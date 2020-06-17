Жорстоке вбивство двох дівчат на Подолі в Києві: досудове розслідування завершено, зловмисникам загрожує довічне ув'язнення

Під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва завершено досудове розслідування у відношенні 34-річного чоловіка і його 19-річної спільниці, які підозрюються в скоєнні умисного вбивства двох дівчат, тіла яких 4 січня 2020 року виявили в одній із квартир на вулиці Кирилівській в Подільському районі столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

"Як встановлено у ході досудового розслідування, напередодні вбивства підозрювані взяли на кілька днів в оренду однокімнатну квартиру на Подолі, куди у подальшому запросили двох дівчат 2000 та 2003 років народження нібито для спільного відпочинку. В силу молодого віку та відсутності життєвого досвіду останні погодилися на пропозицію.

Надалі, перебуваючи у квартирі, підозрювані із застосуванням насильства здійснили напад на потерпілих з метою заволодіння їхнім майном. У дівчат при собі були мобільні телефони, недорогі прикраси й трохи грошей. Під час здійснення супротиву з боку потерпілих зловмисники завдали ножем 19–річній дівчині 17 цілеспрямованих ударів в шию та грудну клітину, та не менше 28 цілеспрямованих ударів в шию її 16-річній подрузі. Від отриманих поранень дівчата померли на місці", - сказано в повідомленні.

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6 січня 2020 року за результатами розшукових заходів підозрюваних у вчиненні подвійного вбивства затримали за орієнтуванням на території залізничного вокзалу в місті Одеса.

Крім того, слідством установлено, що 29.12.2019 підозрювані, переслідуючи корисливі мотиви, здійснили напад на мешканця столиці з метою заволодіння його майном.

Під час досудового розслідування, яке проводилося слідчими СУ ГУНП в м. Києві, зібрано достатньо доказів для обвинувачення зловмисників за п. п. 1, 6, 12, ч. 2 ст. 115 (умисне протиправне заподіяння смерті двох осіб, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб), ч. 4 ст. 187 КК України (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя та здоров'я особи, яка зазнала нападу, та з погрозою застосування такого насильства (розбій), вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаному із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень), ч. 2 ст. 186 КК України (відкрите викрадення чужого майна (грабіж), вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Найближчим часом обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Зловмисники перебувають під вартою. За вчинене їм загрожує довічне позбавлення волі.

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Нагадаємо, відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, тіла двох дівчат 2000 і 2003 років народження з ознаками насильницької смерті виявили 4 січня 2020 року в одній з квартир на вулиці Кирилівській в Подільському районі столиці.





