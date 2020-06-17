США передають Україні обладнання на понад $60 млн, включно з раціями, боєприпасами і ракетами Javelin, - посольство. ФОТОрепортаж
Управління оборонного співробітництва посольства США в Україні отримало обладнання на понад $60 млн для передачі українським партнерам, включно з раціями, боєприпасами і ракетами Javelin.
Про це повідомило посольство США в Україні, передає Цензор.НЕТ.
"Допомога США у сфері безпеки та співпраця з Україною під час COVID19 тривають! Вчора Управління оборонного співробітництва посольства США отримало обладнання на понад 60 мільйонів доларів для передачі українським партнерам, включаючи рації, боєприпаси та протитанкові ракети Javelin. США наполегливо стоять на боці України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії", - повідомило посольство США.
Топ коментарі
+42 Rusin
показати весь коментар17.06.2020 11:27
+27 Olga Svitla
показати весь коментар17.06.2020 11:05
+26 Nickol Nickols
показати весь коментар17.06.2020 10:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
God bless America!