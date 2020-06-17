Директори хімпідприємств України донесуть до трудових колективів рішення уряду не запроваджувати квоти на імпорт добрив, - заява

Згідно із заявою, у вівторок у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства відбулася зустріч міністра Ігоря Петрашка та його заступника Тараса Качки з директорами підприємств хімічної промисловості України, на якій обговорювалася тема квот на імпорт мінеральних добрив в Україні, розслідування щодо яких велися із серпня 2019 року.

Про це йдеться в заяві генеральних директорів шести хімічних підприємств: "Дніпроазот", "Рівнеазот", Сєверодонецьке об'єднання "Азот", Дніпровський завод мінеральних добрив (ДЗМД), "Сумихімпром", черкаського "Азоту" і Союзу хіміків України, передають "Українські Новини".

"Сьогоднішня зустріч показала, що Мінекономіки різко змінило свою позицію і анонсувало, що під час найближчого засідання МКМТ квоти запроваджуватися не будуть. Точніше, навіть буде ухвалено рішення їх не вводити, і що це нібито воля самого Президента, продиктована якимись державними інтересами", - йдеться в заяві.

Раніше вітчизняні виробники міндобрив звернулися до Мінекономіки з проханням обмежити потрапляння на український ринок імпортної продукції, що дало б можливість завантажити українські підприємства в середньому на 80% потужності. У заяві наголошується, що 22 травня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) планувала впровадити захисні заходи, проте в підсумку було ухвалено рішення продовжити розслідування на один місяць.

"Директори заводів повертаються на свої підприємства і донесуть позицію влади з питання захисту хімпідприємств своїм трудовим колективам. До кінця цього тижня вирішено провести збори трудових колективів, на яких людям буде оголошено про відмову уряду України підтримати наші підприємства. Говорити будемо чесно, відверто, з усією наявною на руках інформацією. Також будемо всередині трудових колективів ухвалювати рішення про подальші дії", - йдеться в заяві.

Згідно із заявою хіміків, на зустрічі в Мінекономіки директори хімзаводів розраховували почути компромісне рішення з питання захисту ринку, яке стало б результатом консультацій між представниками хімпрому та агропромислового комплексу.

"Саме про такий підхід останній місяць говорили всі сторони, які беруть участь у процесі, посилаючись і на позицію президента. Ми не могли навіть подумати, що заяви прем'єр-міністра і міністра економіки про необхідність захисту національного виробника в кризу можуть настільки розходитися з реальними справами. Сьогодні нам показали такий "компроміс" у вигляді відмови від запровадження квот, хоча ми точно знаємо, що матеріали розслідувань підтверджують наявність підстав для введення квот", - наголошується в заяві.

"Українські Новини" також повідомляють, що директори підприємств висловили готовність донести до Президента України Володимира Зеленського свої аргументи.

"Ми переконані, що якби Президент чув аргументи всіх сторін, то сьогодні ситуація була б іншою. Всі хімзаводи України були і залишаються готові до компромісу, в межах якого відбувся б обмін цінового обмеження на квоту. Ми переконані, що 90% українських аграріїв прийняли б це рішення без будь-яких питань", - наголошується в заяві.

"За нашими попередніми підрахунками, негативний ефект від відмови запровадити розумні обмеження на імпортну продукцію буде коштувати нашим підприємствам до мінус 40% персоналу вже цього року. У разі зростання частки імпортної продукції на нашому ринку скорочення неминуче стануться в Рівному, Черкасах, Кам'янському, Сєверодонецьку, Сумах, Одесі", - заявляють керівники хімпідприємств.