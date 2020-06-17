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квоти (237) добрива (236)

Директори хімпідприємств України донесуть до трудових колективів рішення уряду не запроваджувати квоти на імпорт добрив, - заява

Директори хімпідприємств України донесуть до трудових колективів рішення уряду не запроваджувати квоти на імпорт добрив, - заява

Згідно із заявою, у вівторок у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства відбулася зустріч міністра Ігоря Петрашка та його заступника Тараса Качки з директорами підприємств хімічної промисловості України, на якій обговорювалася тема квот на імпорт мінеральних добрив в Україні, розслідування щодо яких велися із серпня 2019 року.

Про це йдеться в заяві генеральних директорів шести хімічних підприємств: "Дніпроазот", "Рівнеазот", Сєверодонецьке об'єднання "Азот", Дніпровський завод мінеральних добрив (ДЗМД), "Сумихімпром", черкаського "Азоту" і Союзу хіміків України, передають "Українські Новини".

"Сьогоднішня зустріч показала, що Мінекономіки різко змінило свою позицію і анонсувало, що під час найближчого засідання МКМТ квоти запроваджуватися не будуть. Точніше, навіть буде ухвалено рішення їх не вводити, і що це нібито воля самого Президента, продиктована якимись державними інтересами", - йдеться в заяві.

Раніше вітчизняні виробники міндобрив звернулися до Мінекономіки з проханням обмежити потрапляння на український ринок імпортної продукції, що дало б можливість завантажити українські підприємства в середньому на 80% потужності. У заяві наголошується, що 22 травня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) планувала впровадити захисні заходи, проте в підсумку було ухвалено рішення продовжити розслідування на один місяць.

"Директори заводів повертаються на свої підприємства і донесуть позицію влади з питання захисту хімпідприємств своїм трудовим колективам. До кінця цього тижня вирішено провести збори трудових колективів, на яких людям буде оголошено про відмову уряду України підтримати наші підприємства. Говорити будемо чесно, відверто, з усією наявною на руках інформацією. Також будемо всередині трудових колективів ухвалювати рішення про подальші дії", - йдеться в заяві.

Згідно із заявою хіміків, на зустрічі в Мінекономіки директори хімзаводів розраховували почути компромісне рішення з питання захисту ринку, яке стало б результатом консультацій між представниками хімпрому та агропромислового комплексу.

"Саме про такий підхід останній місяць говорили всі сторони, які беруть участь у процесі, посилаючись і на позицію президента. Ми не могли навіть подумати, що заяви прем'єр-міністра і міністра економіки про необхідність захисту національного виробника в кризу можуть настільки розходитися з реальними справами. Сьогодні нам показали такий "компроміс" у вигляді відмови від запровадження квот, хоча ми точно знаємо, що матеріали розслідувань підтверджують наявність підстав для введення квот", - наголошується в заяві.

"Українські Новини" також повідомляють, що директори підприємств висловили готовність донести до Президента України Володимира Зеленського свої аргументи.

"Ми переконані, що якби Президент чув аргументи всіх сторін, то сьогодні ситуація була б іншою. Всі хімзаводи України були і залишаються готові до компромісу, в межах якого відбувся б обмін цінового обмеження на квоту. Ми переконані, що 90% українських аграріїв прийняли б це рішення без будь-яких питань", - наголошується в заяві.

"За нашими попередніми підрахунками, негативний ефект від відмови запровадити розумні обмеження на імпортну продукцію буде коштувати нашим підприємствам до мінус 40% персоналу вже цього року. У разі зростання частки імпортної продукції на нашому ринку скорочення неминуче стануться в Рівному, Черкасах, Кам'янському, Сєверодонецьку, Сумах, Одесі", - заявляють керівники хімпідприємств.

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Топ коментарі
+6
Зачем квоты на кацапские удобрения? Поможем расеюшке пройти трудности за счет украинских заводов.
А они в ответ "сватов" купят - все в выиграше...ля...
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17.06.2020 10:07
+4
Остается только трудовым коллективам надо садиться в машину времени и ехать на год назад на выборы президента. А сейчас только можно в трудовых коллективах провести опрос - кто голосовал за зе и поставить на лоб клеймо.
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17.06.2020 10:21
+3
ВОТ ЗЕЛЕНСКИЙ СО ШМЫГАЛЕМ ОТДАЛИ РАБОЧИЕ МЕСТА ОККУПАНТУ
а украинцы пусть голодают? Теперь завалят Украину рашкиными удобрениями
«По нашим предварительным подсчетам, негативный эффект от отказа ввести разумные ограничения на импортную продукцию будет стоить нашим предприятиям до минус 40% персонала уже в этом году. При росте доли импортной продукции на нашем рынке сокращения неизбежно произойдут в Ровно, Черкассах, Каменском, Северодонецке, Сумах, Одессе", - заявляют руководители химпредприятий.Источник: https://censor.net/n3202489»
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17.06.2020 10:19
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Зачем квоты на кацапские удобрения? Поможем расеюшке пройти трудности за счет украинских заводов.
А они в ответ "сватов" купят - все в выиграше...ля...
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17.06.2020 10:07 Відповісти
Квоты ограничительные.
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17.06.2020 10:38 Відповісти
наприклад, коли газ подорожчає, директори хімпідприємств не забезпечать українських сільгоспвиробників добривами...або будуть клянчити знижки на газ за рахунок бюджету...
а зараз урвати не має вдаватись...і нехай в нинішніх умовах не чекають захмарних прибутків
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17.06.2020 10:45 Відповісти
У нас не правительство, а сборище дилетантов. Большинство его решений в конечном итоге только вредят. Что это глупость президента или его целенаправленная работа на развал Украины
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17.06.2020 10:09 Відповісти
А как глупый может подобрать умную команду ? Он же всех оценивает по себе 😀😀😀
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17.06.2020 10:14 Відповісти
Глупый в результате этой атаки на укр. производителя, стаал на пару несколько млн богаче. Это ж сколько корпоративов отыграть?!
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17.06.2020 10:23 Відповісти
"воля самого Президента"

Ой, вэй. какая радостная новость для рашкиных удебрениепроизводителей!
Так, шо там еще важного в повестке дня харанта? Ах, да. Нужно еще с вопросом поставок туалетной бумаги разобраться. Ждем волевых решений.
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17.06.2020 10:15 Відповісти
ВОТ ЗЕЛЕНСКИЙ СО ШМЫГАЛЕМ ОТДАЛИ РАБОЧИЕ МЕСТА ОККУПАНТУ
а украинцы пусть голодают? Теперь завалят Украину рашкиными удобрениями
«По нашим предварительным подсчетам, негативный эффект от отказа ввести разумные ограничения на импортную продукцию будет стоить нашим предприятиям до минус 40% персонала уже в этом году. При росте доли импортной продукции на нашем рынке сокращения неизбежно произойдут в Ровно, Черкассах, Каменском, Северодонецке, Сумах, Одессе", - заявляют руководители химпредприятий.Источник: https://censor.net/n3202489»
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17.06.2020 10:19 Відповісти
А ведь многие голосовали за ЗЕ из этих коллективов
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17.06.2020 10:24 Відповісти
А он их рабочие места продал оккупанту
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17.06.2020 10:25 Відповісти
Зато в сельском хозяйстве этому решению рады. Им нужны дешёвые удобрения.
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17.06.2020 10:26 Відповісти
КРОВАВЫЕ УДОБРЕНИЯ?

КРОВАВЫЙ ХЛЕБ !!!!
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17.06.2020 10:27 Відповісти
Почему кровавые? Обычные удобрения: азотные, фосфорные, калийные.
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17.06.2020 10:30 Відповісти
пока газ подешевел химики на удобрения хотят урвать побольше...в азотных удобрениях 80% - это газ, они делаются из воздуха....
если будут квоты, а газ вдруг) подорожает то украина останется без удобрений
и тогда или химики станут клянчить уряд покрыть разницу газа или селяне покрыть разницу импортных, срочно закупленных удобрений
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17.06.2020 10:54 Відповісти
Тут майдан намечается. Зеленский обеспечивает массовое недовольство, а то вдруг массовка будет недостаточно массовая.
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17.06.2020 10:39 Відповісти
Остается только трудовым коллективам надо садиться в машину времени и ехать на год назад на выборы президента. А сейчас только можно в трудовых коллективах провести опрос - кто голосовал за зе и поставить на лоб клеймо.
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17.06.2020 10:21 Відповісти
Ага необходимо принять закон что-бы человека можно было индифицировать за кого голосовал. И нечего выть про то что это ущемляет чьито права. Вот я голосовал за Порошенко и ЕС и горжусь этим!
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17.06.2020 10:26 Відповісти
А за кого голосовали работники предприятий?! Вот теперь и ЖРИте!
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17.06.2020 10:21 Відповісти
А почему продукция заводов не конкурентноспособная?
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17.06.2020 10:23 Відповісти
Потому что кацапы-московиты демпенгуют!
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17.06.2020 10:27 Відповісти
Откуда информация? Я не увидел это в тексте.
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17.06.2020 10:31 Відповісти
Это давно известная и навязшая в зубах информация. В Украине.
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17.06.2020 10:40 Відповісти
пока газ подешевел химики на удобрениях хотят урвать побольше...в азотных удобрениях 80% - это газ, они делаются из воздуха....
если будут квоты, а газ вдруг) подорожает то украина останется без удобрений
и тогда или химики станут клянчить уряд покрыть разницу газа или селяне покрыть разницу импортных, срочно закупленных удобрений
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17.06.2020 10:56 Відповісти
Спасибо за разъяснения.
В общем все упирается в зависимость Украины от российского газа.
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17.06.2020 10:59 Відповісти
в украине химпредприятий советских времен намного больше, чем необходимо стране, импортирующей газ..
россии щаз газ девать некуда и некому даже задешево...и она наращивает приозводство азотных удобрений, что приведет к снижению их цены...
работники украинских "азотов" за это отыграются на уряде...
ряды недовольных растут...
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17.06.2020 11:39 Відповісти
Поясните, Фирташ требует ввести ограничения на весь импорт или только российский?
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17.06.2020 10:24 Відповісти
Про российский вообще не слова в статье нет
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17.06.2020 10:25 Відповісти
Статья заказная. Поэтому прошу комментов тех, кто в теме
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17.06.2020 10:28 Відповісти
пока газ подешевел химики на удобрения хотят урвать побольше...в азотных удобрениях 80% - это газ, они делаются из воздуха....
если будут квоты, а газ вдруг) подорожает то украина останется без удобрений
и тогда или химики станут клянчить уряд покрыть разницу газа или селяне покрыть разницу импортных, срочно закупленных удобрений
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17.06.2020 10:57 Відповісти
А що ж боротьба з "торговлею на крові"? З "баригами при владі"?
Чи "найчеснішому" зеленому молодому обличчю вже все дозволено, у тому числі і банкротити вітчизняних виробників на користь російських?
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17.06.2020 10:27 Відповісти
 
 