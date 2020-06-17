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Новини Коронавірус і карантин
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діти (4925) карантин (18171) лікарі (1269) Степанов Максим (2195) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

За добу на COVID-19 в Україні захворіли 43 дитини і 50 медиків, загалом 2 445 дітей і 5 650 медпрацівників, - Степанов

За добу на COVID-19 в Україні захворіли 43 дитини і 50 медиків, загалом 2 445 дітей і 5 650 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії на коронавірусну інфекцію захворіли 2 445 дітей і 5 650 медичних працівників в Україні.

Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 758 осіб. З них 43 дитини, а також 50 медпрацівників", - заявив міністр.

Було госпіталізовано 175 осіб, а також зафіксовано 31 летальний випадок. У той же час одужали 415 пацієнтів.

"За весь час пандемії захворіли 33 234 особи. З них 2 445 дітей, а також 5 650 медичних працівників. При цьому всього одужали 14 943 людини, а летальних випадків - 943", - додав Степанов.

Також читайте: В Україні "рекордна" кількість нових і летальних випадків COVID-19 за добу: 758 осіб захворіли, 31 померлий, загалом зафіксовано 33 234 випадки

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Топ коментарі
+2
Стебанов, а вы специально карантин ввели на минимуме "пандемии"?

https://site.ua/markgordienko1968/29069-kitay-nachal-novuyu-mirovuyu-voynu-i-vyigryvaet-a-my-etogo-daje-ne-zamechaem/

ибо выглядит так что по команде делаете
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17.06.2020 09:24
+1
У меня впечатление,что у нас не правительство, а какой-то филиал НИИ вирусологии...
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17.06.2020 09:27
+1
Эх,тяжёлая работа у этого брифингиста...
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17.06.2020 09:30
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Стебанов, а вы специально карантин ввели на минимуме "пандемии"?

https://site.ua/markgordienko1968/29069-kitay-nachal-novuyu-mirovuyu-voynu-i-vyigryvaet-a-my-etogo-daje-ne-zamechaem/

ибо выглядит так что по команде делаете
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17.06.2020 09:24 Відповісти
У меня впечатление,что у нас не правительство, а какой-то филиал НИИ вирусологии...
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17.06.2020 09:27 Відповісти
Филиалы РАМН и РАЕН, а также ВЦИОМ.
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17.06.2020 09:35 Відповісти
Эх,тяжёлая работа у этого брифингиста...
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17.06.2020 09:30 Відповісти
http://www.capital.ua/ru/news/142637-tramp-obeschaet-do-kontsa-goda-vaktsinu-i-lekarstvo-ot-koronavirusa Трамп обещает до 3 ноября 2020 годаhttp://www.capital.ua/ru/news/142637-tramp-obeschaet-do-kontsa-goda-vaktsinu-i-lekarstvo-ot-koronavirusa вакцину и лекарство от коронавируса - газета "Лубянка"
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17.06.2020 09:30 Відповісти
Швидкого одужання лікарям і малечі
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17.06.2020 09:33 Відповісти
Степанов, ты в маске краше. Одень и не снимай до гробовой доски.
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17.06.2020 09:35 Відповісти
Самое время послаблять карантин, да? В Индии правильно делают - у кого из маски нос торчит, по носу доской наотмашь.
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17.06.2020 09:37 Відповісти
Сори, с русским плохо, do not understand.
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17.06.2020 09:59 Відповісти
Так маску можно и гипюровую, и из тонкого батиста, и из марли в один слой. Эффективность у них такая же, как и у масок из Эпицентра. И кошелек у населения, как Тришкин кафтан. Купил маски - кушать нечего. Купил покушать - пешком на работу по жаре. Нет в мире совершества.
Зеля, ты населению по персональному печатному станку выдай, граждане денег напечатают, и все твои маски в эпицентре скупят, чтобы тебя порадовать.
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17.06.2020 09:47 Відповісти
сам станок сделай. Я вчера юлькину тысячу напечатал и сегодня тоже пойду.
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17.06.2020 10:01 Відповісти
С начала июня на водоемах Украины утонули 100 человек

Станом на ранок 16 червня у Львові та Львівській області підтверджено 3227 випадків інфікування коронавірусом, з них 106 - летальні
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17.06.2020 11:15 Відповісти
 
 