Кулеба про статус партнера з розширеними можливостями для України: "Свербіли руки у декого цю процедуру порушити"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що деякі країни-члени НАТО не хотіли надавати Україні статусу партнера з розширеними можливостями.
Про це він розповів в ефірі "Радіо НВ", інформує Цензор.НЕТ.
За словами глави МЗС, рішення про приєднання України до програми партнерства з розширеними можливостями вважалося ухваленим, якщо ніхто із членів Альянсу до певної дати не висловив заперечень.
"Процедура тривала кілька днів. Ми знаємо, що свербіли руки у декого цю процедуру порушити, але все ж вдалося запобігти цьому сценарію. Це не було зроблено", - сказав Кулеба.
Водночас він не уточнив, яка саме країна або країни виступали проти приєднання України до програми.
Кулеба наоголосив, що Україна змогла досягти консенсусу в НАТО з цього питання, попри опір "впливових гравців".
"Ми показали, що навіть із найскладніших питань, коли дуже впливові гравці кажуть "Ні", ми змогли перетворити "Ні" на "Так". А це значить, що ми щодо будь-якого питання взаємодії України з НАТО можемо досягати такого результату", - вважає міністр.
"Повірте мені, це була дуже складна, але з точки зору дипломатії захоплива історія. Я радий, що для України вона закінчилася позитивно", - підсумував Кулеба.
12 червня Україні було надано статус партнера НАТО з розширеними можливостями. Цей статус надає нашій країні доступ до нових навчань, поглиблює обмін розвідданими і підвищує рівень сумісності України та Альянсу. Він не означає початку членства України в НАТО і не є альтернативою членству - Україна зможе приєднатися до Альянсу пізніше.
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Російській акторці, яка співала в Криму про Путіна, дозволили в'їзд в Україну
ВІВТОРОК, 16 ЧЕРВНЯ 2020, 23:58
Міністерство культури прибрало з переліку заборонених на в'їзд в Україну російську телеведучу та актрису Катерину Варнаву, яка відвідувала анексований Крим.
Джерело: http://mkms.gov.ua/files/pdf/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8.pdf наказ відомства
Деталі: Наказ підписала на той час очільниця мінкульту Світлана Фоменко.
Дослівно: "Оновити перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, вилучивши з нього Катерину Варнаву".
кто бы сомневался !!!пэтина ставленница )))
Ещё один 'удар в спину' мордовского неадеквата