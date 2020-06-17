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Новини Коронавірус і карантин
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Бразилія (273) карантин (18171) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

У Бразилії антирекорд щодо COVID-19: за добу виявлено майже 35 тис. нових випадків

У Бразилії антирекорд щодо COVID-19: за добу виявлено майже 35 тис. нових випадків

У Бразилії за минулу добу виявлено рекордні 34 918 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Про це свідчить статистика, передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до неї, за добу виявлено 34 918 нових випадків COVID-19. Загальна кількість підтверджених випадків зараження в країні збільшилася до 923 189.

Кількість померлих від наслідків зараження в країні зросла до 45 241, за минулу добу зареєстровано 1282 смерті. Також повідомляється про 441 729 осіб, які вилікувалися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні "рекордна" кількість нових і летальних випадків COVID-19 за добу: 758 осіб захворіли, 31 померлий, загалом зафіксовано 33 234 випадки

Таким чином, Бразилія нині на другому місці у світі за захворюваністю на коронавірус після США.

Станом на ранок 17 червня кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 у світі становить 8 264 468. З них 446 135 - летальні, 4 321 498 осіб одужали.

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Топ коментарі
+10
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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17.06.2020 11:08
+6
фуле там в бразилии, где много диких абезьян, посмотрите скоко шариёв сегодня вышло в Киеве... вы это зделали, зебуины
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17.06.2020 11:07
+3
Идиоту не обязательно быть кремлеботом.
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17.06.2020 11:25
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фуле там в бразилии, где много диких абезьян, посмотрите скоко шариёв сегодня вышло в Киеве... вы это зделали, зебуины
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17.06.2020 11:07 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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17.06.2020 11:08 Відповісти
Идиоту не обязательно быть кремлеботом.
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17.06.2020 11:25 Відповісти
Нє нє нє, зєбіли мають виздихати накорню.
Вірус корисний для ЗЄ-коМАНДИ.
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17.06.2020 11:41 Відповісти
Спроси у онколога, можно ли все время носить маску на улице, тем более на пустынной улице, правда этим уже должен заниматься психиатр.
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18.06.2020 09:20 Відповісти
Фсьо...Больше туда не...ногой!
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17.06.2020 11:14 Відповісти
а якщо у нас провести массове тестування?
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17.06.2020 11:17 Відповісти
Да не переживайте, скоро и без тестирований усе будет. Это нас так готовят
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17.06.2020 14:05 Відповісти
Самба-де-Жане́йро...
Нестрашний вірус. Танцюють усі!
В Бразилии антирекорд по COVID-19: за сутки выявлены почти 35 тыс. новых случаев - Цензор.НЕТ 2692
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17.06.2020 11:22 Відповісти
Судя по экскаватору, копать индивидуальные могилы уже некогда...
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17.06.2020 14:08 Відповісти
Тем более исков подадут на Китай.
Но там президента и четвертовать могут, а у нас только выбросить. Кстати, давно Шуфрича не выбрасывали в мусорный контейнер)
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17.06.2020 11:28 Відповісти
Согодні на вулиці, позаду мене гучно розмовляє по телефону чоловік, фраза дословно:
"Зеленского и его письдоту убивать пора!"
І це в Харкові, що дав йому 89%!
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17.06.2020 11:55 Відповісти
Какое совпадение! Слово в слово вчера слышала про Порошенко.
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17.06.2020 12:02 Відповісти
Для Мухосранська кацапського це не новина.
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17.06.2020 12:04 Відповісти
С каких это пор Одесса стала 'кацапским мухосранскрм'? Вы полегче на поворотах
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17.06.2020 12:07 Відповісти
Завжди була, говноперлина біля говноморя.
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17.06.2020 12:09 Відповісти
не піддавайтесь на провокації мордовської провокаторші
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17.06.2020 12:15 Відповісти
братан, я просто х.з. хто і чому голосував за Зелю, після того як він ролик висрав "Пороблено".
в якому обізвав українців салоїдами-геями.
ну, в ролику то видно, нє)
воно смішно дивитись, поки не скажеш собі. стоп, так він же мене так "величає".
ну але так мало статись(я типу в "долю" вірю і я правий), так що Путіну якраз потрібно шоб третій шанс був - і Щур вже не впустить можливості, бо рейтинг того(капутін)
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17.06.2020 12:10 Відповісти
Это был провокатор, вслух и по телефону такое не говорят.
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18.06.2020 09:22 Відповісти
У вас в кацапії скоро взагалі будуть тільки "слава путіну!" по телефону в голос казати, замість "здоров, як діла"!
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18.06.2020 12:31 Відповісти
нікуа собі. У них там зараз зима.
Страшно уявити, що буде у нас взимку
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17.06.2020 12:13 Відповісти
Если и зима, то не очень то и холодная. Там сейчас +26; 28.

Не в холоде дело. В наплевательском отношении к карантину, и бедности.
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17.06.2020 14:11 Відповісти
В них президент дибіл який на початку пандемії виступав на мітингу проти карантину прийнятого парламентом.
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17.06.2020 12:17 Відповісти
27.3 2014 бразилия ВОЗДЕРЖАЛАСЬ при голосовании за резолюцию по крымскому вопросу. Поэтому я воздержусь им сочувствовать.
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17.06.2020 13:45 Відповісти
Это нас начинают готовить - типа у нас еще не так все плохо, бывает и хуже...
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17.06.2020 14:03 Відповісти
интересно, они до сих пор карантин не ввели?
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17.06.2020 21:50 Відповісти
 
 