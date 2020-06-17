У Росії за добу понад 7,8 тис. випадків COVID-19, померли 194 людини

Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію становив 7,84 тис. випадків, померли за добу 194, випливає з даних оперативного штабу, оприлюднених у середу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє оперштаб РФ.

"За останню добу в Росії підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19 - 7 843 в 84 регіонах, в тому числі виявлено активно 2 494 (31,8%) без клінічних проявів", - йдеться в повідомленні штабу.

З початку травня це найнижчий показник за кількістю нових випадків захворювання на коронавірус. До цього, найнижчий показник добового приросту з початку травня був зафіксований 1 травня - 7 933. Темп приросту також став мінімальним з початку травня - 1,4, напередодні він становив 1,5.

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Наростальним підсумком в Росії зареєстровано 553 301 випадок коронавірусної інфекції, 7 478 померлих і 304 342 виписані (10 036 виписаних за останню добу). Таким чином, загальна кількість активних випадків в країні (загальна кількість випадків за вирахуванням всіх видужали і всіх померлих) на поточний момент становить 241 481. Видужав в країні кожен третій пацієнт від загального кількості за весь час.

Росія на третьому місці в світі за загальною кількістю діагнозів COVID-19. На першому місці США (2,13 млн), на другому - Бразилія (923 тис.). Слідом за Росією на четвертій сходинці йде Індія (354 тис.).

Станом на середу, як випливає з даних Росспоживнагляду, в РФ проведено понад 15,6 млн тестів на коронавірус, в тому числі 284 тис. за останню добу. Під меднаглядом залишаються 308 тис. осіб.

У Москві в середу, повідомляє оперативний штаб, 1 065 нових випадків COVID-19 за добу, 48 померлих і 2 271 видужалий.

Коефіцієнт поширення інфекції в Москві в середу знизився на 0,06 і ​​становив 0,91 (напередодні 0,97). У Росії коефіцієнт також знизився і дорівнює 0,95 (напередодні 0,98).

Коефіцієнт розрахований, виходячи з офіційних даних оперативного штабу і з формули розрахунку в методичних рекомендаціях Росспоживнагляду 3.1.0178-20 від 8 травня 2020 р.

Згідно з методичними рекомендаціями Росспоживнагляду, коефіцієнт поширення інфекції (Rt) - це показник, що визначає середню кількість людей, яких інфікує один хворий до його ізоляції. Він розраховується на основі даних щодо приросту нових випадків. Поряд з вільним ліжковим фондом і показником тестування на 100 тис. населення, коефіцієнт Rt використовується, відповідно до рекомендацій, для ухвалення рішення про поетапне зняття обмежень в регіонах.

Росспоживнагляд орієнтує регіони на перехід до I етапу зняття обмежень при коефіцієнті нижче 1,0; до II етапу - при коефіцієнті нижче 0,8 (у разі виконання інших умов).