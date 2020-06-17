УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12418 відвідувачів онлайн
Новини
2 768 3
безвізовий режим (1321) Євросоюз (12768) Кулеба Дмитро (3604)

Заборона на в'їзд до деяких країн є тимчасовою, загрози для безвізу з Євросоюзом немає, - Кулеба

Заборона на в'їзд до деяких країн є тимчасовою, загрози для безвізу з Євросоюзом немає, - Кулеба

Міжнародне авіасполучення поступово відновлюється і деякі європейські кордони починають відкриватися, але з певними умовами. Українцям висувають умови в'їзду в Європу, а деякі країни взагалі поки не готові приймати громадян України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це в ефірі "Сніданку з 1+1" повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Жодних загроз українському безвізу з Європейським Союзом немає. Більше того, навіть за лінією горизонту, яку ми не бачимо, але яка є, таких загроз теж немає. Я прошу всіх заспокоїтися, все буде нормально", - зазначив Кулеба.

Усі обмеження пов’язані винятково із ситуацією з пандемією і є тимчасовими. Умови щодо кожної країни міністр радить шукати на спеціальному сайті.

"Міністерство закордонних справ запускає спеціальний сайт, де кожен громадянин онлайн зможе тицьнути на країну і побачити правила в’їзду до неї, а також те, чи можна її відвідати. Якщо можна, то на яких умовах", - наголошує міністр.

Мапа буде постійно оновлюватися. Також у міністерстві пояснили, чому Україну поставили в один ряд із країнами, де захворюваність на коронавірус більша.

"Наприклад, є такий критерій як кількість смертності на добу, є критерій кількість нових захворювань на 100 тис. населення, є критерій кількість тестувань. Тобто - це ціла низка критеріїв, з яких складається загальна картина", - пояснив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За три роки "безвізу" українці оформили понад 11,5 млн біометричних закордонних паспортів, - ДМС

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Во всём профанство Вот ярчайший пример от ЗЕ и ниже такая же "команда" https://fraza.ua/blog/290891-vot-mne-posovetovali-leshu-kratkij-obzor-intervju-zelenskogo-ukrainskoj-pravde
показати весь коментар
17.06.2020 10:10 Відповісти
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_g7OApojqAhUKkMMKHbqfCLwQFjACegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fsocratify.net%2Fquotes%2Fliubov-vdovtsa%2F172901&usg=AOvVaw0VXUY2M1NdKtOat8xfotc2 Нет ничего более постоянного, чем временное.
показати весь коментар
17.06.2020 10:13 Відповісти
А жаль, что безвиз не отменят... ОЧЕНЬ ЖАЛЬ! Некоторым зелебобам охладило бы пыл и дало бы ответ на вопрос А ЧТО ТАКОГО СДЕЛАЛ ПОРОХ И ЧТО СДЕЛАЛ ЗЕБИЛ & Co? Ну и на расею на заработки(которых нет)... Холодильник и желудок семьи - победит зеленое гавно в головах зелебобов!
показати весь коментар
17.06.2020 13:30 Відповісти
 
 