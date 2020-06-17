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У Раді тривають дискусії щодо програми дій Кабміну: суперечить меморандуму з МВФ, - "слуга народу" Гетманцев

У Раді тривають дискусії щодо програми дій Кабміну: суперечить меморандуму з МВФ, -

У Верховній Раді досі тривають дискусії щодо програми дій уряду. Існує певний конфлікт між цим документом і зобов'язаннями, які Україна взяла на себе в меморандумі з Міжнародним валютним фондом.

Про це розповів глава комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев (СН), передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що у Раді не розуміють як підтримувати вітчизняну промисловість та не порушити домовленості з МВФ.

"Щодо більшості заходів у програмі дій уряду - немає відповіді на питання "як?". Ми ставимо ціль, але не бачимо шляху. Друге питання, що уряд зробив акцент на принципі економічного націоналізму, тобто підтримки національного виробника. Ми всіляко підтримуємо цей принцип", - заявив парламентар.

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За його словами, розвиток української промисловості є запорукою майбутньої держави, а не тільки економіки.

"Одночасно ми побачили текст меморандуму, де ми беремо на себе зобов’язання не надавати пільги та не створювати вільні економічні зони. А яким чином тоді підтримувати вітчизняну промисловість?" - сказав Гетманцев.

Нардеп наголосив, що наразі існує певний конфлікт між програмою уряду і тими зобов’язаннями, які взяті в меморандумі. Вирішити його в Раді планують до голосування за програму дій уряду.

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Топ коментарі
+5
Такой любви от народа у семейства Криворожского Чма ещё не было. Вместо ожидаемого,в ленте пусть сдохнет *****,и какое же оно ничтожное Чмо. Это ещё дело до действий не дошло.
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17.06.2020 10:43
+5
Интересное вИдение поддержки отечественной промышленности - именно так ее себе представляют Коломойский, Ахметов, Фирташ, Бахматюк, а теперь и Гетманцев.
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17.06.2020 10:43
+3
нужно читать так:

Он отметил, что в Раде не понимают как поддерживать отечественный олигархат и не нарушить договоренности с МВФ.
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17.06.2020 11:39
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"А каким образом тогда поддерживать отечественную промышленность?"

Не лезьте к нам, пожалуйста, ни в каком смысле!
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17.06.2020 10:41 Відповісти
что значит "лезьте"? а с кого зелупен и его Ко должны компенсировать разворованный за 9 месяцев бюджет?
Остаются только зелебобики.. и для них готовится специальный налог: на телевизор, телефон и ... бумагу ..
а то ишь, грамотных развелось.. читать и писать умеют, в интерентах сидят вместо того чтобы зелупена прославлять!
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17.06.2020 11:44 Відповісти
Идиоты... Пусть поддержат очечественного производителя вкладываясь в инфраструктуру, создавая нормальное законодательство и нормальные независимые от кэша в чемоданах суды.
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17.06.2020 12:01 Відповісти
Такой любви от народа у семейства Криворожского Чма ещё не было. Вместо ожидаемого,в ленте пусть сдохнет *****,и какое же оно ничтожное Чмо. Это ещё дело до действий не дошло.
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17.06.2020 10:43 Відповісти
Интересное вИдение поддержки отечественной промышленности - именно так ее себе представляют Коломойский, Ахметов, Фирташ, Бахматюк, а теперь и Гетманцев.
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17.06.2020 10:43 Відповісти
А нафига нам сколька "дискутантов"???

О народе не думают, даже когда вспоминают.
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17.06.2020 10:46 Відповісти
ВЫ забыли? Так я вам напомню!
Янукович начинал поддержку своего производителя с "свободной экономической зоны Донбасс."
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17.06.2020 10:47 Відповісти
"А каким образом тогда поддерживать отечественную промышленность?" Источник: https://censor.net/n3202497

Вкладати в неї гроші не пробували? Податок на надприбутки ввести, на виведений капітал... І ці кошти вкладати в розвиток науки та модернізацію виробництва ДЕРЖАВНИХ підприємств. А приватні най самі модернізуються, без допомоги держ.бюджету.
Але ж тоді Бенін та Ахметівський бізнеси стануть не конкурентно спроможні і хазяєва нинішніх керманичів самі тих керманичів пустять "на корм рьібам"
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17.06.2020 11:07 Відповісти
ніт, так много не стыришь.
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17.06.2020 11:37 Відповісти
Зачем вообще нужны державни пидприемства? Никогда не понимал этого... Почему дэржава чтото должна производить?
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17.06.2020 12:06 Відповісти
Ось приклад: всі 100% сільгосп земель переходять у приватну власність. Вартість за 1кг продукції в середині країни, припустимо, 1 бакс, а на міжнародних торгах той кг можна продати за 3 бакси. Питання: на який ринок піде продукція приватних сільських господарств і що буде з продуктами в середині країни?
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17.06.2020 12:16 Відповісти
а причем тут сельхоз земли к госпредприятиям?
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17.06.2020 12:19 Відповісти
Добре. Най замість сільгосп земель буде АЕС. Так краще?
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17.06.2020 12:57 Відповісти
Кращэ по теме говорить. А что с АЭС то не то? Будет АЭС частная, будет рынок электроэнергии и мы сможем выбирать на этом рынке что дешевле. Что вас не устраивает по сути?
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17.06.2020 13:07 Відповісти
По темі - перечитайте мій перший допис.
А стосовно іншого у вашому дописі... "Будет АЕС часная, будет рьінок"... Звісно буде. Але питання лишається: на внутрішньому ринку ціна кіловата 1 бакс, за кордон можна продавати за 3. Куди піде електроенергія? Чи піднімати вартість кіловату в середині країни до 3 баксів? Тоді скільки грошей з бюджету підуть на субсидії? Або піднімати доходи громадян втричі? А звідки брати гроші?
Але це так... Можливості та вірогідності. Що буде насправді - можна тіко гадати
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17.06.2020 13:27 Відповісти
нужно читать так:

Он отметил, что в Раде не понимают как поддерживать отечественный олигархат и не нарушить договоренности с МВФ.
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17.06.2020 11:39 Відповісти
У Раді тривають дискусії щодо програми дій Кабміну: суперечить меморандуму з МВФ, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3976
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17.06.2020 11:50 Відповісти
 
 