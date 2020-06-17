У Росії за добу понад 7,8 тис. випадків COVID-19, померли 194 людини
Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію становив 7,84 тис. випадків, померли за добу 194, випливає з даних оперативного штабу, оприлюднених у середу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє оперштаб РФ.
"За останню добу в Росії підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19 - 7 843 в 84 регіонах, в тому числі виявлено активно 2 494 (31,8%) без клінічних проявів", - йдеться в повідомленні штабу.
З початку травня це найнижчий показник за кількістю нових випадків захворювання на коронавірус. До цього, найнижчий показник добового приросту з початку травня був зафіксований 1 травня - 7 933. Темп приросту також став мінімальним з початку травня - 1,4, напередодні він становив 1,5.
Наростальним підсумком в Росії зареєстровано 553 301 випадок коронавірусної інфекції, 7 478 померлих і 304 342 виписані (10 036 виписаних за останню добу). Таким чином, загальна кількість активних випадків в країні (загальна кількість випадків за вирахуванням всіх видужали і всіх померлих) на поточний момент становить 241 481. Видужав в країні кожен третій пацієнт від загального кількості за весь час.
Росія на третьому місці в світі за загальною кількістю діагнозів COVID-19. На першому місці США (2,13 млн), на другому - Бразилія (923 тис.). Слідом за Росією на четвертій сходинці йде Індія (354 тис.).
Станом на середу, як випливає з даних Росспоживнагляду, в РФ проведено понад 15,6 млн тестів на коронавірус, в тому числі 284 тис. за останню добу. Під меднаглядом залишаються 308 тис. осіб.
У Москві в середу, повідомляє оперативний штаб, 1 065 нових випадків COVID-19 за добу, 48 померлих і 2 271 видужалий.
Коефіцієнт поширення інфекції в Москві в середу знизився на 0,06 і становив 0,91 (напередодні 0,97). У Росії коефіцієнт також знизився і дорівнює 0,95 (напередодні 0,98).
Коефіцієнт розрахований, виходячи з офіційних даних оперативного штабу і з формули розрахунку в методичних рекомендаціях Росспоживнагляду 3.1.0178-20 від 8 травня 2020 р.
Згідно з методичними рекомендаціями Росспоживнагляду, коефіцієнт поширення інфекції (Rt) - це показник, що визначає середню кількість людей, яких інфікує один хворий до його ізоляції. Він розраховується на основі даних щодо приросту нових випадків. Поряд з вільним ліжковим фондом і показником тестування на 100 тис. населення, коефіцієнт Rt використовується, відповідно до рекомендацій, для ухвалення рішення про поетапне зняття обмежень в регіонах.
Росспоживнагляд орієнтує регіони на перехід до I етапу зняття обмежень при коефіцієнті нижче 1,0; до II етапу - при коефіцієнті нижче 0,8 (у разі виконання інших умов).
Будь ласка, зачекайте...
раньше люди были покрепче - 4 года война была(первая МВ) и как-то даже жабоеды выстояли.
а тут вирус.... который против "испанки" в сто раз менее убийственный(хотя.... еще не вечер)
але і корона теж можливо не штучний.
хоча х.з.
інколи думаю шо очевидні, на перший погляд речі, якось спеціально робл*ять шоб всі сумнівались.
прямо як емоції землян ніби хтось хаває(ну, я своїми словами, просто читав за 911 та інше - ніби просто, але розвинули тему що реально не знає ніхто)
Рекомендую им почаще ходить по церквям и в засос целовать батюшку.
Помню, как московский патриархат призывал украинцев в церкви идти на пасху.
4,5,6 в день..
по всьому світі лінійна (від і до),а там -дискретні ПРОСТІ цифри..
У росії аналогічний про..об з послабленням карантину.. хоч інша причина -потреба для Ху№ла провести Парад.
Хотя... были же миллионы, что верили "пятилетним планам КПСС"?
Даже тех, кто в "коммунизм к 1980-му году" верил было много...
цифра не 8000 потолок,а 8999
Это как в анекдоте: командир воздушного судна говорит:
«Уважаемые пассажиры, у меня для вас три сообщения. Первое: всем наливаем шампанское и коньяк бесплатно. Второе: желающим стюардессы сделают минет». Пассажиры взревели от восторга, начали энергично аплодировать, и никто не услышал третье сообщение, что системы управления авиалайнером отказали и это будут последние минет и шампанское в их жизни.
https://kungurov.livejournal.com/269855.html