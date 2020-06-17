У Раді тривають дискусії щодо програми дій Кабміну: суперечить меморандуму з МВФ, - "слуга народу" Гетманцев
У Верховній Раді досі тривають дискусії щодо програми дій уряду. Існує певний конфлікт між цим документом і зобов'язаннями, які Україна взяла на себе в меморандумі з Міжнародним валютним фондом.
Про це розповів глава комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев (СН), передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що у Раді не розуміють як підтримувати вітчизняну промисловість та не порушити домовленості з МВФ.
"Щодо більшості заходів у програмі дій уряду - немає відповіді на питання "як?". Ми ставимо ціль, але не бачимо шляху. Друге питання, що уряд зробив акцент на принципі економічного націоналізму, тобто підтримки національного виробника. Ми всіляко підтримуємо цей принцип", - заявив парламентар.
За його словами, розвиток української промисловості є запорукою майбутньої держави, а не тільки економіки.
"Одночасно ми побачили текст меморандуму, де ми беремо на себе зобов’язання не надавати пільги та не створювати вільні економічні зони. А яким чином тоді підтримувати вітчизняну промисловість?" - сказав Гетманцев.
Нардеп наголосив, що наразі існує певний конфлікт між програмою уряду і тими зобов’язаннями, які взяті в меморандумі. Вирішити його в Раді планують до голосування за програму дій уряду.
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Не лезьте к нам, пожалуйста, ни в каком смысле!
Остаются только зелебобики.. и для них готовится специальный налог: на телевизор, телефон и ... бумагу ..
а то ишь, грамотных развелось.. читать и писать умеют, в интерентах сидят вместо того чтобы зелупена прославлять!
О народе не думают, даже когда вспоминают.
Янукович начинал поддержку своего производителя с "свободной экономической зоны Донбасс."
Вкладати в неї гроші не пробували? Податок на надприбутки ввести, на виведений капітал... І ці кошти вкладати в розвиток науки та модернізацію виробництва ДЕРЖАВНИХ підприємств. А приватні най самі модернізуються, без допомоги держ.бюджету.
Але ж тоді Бенін та Ахметівський бізнеси стануть не конкурентно спроможні і хазяєва нинішніх керманичів самі тих керманичів пустять "на корм рьібам"
А стосовно іншого у вашому дописі... "Будет АЕС часная, будет рьінок"... Звісно буде. Але питання лишається: на внутрішньому ринку ціна кіловата 1 бакс, за кордон можна продавати за 3. Куди піде електроенергія? Чи піднімати вартість кіловату в середині країни до 3 баксів? Тоді скільки грошей з бюджету підуть на субсидії? Або піднімати доходи громадян втричі? А звідки брати гроші?
Але це так... Можливості та вірогідності. Що буде насправді - можна тіко гадати
Он отметил, что в Раде не понимают как поддерживать отечественный олигархат и не нарушить договоренности с МВФ.