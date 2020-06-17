Уряд склав рейтинг ОДА щодо виконання заходів з боротьби з COVID-19: найкраще впоралася Луганщина, найгірше - Львівщина. КАРТА

Кабінет Міністрів України здійснив перевірку обласних державних адміністрацій на предмет виконання рішень уряду і прем'єр-міністра України щодо запобігання поширенню на території України COVID-19, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомила заступниця міністра розвитку громад і територій Анна Коваленко.

Вона зазначила, що за результатами перевірки на основі сумарної оцінки виконання доручень уряду та прем’єр-міністра було складено рейтинг облдержадміністрацій. Всі області оцінювалися за п’ятибальною шкалою за сімома показникам.

Ці показники були розділені за двома великими напрямами: виконання доручень уряду та виконання доручень прем’єр-міністра. Зокрема здійснювався моніторинг виконання таких рішень уряду:

- дотримання режиму в’їзду-виїзду з областей;

- ситуація із забезпеченням обсервації;

- ситуація в лікарнях стосовно виплат зарплат;

- соціальний захист під час карантину.

Також здійснюється моніторинг виконання таких рішень прем’єр-міністра:

- відповідність рішень місцевих комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з рішенням Державної комісії та регіональних комісій ТЕБ та НС;

- організація та проведення дезінфекційних заходів у регіонах;

- забезпечення ПЛР-тестування населення на коронавірус.

Максимальна оцінка, яку могла отримати область, загалом становила 35 балів.

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В результаті оцінювання перша п’ятірка областей мала такий вигляд:

Луганська – 31 бал

Хмельницька – 27 бал

Харківська – 25 бал

Дніпропетровська – 25 бал

Київська – 25 бал

Нижню п’ятірку своєю чергою склали:

Чернігівська – 15 балів

Волинська – 15 балів

Тернопільська – 15 балів

Запорізька – 14 балів

Львівська – 13 балів