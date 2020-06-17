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МОЗ надав прикордонникам роз'яснення щодо обсервації осіб, які прибувають з країн "червоної" і "зеленої" зон, - Степанов

МОЗ надав прикордонникам роз'яснення щодо обсервації осіб, які прибувають з країн

Міністерство охорони здоров'я надало прикордонникам роз'яснення щодо осіб, які прибувають з країн "червоної" і "зеленої" зон.

Про це повідомив глава відомства Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ.

"12 червня було ухвалено відповідну постанову уряду щодо розподілу країн, які належать до "червоної" і "зеленій" зоні. МОЗ надав відповідні листи-роз'яснення, в тому числі і в Держприкордонслужбу", - сказав він.

За словами міністра, у разі повернення в Україну обсервацію не мають проходити ті, хто не є громадянином країни, яка належала до "червоній зоні", або не були там останні два тижні.

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"Правило обсервації поширюється тільки на тих, хто перебував в країні з "червоної зони" протягом деякого часу, а саме 14 днів", - уточнив Степанов.

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Ну уникум этот степанов,все знает,везде успевает,зоны распределяет,его самого давно на зону пора...
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17.06.2020 09:55 Відповісти
Клоуна на зону!
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17.06.2020 10:15 Відповісти
ти не виляй. Нужна обсерация после поездок в кацапию и окупирований Крим?
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17.06.2020 09:56 Відповісти
На мой взгляд не нужна! Нормальному человеку пересектись с ним очень маленькая вероятность а ватников не жалко!
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17.06.2020 10:16 Відповісти
 
 