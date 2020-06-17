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ДСНС (4982) вода (1168)

Від початку червня на водоймах України потонули 100 осіб, зокрема 17 дітей, - ДСНС

Від початку червня на водоймах України потонули 100 осіб, зокрема 17 дітей, - ДСНС

За перший місяць літа на водоймах України загинуло 100 осіб, з них 17 - діти. Переважно причиною нещасть стає грубе порушення правил безпечної поведінки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, 16 червня на р. Берладинка в м. Бершадь Вінницької області, рятувальники дістали з води та передали працівникам поліції тіло мешканця м. Бершадь 1974 року народження, який потонув 15 червня.

15 червня на річці Десенка в Деснянському районі Києва водолазами комунального підприємства на глибині 3 м знайдено, піднято на поверхню і доставлено до берега тіло громадянина Республіки Конго 1993 року народження, який потонув під час купання.

На Дніпропетровщині правоохоронці повідомили рятувальників про факт зникнення людини на Кам’янському водосховищі в Криничанському районі. Зі слів свідка події встановлено, що 14 червня він та товариш 1954 року народження вийшли на надувних човнах в акваторію Кам’янського водосховища порибалити, перебували на відстані 70 м між собою, вночі полягали спати, а зранку виявилося, що товариш зник – його не було у надувному човні. Водолазами було обстежено водну поверхню в районі події, всього 6000 кв.м дна акваторії на глибинах 12-14 м - зниклого чоловіка не знайдено. Станом на 7 ранку 16 червня доля його залишається невідомою, пошуки тривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За вихідні в Україні потонули 24 людини, - ДСНС

Крім того, за вихідні 13-14 червня кількість загиблих на воді сягнула позначки 24 людини, з яких троє дітей.

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Топ коментарі
+1
А почему не вводим черезвычайное положение и запрет выходить из дома?!
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17.06.2020 09:40
+1
Люди, ви що ?
За два тижні 100 чоловік !
Будьте уважні і бережіть себе.
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17.06.2020 09:40
+1
Та и хрен с ними хай топляться, детей только жаль.
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17.06.2020 09:42
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А почему не вводим черезвычайное положение и запрет выходить из дома?!
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17.06.2020 09:40 Відповісти
Люди, ви що ?
За два тижні 100 чоловік !
Будьте уважні і бережіть себе.
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17.06.2020 09:40 Відповісти
Та и хрен с ними хай топляться, детей только жаль.
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17.06.2020 09:42 Відповісти
ПАНИ ВЕДАНА , это МЧС под руководством Авакова так работает
А ещё и в домах пожары .

Украинцы находятся в каком то анабиозе и не понимают, что ЭТО АБСУРД
Жто дикость на уровне племён - бог дал бог взял
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17.06.2020 09:48 Відповісти
причем тут аваков к МЧС?
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17.06.2020 09:58 Відповісти
МЧС в подчинении МВД
вот так сделали . Гугл в помощь
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17.06.2020 09:59 Відповісти
И войны не надо, губит людей не пиво, губит людей вода. А статистика ДТП, самоубийств? Вот вам и демография.
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17.06.2020 13:44 Відповісти
"причиной несчастий становится грубое нарушение правил безопасного поведения"
так надо штрафов ввести хороших и полезных за нарушение. бо зебилы ещё не нажрались конца эпохи бедности.
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17.06.2020 09:50 Відповісти
Дело помощи утопающим - дело рук самих утопающих. ©
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17.06.2020 09:57 Відповісти
Губит людей не пиво, губит людей вода. НЕ ХОДИТЕ КУПАТЬСЯ.
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17.06.2020 09:58 Відповісти
 
 