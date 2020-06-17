Від початку червня на водоймах України потонули 100 осіб, зокрема 17 дітей, - ДСНС

За перший місяць літа на водоймах України загинуло 100 осіб, з них 17 - діти. Переважно причиною нещасть стає грубе порушення правил безпечної поведінки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, 16 червня на р. Берладинка в м. Бершадь Вінницької області, рятувальники дістали з води та передали працівникам поліції тіло мешканця м. Бершадь 1974 року народження, який потонув 15 червня.

15 червня на річці Десенка в Деснянському районі Києва водолазами комунального підприємства на глибині 3 м знайдено, піднято на поверхню і доставлено до берега тіло громадянина Республіки Конго 1993 року народження, який потонув під час купання.

На Дніпропетровщині правоохоронці повідомили рятувальників про факт зникнення людини на Кам’янському водосховищі в Криничанському районі. Зі слів свідка події встановлено, що 14 червня він та товариш 1954 року народження вийшли на надувних човнах в акваторію Кам’янського водосховища порибалити, перебували на відстані 70 м між собою, вночі полягали спати, а зранку виявилося, що товариш зник – його не було у надувному човні. Водолазами було обстежено водну поверхню в районі події, всього 6000 кв.м дна акваторії на глибинах 12-14 м - зниклого чоловіка не знайдено. Станом на 7 ранку 16 червня доля його залишається невідомою, пошуки тривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За вихідні в Україні потонули 24 людини, - ДСНС

Крім того, за вихідні 13-14 червня кількість загиблих на воді сягнула позначки 24 людини, з яких троє дітей.