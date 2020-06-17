Кулеба про статус партнера з розширеними можливостями для України: "Свербіли руки у декого цю процедуру порушити"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що деякі країни-члени НАТО не хотіли надавати Україні статусу партнера з розширеними можливостями.

Про це він розповів в ефірі "Радіо НВ", інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави МЗС, рішення про приєднання України до програми партнерства з розширеними можливостями вважалося ухваленим, якщо ніхто із членів Альянсу до певної дати не висловив заперечень.

"Процедура тривала кілька днів. Ми знаємо, що свербіли руки у декого цю процедуру порушити, але все ж вдалося запобігти цьому сценарію. Це не було зроблено", - сказав Кулеба.

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Водночас він не уточнив, яка саме країна або країни виступали проти приєднання України до програми.

Кулеба наоголосив, що Україна змогла досягти консенсусу в НАТО з цього питання, попри опір "впливових гравців".

"Ми показали, що навіть із найскладніших питань, коли дуже впливові гравці кажуть "Ні", ми змогли перетворити "Ні" на "Так". А це значить, що ми щодо будь-якого питання взаємодії України з НАТО можемо досягати такого результату", - вважає міністр.

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"Повірте мені, це була дуже складна, але з точки зору дипломатії захоплива історія. Я радий, що для України вона закінчилася позитивно", - підсумував Кулеба.

12 червня Україні було надано статус партнера НАТО з розширеними можливостями. Цей статус надає нашій країні доступ до нових навчань, поглиблює обмін розвідданими і підвищує рівень сумісності України та Альянсу. Він не означає початку членства України в НАТО і не є альтернативою членству - Україна зможе приєднатися до Альянсу пізніше.