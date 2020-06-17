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Новини Коронавирус и карантин
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Мужчина, умерший после травмы, попал в статистику смертности от COVID-19 на Донетчине, - ОГА

Мужчина, умерший после травмы, попал в статистику смертности от COVID-19 на Донетчине, - ОГА

Пациента, умершего после черепно-мозговой травмы, отнесли к статистике смертности от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

15 июня в травматологическом отделении Славянской клинической больнице умер мужчина с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма".

"Он - из контактного круга лиц, у которых наличие вируса было подтверждено ранее. Несколько дней назад у него был взят материал для ПЦР-исследования. Пока ждал результатов, находился дома на самоизоляции. Нарушил ее условия, вышел из дома и травмировался", - рассказал глава ОГА.

Мужчина был доставлен в травматологическое отделение, где впоследствии и скончался.

"Вскрытие показало наличие двусторонней пневмонии. А полученный вчера результат ПЦР-теста на коронавирус оказался положительным. По действующим условиям ведения статистики, этот случай должны отнести к общему числу смертей - как человека с подтвержденным коронавирусом", - объяснил Кириленко.

Также читайте: За сутки в Харьковской области зафиксировали 53 новых случая COVID-19, всего 1595 инфицированных, - ОГА

Автор: 

карантин (18172) ОГА (1629) смерть (6751) Донецкая область (8475) Кириленко Павел (907) COVID-19 (19765) коронавирус (19923)


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Топ коментарі
+4
Если бы он не травмировал голову, то все ровно умер бы от коронавируса. Это как пуйло в рашке говорит: "Если бы вас не убил коронавирус, то вас убили бы солдаты НАТО"
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17.06.2020 11:10
+3
А еще мона было записать шо мущина умерла от герпеса(80% жителей планеты - носители этого вируса)
Явно шо начали доплачивать знахарям врачам.
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17.06.2020 10:58
+3
та да. вон за две недели сотня человек утонула. ага. абсолютно все с ковидлом. поголовно.
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17.06.2020 11:09
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-зелю геть! зелю геть!
-обострение коронавируса!!!! прячтесь по домам!!!
-іди нахій, ми тобі не віримо!!!
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17.06.2020 10:57 Відповісти
А еще мона было записать шо мущина умерла от герпеса(80% жителей планеты - носители этого вируса)
Явно шо начали доплачивать знахарям врачам.
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17.06.2020 10:58 Відповісти
ну после травми не значит вследствие. И куда мог идти человек с двусторонней пневмонией и температурой 40? там и разговариватьтрудно, не то что гулять.
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17.06.2020 11:06 Відповісти
-У вас лечение платное?
-Лечение бесплатное-вылечивание платное!
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17.06.2020 11:08 Відповісти
та да. вон за две недели сотня человек утонула. ага. абсолютно все с ковидлом. поголовно.
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17.06.2020 11:09 Відповісти
Если бы он не травмировал голову, то все ровно умер бы от коронавируса. Это как пуйло в рашке говорит: "Если бы вас не убил коронавирус, то вас убили бы солдаты НАТО"
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17.06.2020 11:10 Відповісти
Переходил дорогу в неустановленном месте и попал под коронавирус.
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17.06.2020 11:20 Відповісти
Нехер шастать если на самоизоляции
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17.06.2020 12:36 Відповісти
Не зрозуміло,ну така метода у медиків, то нехай так, враховуючи що є багато статей, в яких пишуть і приводять данні, що вірус вражає ЦНС і приводить до важких і не важких розладів із психікою.
Куди вписати людину, яка , скажімо, допилась до "білочки" та п'яна попала під поїзд? Смерть настала від поїзда чи від водки ? Машиніста судити чи ні? А тут замість водки, хвороба ,яка впливає на людину , на психіку, а от наскільки впливає і як ?

https://www.umj.com.ua/article/178271/covid-19-urazhennya-tsns-psihichni-ta-psihonevrologichni-rozladi Ось одна із статтей про психіку і ковід
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17.06.2020 12:53 Відповісти
Это и есть, как говорится, "весь # до копейки".
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17.06.2020 14:53 Відповісти
есть же всякие грибы споры и т.п. которые муравьев заставляют выходить заражать как можно больше особей и переходить в другие организмы. может и тут так? так что то что попал в статистику очень может быть правильно (вирус же тоже на нервы влияет).
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17.06.2020 15:07 Відповісти
 
 