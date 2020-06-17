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Новини Силовики
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Жорстоке вбивство двох дівчат на Подолі в Києві: досудове розслідування завершено, зловмисникам загрожує довічне ув'язнення

Жорстоке вбивство двох дівчат на Подолі в Києві: досудове розслідування завершено, зловмисникам загрожує довічне ув'язнення

Під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва завершено досудове розслідування у відношенні 34-річного чоловіка і його 19-річної спільниці, які підозрюються в скоєнні умисного вбивства двох дівчат, тіла яких 4 січня 2020 року виявили в одній із квартир на вулиці Кирилівській в Подільському районі столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

"Як встановлено у ході досудового розслідування, напередодні вбивства підозрювані взяли на кілька днів в оренду однокімнатну квартиру на Подолі, куди у подальшому запросили двох дівчат 2000 та 2003 років народження нібито для спільного відпочинку. В силу молодого віку та відсутності життєвого досвіду останні погодилися на пропозицію.

Надалі, перебуваючи у квартирі, підозрювані із застосуванням насильства здійснили напад на потерпілих з метою заволодіння їхнім майном. У дівчат при собі були мобільні телефони, недорогі прикраси й трохи грошей. Під час здійснення супротиву з боку потерпілих зловмисники завдали ножем 19–річній дівчині 17 цілеспрямованих ударів в шию та грудну клітину, та не менше 28 цілеспрямованих ударів в шию її 16-річній подрузі. Від отриманих поранень дівчата померли на місці", - сказано в повідомленні.

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6 січня 2020 року за результатами розшукових заходів підозрюваних у вчиненні подвійного вбивства затримали за орієнтуванням на території залізничного вокзалу в місті Одеса.

Крім того, слідством установлено, що 29.12.2019 підозрювані, переслідуючи корисливі мотиви, здійснили напад на мешканця столиці з метою заволодіння його майном.

Під час досудового розслідування, яке проводилося слідчими СУ ГУНП в м. Києві, зібрано достатньо доказів для обвинувачення зловмисників за п. п. 1, 6, 12, ч. 2 ст. 115 (умисне протиправне заподіяння смерті двох осіб, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб), ч. 4 ст. 187 КК України (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя та здоров'я особи, яка зазнала нападу, та з погрозою застосування такого насильства (розбій), вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаному із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень), ч. 2 ст. 186 КК України (відкрите викрадення чужого майна (грабіж), вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Найближчим часом обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Зловмисники перебувають під вартою. За вчинене їм загрожує довічне позбавлення волі.

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Нагадаємо, відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, тіла двох дівчат 2000 і 2003 років народження з ознаками насильницької смерті виявили 4 січня 2020 року в одній з квартир на вулиці Кирилівській в Подільському районі столиці.

Жорстоке вбивство двох дівчат на Подолі в Києві: досудове розслідування завершено, зловмисникам загрожує довічне увязнення 01

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Топ коментарі
+16
Надеюсь на справедливый приговор этим нелюдям, в клетку их, навсегда.
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17.06.2020 11:01
+8
Убивать за мобилы и мелочь?. Что-то не сходится, проще было бы на гоп-стоп на улице брать, а здесь - арендовать квартиру, засветиться по полной... Не верю.
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17.06.2020 11:35
+4
Да сейчас мразей полно. А если наркоманы - то могут и за копейку убить. Я бы за особо жестокие преступления возобновил бы смертную казнь.
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17.06.2020 11:40
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Надеюсь на справедливый приговор этим нелюдям, в клетку их, навсегда.
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17.06.2020 11:01 Відповісти
Не бойся, не оскудеет земля украинская дураками.
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17.06.2020 11:41 Відповісти
Я за расстрел или заставлять мразей таких принудительно пожизненно работать в тюрьме зарабатывая себе на еду. Не хочу чтобы за налоги которые в том числе я плачу их кормили.
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17.06.2020 12:38 Відповісти
Убивать за мобилы и мелочь?. Что-то не сходится, проще было бы на гоп-стоп на улице брать, а здесь - арендовать квартиру, засветиться по полной... Не верю.
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17.06.2020 11:35 Відповісти
Да сейчас мразей полно. А если наркоманы - то могут и за копейку убить. Я бы за особо жестокие преступления возобновил бы смертную казнь.
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17.06.2020 11:40 Відповісти
Не веришь, что убили, или веришь, что не убили?
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17.06.2020 11:42 Відповісти
нє вєріт в мотіваціонной часті. Йа тоже
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17.06.2020 13:19 Відповісти
В ими арендованной квартире обнаружены трупы. Бывают дебилы... Или зебилы? 💀
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17.06.2020 11:44 Відповісти
Да никто паспорт не спрашивает при посуточной аренде, альо!
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18.09.2020 14:18 Відповісти
Дич какая то🥺🥺
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17.06.2020 11:44 Відповісти
Бред какой то! Сняли квартиру, с целью украсть телефоны
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17.06.2020 11:47 Відповісти
Де це ви таке прочитали, чи самі додумали ?
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17.06.2020 12:26 Відповісти
в новостях так написано - ти шо не читав?
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17.06.2020 13:20 Відповісти
Та трохи читав, напицана що "сняли квартиру , куда в дальнейшем пригласили", не написано что " сняли квартиру с целью украсть телефоньі", я думаю що написано так як написано, може їм ночувати не було де, а потім виявилось що і жрати немає за що, то вирішили ...
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17.06.2020 14:26 Відповісти
Очередная версия с попыткой отмазать потерпевших
Рассказываю, как оно выглядит на самом деле на основании всех имеющихся фактов
Квартиру на куреневке(птичий рынок), что в 15 км от подола, снял сутенёр этих девушек, одна из которых была несовершеннолетней
Они там провели несколько дней и вернулись домой.
Жили по соседству - возле монумента бабий яр
Сутенёр опять их вызвал и они на такси приехали .
Что то пошло не так, поссорились
Случилось убийство.
Теперь родители несовершеннолетней и сутенёр тоже попадают под статью
На суде все это вылезет, помните мои слова.
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17.06.2020 12:20 Відповісти
1 Там треба ще статтю і за педофеілію добавити.
2. Загиблих не судять, хоча б вони виявиться , що це вони особисто льод наморожували для Титаніка
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17.06.2020 12:33 Відповісти
там всє в "согласном" возрастє
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17.06.2020 13:03 Відповісти
Ладно, гвалтували значить, нехай доказують що не гвалтували, по нових законах так
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17.06.2020 14:29 Відповісти
вєрсія сутєньора і плядєй виглядіт наіболєйє правдоподобнєйє. Плюсую
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17.06.2020 13:22 Відповісти
пацан с девкой заказывают еще двух девок , одна с которых в "согласном возрасте" ??? Они там что, в неестественном состоянии и извращенном виде вступали ?
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17.06.2020 18:00 Відповісти
А обычно сутенеры на гоп-стоп грабят прохожих, правда? Такой у них широкий профиль!
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18.09.2020 14:50 Відповісти
Ты определись - он сутенер или гопник! Потому что в свободное от сутенерства время он с подругой грабил прохожих.
А тебе надо лечиться электричеством, Ан(алитик) уев
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18.09.2020 14:51 Відповісти
ЖЖЖМ - тяжолий формат - М всєх не обйєздіт, а ЖЖЖ остануцца нєдовольни і нєудовлєтворьонни
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17.06.2020 13:00 Відповісти
сжечь живьем.
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17.06.2020 13:17 Відповісти
-- сжечь вєдьму!
-- но она же красівая
-- харашо. Но, потом сжечь!
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17.06.2020 13:23 Відповісти
безжалостные психопаты исправляются только в худшую сторону.
только вышка.
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18.06.2020 02:48 Відповісти
Расстрелять этих тварей и дело с концом, другого они не заслуживают.
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03.12.2020 14:28 Відповісти
 
 