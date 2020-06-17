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Холодницький (661)

Якщо країні не потрібні люди, здатні відмовитися від хабарів, напевно, ми не в тому напрямку рухаємося, - Холодницький

Якщо країні не потрібні люди, здатні відмовитися від хабарів, напевно, ми не в тому напрямку рухаємося, - Холодницький

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розраховує ознайомитися з матеріалами дисциплінарного провадження стосовно нього і дати пояснення, довівши законність дій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив журналістам у середу перед засіданням комісії, яка розгляне питання відсторонення його від посади до завершення розслідування.

"Готові пояснювати кожну процесуальну дію, впевнені, що все було законно", - сказав глава САП.

Відповідаючи на питання про розслідування справи про спробу підкупу керівників антикорупційних органів, Холодницький повідомив, що один з підозрюваних вже вніс заставу в сумі 40 млн грн і відпущений з-під варти.

Також читайте: Кадрова комісія Офісу Генпрокурора розгляне клопотання про відсторонення Холодницького з посади глави САП. ДОКУМЕНТ

В цілому, кажучи про ситуацію з можливим його відстороненням від посади, керівник САП сказав: "Якщо країні не потрібні люди, які здатні відмовитися від таких хабарів, то, напевно, ми не в тому напрямку рухаємося".

"Сподіваюся, що комісія дасть можливість ознайомитися, з чим це (дисциплінарне провадження. - Ред.) пов'язано", - підсумував Холодницький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кадрова комісія Офісу Генпрокурора розгляне клопотання про відсторонення Холодницького з посади глави САП.

Раніше САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу

За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).

Сьогодні глави НАБУ і САП провели брифінг, на якому повідомили, що затримані троє осіб.

Також було оголошено про підозру заступнику податкової Києва Миколі Ільяшенку.

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Топ коментарі
+18
Та як же так?! Адже Ірка Годзіла стоїть на стражі закону!
Если стране не нужны люди, способные отказаться от взяток, наверное, мы не в том направлении движемся, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 5900
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17.06.2020 10:27
+12
Если стране не нужны люди, способные отказаться от взяток, наверное, мы не в том направлении движемся, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 5848
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17.06.2020 10:39
+10
Зелені рехворматори, такі чесні як і кіля азірів.
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17.06.2020 10:26
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Хоть бы не ****** гнида..
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17.06.2020 10:26 Відповісти
гнида - для цього лайна собачого це комплімант просто. коли його задниця була в спокої цього чмира все задовільняло, а тільки задниця почала відчувати дискомфорт то голос прорізався, згадав про корупцію.
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17.06.2020 10:58 Відповісти
гук вы провокатор.
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17.06.2020 15:30 Відповісти
Зелені рехворматори, такі чесні як і кіля азірів.
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17.06.2020 10:26 Відповісти
Та як же так?! Адже Ірка Годзіла стоїть на стражі закону!
Если стране не нужны люди, способные отказаться от взяток, наверное, мы не в том направлении движемся, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 5900
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17.06.2020 10:27 Відповісти
Вот класно человек отказался от взятки а на него дело завели! Лядский цирк!
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17.06.2020 10:28 Відповісти
а чего он не взял саботажник? тогда бы у зесрани хоть одно дело законное было
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17.06.2020 10:33 Відповісти
Сегодня ты от взятки отказался, а завтра что? Родину спасёшь?
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17.06.2020 10:36 Відповісти
в Библии даже есть рассуждения, что мздоимство - это смерть государства(Ветхий завет в основном)..Так что все, что происходит у нас - дерибан бюджета, случаи тотальные типа вывоза масок, одуревшие от взяток лица, причастные з разделу и раздаче земель, неподсудные во всех случаях судьи -------- все это предвестники скорой смерти нашего несчастного государства.
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17.06.2020 10:36 Відповісти
Если стране не нужны люди, способные отказаться от взяток, наверное, мы не в том направлении движемся, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 1551
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17.06.2020 10:31 Відповісти
Если стране не нужны люди, способные отказаться от взяток, наверное, мы не в том направлении движемся, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 7458
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17.06.2020 10:34 Відповісти
За паребріком свій Макдональдс.
Если стране не нужны люди, способные отказаться от взяток, наверное, мы не в том направлении движемся, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 2075
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17.06.2020 10:42 Відповісти
в меню- біг-ватан, двайной баяришнік і т.д.....
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17.06.2020 10:46 Відповісти
Й тут спи#дили... к@цUP не може не пи#дить.
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17.06.2020 11:27 Відповісти
Если стране не нужны люди, способные отказаться от взяток, наверное, мы не в том направлении движемся, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 9413
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17.06.2020 10:50 Відповісти
Колумб хотел открыть путь к Индии...
А вляпался в Америку..
🤣🤣
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17.06.2020 10:34 Відповісти
Ку-ку! Мы уже 30лет не в том направлении...
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17.06.2020 10:35 Відповісти
уточнение - наше направление называется сначала была оппа, потом полная оппа, скоро будет "рвануло" оппу.
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17.06.2020 10:38 Відповісти
Если стране не нужны люди, способные отказаться от взяток, наверное, мы не в том направлении движемся, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 4968
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17.06.2020 10:36 Відповісти
Если стране не нужны люди, способные отказаться от взяток, наверное, мы не в том направлении движемся, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 5848
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17.06.2020 10:39 Відповісти
Вы снимаете человека который не взял $6 млн?
У вас великое будущее.
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17.06.2020 10:46 Відповісти
Так его за это и снимают, что он не взял. Это человек не из этой системы. Это не только мнение Бенедиктовны, но и Зели.
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17.06.2020 12:05 Відповісти
У бєнє-діктової був інший сценарій: Назар повинен був взяти хабаря, але раптом не взяв.
Тоді ця лярва вирішила його покарати за те, що не взяв)) І досі прокурва не розуміє, як це можна було не взяти таку астрономічну суму? От вона б точно взяла..
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17.06.2020 10:48 Відповісти
_Стране нужны. Но государству нет! Потому что оно не принадлежит народу и не на народ работает. Вот и всё, всё так просто.
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17.06.2020 10:57 Відповісти
Так там кажуть людина Єрмака замішана, а Єрмак як ви пам'ятаєте друг янєлоха.... усі іньші "шахраї" ... з того й такий двіжняк.
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17.06.2020 11:26 Відповісти
Правильнее сказать - "Если правительству и депутатам не нужны люди, способные отказаться от взяток, то такое правительство и депутатов надо гнать мусорным веником".
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17.06.2020 11:49 Відповісти
Стране нужни люди , умеющие делать дело , а не в свисток свистить,получая большую зарплату
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17.06.2020 12:43 Відповісти
 
 