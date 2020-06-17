Мужчина, умерший после травмы, попал в статистику смертности от COVID-19 на Донетчине, - ОГА

Пациента, умершего после черепно-мозговой травмы, отнесли к статистике смертности от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

15 июня в травматологическом отделении Славянской клинической больнице умер мужчина с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма".

"Он - из контактного круга лиц, у которых наличие вируса было подтверждено ранее. Несколько дней назад у него был взят материал для ПЦР-исследования. Пока ждал результатов, находился дома на самоизоляции. Нарушил ее условия, вышел из дома и травмировался", - рассказал глава ОГА.

Мужчина был доставлен в травматологическое отделение, где впоследствии и скончался.

"Вскрытие показало наличие двусторонней пневмонии. А полученный вчера результат ПЦР-теста на коронавирус оказался положительным. По действующим условиям ведения статистики, этот случай должны отнести к общему числу смертей - как человека с подтвержденным коронавирусом", - объяснил Кириленко.

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