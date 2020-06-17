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Україна веде переговори щодо попереднього замовлення вакцини від коронавірусу, - Степанов

Україна веде переговори щодо попереднього замовлення вакцини від коронавірусу, - Степанов

Президент доручив розпочати переговори щодо попереднього замовлення вакцини від коронавірусної інфекції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

За словами міністра, президент України дав розпорядження профільному віцепрем'єр-міністру і міністру закордонних справ терміново почати переговори з урядом і відповідними держструктурами за попереднім замовленням вакцини від COVID-19.

"Зараз це процедура триває. Для нас це важливо, важливо, щоб Україна була однією з перших країн, в якій буде застосована вакцина, яка пройде всі клінічні випробування", - розповів Степанов.

Також читайте: В Україні "рекордна" кількість нових і летальних випадків COVID-19 за добу: 758 осіб захворіли, 31 померлий, загалом зафіксовано 33 234 випадки

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Топ коментарі
+7
Науковці збирають полуницю в Польщі.
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17.06.2020 09:46
+5
Яка вакцина , мля??
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17.06.2020 09:46
+4
Якби я був на місці клоунів, я б задіяв українських науковців для винайдення власної вакцини. Але нинішня влада на це не здатна, бо крім відосіків і розпилу нічого робити не вміє.
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17.06.2020 09:42
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Якби я був на місці клоунів, я б задіяв українських науковців для винайдення власної вакцини. Але нинішня влада на це не здатна, бо крім відосіків і розпилу нічого робити не вміє.
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17.06.2020 09:42 Відповісти
Науковці збирають полуницю в Польщі.
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17.06.2020 09:46 Відповісти
Отож.
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17.06.2020 09:59 Відповісти
Власть Украины обманывает людей и манипулирует. Украинцы подписали петицию о НЕДОПУЩЕНИИ принудительной вакцинации в стране. Подписалось более 25 тыс человек. Принудительная вакцинация - это нарушение конституционного права человека на свою жизнь и здоровье. В петиции говорится, что принудительное вакцинирование нарушает право человека на личную неприкосновенность и достоинство. Петиция дана для президента и для его ответа. Но ответил не он, а отдал чиновникам, которые ответили не по сути и сманипулировали. Чиновники просто указали на опасность коронавируса. Но они не ответили - почему в нашей стране государство не несет материальной ответственности за гибель человека или инвалидизацию вследствии прививки. В цивилизованных странах эта материальная компенсация существует. Чиновники не ответили, что прививки опасны, они недостаточно опробованы - для этого нужно не менее 4 лет. Они не ответили, что некоторыми исследователями установлено , что после вакцинации животных от гриппа или от коронавируса они все равно через время заражались и заболевание у них протекало намного тяжелее, чем у невакцинированных и давало 20-30% смертей.Почему же эти данные игнорируются и почему закупаются эти прививки, несущие смерть людям? При чем без всякой ответственности со стороны государства. Зеленский преступно молчит, игнорирует народ, игнорирует его мнение. Поэтому он не достоин быть президентом Украины. Он слуга мирововго ОЛИГАРХАТА и только.
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17.06.2020 10:29 Відповісти
Та ладно, не переживайте, вон уже делают справки, что нет коронавируса. Думаю купить справку, что прошел вакцинацию - будет не проблема
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17.06.2020 11:48 Відповісти
Билла Гейтса хотите обыграть? Ему нужно срочно сократить население Земли до 1 млрд. У него психопатическая идея такая, идея фикс, а вы хотите купить жизнь задешево? Ага. Подумайте, получится ли. Они найдут десять способов определить привиты вы или нет.
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17.06.2020 12:36 Відповісти
У себя на Америке возможно, в Украине врядли. Тут биопаспорт чип на лбу не пройдет. А ехать за бугор вкалывать я не собираюсь. Мне в Украине хорошо. Хай зебилы клубнику по Пильшам собирают!!!
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17.06.2020 12:41 Відповісти
Не получится. Моя хата с краю не проходит. Тебя не просто за границу не пустят, тебя не пустят учиться, работать, пользоваться банковскими картами, лечиться,идти во власть и к чиновникам,ты будешь никто. Они умеют заставлять постепенно и неуклонно.
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17.06.2020 12:48 Відповісти
да уж, тяжелый у вас, Лариса, случай. Кто ж вам мозги то так промыл? Такую ахинею несете...
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17.06.2020 12:52 Відповісти
И еще. Тебе не дошло, что управляет миром мировое правительство и уже давно, управляют и нашей страной и любой другой, кроме разве что Северной Кореи и Сирии. Разве веришь что Украиной управляет Зеленка? Украина под олигархатом и нашим и мировым. Вот корень зла.
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17.06.2020 12:51 Відповісти
Ну Украиной, Слава Богу, управляет Вашингтоский обком. Я представляю если бы зебил был самостийным шоб он тут начворил бы уже. хотя куда уже хуже...
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17.06.2020 12:53 Відповісти
Вашингтонский не намного лучше кремлевского. В Украине должен работать украинский президент, для национальных интересов украинцев. Такого президента у нас нет и не было до сих пор.
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17.06.2020 12:59 Відповісти
Почему не было? Был Петр Алексеевич! Но зебилам вживили чип зебилизма и они выбрали зебила
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17.06.2020 13:01 Відповісти
Увы, но он точно также управлялся из того же обкома. Это аксиома и только упоротые пепики боятся это признать
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17.06.2020 13:47 Відповісти
На планете почти 8 миллиардов человек. Как именно Бил Гейц хочет избавиться от 7 млрд? И не спалить контору?
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17.06.2020 13:03 Відповісти
Это, естественно, не за один день или даже год будет происходить. Да и Гейтс он собственно лишь один из инструментов. Те, кто им рулит, не высовываются
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17.06.2020 13:50 Відповісти
С другой стороны зебилов я бы всех чипировал. Другого они не заслуживают!
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17.06.2020 13:51 Відповісти
Відповідно до логіки чувака, який хтів заразитись короною, вакцину треба випробувати на зараженій Олені Зеленській. Так буде справедливо і нарід відновить свою довіру до свого керманича.
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17.06.2020 11:49 Відповісти
печальніше ще й те, що мало того що "влада" сама не тямить, так не дає ж робити іншим !
візьміть ті ж продані перед пандемією маски і вже потім закуплені за кордоном інші (а своя легка промисловість на колінах благала дати ім можливісь шити найпростіші маски і костюми (матеріали 2 місяца простояли заблокованими на митниці...ще й за зберігання гроші капали)
так і з вакциною... напередодні весь інститут який би міг і мав таке-сяке обладнання саме для експериментального винаходу вакцини... відправили у відпустку (за свій рахунок)
це що таке? діверсія? нехлюйство? недалекоглядність? ні! тупе бажання заробити !!!!
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17.06.2020 09:52 Відповісти
У мене кума- вірусолог і дуже культурна людина......сильно плюється і брудно матюкається на зе-владу. Я її розумію.
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17.06.2020 10:01 Відповісти
Власть все понимает. Она преступно служит мировому олигрхату и ей наплевать на жизнь и здоровье украинцев.Что говорит олигархат, то она и делает, даже зная что ее решения будут убивать людей. Вспомните как регионалы убивали людей на Майдане. Их очень беспокоили жизни митингующих? Вот так и зеленые ублюдки.
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17.06.2020 10:34 Відповісти
Не забуваємо: Зеленський - компромісна фігура олігархів України і кгбістів Наросії, цей один не має нічого спільного з національними інтересами України. Це лялька з рукою в дупі. Нажаль.
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17.06.2020 11:31 Відповісти
Да, Зеленский никакого отношения к интересам Украины НЕ ИМЕЕТ.
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17.06.2020 11:36 Відповісти
Просто задействовать не получится. Деньги нужны. Германия 750 млн евро выделила на разработку вакцины.
Задействовать учёных не выделяя денег, это как готовить полёт на Марс, не имея ни копейки
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17.06.2020 10:06 Відповісти
на місці зеклоуна можливо ви б саме так й вчинили.

на місці адекватного президента ви б мали усвідомлювати наскільки це не просто шалені гроші, а й наскільки це має бути величезна ******* матеріальна база та попередні напрацьовані роботи з вірусології.
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17.06.2020 10:07 Відповісти
Интересная процеДУРА длится в голове у дураков...
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17.06.2020 09:44 Відповісти
Яка вакцина , мля??
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17.06.2020 09:46 Відповісти
Они просто ****** наши деньги Теперь по предзаказу (
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17.06.2020 09:48 Відповісти
в статті почитай.
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17.06.2020 11:10 Відповісти
На ЦН??
🤣
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17.06.2020 11:20 Відповісти
Таке враження, що Ви або не читаєте навіть заголовки, або не вмієте коректно задати питання.
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17.06.2020 11:30 Відповісти
Ваше ІМХО Мені дуже допомогло..
Дякую..)))
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17.06.2020 11:44 Відповісти
Радий за Вас.
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17.06.2020 11:49 Відповісти
от хорошо, - только вчера презедент озаботился седни уже все порешали и сразу в новости.
Аж сьози на глазах от такой заботи.
Только маленький вапрос, - а где ж вакцина?
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17.06.2020 09:46 Відповісти
Сразу надо -
1. вакцина против 19
2. вакцина против 20
3. вакцина против.... да-да, против 21
И так дальше, правда если дадут кредит на вакцины. Хотя у нас еще земля есть, а вода - пить. Так что не пропадем.
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17.06.2020 09:49 Відповісти
На счет земли и воды не уверен, что она у народа Украины еще есть,а не заложена за % по кредирам,для этого руководство страны их набирает под %, которые в пересчете на твердую валюту по облигациям внутреннего займа платят только колонии и то коррумпированные, правительство которых умертвляет нищетой и болезнями местное население, в место того что бы заниматься экономикой населения а во все остальном к сожалению большая вероятность, что Вы правы, короновирус - оружие массового паражения, так сказал в своих роликах сам Бил Гейтс, акции компании которого ростут в цене во время пандемии,все центра банки печатают огромное колличество , которые как сами они признают , что идут на скупку гос. и корпаративных ценных бумаг, эмиссию проводят развитые страны им это выгодно, в том числе страны участниками МВФ с одной стороны для выдачи недорогих кредитов поддерживая местную валюту, что неплохо, а с другой забывают говорить, что этим же поддерживается и спрос на одлигации внутреннего займа в местной валюте, где %, значительно больше , чем в $ как в Украине.
Так что не уверен, что гос.собственность Украины принадлежащая народу, который за 30 так и не смог воспользоваться из за того, что пользует эту собственность власть со своими олигархами, а для народа Закон.
Идет большой передел собственности в мире во время пандемии, как буддто короновирус не случайно вырвался из "бутылки".
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17.06.2020 12:27 Відповісти
хрен им а не принудительную вакцинацию,резко начали подгонять статистику по кол-ву заболевших.
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17.06.2020 09:49 Відповісти
Так вот почему новости про девятый вал коронавируса сплошным потоком идут. Готовят рынок сбыта ? Приходилось читать , что главам государств, согласившихся на массовую вакцинацию населения, Билл Гейтс выплатил по три миллиарда поощрения. Но Зеля не такой, он не продается, да ни в жисть. Правда , Зеля?
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17.06.2020 09:52 Відповісти
Какой смысл в вакцине когда в пекине разработали новый ковид заразнее и смертоноснее старого.
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17.06.2020 09:53 Відповісти
Истерички, вы же ждали и ждете вакцину - не вижу радостных комментов.
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17.06.2020 09:53 Відповісти
кокой предзаказ? кому??? куда??? сколько отслюнявили????
а на эликсир бессмертия еще не выдали указ про предзаказ ????
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17.06.2020 09:54 Відповісти
Повангуємо: зараз перерахують наші гроші на якусь фірму куми жінки друга дитинства менеджера бугалтера квартала-95, а потім вакцину можна буде придбати у Епіцентрі або прямо з Мрії за власний рахунок. Досвід у цій справі - колосальний.
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17.06.2020 10:06 Відповісти
місяць назад ганялися по всьму світу за розрекламованою панацеєю (яка до речі добре лікуує інша хвороби - ревматоїдної направленності і трохи аутоімунної...не буду називати, бо вже тоді цей препарат, який був і у нас, наших виробникіів зник з аптек за добу і коштував до того буму відносно недорого...)...але після розголосу букету побічних наслідків (до летальних) і слабкої дії наші не припинили закупляти імпортний за шалені гроші... тепер маємо забиті аптеки ймпортним препаратом, але його ціна..., більш того гроші на нього були витрачени з спільного фонду на всі ліки, тобто на інші (особливо дорогі протипухлинні) там зосталися копійки... хіба то не злочин??? ніби і турбота про хворих...а безглузддя на виході...
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17.06.2020 10:15 Відповісти
Не будьте таким вимогливим - вони тільки вчаться.
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17.06.2020 11:33 Відповісти
так! вчитися треба - без сумніву...
але вчитися, консультуватися, прислухатися до досвідчених і професіоналів...
а не вважати себе геніями-самовиродками )))) талановитими у всьому )))))
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17.06.2020 11:51 Відповісти
У епіцентрі й колотимуть ту вакцину.
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17.06.2020 13:07 Відповісти
Да, маразм крепчает. И попробуй докажи, что не работают. Нравится мне телка, наперед трахну в кулачек, а то вдруг не доживу. Как то так.
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17.06.2020 09:55 Відповісти
После кредита мвф резко статистика поползла вверх,Зеленский захотел заболеть,резко его жена заболела,цифры высасывают из пальца.
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17.06.2020 09:56 Відповісти
мою дозу можете забирать себе, клоуны
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17.06.2020 10:03 Відповісти
В рашкє. Шо тут вангувати?
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17.06.2020 10:12 Відповісти
президент України дав розпорядження профільному віцепрем'єр-міністру і міністру закордонних справ терміново почати переговори з урядом і відповідними держструктурами за попереднім замовленням вакцини від COVID-19. Джерело: https://censor.net/ua/n3202483

з урядом й відповідними держструктурами якої країни?
зеленське десь собі навангувало в якій країні буде віднайдено вакцину?
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17.06.2020 10:11 Відповісти
Як завжди з індусами, в нормальних країнах ніхто вакцину купляти не буде..
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17.06.2020 10:22 Відповісти
Пусть Степанов возьмет на себя официально ответственность за последствие от этой отравы.
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17.06.2020 10:13 Відповісти
І які ми в черзі?
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17.06.2020 10:19 Відповісти
Відповідь на петицію або ми не такі ДУРНІ, як ви собі думаєте!

https://www.youtube.com/watch?v=K5liucYgj1c
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17.06.2020 10:21 Відповісти
А что ты степаша рот заткнул вирусологам. Особено апоенентам коронобесия.
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17.06.2020 10:29 Відповісти
А ссылка на публикации исследовиний этого вирусолога есть?
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17.06.2020 11:11 Відповісти
Блин...
Когда спецам накрыли "поляну" в Китає...
Я запитав-що це таке смачне?
-Вам погано стане..

Та це було на почаку 90-х..
Іммунітет маю...
🤣🤣🤣
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17.06.2020 11:27 Відповісти
Какая нахер вакцина Фарм компании денег хотят сбить и финансирования А та жижа которую они будут продавать под видом вакцины будет в крайнем случае нейтральным химраствором
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17.06.2020 13:20 Відповісти
Ой у меня какое то дежа вю......
Прям вижу как степашка по стопам юли закупит по полной предоплате несуществующую вакцину у оффшорной фирмы своей жены за сумасшедшие деньги!
Ведь вакцину еще никто не создал, цены нет..... А значит можно лепить любую!
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17.06.2020 14:24 Відповісти
 
 