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Уряд склав рейтинг ОДА щодо виконання заходів з боротьби з COVID-19: найкраще впоралася Луганщина, найгірше - Львівщина. КАРТА

Кабінет Міністрів України здійснив перевірку обласних державних адміністрацій на предмет виконання рішень уряду і прем'єр-міністра України щодо запобігання поширенню на території України COVID-19, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомила заступниця міністра розвитку громад і територій Анна Коваленко.

Вона зазначила, що за результатами перевірки на основі сумарної оцінки виконання доручень уряду та прем’єр-міністра було складено рейтинг облдержадміністрацій. Всі області оцінювалися за п’ятибальною шкалою за сімома показникам.

Ці показники були розділені за двома великими напрямами: виконання доручень уряду та виконання доручень прем’єр-міністра. Зокрема здійснювався моніторинг виконання таких рішень уряду:

- дотримання режиму в’їзду-виїзду з областей;

- ситуація із забезпеченням обсервації;

- ситуація в лікарнях стосовно виплат зарплат;

- соціальний захист під час карантину.

Також здійснюється моніторинг виконання таких рішень прем’єр-міністра:

- відповідність рішень місцевих комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з рішенням Державної комісії та регіональних комісій ТЕБ та НС;

- організація та проведення дезінфекційних заходів у регіонах;

- забезпечення ПЛР-тестування населення на коронавірус.

Максимальна оцінка, яку могла отримати область, загалом становила 35 балів.

Уряд склав рейтинг ОДА щодо виконання заходів з боротьби з COVID-19: найкраще впоралася Луганщина, найгірше - Львівщина 01

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В результаті оцінювання перша п’ятірка областей мала такий вигляд:

Луганська – 31 бал

Хмельницька – 27 бал

Харківська – 25 бал

Дніпропетровська – 25 бал

Київська – 25 бал

Нижню п’ятірку своєю чергою склали:

Чернігівська – 15 балів

Волинська – 15 балів

Тернопільська – 15 балів

Запорізька – 14 балів

Львівська – 13 балів

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Топ коментарі
+5
Командир ротьі Козлов , отставить!
Садовой - мєр Львова , а опарафинилась ОГА Львовской области , которая и управляет мероприятиями противодействия єпидемии , по поручению президента и кабмина.
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17.06.2020 10:19
+5
Сказать, что Тернопольская область плохо подготовилась трудно.
Тут дурантин был один из самых суровых.
Беда в том, что здесь Почаевская лавра - источник мракобесия и распространения заразы.
А вопросы по ограничению ее деструктивной роли в компетенции центральной власти
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17.06.2020 10:20
+5
Садовий взагалі-то греко-католик...

Тим ,хто "особливо орієнтується" у Львівщині
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17.06.2020 10:32
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Я думаю что хуже всех в Крыму, а не на Садовщине.
Так что Садовой может еще 15 лет рулить. Он же православный, так что промахи = проделки сотоны ггг
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17.06.2020 10:08 Відповісти
Садовий взагалі-то греко-католик...

Тим ,хто "особливо орієнтується" у Львівщині
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17.06.2020 10:32 Відповісти
ой, а то я не знаю?
а ви в курсі шо у греко-католиків, всі свЯта(празники) копія православних?

це типо як орієнтуватись в смаку бочки г., в котру додали ложку меду, але не розмішали, з бочкою г., в котру додали пів-ложки цукру, зате розмішали.
воно смішно, бо відмінностей крайньо мало
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17.06.2020 10:37 Відповісти
Цікаво, яке відношення має Садовий до ОДА?
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17.06.2020 11:11 Відповісти
ну так в нас як?
Главар області/міста - рулить всім. у нас же не реальна федерація де губернатор посилає подалі навіть президента
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17.06.2020 11:36 Відповісти
Так ми унітарна держава. До чого тут федерація ?
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17.06.2020 11:39 Відповісти
Садовий то путінський агент.
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17.06.2020 12:13 Відповісти
Якусь хєрню написав.
Ти хоча б сам зрозумів?
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17.06.2020 13:52 Відповісти
ясне діло.
шо написав для тих хто в курсі.
ти опше українець?

в курсі про різновиди т.з. "віри"?
ну так ось і воно. мав би знати
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17.06.2020 14:30 Відповісти
Командир ротьі Козлов , отставить!
Садовой - мєр Львова , а опарафинилась ОГА Львовской области , которая и управляет мероприятиями противодействия єпидемии , по поручению президента и кабмина.
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17.06.2020 10:19 Відповісти
дійсно..
Садовий не займався Короновірусом..Не відволікався на це.
Його робота -https://www.facebook.com/groups/360937008109104/?ref=bookmarks ДЕРИБАН ЛЬВОВА .
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17.06.2020 10:34 Відповісти
Сказать, что Тернопольская область плохо подготовилась трудно.
Тут дурантин был один из самых суровых.
Беда в том, что здесь Почаевская лавра - источник мракобесия и распространения заразы.
А вопросы по ограничению ее деструктивной роли в компетенции центральной власти
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17.06.2020 10:20 Відповісти
То не рейтинг - то якась маячня. Ну і що з того, що Чернігівська не набрала якихось балів?
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17.06.2020 13:54 Відповісти
Но, самое интересное, что большая часть денег выделенных правительством на "борьбу с Ковид-19"...
Тратятся на ДОПЛАТЫ МУСОРАМ " работающим в опасных условиях эпидемии".
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17.06.2020 10:30 Відповісти
Соц. соревнование какое-то. Да, как был совок, так совок и остался.
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17.06.2020 10:32 Відповісти
 
 