюр, встречи грузов Епицентра, кофеёк в Хмельницком, мутные фонды, перераспределение и так вялого бюджета в пользу Авакова, и сомнения, что прое%ут столкновение с эпидемией таяли.
Штош... Вот, вроде как, https://www.bbc.com/ukrainian/news-53075425 результат .

В Україні "рекордна" кількість нових і летальних випадків COVID-19 за добу: 758 осіб захворіли, 31 померлий, загалом зафіксовано 33 234 випадки - Цензор.НЕТ 4939

https://www.facebook.com/v.krasnogolovy/posts/10222673004316044 Vladimir Krasnogolovy
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17.06.2020 14:22 Відповісти
ЗЮ ишак дал выбор: 1) все сдохнут от голода; 2) все сдохнут от короновируса.
Слава мудрому ЗЮ ишаку!!!
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17.06.2020 14:54 Відповісти
От коронавирусом явно све не здохнут. И вообще большой вопрос кто от него умирает.гапоминаю коронаверуючим 2018 год Украина 6000 смертей от пневмоній. А що зараз ? Все йде в корону плюс інші хвороби?)
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17.06.2020 17:20 Відповісти
Не те щоб я сумнівався, але деякі логічні запитання виникають. Живу під Мадридом, померлих тут не ховають а кремують, і враховуючи жахливу статистику смертей, крематорії, яких тут на пальцях порахувати, мали б диміти і досі, або принаймні черги на кремацію були б величезні. Але ніт, нічого подібного не було і нема. Індія і Бангладеш мали б зникнути з мапи світу, враховуючи стан гігієни там. Живуть... Лікарні у Тернопільській обл., звідки я родом, вже повинні бути без медперсоналу, знову ж таки цього не сталося. Мої друзі у США та Європі всі живі-здорові, як і їхні родини, і ніхто з них не має знайомих постраждалих від ковіду. Що ж це за херня така? Запитання риторичне, версії приймаються....
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17.06.2020 15:42 Відповісти
Если даешь статистику то возраст и патологии умерших . Во фФранции 82 года.В таком возрасте от любого вируса литальный исход.
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17.06.2020 16:06 Відповісти
Вместе с новостью о COVID-19 сообщайте о самочувствии Елены Зеленской.
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17.06.2020 17:51 Відповісти
МЕДОСМОТР:
- Температура есть?
- Нет.
- Насморк, кашель?
- Нет.
- Ломота в суставах?
- Да ну ничего нет!
- А самочувствие как?
- Да как у космонавта перед полетом! Задрали уже.
- Ну что я Вам могу сказать, голубчик, так и запишем - бессимптомный короновирус!
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17.06.2020 19:44 Відповісти
https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe Gheorghe Bandu https://twitter.com/BoSS_Modpe @BoSS_Modpe https://twitter.com/BoSS_Modpe/status/1273230620894912513 4 ч

Кабинет министров Украины возобновил пешеходное и автомобильное сообщение с Беларусью и Россией.
ай, маладца! больше, больше ада!
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17.06.2020 19:45 Відповісти
Если нихера не лечить - люди умирают.... Вот странно, да ?
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17.06.2020 20:26 Відповісти
Для того, чтобы эффективно лечить нужна структуированая, управляемая и хорошо финансируемая медицинская система в масштабах государства. Такой была система Семашко, которая сейчас позволяет Беларуси быть на первом месте в мире (вместе с Канадой и Брунеем) по уровню доступности медицины для населения страны. Поэтому и летальность в больницах Беларуси сейчас, даже при ковиде, только 0,6 %.
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17.06.2020 21:20 Відповісти
У нас в доме, пожилая женщина маску не снимала ,в жару сидела на улице в перчатках, выхожу,соседи говорят , отвезли в больницу, образовался тромб на легких,
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17.06.2020 22:56 Відповісти
О бесполезности и вреде масок для здоровых говорят многочисленные многолетние исследования. Но поскольку ношение масок не средство защиты, а визуальный атрибут для поддержания страха, МОЗ вопреки официальной позиции ВОЗ насаждает их ношение. Усугубление состояния больных и престарелых их не интересует - главное политическя цель этого действа.
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17.06.2020 23:19 Відповісти
https://censor.net/user/231790 ну да.... всё правда... а что мешает ? кроме отсутствия мозгов и совести...
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17.06.2020 21:30 Відповісти
Мешает отсутствие мозгов у зомбированных СМИ лохов, приходящих к избрательным урнам. И таких, к сожалению, большинство.
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17.06.2020 22:35 Відповісти
https://censor.net/user/231790 ну, согласись : Совок был даоеко не гуманным государством..Но на систему Семашко у них мозгов хватило... Хотя бы для того, чтоб поголовье стада не убывало...
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17.06.2020 23:07 Відповісти
Совок - это не историческая оценка, а жаргон бывших неудачников. Для правильнй оценки истории нужно рассматривать каждую составляющую жизни бывшей страны отдельно. А сейчас оценку свели только к деятельности исключительно кремлевских старцев с их возрастными маразмами. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
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17.06.2020 23:30 Відповісти
https://censor.net/user/231790 Это далеко от темы нашего обсуждения и немного менторовато... Ну, да ладно...ведь , по сути, об одном и том же говорим.. что главнее
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17.06.2020 23:49 Відповісти
а Лєнка в якій графі???
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17.06.2020 23:52 Відповісти
Все эти карантины ничего кроме убийства экономики и обмана людей не дают.
Хорошо! установили карантин. Месяц-два-три! Потом сняли. Но ведь вирус никуда не делся. Он был, есть и будет. После снятия карантина достаточно кому-то прибыть в страну с вирусом и все начнется по новой. Единственный выход - устойчивый иммунитет, когда переболеет значительная часть населения и вирус ослабеет. Карантин только откладывает болезнь на некоторое время. Все кому положено все равно потом переболеют. Тем более что CОVID-19 'это не чума и не сибирская язва, большинство людей болеет даже не замечая. Потом его тестируют, обнаруживают антитела и с торжеством пополняют статистику.. Хотя конечно кто-то болеет в более тяжелой форме и может даже умереть от осложнений Потому предохранительные меры нужны, но не такие зверские, от которых только вред
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18.06.2020 01:58 Відповісти
Як можна так брехати нагло щоб карантин продлить, брехуни постоянно було 500 тепер 700 власти нада щоб були бідними а бідних можна за кусок хліба заставити будь слухняними, і закривать всі проблеми на коронавирус.
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18.06.2020 05:30 Відповісти
Лучше стало жить при ЗЕ? Я знав що так і буде що вас обдурили в очередной раз, тепер радуйтесь що навибирали , зарплата стала уже 4000 доларів за місяць..? Противно раньше було дивиться як за ЗЕ топили. Нахлобучили як завжди вас 73 процента
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18.06.2020 05:40 Відповісти
Есть еще один способ преодолеть COVID-19! Это вакцинация, если будет хорошая вакцина. Но такой вакцины нет и скорее всего не будет. Потому что её сделать невозможно. Хотя некоторые лаборатории заявили, что у них такая вакцина есть и даже начали продажу несуществующей вакцины, за большие деньги. А потом выдадут никуда не годную вакцину и всех будут заставлять прививаться. И наверняка сунут в Украину, от чего будет еще хуже.
С моей точки зрения, как науковця. Нужен не жесткий карантин, а продуманные предохранительные меры. И не надо компостировать людям мозги, вывешивая пугающие объявления - сколько заболело и сколько умерло. От ужаса безысходности заболеет и умрет еще больше
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18.06.2020 07:03 Відповісти
В Украине "рекордное" количество новых и летальных случаев COVID-19 за сутки!!!

Караул, все заболеем и все умрем. Спасайся кто может.
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18.06.2020 07:15 Відповісти
Всього Сьогодні Підтверджені 33234 - Одужали 14943 - Летальні 943 - Дані МОЗ України Оновлено:08:11, 18.06.2020
Джерело: https://www.online.ua/
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18.06.2020 08:28 Відповісти
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