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США передають Україні обладнання на понад $60 млн, включно з раціями, боєприпасами і ракетами Javelin, - посольство. ФОТОрепортаж

Управління оборонного співробітництва посольства США в Україні отримало обладнання на понад $60 млн для передачі українським партнерам, включно з раціями, боєприпасами і ракетами Javelin.

Про це повідомило посольство США в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Допомога США у сфері безпеки та співпраця з Україною під час COVID19 тривають! Вчора Управління оборонного співробітництва посольства США отримало обладнання на понад 60 мільйонів доларів для передачі українським партнерам, включаючи рації, боєприпаси та протитанкові ракети Javelin. США наполегливо стоять на боці України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії", - повідомило посольство США.

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США передають Україні обладнання на понад $60 млн, включно з раціями, боєприпасами і ракетами Javelin, - посольство 01
США передають Україні обладнання на понад $60 млн, включно з раціями, боєприпасами і ракетами Javelin, - посольство 02
США передають Україні обладнання на понад $60 млн, включно з раціями, боєприпасами і ракетами Javelin, - посольство 03

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Топ коментарі
+42
США передають Україні обладнання на понад $60 млн, включно з раціями, боєприпасами і ракетами Javelin, - посольство - Цензор.НЕТ 6580США передають Україні обладнання на понад $60 млн, включно з раціями, боєприпасами і ракетами Javelin, - посольство - Цензор.НЕТ 916
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17.06.2020 11:27
+27
Американська розвідка знає краще, до чого готуватися. Ясно одне, вони не віддадуть Україну російському агресору, і в очі йому не заглядатимуть, не дивлячись на теперішніх.
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17.06.2020 11:05
+26
Это как скажет Главнокомандующий,люди его выбрали,так как он далеко видит. говорят ,что Зеленский посмотрел в глаза кремлёвскому Фюреру и у видел там днепровскую воду...ой не так увидел там мир.
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17.06.2020 10:54
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Дякую.
God bless America!
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17.06.2020 14:09 Відповісти
И вот также нераспакованными к остальной помощи на склады?
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17.06.2020 14:18 Відповісти
Она уже скорее всего отдана "Зелеными человечками" к себе на родину.
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17.06.2020 15:11 Відповісти
Вот наказаніє! Це ж путін подумає, шо ми стріляти не перестанемо. Насвинячив Порох новому говнокомандюку.
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17.06.2020 14:43 Відповісти
Thank you very much,american friends
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17.06.2020 15:07 Відповісти
Интересно.... хоть раз лупанули из джавика по вжопучленацам?
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17.06.2020 15:17 Відповісти
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