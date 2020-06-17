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У Росії за добу понад 7,8 тис. випадків COVID-19, померли 194 людини

У Росії за добу понад 7,8 тис. випадків COVID-19, померли 194 людини

Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію становив 7,84 тис. випадків, померли за добу 194, випливає з даних оперативного штабу, оприлюднених у середу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє оперштаб РФ.

"За останню добу в Росії підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19 - 7 843 в 84 регіонах, в тому числі виявлено активно 2 494 (31,8%) без клінічних проявів", - йдеться в повідомленні штабу.

З початку травня це найнижчий показник за кількістю нових випадків захворювання на коронавірус. До цього, найнижчий показник добового приросту з початку травня був зафіксований 1 травня - 7 933. Темп приросту також став мінімальним з початку травня - 1,4, напередодні він становив 1,5.

Читайте: У Бразилії антирекорд щодо COVID-19: за добу виявлено майже 35 тис. нових випадків

Наростальним підсумком в Росії зареєстровано 553 301 випадок коронавірусної інфекції, 7 478 померлих і 304 342 виписані (10 036 виписаних за останню добу). Таким чином, загальна кількість активних випадків в країні (загальна кількість випадків за вирахуванням всіх видужали і всіх померлих) на поточний момент становить 241 481. Видужав в країні кожен третій пацієнт від загального кількості за весь час.

Росія на третьому місці в світі за загальною кількістю діагнозів COVID-19. На першому місці США (2,13 млн), на другому - Бразилія (923 тис.). Слідом за Росією на четвертій сходинці йде Індія (354 тис.).

Станом на середу, як випливає з даних Росспоживнагляду, в РФ проведено понад 15,6 млн тестів на коронавірус, в тому числі 284 тис. за останню добу. Під меднаглядом залишаються 308 тис. осіб.

У Москві в середу, повідомляє оперативний штаб, 1 065 нових випадків COVID-19 за добу, 48 померлих і 2 271 видужалий.

Коефіцієнт поширення інфекції в Москві в середу знизився на 0,06 і ​​становив 0,91 (напередодні 0,97). У Росії коефіцієнт також знизився і дорівнює 0,95 (напередодні 0,98).

Коефіцієнт розрахований, виходячи з офіційних даних оперативного штабу і з формули розрахунку в методичних рекомендаціях Росспоживнагляду 3.1.0178-20 від 8 травня 2020 р.

Згідно з методичними рекомендаціями Росспоживнагляду, коефіцієнт поширення інфекції (Rt) - це показник, що визначає середню кількість людей, яких інфікує один хворий до його ізоляції. Він розраховується на основі даних щодо приросту нових випадків. Поряд з вільним ліжковим фондом і показником тестування на 100 тис. населення, коефіцієнт Rt використовується, відповідно до рекомендацій, для ухвалення рішення про поетапне зняття обмежень в регіонах.

Росспоживнагляд орієнтує регіони на перехід до I етапу зняття обмежень при коефіцієнті нижче 1,0; до II етапу - при коефіцієнті нижче 0,8 (у разі виконання інших умов).

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Топ коментарі
+6
Виздихали б вони всі до ноги.
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17.06.2020 11:15
+5
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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17.06.2020 11:05
+5
Если бы их не убил коронавирус - их убили бы солдаты НАТО!!! Так что нету повода для грусти
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17.06.2020 11:14
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Похер на врагов. Пусть задохнут!
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17.06.2020 11:05 Відповісти
Если бы их не убил коронавирус - их убили бы солдаты НАТО!!! Так что нету повода для грусти
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17.06.2020 11:14 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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17.06.2020 11:05 Відповісти
Так и есть. Все говорят что вирус в 95% лечится и люди выздоравливают. Только никто не говорит как себя чуствуют и как здоровье у *выздоровевших*
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17.06.2020 11:14 Відповісти
правильно.
раньше люди были покрепче - 4 года война была(первая МВ) и как-то даже жабоеды выстояли.
а тут вирус.... который против "испанки" в сто раз менее убийственный(хотя.... еще не вечер)
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17.06.2020 11:30 Відповісти
Іспанка був 100-відсотково природній вірус..
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17.06.2020 12:13 Відповісти
ну нарешті, а то я думав шо це не так)

але і корона теж можливо не штучний.
хоча х.з.

інколи думаю шо очевидні, на перший погляд речі, якось спеціально робл*ять шоб всі сумнівались.
прямо як емоції землян ніби хтось хаває(ну, я своїми словами, просто читав за 911 та інше - ніби просто, але розвинули тему що реально не знає ніхто)
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17.06.2020 12:20 Відповісти
Самым почётным гостем на параде победобесия будет его Величество, Генерал-Фельдмаршал Корона-Вирус
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17.06.2020 11:08 Відповісти
С такими темпами некому будет и парад смотреть 22 июня
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17.06.2020 11:09 Відповісти
Уроды таки подправили статистику по смертности.
Рекомендую им почаще ходить по церквям и в засос целовать батюшку.
Помню, как московский патриархат призывал украинцев в церкви идти на пасху.
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17.06.2020 11:11 Відповісти
це вже не питання імінітету,а просто везіння...
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17.06.2020 12:16 Відповісти
Это временно. Скоро баба с косой придет и к тебе...
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17.06.2020 22:21 Відповісти
офуєнна статистика смертності в Білорусі..
4,5,6 в день..

по всьому світі лінійна (від і до),а там -дискретні ПРОСТІ цифри..
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17.06.2020 12:15 Відповісти
тут нужно смотреть статистику по смертности в апреле - июне 2020 и сравнивать со средним значением из пролых лет, вот в Москве пишут что у них всего 3,3 тыщ погибших за все время в тоже время только за МАЙ! Covid-19 стал основной или сопутствующей причиной смерти в 5260 случаях. https://www.bbc.com/russian/news-52995849 BBC
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17.06.2020 12:25 Відповісти
После отмены карантина инфицированных становится меньше, а в Украине больше.
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17.06.2020 11:11 Відповісти
Потому что общее количество заболевших в РФ куда больше чем в Украине, то есть уже многие переболели (553 тыс по оф данным!!!(а сколько неучтенных) против 33 тыщ в Украине) - отсюда и уменьшение заболеваемости в последнее время - просто многие кому суждено было заболеть уже заболели...в Украине из-за карантина более жесткого первоначально куда меньше общее количество заболевших - отсюда и рост в последнее время.
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17.06.2020 11:42 Відповісти
тому що карантин відміняють не на "плато" а,при наявності динаміки падіння

У Росії за добу понад 7,8 тис. випадків COVID-19, померли 194 людини - Цензор.НЕТ 3920

У росії аналогічний про..об з послабленням карантину.. хоч інша причина -потреба для Ху№ла провести Парад.
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17.06.2020 12:19 Відповісти
Виздихали б вони всі до ноги.
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17.06.2020 11:15 Відповісти
В России впервые с 1 мая выявили меньше 8 тысяч заразившихся коронавирусом такой заголовок в кацапских сми,было по 9 штук плюс минус,подгоняют под парад
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17.06.2020 11:18 Відповісти
Верить ватной статистике?!!!!
Хотя... были же миллионы, что верили "пятилетним планам КПСС"?
Даже тех, кто в "коммунизм к 1980-му году" верил было много...
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17.06.2020 11:18 Відповісти
так вони ж готуються до параду пабедобєсія...обнуленній в бункері
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17.06.2020 11:18 Відповісти
На росии статистика под контролем. Окочурится 100 000,но будет 8000!!!
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17.06.2020 11:21 Відповісти
нет.
цифра не 8000 потолок,а 8999
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17.06.2020 12:12 Відповісти
У Росії за добу понад 7,8 тис. випадків COVID-19, померли 194 людини - Цензор.НЕТ 7834Парад Повиробедия, встречайте скоро в больницах Рашки.
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17.06.2020 11:32 Відповісти
Кому-то кажется, что Рассиюшку опять пронесло: рубль укрепляется,епидемия спадает, цены на нефть отросли практически до того уровня, с которого они рухнули аж до минусовых отметок после объявления Путиным нефтяной войны саудитам. Нет, ребята, ничего принципиально не изменилось. Просто у тех, кто привык воспринимать реальность фрагментарно, возникла иллюзия, что скоро все опять будет хорошо.

Это как в анекдоте: командир воздушного судна говорит:

«Уважаемые пассажиры, у меня для вас три сообщения. Первое: всем наливаем шампанское и коньяк бесплатно. Второе: желающим стюардессы сделают минет». Пассажиры взревели от восторга, начали энергично аплодировать, и никто не услышал третье сообщение, что системы управления авиалайнером отказали и это будут последние минет и шампанское в их жизни.

https://kungurov.livejournal.com/269855.html
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17.06.2020 12:11 Відповісти
Очень мало, намного меньше, чем хотелось бы. Но все равно ******!
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17.06.2020 13:47 Відповісти
Враховуючи голосування по абнулєнію, що иам насправді НІХТО не знає.
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17.06.2020 15:37 Відповісти
 
 