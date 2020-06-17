Уряд склав рейтинг ОДА щодо виконання заходів з боротьби з COVID-19: найкраще впоралася Луганщина, найгірше - Львівщина. КАРТА
Кабінет Міністрів України здійснив перевірку обласних державних адміністрацій на предмет виконання рішень уряду і прем'єр-міністра України щодо запобігання поширенню на території України COVID-19, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомила заступниця міністра розвитку громад і територій Анна Коваленко.
Вона зазначила, що за результатами перевірки на основі сумарної оцінки виконання доручень уряду та прем’єр-міністра було складено рейтинг облдержадміністрацій. Всі області оцінювалися за п’ятибальною шкалою за сімома показникам.
Ці показники були розділені за двома великими напрямами: виконання доручень уряду та виконання доручень прем’єр-міністра. Зокрема здійснювався моніторинг виконання таких рішень уряду:
- дотримання режиму в’їзду-виїзду з областей;
- ситуація із забезпеченням обсервації;
- ситуація в лікарнях стосовно виплат зарплат;
- соціальний захист під час карантину.
Також здійснюється моніторинг виконання таких рішень прем’єр-міністра:
- відповідність рішень місцевих комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з рішенням Державної комісії та регіональних комісій ТЕБ та НС;
- організація та проведення дезінфекційних заходів у регіонах;
- забезпечення ПЛР-тестування населення на коронавірус.
Максимальна оцінка, яку могла отримати область, загалом становила 35 балів.
В результаті оцінювання перша п’ятірка областей мала такий вигляд:
Луганська – 31 бал
Хмельницька – 27 бал
Харківська – 25 бал
Дніпропетровська – 25 бал
Київська – 25 бал
Нижню п’ятірку своєю чергою склали:
Чернігівська – 15 балів
Волинська – 15 балів
Тернопільська – 15 балів
Запорізька – 14 балів
Львівська – 13 балів
Будь ласка, зачекайте...
Так что Садовой может еще 15 лет рулить. Он же православный, так что промахи = проделки сотоны ггг
Тим ,хто "особливо орієнтується" у Львівщині
а ви в курсі шо у греко-католиків, всі свЯта(празники) копія православних?
це типо як орієнтуватись в смаку бочки г., в котру додали ложку меду, але не розмішали, з бочкою г., в котру додали пів-ложки цукру, зате розмішали.
воно смішно, бо відмінностей крайньо мало
Главар області/міста - рулить всім. у нас же не реальна федерація де губернатор посилає подалі навіть президента
Ти хоча б сам зрозумів?
шо написав для тих хто в курсі.
ти опше українець?
в курсі про різновиди т.з. "віри"?
ну так ось і воно. мав би знати
Садовой - мєр Львова , а опарафинилась ОГА Львовской области , которая и управляет мероприятиями противодействия єпидемии , по поручению президента и кабмина.
Садовий не займався Короновірусом..Не відволікався на це.
Його робота -https://www.facebook.com/groups/360937008109104/?ref=bookmarks ДЕРИБАН ЛЬВОВА .
Тут дурантин был один из самых суровых.
Беда в том, что здесь Почаевская лавра - источник мракобесия и распространения заразы.
А вопросы по ограничению ее деструктивной роли в компетенции центральной власти
Тратятся на ДОПЛАТЫ МУСОРАМ " работающим в опасных условиях эпидемии".