Якщо країні не потрібні люди, здатні відмовитися від хабарів, напевно, ми не в тому напрямку рухаємося, - Холодницький

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розраховує ознайомитися з матеріалами дисциплінарного провадження стосовно нього і дати пояснення, довівши законність дій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив журналістам у середу перед засіданням комісії, яка розгляне питання відсторонення його від посади до завершення розслідування.

"Готові пояснювати кожну процесуальну дію, впевнені, що все було законно", - сказав глава САП.

Відповідаючи на питання про розслідування справи про спробу підкупу керівників антикорупційних органів, Холодницький повідомив, що один з підозрюваних вже вніс заставу в сумі 40 млн грн і відпущений з-під варти.

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В цілому, кажучи про ситуацію з можливим його відстороненням від посади, керівник САП сказав: "Якщо країні не потрібні люди, які здатні відмовитися від таких хабарів, то, напевно, ми не в тому напрямку рухаємося".

"Сподіваюся, що комісія дасть можливість ознайомитися, з чим це (дисциплінарне провадження. - Ред.) пов'язано", - підсумував Холодницький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кадрова комісія Офісу Генпрокурора розгляне клопотання про відсторонення Холодницького з посади глави САП.

Раніше САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу

За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).

Сьогодні глави НАБУ і САП провели брифінг, на якому повідомили, що затримані троє осіб.

Також було оголошено про підозру заступнику податкової Києва Миколі Ільяшенку.